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ВОЗ призывает не торговать дикими животными на продовольственных рынках: могут быть источником 70% новых инфекций у людей

ВОЗ призывает не торговать дикими животными на продовольственных рынках: могут быть источником 70% новых инфекций у людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны прекратить на продовольственных рынках продажу живых диких животных. Говорят, они могут быть источником более 70% новых инфекционных заболеваний у людей.

Об этом говорится в рекомендации ВОЗ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Там отмечают, что даже на рынках с высокими стандартами гигиены и санитарии могут возникнуть значительные проблемы, если они разрешают продажу или забой животных, особенно диких.

Дело в том, что когда диких животных содержат в клетках или загонах и забивают на открытых рыночных площадях, это с большей вероятностью способствует загрязнению калом, жидкостями тела и другими отходами, что увеличивает риск передачи патогенных микроорганизмов работникам, покупателям и другим животным.

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Такая среда дает возможность размножаться вирусам и передаваться новым хозяевам, включая людей. Как отмечают в ВОЗ, большинство новых инфекционных заболеваний ㅡ лихорадка Ласса, геморрагическая лихорадка Марбург, вирус Нипах и вирусы из семьи коронавирусов ㅡ имеют происхождение из дикой природы.

В документе ВОЗ отмечается, что существует "сильная связь" между такими рынками и появлением новых зоонозных патогенов. Дикие животные могут быть источником более 70% новых инфекционных болезней у людей.

Так, ВОЗ, Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) и Программа ООН по охране окружающей среды (UNEP) призвали страны приостановить торговлю живыми дикими животными, которых продают для питания или разведения, и закрыть соответствующие секции продовольственных рынков. Там говорят, что рекомендация не нова, но она особенно актуальна после распространения коронавируса.

Также читайте: Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку

Автор: 

ВОЗ (777) животные (935) инфекции (154) рынок (534)


