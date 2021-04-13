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Новости Санкции против России
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Готовность США к встрече Байдена с Путиным не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ, - Белый дом

Готовность США к встрече Байдена с Путиным не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ, - Белый дом

Планы о проведении саммита между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным не оказывают влияния на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет, это (планы о саммите. - Ред.) не меняет подсчеты, процесс, анализ, который ведется, я ожидаю, что скоро мы сможем больше сказать на это счет. И, конечно, президент США ясно давал понять, что (для России. - Ред.) будут последствия… Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим", - сказала Псаки в ответ на вопрос журналиста о том, означает ли готовность США работать над саммитом Путина и Байдена, что Вашингтон не планирует вводить особенно жесткие санкции против РФ.

Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Среди прочего, лидер США Джо Байден выразил обеспокоенность наращиванием сил РФ на границе с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников на заседании комитета Европарламента по иностранным делам призвал усилить санкции против РФ и остановить "Северный поток-2"

Лидер США заявил, что хочет выстроить стабильные отношения с Россией, и предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране.

Автор: 

Байден Джо (2795) путин владимир (31540) россия (96125) США (27101) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+20
Очередное умиротворение агрессора... это лишь оттягивание войны и еще большие аппетиты в дальнейшем, ну и плевок в Украину само собой.
Гаранты территориальной целостности *****... на запрос воды в Крым - возращение ЯО.
Дай Бог силы, мудрости и победы Украине против охеревших вкрай рашистов! Московия - сдохни вместе с фюрером нах.
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14.04.2021 00:03 Ответить
+19
Эльзас-Лотарингию передать Германии,выплатить репарации немцам за оккупацию Франции во 2 МВ,Алжир принять на полный пансион и закрепить это в Конституции + пачку "Мальборо" лично Макрону каждый день..
Если не подходит - то мсье просто идёт науй..
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13.04.2021 23:29 Ответить
+17
***** будет воду в Крым выторговывать... Посмотрим - какие орешки у Байдена... Хотя сам факт переговоров безусловный минус Вашингтону!
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13.04.2021 23:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
***** взяти з собою вазелін.
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13.04.2021 23:18 Ответить
Кремлівські шавки брешуть,а караван іде !!!))))
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13.04.2021 23:39 Ответить
Уже не факт.путин переиграл Байдена.Как это не тяжело воспринимается.Очень жаль.Байден -второй Обама.
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13.04.2021 23:46 Ответить
Ларіонов на Україна 24 , у Голованова, заявив , що Байден допомогу, озброєння не дасть, здасть РФ південь України , відріжуть від моря, візьмуть дніпровську воду....?Повторять Крим N= 2.?? І що, це може таке статись, отак кинуть нас на поталу лютому ворогу...?А в Бога вони вірять..?
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14.04.2021 04:14 Ответить
прочитай і не неси дурню https://censor.net/ru/comments/locate/3259000/01921463-5de3-736a-a43f-7a2ebac2ff4b
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14.04.2021 07:08 Ответить
Этот звонок вымутили представители ********* ,чтобы сохранить лицо своего сцарька а вернее не лицо а рожу ,а по сути ******** сдался ,сдался окончательно и бесповоротно .
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13.04.2021 23:19 Ответить
буде видно за деякий час хто здався, а хто надавив!
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14.04.2021 04:01 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро. Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
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13.04.2021 23:21 Ответить
Эльзас-Лотарингию передать Германии,выплатить репарации немцам за оккупацию Франции во 2 МВ,Алжир принять на полный пансион и закрепить это в Конституции + пачку "Мальборо" лично Макрону каждый день..
Если не подходит - то мсье просто идёт науй..
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13.04.2021 23:29 Ответить
Жабоїд спіймає облизня.
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13.04.2021 23:30 Ответить
Якщо це правда то на**р всіх.
Краще влаштувати рагнарок і перетравити всіх росіян.
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14.04.2021 00:30 Ответить
Ларіонов на Україна 24 , у Голованова, заявив , що Байден допомогу, озброєння не дасть, здасть РФ південь України , відріжуть від моря, візьмуть дніпровську воду....?Повторять Крим N= 2.?? І що, це може таке статись, отак кинуть нас на поталу лютому ворогу...?А в Бога вони вірять..?
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14.04.2021 04:16 Ответить
