Арестович о выведении Казанского из ТКГ из-за требования террористов ОРДО: Он останется, воспринимаем это как скверный анекдот

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет исключать из своего состава в политической подгруппе представителя отдельных районов Донецкой области Дениса Казанского, которого оккупанты ОРДО объявили в розыск.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил спикер делегации по информполитике Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Его точно не будут выводить из состава делегации", - сказал он. - "Наш руководитель подгруппы Андрей Костин спросил о том, Казанский осужден кем, каким судом. И россиянам нечего было на это ответить. Поэтому мы воспринимаем это как скверный анекдот".

Арестович сообщил, что РФ предложила исключить из переговоров представителей ОРДЛО с обеих сторон - участников украинской делегации и "экспертов" от "группировок ЛДНР".

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На сегодняшнем заседании политподгруппы ТКГ представители "ДНР" заявили, что для них неприемлемо участие журналиста Дениса Казанского, который представляет ОРДО в составе украинской делегации. Это было сделано в ответ на отказ украинской стороны вести переговоры с осужденной за терроризм сотрудницей "МГБ ДНР" Майей Пироговой, которую "ДНР" пригласила в качестве "экспертки".

В связи с появлением Пироговой во время видеоконференций в марте дважды срывались заседания политподгруппы. Арестович заявил, что сейчас она участвует "только на словах" и он не видит угрозы ее появления в политподгруппе в будущем.

Напомним, ранее Денис Казанский сообщил, что донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

29 марта нардеп "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил, что представители украинской делегации в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не будут принимать участие в переговорах в присутствии осужденной в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой.

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На заседании 13 апреля представители ОРДЛО предложили убрать из переговорного процесса в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе осужденную за терроризм в Украине "эксперта" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики возбудили уголовное дело.