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Топ комментарии
+5
Вся ця маячня всього-навсього аби завуалювати походження вірусу з лабораторії Вухань.
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14.04.2021 01:33 Ответить
+3
ВОЗ громче всех кричит "Держи вора!"
Билл Гейтс дал денег китайцам, китайцы наняли эфиопского Гебрейшика
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14.04.2021 01:49 Ответить
+3
Так, не варто торгувати дикими тваринами на ринках, особливо якщо ці ринки знаходяться в місті де випадково є лабораторія з дослідження і виробництва штучних коронавірусів.
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14.04.2021 02:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вся ця маячня всього-навсього аби завуалювати походження вірусу з лабораторії Вухань.
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14.04.2021 01:33 Ответить
Не треба було світову економіку перетягувати до цих вуханьців - так добре було , коли вони за своєю стіною сиділи ! Ну й нехай би жерли своїх мишей . Хоча , випустили з лабораторії і навмисно . Завжди роблять ті , кому це вигідно і потрібно . Ще в них є союзники - банда ху..а .
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14.04.2021 07:37 Ответить
Вірус ніким і нігде не виділено. Та вистава з Вуханя це тільки лапша на вуха дурням ,щоб якось пояснити кретинам свої дії. Чи може бути загрозою для суспільства хвороба з летальністю 0,03%, та й то під ШВЛ (88% летальності ,хто туди попав) ,у звичайного грипу 0,04%?
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14.04.2021 08:41 Ответить
Не мели ерунды
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14.04.2021 08:46 Ответить
На https://www.brighteon.com/e02729f1-e590-46f9-b834-37e29ff30567 помели на своєму сервері. Крапку в кінці речення теж постав.
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14.04.2021 08:51 Ответить
И к чему тут этот коцапский говнофейковый сайт?)
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14.04.2021 08:58 Ответить
Поясню, може дійде. Ця Дівчина на подив розумна ,з аналітичним мисленням ,знає кількап іноземних мов. Просто покроково розібралась з усіми документами і напрацюваннями вчених.
А що до кацапського сайту то ти друже яким язигом пішєшь?
Дуракам немає значення що їм показувати вони й так не зрозуміють , а розумним нема значення якою мовою і де ,мають розум і самі розберуться!
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14.04.2021 10:58 Ответить
Що ти несеш ? Не дай Боже тобі опинитися там , звідки я зараз пишу - це ковідне вадділення ! Як вам ******** ці русско-китайські байки ? Не дай Боже тобі побачити "виставу" на власні очі , коли привозить швидка майже трупи ! Хоча для таких треба щоб ці кадри не сходили з екранів . Так що треба лабораторно ще підтверджувати ? Які соті відсотка ? Більше року в світі помирають міліони , а їм : "Брехня!".
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14.04.2021 08:57 Ответить
Это кацап, он спалился ссылкой на кацапский фейк.
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14.04.2021 08:59 Ответить
Ти може будеш здивований але при населені 8 млрд. кожен день помирають мільйони- безсмертних поки що не спостерігаються! Про https://antikor.com.ua/articles/369407-statistika_smertnosti_za_2019_rik_i_3_misjatsi_2020-go_chomu_statistika_v_jevropejsjkih_krajinah_de_zaraz_viruje_pandemi смертність прочитай сам! Зміни памперс і тікай з лікарні поки https://censor.net/ua/news/3251079/88************************************************* тебе не засунули https://censor.net/ua/news/3191073/88***********************************************************
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14.04.2021 11:06 Ответить
Коли вас совків вже в мішках , ні мішків шкода , просто так випруть за кордон , в вашу улюблену путінляндію і там залишать - це ваше звичайне улюблене середовище . Ти мабуть памперс вдягаєш , коли чуєш слова Сорос , Гейтс ? Це ж вони вас чіпувати зібралися ! І чекаєш-не дочикаєшся коли побіжиш горілку пити на могилках . А на палку діда вже повісив , щоб 9го травня з ним ходити ?
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14.04.2021 11:19 Ответить
Промиті мозґи стандартним розчином для пархатобота?
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14.04.2021 11:43 Ответить
А що порохобот хіба гірше ніж совок ватноголовий ? Не думаю , а впевнений , що краще . Зараз ти вже все випросив , а на майбутнє - переклей свою кацапську ганчірку , щод люди зразу розуміли і не звертали увагу .
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14.04.2021 11:56 Ответить
" А що порохобот хіба гірше ніж совок ватноголовий ?"-
Звичайно краще бути пархатоботом, настільки тупориле створіння що прапор NL від RU не може відрізнити. Повний череп гівна від свиночолого у тебе!
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14.04.2021 12:04 Ответить
Я ж сказав - переклей ! Ну навіть такого не розуміє . Тоді в спам , це сайт порохоботів.
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14.04.2021 12:18 Ответить
"Я ж сказав - переклей ! " -підиру алєґсєєвічу вальцману будеш наказувати, його діабет якраз від такого торчить!
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14.04.2021 13:00 Ответить
От допи..івся - тепер не отримаєш від медведчука за шарія ! Виженуть , скажуть : Не здатний лошара спілкуватися , ******* , не знаєш , що Нідерланди біля Німеччини , а не біля Вороніжа . Отаких вони вже наймають , зовсім скрутно . Ні , ти пиши , вже багато людей розсмішив . Спочатку послав , але продовжуй .