Байден приготовил тушонку Рузвельта для Мацковии в количестве 660 тысяч тонн,плюс одна тонна лично от Байдена...
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13.04.2021 23:21 Ответить
Так я так і не поняв, поміч від Штатів буде видима чи така що навіть президент України її не побачить !
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13.04.2021 23:24 Ответить
"Віслючок видит далеко ,на много лет вперёд !" !!!!)))
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13.04.2021 23:41 Ответить
Байден,это минус.Обама так Крым просрал.Ты не умней,ты просто наивный,хотя в политике ас,или не ас?Или про парашу не знаешь?
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13.04.2021 23:25 Ответить
В 1994 году тогдашний дядька РАБссии Виктор Черномырдин предложил Альберту Гору сделку,РАБссия отдает США Уран-235 в количестве 500 тонн,взамен получает Ножки Буша в неограниченном количестве,тогда на РАБссии был полный звиздец,жратвы нет,ума нет,а КГБисты уболтали Ельцына отдать Уран США...,жрать то хо...
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13.04.2021 23:26 Ответить
Щось не так з цим паном Байденом,він якийсь кволий.Ну то не наша справа,наша справа чистити кулемет.
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13.04.2021 23:29 Ответить
Ну я б не сказав. За Трампа так часто транспортники НАТО в Україну не літали. Хоча так за нього в Україні літала бойова авіація на навчаннях.
Думаю треба більше часу і побачимо, но побоювання поки що не розвіяні.
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14.04.2021 00:26 Ответить
Треба ще дожити до його віку, щоб бути таким "кволим".
Для американців він чомусь не кволий - лише для кремлівських троллів.
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14.04.2021 01:53 Ответить
***** будет воду в Крым выторговывать... Посмотрим - какие орешки у Байдена... Хотя сам факт переговоров безусловный минус Вашингтону!
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13.04.2021 23:31 Ответить
А шо вода у Байдена?Підуть вони разом з Ху"лом носити воду по Кримському мосту.
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13.04.2021 23:33 Ответить
Не факт що мінус. Все залежить в якому стилі були переговори.
Всім відомо що це загострення як мінімум спроба виторгувати росією щось.
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14.04.2021 00:28 Ответить
Возможно... Но пока от администрации Байдена только слова о поддержке... Даже финансовую помощь урезали...
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14.04.2021 01:24 Ответить
***** будет стоять по стойке "смирно" и слушать как себя вести.
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14.04.2021 01:54 Ответить
Берем холодильник и берем телевизор...в одном тушонка Рузвельта,в другом Ольга *********...,кто победит на РАБссии? Желудок или запудренные Мавзолейные майонезные МОЗГИ?
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13.04.2021 23:31 Ответить
Не "Украина" покупает, а пророссийские торгаши. Коллаборанты.
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14.04.2021 01:55 Ответить
Байден предложил не Убийце сделку...утром деньги, вечером стулья... Злые языки кажуть что Байденко и Порошенко говорили по телефону 2 часа,потом Байден позвонил Плешивому...Шось тут не так Панове.. Зрада...
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13.04.2021 23:37 Ответить
Пані прессекретар, чесно навіть шкода вас, що ви вимушені це озвучувати. За останні 10 років ви звикли оприлюднювати дещо іншу інформацію. Ну така вже робота.
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13.04.2021 23:37 Ответить
Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1601
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13.04.2021 23:40 Ответить
Байден вже оправдання озвучує.
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13.04.2021 23:41 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/putin-pytaetsja-podnjat-stavki-chtoby-zapugat-bajdena-i-ukrainu.html Ладно, не буду ждать до утра. Расскажу о разговоре Байдена с Путиным. ..
Байден 8 лет у Обамы отвечал за Украину и Россию. Никто не знает Путина лучше Байдена. Никто не знает в мире КАК нужно загонять Путина в стойло лучше Байдена.
Байден самым прямым текстом сказал Путину, что, если Россия расширит агрессию против Украины, США и НАТО окажут Украине военную помощь. Такое предупреждение звучит впервые из уст Президента США за 30 лет независимости Украины.
Рейган тоже встречался с Горбачевым. Но жестко отстаивал интересы США и Свободного мира.
Точно так же и Байден. Байден не отдаст Украину Путину. Байден точно не скажет, как Трамп, что верит Путину больше, чем своему Разведсообществу. Байден будет делать свою работу. Работу Лидера Свободного мира, президента суперсилы #1.Я не раз писал за эти пару месяцев, что мы вернулись в 2014-17 гг, но на болле высоком уровне.
Смотрите, тогда у Путина не было хороших выходов и он должен был поднимать ставки, что далее приводило его к ухудшению ситуации, так как антипутинская мировая коалиция создавалась и укреплялась.
Затем пришел спасительный Трамп и необходимая Путину четырехлетняя передышка.

