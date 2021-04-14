Глава Центра информационной безопасности Цыбульская: Когда говорим, что РФ выигрывает, мы транслируем российский нарратив

Руководитель недавно созданного Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская уверена, что Россия не выиграет информационную войну.

Об этом она сказала в интервью Укринформу, комментируя, в частности, распространенный в РФ нарратив, что "Америка разрушает национальные государства, она лишает людей возможности формировать такой стиль власти, какой им нравится, о том, что она подкармливает терроризм", передает Цензор.НЕТ.

"Это очень устойчивый нарратив. Собственно, Россия знает, что говорить, ведь сама этим занимается, сама является источником терроризма. То же с фашизмом. Трудно найти более шовинистическую, ксенофобскую политику, чем та, которую проводит Россия. Однако она обвиняет в этом всех вокруг", - отметила руководитель Центра.

В то же время, по убеждению Цыбульской, России не удастся выиграть информационную войну, какие бы ресурсы она не тратила на свою пропаганду.

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"Россия не выиграет информационную войну. Да, ее много, она очень активная, она лезет изо всех щелей, она вкладывает колоссальные ресурсы в свою пропаганду, но давайте посмотрим на общую картину. Мы не потеряли еще больше территорий, мы имеем международную поддержку, мы выигрываем судебные иски против России... Весь мир знает, что Россия сбила малазийский "Боинг" и Россия стоит за отравлением Скрипаля и за отравлением Навального, все осуждают оккупацию Донбасса и Крыма", - подчеркнула она.

По мнению Цибульской, "когда мы говорим, что Россия выигрывает, мы просто транслируем собственно российский нарратив, потому что это Россия нас убедила, что мы какие-то не такие, мы хуже, мы failed state, мы недогосударство". Она считает, что эта реакция - от истощения.

Напомним, 31 марта состоялась презентация Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданного при Министерстве культуры и информационной политики. Он будет бороться с фейками.

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Возглавила организацию руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Любовь Цыбульская.