Глава Центра информационной безопасности Цыбульская: Когда говорим, что РФ выигрывает, мы транслируем российский нарратив
Руководитель недавно созданного Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская уверена, что Россия не выиграет информационную войну.
Об этом она сказала в интервью Укринформу, комментируя, в частности, распространенный в РФ нарратив, что "Америка разрушает национальные государства, она лишает людей возможности формировать такой стиль власти, какой им нравится, о том, что она подкармливает терроризм", передает Цензор.НЕТ.
"Это очень устойчивый нарратив. Собственно, Россия знает, что говорить, ведь сама этим занимается, сама является источником терроризма. То же с фашизмом. Трудно найти более шовинистическую, ксенофобскую политику, чем та, которую проводит Россия. Однако она обвиняет в этом всех вокруг", - отметила руководитель Центра.
В то же время, по убеждению Цыбульской, России не удастся выиграть информационную войну, какие бы ресурсы она не тратила на свою пропаганду.
"Россия не выиграет информационную войну. Да, ее много, она очень активная, она лезет изо всех щелей, она вкладывает колоссальные ресурсы в свою пропаганду, но давайте посмотрим на общую картину. Мы не потеряли еще больше территорий, мы имеем международную поддержку, мы выигрываем судебные иски против России... Весь мир знает, что Россия сбила малазийский "Боинг" и Россия стоит за отравлением Скрипаля и за отравлением Навального, все осуждают оккупацию Донбасса и Крыма", - подчеркнула она.
По мнению Цибульской, "когда мы говорим, что Россия выигрывает, мы просто транслируем собственно российский нарратив, потому что это Россия нас убедила, что мы какие-то не такие, мы хуже, мы failed state, мы недогосударство". Она считает, что эта реакция - от истощения.
Напомним, 31 марта состоялась презентация Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданного при Министерстве культуры и информационной политики. Он будет бороться с фейками.
Возглавила организацию руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Любовь Цыбульская.
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США зробили Росії приємно по повній програмі навіть не спробувавши чинити опір. Шкода дружній американський народ з такими керманичами. Зараз з огляду на те що відбулось, Китай, Північна Корея, М'янма, Венесуела стануть в чергу за Росією. Їм абсолютно байдуже на вашу пропаганду, у них своя є, ви це не зупините. Ми на порозі глобальних тектонічних змін, будуть тріщати континенти і союзи. Думаєте хоч одна країна після сьогодні впевнена в НАТО? Литві, Латвії, Естонії, Польщі це все додасть впевненості? Зараз все рознесе на шматки центробіжною силою, бо центра нема. Від вас це не залежить аж ніяк. Давайте не надувати щоки в брехливо-ура-патріотичних закликах. Це капітуляція. До нас тільки одне питання, ми стаємо частиною тієї капітуляції чи ні?
руху,їх приниження та винюхуванню-вишукуванню лише негативу.Бо інакше де ваші передачі про їх подвиги,де від вас реальний благодійний фонд для інвалідів,де інформ.заходи по вшануванню?Але й тут ви терпиме поразку,бо пправда вона одна,і ніяким паскудам не вдасться применшити роль і заслуги українських патріотів.Бубочці своєму твітайте про перемоги,бо більше дурачків немає.
Це відповідь деким тутешнім коментаторам . Думай-тє .. ! Бажано -головою ..