Что происходит сегодня снова? Путин пытается поднять ставки, чтобы запугать Байдена и Украину и предложить затем торг - снова о санкциях, об атлантическом (не) движении Украины и тд.
Но!
Чего добился Путин этим двухнедельным бряцанием оружием? Еще более распалил антироссийские настроения в Украине. Еще более приблизил Украину к НАТО, так как сотни политиков в мире и в Украине одновременно констатировали (убедились), что место Украины только в НАТО и никакой альтернативы. Period!
И сегодняшние переговоры США, Украины и НАТО в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе подтверждают написанное.
У Путина снова нет хороших ходов и приходится выбирать плохие из худших. Вторгнешься - очень плохо.Что нужно отметить?
Беспрецедентная поддержка Украины продолжается:
- вчера Министр обороны Канады снова говорил по телефону с Министром обороны Украины;
- Министры иностранных дел стран G-7 выпустили заявление в поддержку Украины.
А это то, что я писал во вчерашнем посте. При Трампе (по просьбе Трампа) президент Украины говорил, что хочет посмотреть в глаза Путину и сойтись где-то посередине, а сегодня президент Украины говорит вот что: «США являются хорошим другом Украины. Президент Байден должен помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки для присоединения к НАТО».
Байден готовится назначить Синди Маккейн (вдову Джона) на пост посла в Западной Европе. Синди станет первым кандидатом от республиканцев, выдвинутым Байденом на утверждаемую Сенатом должность.
Постоянный совет ОБСЕ обсудит усиление военного присутствия России у границ Украины утром в среду. Россия не будет присутствовать на встрече, что противоречит Венскому протоколу, в котором говорится, что они должны добросовестно сотрудничать по таким вопросам.
Отместка за поддержку Крымской платформы:
Россия остановила на полтора месяца, до 1 июня, полеты в Турцию.
https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster Олег Пономарь
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13.04.2021 23:43 Ответить
Що є цікаво а історії американці воювали проти слабих країн - В'єтнам, Ліван, Ірак. Це є в них сила. Но американці ніколи не будуть першим нападати наприклад на парашу узкоглазих (Китай), Індія, Іран.
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13.04.2021 23:46 Ответить
Япония к 40м годам 20го века к слабым странам не относилась. Скорее была милитаризированным региональным гегемоном с очень сильной армией и мощнейшим флотом.
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13.04.2021 23:56 Ответить
Ключевая дата в истории человечества 19 августа 1939 года...
в этот день в Москве были делегации Британии и Франции,переговоры зашли в тупик...,утром 20 августа Сралин звонит Молотову,...-сворачивай шарманку,вызывай Риббентропа и пиши братский Договор с Германией,время у тебя сутки....,23 августа в обед самолет Риббентропа сел в Москве...,а вечером был сабантуй...здравицы в честь Гитлера и тд....
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13.04.2021 23:52 Ответить
Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7557Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7956
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13.04.2021 23:55 Ответить
Байден отменил Санкции против Убийцы,теперь они братаны....
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14.04.2021 00:01 Ответить
Боюсь,что для того чтоб такие звонки Байдену не пришлось делать еще раз, американцам надо решать вопрос именно военным путем.Экстренно перебрасывать не просто технику,а именно свои войска на территорию Украины.Иначе этот шантаж будет продолжаться.На украинскую армию Куйло чхать хотел.Существует миф будто украинская армия явно сильнее чем 7 лет назад.Если б это было так ,то Байдену не пришлось бы сегодня позориться.Поздравляю всех с развенчанием этого мифа ! Привет Роману Цимбалюку.Он этот миф особенно любит поддерживать
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14.04.2021 00:02 Ответить
Кремль всё последнее время добивался контакта с Байденом.
Хорошо, в Вашингтоне дали "добро" на телефонную беседу - в чём тут позор ?
Байден как считал путина убийцей, так и считает.
Украинская армия - это одно, а применение Джавелинов, Пэтриотов и другх дивайсов -
это другая история. А в сумме это сулит кремлю большую писдюлину.
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14.04.2021 02:03 Ответить
ви не знаєте контексту телефонного дзвінка, а вже поспішаєте записувати його в мінус!
зрозумійте, що з такою самою вірогідністю Байден міг пригрозити ***** чим для нього закінчиться вся ця історія з бряцанням зброєю
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14.04.2021 04:09 Ответить
Очередное умиротворение агрессора... это лишь оттягивание войны и еще большие аппетиты в дальнейшем, ну и плевок в Украину само собой.
Гаранты территориальной целостности *****... на запрос воды в Крым - возращение ЯО.
Дай Бог силы, мудрости и победы Украине против охеревших вкрай рашистов! Московия - сдохни вместе с фюрером нах.
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14.04.2021 00:03 Ответить
