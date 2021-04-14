Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель беседовал 13 апреля с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсуждал с ним Украину.
Об этом сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам) и заместитель председателя (Еврокомиссии) Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события в Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося большого наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в Брюсселе.
Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации Афганистана и обменялись мнениями о продолжающемся кризисе в Эфиопии. Оба затронули ситуацию в Иране и состояние проходящих дискуссий о возвращении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе к полной реализации.
"Высокий представитель и госсекретарь Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности", - сказано в сообщении ЕВС.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
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по-друге, важливий нюанс полягає в тому, що великі західні компанії Україну не розглядають як окремий і перспективний ринок! весь товар йде спочатку на хаб, розташований в московії, потім по різним "мєлкім" країнкам, накшталт нашої
ну и по-третє, ніхто не відміняє місцевих бізнесменьчиків, які не хочуть і не вміють спілкуватися і вчитися іноземним мовам - простіше домовлятися кацапською!
Прогнозы не хорошие в свете звонка Байдена
ніхто не знає якими матюками і погрозами Байден міг обкласти *****, але все чомусь почали вважати, що Байден здався
И я поняла , так мне кажется , одну вещь - это была провокация к нагнетанию . Ведь все от Запада не обещали НАТО , там все было по-другому корректно обещать помощь... А вова - кричал это как мантру- БАЙДЕН ВОЗЬМИ В НАТО ...
А теперь вова дет к Микрону - дальше ход моих мыслей сам понимаете.
- "глубокую обеспокоенность";
- "озабоченность";
- "глубокую озабоченность";
- "да и хрен им радый".