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14.04.2021 13:40 Ответить
І давно вам у дурці інтернет підключили, пацієнти зайняті , санітари бухають, духторі шлангують,колеса списують, слава інтернету!
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14.04.2021 14:13 Ответить
Вуханьцы никогда не ели мышей, они у них тупо не водятся, потому что пещеры за 1800км оттуда.
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14.04.2021 08:44 Ответить
Історію кулінарії вуханьців не вивчав , але те , що китайці щоб не здохнути завжди все жерли , це факт . Але це не заперечує те , що вірус цей штучний , випущений ними і не випадково .
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14.04.2021 09:01 Ответить
ВОЗ громче всех кричит "Держи вора!"
Билл Гейтс дал денег китайцам, китайцы наняли эфиопского Гебрейшика
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14.04.2021 01:49 Ответить
А заправляет ими Сорос 😂
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14.04.2021 08:47 Ответить
Так, не варто торгувати дикими тваринами на ринках, особливо якщо ці ринки знаходяться в місті де випадково є лабораторія з дослідження і виробництва штучних коронавірусів.
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14.04.2021 02:31 Ответить
І таварісчі рускіє учітєлями начіналі , а зараз куратори .
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14.04.2021 14:21 Ответить
Ну рыба и морепродукты практически все "дикие", мало их выращивают.
Мясо тоже для некоторых стран проще дикое, чем самому пыхтеть ростить.
Так же и с птицей (индюшатиной,гусятиной, курятиной) все не заменишь.
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14.04.2021 04:32 Ответить
Із пробірок в Китаї вилітають дикі летючі миші ! Розлітаються найбільше по країнам , де ще контролюють цей китай . І вже більше року , після міліонів померлих , розповідають про диких тварин ! А може диких тварин маодзедуни повинні тримати за стінами? Так само , як і тих , де ху..о царь .
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14.04.2021 07:46 Ответить
А если продавать диких животных не на продовольственных рынках то они не будут источником патогенов.
В ЧЁМ ЛОГИКА?
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14.04.2021 04:50 Ответить
Тут логіка непотрібна ,тупим і так зайде! Ударім автопробєгом по бєздорожью! Це просто лозунг.
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14.04.2021 08:43 Ответить
зачётЪ!!!
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14.04.2021 10:40 Ответить
"Вирус от Уханя до Берлина?
Но зато *бали панголина".
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14.04.2021 05:49 Ответить
Як після цієї маячні можна взагалі серйозно сприймати їхні заяви.
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14.04.2021 06:23 Ответить
Ну якщо людиноподібне створіння - то вірить!
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14.04.2021 08:44 Ответить
Ты про щи говоришь или что? Выражайся яснее)
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14.04.2021 08:49 Ответить
русский кислый? ребусы какие-то
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14.04.2021 08:55 Ответить
самое дикое животное--это воз......самое страшное животное ---это человек....если бы не было этих двух живтных---природа была бы стерильна...но в принципе все беды от мужчин....но производит на свет всю гадость----женщина.......просто ужос
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14.04.2021 07:10 Ответить
Сама дика тварина це путін .
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14.04.2021 07:39 Ответить
Сама дика це кацап. ***** входить до їх складу.
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14.04.2021 07:47 Ответить
В Библии насчёт "чё пожрать" также регламентированы запреты. И ежели добропорядочные христиане в гастрономических вопросах "положили хрен" даже на Библию, то на ВОЗ "забьют болт" таких размеров, шо ихний Гебреисус и на ноги не встанет.
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14.04.2021 08:43 Ответить
"В Библии насчёт "чё пожрать" также регламентированы запреты."- це в Торі для вибраного народу. 613 правил кошруту. Всіх інших народів ці правила не стосуються. Переважна більшість - це новозавітні християни.
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14.04.2021 08:48 Ответить
а что там в наскальных пещерных рисунках папуасов сказано? Тоже ж важно
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14.04.2021 08:50 Ответить
Ясно , там про полювання ,розмноження ,мамонтів, і решту.... Он цілий мульт "Льодовиковий період" забабахали, а на тему розмноження то взагалі ....
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14.04.2021 08:53 Ответить
Прекрасный образец!
Итак, коллеги, иллюстрация правила "чем невежественней идиот - тем он активнее!"
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14.04.2021 12:17 Ответить
Ага і старається влізти там де йому здається що він вже знає все!
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14.04.2021 12:57 Ответить
на ВОЗ, пошел на уй. Приняли мозовскую реформу? приняли. Теперь надо не надо будут делать так, как скажет этот вонючий брехливый моз. Оказалось здравомыслия, нету даже у 10% населения.
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14.04.2021 12:19 Ответить
 
 