Для тех кто не в танке.Япония захватила весь Мир.....и война шла именно против Японии...
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14.04.2021 00:03 Ответить
Байден приказал Путлеру отвести войска от границ Украины....ШойХу сказать Есть
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14.04.2021 00:17 Ответить
Байден теж хоче подивитись в очко Ху"ла,прям як Зеля.
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14.04.2021 00:32 Ответить
А может, это куйло хочет нюхнуть очко Байдена ?
Чтобы держать нос по ветру.
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14.04.2021 02:06 Ответить
Крысы Мавзолейные,выполнять приказ Байдена и немедленно,шакалы гребаные
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14.04.2021 00:37 Ответить
Вот скоро и узнаем "ху из ху" !!! .. но Нам нужно надеется только на свои силы.. хотя трудно быть уверенными и надеяться на власть где минимум 50 % засланцы кремля... сумно ***.
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14.04.2021 00:44 Ответить
Пропаганда раши ликует, что Хутин заставил Байдена пойти на требования и теперь тот заставит Зеленского, через Макрона, дать воду в Крым и вернуть Медведчуку бизнес и ТВ-каналы в Украине. Забывая, что есть украинцы, которые готовы воевать, но не дать оккупанту не воды, ни земли ..(с)
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14.04.2021 00:58 Ответить
Все санкции снизили ВВП РФ аж на 0,2%
МВФ оценил ущерб российской экономике от санкций: Санкции замедляли российскую экономику в среднем на 0,2% ежегодно с 2014 по 2018 год. http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D4946E0804D3
а нам 12 лет!!!!! втирали, что санкции вернут Ю Осетию, Крым, вернут Донбасс, свергнут тирана, уничтожат монстра, принесут мир, навсегда отобьют охоту оккупировать, развалят империю...
Крым - это НЕ 0,2% ВВП! это чуть-чуть больше + экономия 5-8 млрд дол валюты ежегодно, и это НЕ 0,2% импорта! Анексия Крыма - ОЧЕНЬ экономически выгодная операция! Увеличилась зона рубля + нахаляву досталось много миллиардов гривен + имущество на 100 млрд дол.
Контрсанкции увеличили с.х производство почти в 2 раза! это в 30 раз больше чем 0,2% ВВП
Санкции - отличная отмазка для московской власти, теперь грабёж колоний можно списать на санкции: это проклятые пиндосы делают вас нищими, а не налоги и поборы Москвы. Итого: эти санкции помогли режиму путина.
Падает уровень жизни - это НЕ путин виноват, это проклятые пиндосы.
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14.04.2021 01:05 Ответить
МВФ выделит деньги для Украины на покрытие выплат по кредитам МВФ, в виде special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса. Сейчас обсуждается сумма и время выплат.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Зеленые, хорош воровать---вам деньги в руки давать боятся)))
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14.04.2021 01:06 Ответить
Шото я сомневаюсь,что целью шантажа было заставить дать воду на остров Невезения.Воду даже если и дадут это не решит их проблем.Крым-черная дыра,непризнанная по сути даже ими.Вспоминаем отказ признать крым российским такими компаниями как РЖД,Почта России,МТС,СБербанк итд итп. А вот деньги Куйлу нужны.Скорее всего там речь пойдет не про воду и даже не про Лугандонию,а про санкции.То есть Куйло будем просить не вводить новые санкции,отменить санкции против СП-2.Вода в Крым это сильно мелкий повод чтоб затевать такую движуху.В тему воды я поверю только в том случае если они реально поняли,что им ее никак не хватит и крымчакам придется лизать морскую воду.А просто недостаток воды для технических нужд это не повод
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14.04.2021 01:11 Ответить
Куйло не в той позиции, чтобы что-то просить.
Оно будет слушать как ему жить дальше, если охота жить.
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14.04.2021 02:08 Ответить
*У українських санаторіях, будинках здоров'я, здравницях ... тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла Українського Криму. Відпочивають, поправляють здоров'я, лікуються ... тисячі кривавих нелюдів вбивць з російських окупантів, терористів -колаборантів, бандитів -сепаратистів, кремлівських бойовиків ... Які на Донбасі вже вбили і покалічили десятки тисяч українців тепер ці вбивці )(уйла пишаються і хизуються що вони повністю залиті кров'ю ними убитих і поранених українців... І щоб відмитися від крові вбитих українців вони вимагають від продажних прокремлівських ЗЕбілів -капітулянтів надати нашу українську воду ... Але смоли киплячою а не нашу воду отримають прокляті вбивці окупанти разом з деякими своїми "Слугами" ЗЕбілами виродками -капітулянтами..... Український народ вже ніколи у житті і не за яких обставин не дозволить проклятим кривавим кремлівським - загарбникам і далі безкарно вволю плескатися в своїй українській як крові так і воді!
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14.04.2021 03:35 Ответить
А крымчане которым вы предлагаете "лизать морскую воду" это украинцы или кто?
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14.04.2021 02:24 Ответить

