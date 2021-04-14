ВОЗ призывает не торговать дикими животными на продовольственных рынках: могут быть источником 70% новых инфекций у людей
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны прекратить на продовольственных рынках продажу живых диких животных. Говорят, они могут быть источником более 70% новых инфекционных заболеваний у людей.
Об этом говорится в рекомендации ВОЗ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Там отмечают, что даже на рынках с высокими стандартами гигиены и санитарии могут возникнуть значительные проблемы, если они разрешают продажу или забой животных, особенно диких.
Дело в том, что когда диких животных содержат в клетках или загонах и забивают на открытых рыночных площадях, это с большей вероятностью способствует загрязнению калом, жидкостями тела и другими отходами, что увеличивает риск передачи патогенных микроорганизмов работникам, покупателям и другим животным.
Такая среда дает возможность размножаться вирусам и передаваться новым хозяевам, включая людей. Как отмечают в ВОЗ, большинство новых инфекционных заболеваний ㅡ лихорадка Ласса, геморрагическая лихорадка Марбург, вирус Нипах и вирусы из семьи коронавирусов ㅡ имеют происхождение из дикой природы.
В документе ВОЗ отмечается, что существует "сильная связь" между такими рынками и появлением новых зоонозных патогенов. Дикие животные могут быть источником более 70% новых инфекционных болезней у людей.
Так, ВОЗ, Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) и Программа ООН по охране окружающей среды (UNEP) призвали страны приостановить торговлю живыми дикими животными, которых продают для питания или разведения, и закрыть соответствующие секции продовольственных рынков. Там говорят, что рекомендация не нова, но она особенно актуальна после распространения коронавируса.
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А що до кацапського сайту то ти друже яким язигом пішєшь?
Дуракам немає значення що їм показувати вони й так не зрозуміють , а розумним нема значення якою мовою і де ,мають розум і самі розберуться!
Звичайно краще бути пархатоботом, настільки тупориле створіння що прапор NL від RU не може відрізнити. Повний череп гівна від свиночолого у тебе!
Билл Гейтс дал денег китайцам, китайцы наняли эфиопского Гебрейшика
Мясо тоже для некоторых стран проще дикое, чем самому пыхтеть ростить.
Так же и с птицей (индюшатиной,гусятиной, курятиной) все не заменишь.
В ЧЁМ ЛОГИКА?
Но зато *бали панголина".
Итак, коллеги, иллюстрация правила "чем невежественней идиот - тем он активнее!"