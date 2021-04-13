Арестович о выведении Казанского из ТКГ из-за требования террористов ОРДО: Он останется, воспринимаем это как скверный анекдот
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет исключать из своего состава в политической подгруппе представителя отдельных районов Донецкой области Дениса Казанского, которого оккупанты ОРДО объявили в розыск.
Об этом "Новостям Донбасса" сообщил спикер делегации по информполитике Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Его точно не будут выводить из состава делегации", - сказал он. - "Наш руководитель подгруппы Андрей Костин спросил о том, Казанский осужден кем, каким судом. И россиянам нечего было на это ответить. Поэтому мы воспринимаем это как скверный анекдот".
Арестович сообщил, что РФ предложила исключить из переговоров представителей ОРДЛО с обеих сторон - участников украинской делегации и "экспертов" от "группировок ЛДНР".
На сегодняшнем заседании политподгруппы ТКГ представители "ДНР" заявили, что для них неприемлемо участие журналиста Дениса Казанского, который представляет ОРДО в составе украинской делегации. Это было сделано в ответ на отказ украинской стороны вести переговоры с осужденной за терроризм сотрудницей "МГБ ДНР" Майей Пироговой, которую "ДНР" пригласила в качестве "экспертки".
В связи с появлением Пироговой во время видеоконференций в марте дважды срывались заседания политподгруппы. Арестович заявил, что сейчас она участвует "только на словах" и он не видит угрозы ее появления в политподгруппе в будущем.
Напомним, ранее Денис Казанский сообщил, что донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.
29 марта нардеп "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил, что представители украинской делегации в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не будут принимать участие в переговорах в присутствии осужденной в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой.
На заседании 13 апреля представители ОРДЛО предложили убрать из переговорного процесса в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе осужденную за терроризм в Украине "эксперта" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики возбудили уголовное дело.
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Мураев трындел про "гражданскую войну", а Казанский ему в лоб сказал: подождите, это что, получается, что Гиркина выманили из России в Славянск. А Мураев начал запинаться: "А зачем майданить надо было, госпереворот и т.д."
Казанский опять ему: "Про Гиркина поясните, он сказал, что войну начал он".
На этом Мураев и уделался.
Понимаю, что Казанского на телеканале "НАШ" больше не будет, т.к. кремлёвские кукловоды такого не простят - человек с подвешенным языком и проукраинской позицией для них - смерть.
должны возить на катафалках, с огромной биркой на ноге !
да, трупы могут быть одеты, иметь все зубы, бодрый вид,
но если труп неразговорчив, то нехер с ним и говорить !
Про що я і казав: зелена делегація в Мінську попала в російську пастку.
"РОССИЯ ПРИДУМАЛА НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ ШАНТАЖА УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ТКГ.
«Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации. Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск.
Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах.
Трюк, задуманный РФ для устранения из переговорного процесса легитимных представителей ОРДЛО от Украины, не удался". - заявив Гармаш.
Трюк як раз удався. Росія не тільки ввела в ТКГ представників окупаційної адміністрації, але змусила Україну визнати їх статус як "представників ОРДЛО" (що і робить Гармаш у своїй заяві).
Суперечка тепер ведеться лише навколо найбільш неприйнятної кандидатури, ось цієї Пирогової. Щодо статусу інших представників Росії українська делегація заперечень не висуває.
Тоді в України вистачило розуму настояти на невизнанні їхнього статусу. А зараз Захарченка з нами більше немає, а Плотницького начальство відізвало у Москву. Тобто тим більше визнавати якихось "представників ОРДЛО" у нас немає жодної необхідності.
"Представники Росії", або "представники окупаційної адміністрації РФ" - тільки так і ніяк інакше Україна має називати всіх, кого російські переговорники всажують за стіл біля себе.
Крім того, за Конституцією України представництво української території може здійснювати лише обрана особа, або особа призначена державою. За кремлівских бабуїнів ніхто не голосував. Вони нікого в Україні і в окремих районах Донецької і Луганської області України представляти не мають права. Визнавати за ними статус представників української території, це кримінальний злочин. Це співучасть в незаконному захопленню влади. А оскільки ця шушваль ще й визнана іншим законом України окупаційною адміністрацією, то це формально ще й співучасть в агресії.
Тобто Росія підловила Зеленського, який вважав себе найхитрішим, і втягнула Україну в пастку. Тепер Рашка не тільки протягнула в ТКГ бабуїнів, яких члени української делегації вже абсолютно незаконно називають "прєдставітєлі ОРДЛО", а вже й намагається вибивати із української делегації неугодних представників.
Але іншого і бути не могло, коли дилетант в минулому році оголошував "консультаційні ради з бойовиками". Дурня, який вважав себе найхитрішим, більш хитрий кремль підловив і піймав у пастку.