За час злочинної окупації Криму Росія вже переселила в Крим понад 400 тис. москалей
"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості.
Так прокляті кремлівські окупанти переслідуваннями і репресіями вигнали більше 200 тис. проукраїнських громадян тимчасово окупованого Українського Криму. А замість них злочинно заселили його 400 тис. своїх кацапів - профашистів. І тепер кривавий маніяк фашист )(уйло як божевільний волає щоб провести новий референдум про легалізацію окупації Криму вже за участю міжнародних спостерігачів і в першу чергу проросійської ОБСЄ. А переселили своїх громадян на півострів, наші люті вороги кремлівські фашисті окупанти безумовно, порушуючи четверту Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни і окупації. Але це, по суті, ще й військовий злочин - за змістом восьмої статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Безумовно, таке заміщення має одну злочинну мету - змінити склад населення для того, щоб там було якмога більше переселених кацапів сепаратистів колоборантів, які є прихильниками злочинних дій окупаційної фашистської влади.-
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14.04.2021 03:42 Ответить
давить кацапию до полного развала!
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14.04.2021 01:14 Ответить
І не болить же язик в цієї папужки терендіти одне й те саме. Не забалакується ще ...
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14.04.2021 01:14 Ответить
Что значит "не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ"? Т.е. санкций как не было, так и не будет?
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14.04.2021 02:40 Ответить
о чем???
О чем можно с )(улом разговаривать??
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14.04.2021 03:36 Ответить
Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім - Цензор.НЕТ 964Трапп той підрило на відміну від Конгресу і Сенату постійно заглядав в очі фашиста )(уйла якому це подобалося і підбадьорювало . Ну а наш ЗЕбіл - капітулянт на відміну від Українського народу той тільки і мріє якможна частіше зиркати в баньки )(уйлу щоб виконувати всі его примхи. А тепер уже й Байда мабуть без схвалення і всупереч Конгресу також хоче щось побачити в очах цього кривавого маніяка фюрера кацапів )(уйла.... В очах якого як не придивляйся а по суті тільки одні криваві окупаційні війни, загарбання чужих територій, кров і смерть. Так одними тільки загляданнями в більма, цього кривавого виродка точно не зупинити....
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14.04.2021 03:48 Ответить
Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3884Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1860
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14.04.2021 03:55 Ответить
мы будем двигать мальчиков, девочек впереди - и пусть попробуют стрелять! он еще базарит, та за такие слова уже зарыть надо , ****!!!
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14.04.2021 04:50 Ответить
Означает означает, спёкся ваш дедушка
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14.04.2021 07:32 Ответить
Плешивое ЧМО РАБссии развалит Сарай,что Миша Горбачев СССР
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14.04.2021 07:35 Ответить
ЗРК Patriot уже в Украине...радуйтесь Мавзолейніе,Байден слил Украину Путлеру Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1711
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14.04.2021 07:38 Ответить
Байден громко кричал, а как-то все жидко.....
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14.04.2021 07:44 Ответить
 
 