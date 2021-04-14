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Новости Агрессия России против Украины
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Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ

Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель беседовал 13 апреля с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсуждал с ним Украину.

Об этом сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам) и заместитель председателя (Еврокомиссии) Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события в Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося большого наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в Брюсселе.

Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации Афганистана и обменялись мнениями о продолжающемся кризисе в Эфиопии. Оба затронули ситуацию в Иране и состояние проходящих дискуссий о возвращении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе к полной реализации.

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"Высокий представитель и госсекретарь Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности", - сказано в сообщении ЕВС.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

Также читайте: Украинский институт будущего наработал стратегию действий в связи с эскалацией на Донбассе: Инициировать новое перемирие

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Автор: 

россия (96139) Боррель Жозеп (784) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+22
А можно слово обеспокоенность не писать больше?
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14.04.2021 01:53 Ответить
+14
Звонок Байдена колоссальная гигантская роковая психологическая ошибка. Он идеально вписывается в кремлевский нарратив и резко усиливает позиции бешеных в бункере. Полное непонимание психологии убийц. (с)
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14.04.2021 01:58 Ответить
+7
Це було всі роки війни.Ми тут щоки надуваємо за північний потік і кажемо,за продажну Європу.Але Україна ще гірша.Ніяка паважаюча себе країна так би не робила.Ну хіба не можна не возити з москальщини побутову хімію,автівки і техніку наприклад? Чому такі люди як новінський не депортовані з України? Хіба ціла сбу не могла на нього щось накопати? І це тільки декілька прикладів.А українці взяли,ще й обрали зелених до влади.
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14.04.2021 04:21 Ответить
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Боррель с Баррелем
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14.04.2021 01:52 Ответить
А можно слово обеспокоенность не писать больше?
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14.04.2021 01:53 Ответить
малыш, они озабоченно-обеспокоены)) это то на что они способны)))
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14.04.2021 04:43 Ответить
Могут. Буду писать взволнованность.
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14.04.2021 07:07 Ответить
топоры и патриоты поправят ситуацию прям сразу.
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14.04.2021 01:54 Ответить
Звонок Байдена колоссальная гигантская роковая психологическая ошибка. Он идеально вписывается в кремлевский нарратив и резко усиливает позиции бешеных в бункере. Полное непонимание психологии убийц. (с)
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14.04.2021 01:58 Ответить
нарратив это слово паризит в культуре общения, нарыв шаблонных выражений, ранее была в тренде токсичность. Вскоре еще что-то появится
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14.04.2021 02:10 Ответить
модернизация инноваций)))
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14.04.2021 07:21 Ответить
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопают любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
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14.04.2021 02:11 Ответить
а якщо контекстом дзвінка був: "мі підтримаємо Україну, надамо ще більше зброї, приймемо в НАТО, якщо ти не припинешь бринчати зброєю"?
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14.04.2021 03:48 Ответить
А Україна торгує собі з москалями.І москалі спокійно собі сюди приїжджають.Це так має бути?
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14.04.2021 04:10 Ответить
ні, так не має бути!
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14.04.2021 04:12 Ответить
Це було всі роки війни.Ми тут щоки надуваємо за північний потік і кажемо,за продажну Європу.Але Україна ще гірша.Ніяка паважаюча себе країна так би не робила.Ну хіба не можна не возити з москальщини побутову хімію,автівки і техніку наприклад? Чому такі люди як новінський не депортовані з України? Хіба ціла сбу не могла на нього щось накопати? І це тільки декілька прикладів.А українці взяли,ще й обрали зелених до влади.
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14.04.2021 04:21 Ответить
тут справа не в тому чи можна чи ні щось там не ввозити, справа в тому, що, по-перше, не треба влаштовувати штучних дефіцитів, так вчиняють лише кацапи! більше того, боюся що українське суспільство теж не зрозуміло б як би йому, раптово, довелося б чистити зуби "берестою"!
по-друге, важливий нюанс полягає в тому, що великі західні компанії Україну не розглядають як окремий і перспективний ринок! весь товар йде спочатку на хаб, розташований в московії, потім по різним "мєлкім" країнкам, накшталт нашої
ну и по-третє, ніхто не відміняє місцевих бізнесменьчиків, які не хочуть і не вміють спілкуватися і вчитися іноземним мовам - простіше домовлятися кацапською!
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14.04.2021 05:00 Ответить
Можна возити товар з Європи.Маленькі інтернет магазинчики це роблять.А гіганти не можуть нажертися.В них контракти з москалями.На москальщині техніку випускають і навіть в Білорусі телевізори Панасонік випускають.Потрібно домовлятися.Але наші ненажери хочуть багато відкатів.Україна багато споживає.більше ніж багато країн Європи.Було би бажання,все можна зробити.
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14.04.2021 05:18 Ответить
Що до ціх відкатів то це просто національна біда.... хрін хто з цівіл. світу сюди зайде як інвестор.. вони цього Зімбабве нерозуміють
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14.04.2021 07:38 Ответить
Было и желание и предложение, но частные производственные гиганты той же техники не имели желание перевозить все производство в Украину. Товарооборот у нас связан с работой частных компаний и такими товарами, которые мы не можем воспроизвести в нужном количестве (той же химии, удобрения, бытовая техника (отсутствие желания производителей переехать в Украину или построить производство, слишком мал рынок) и т.д.). Закупка того же более качественного удобрения стоит в 2 раза дороже в Европе, хоть оно и качественней в разы, но стоимость товара у нас возростет из за затрат и т.д. Мы с 91 года полностью были завязаны на торговле с кацапией, так просто взять, и отрубить, физически нереально, у нас нет доболнительных рынков сбыта или покупки товара по адекватной цене, так уж сложилось. Воспользовались тем, что ЕС увеличила квоту на ввоз товаров, шоб уменьшить зависимость от кацапии из за агресии, но на этом и шабаш.
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14.04.2021 08:02 Ответить
Зовнішньоторговельний оборот товарів з кацапами у 2020 р. склав 7,2 млрд дол. Щоправда зменшився на 29 % .. але торгівля йде аж фуфайка завертається..
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14.04.2021 07:36 Ответить
Вчера Кулеба говорил с Блинкэном...Мавзолейные,вам лучше пасти зарыть в Мавзолей....
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14.04.2021 03:21 Ответить
а на брифинге с Блинкэном после Кулеба получил сюрприз - вопросы-сообщения о звонке Байдена - вы же наверняка слышали нижнюю ссылку на фейгина
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14.04.2021 04:25 Ответить
Мочить вас крыс и ссук гэбнявых будут нещадно
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14.04.2021 03:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SHETgH_7X2U- Переиграл ли всех Путин? Беседа Валерия Соловья, Андрея Пионтковского у Фейгина

Прогнозы не хорошие в свете звонка Байдена
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14.04.2021 04:11 Ответить
їх діалог йшов в найочікуванішому руслі - "все пропало"!
ніхто не знає якими матюками і погрозами Байден міг обкласти *****, але все чомусь почали вважати, що Байден здався
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14.04.2021 05:02 Ответить
А Макрон ждет вову с чем? Знаете, какое мое личное наблюдение... После поездки вовы в катар, да уже были рашисты у порога , но всех Слуг вдруг , обеспечили полной поддержкой рвения в НАТО с такой силой и попугайничаем на всех шоу, даже от тех, которые раньше были противниками,,,
И я поняла , так мне кажется , одну вещь - это была провокация к нагнетанию . Ведь все от Запада не обещали НАТО , там все было по-другому корректно обещать помощь... А вова - кричал это как мантру- БАЙДЕН ВОЗЬМИ В НАТО ...
А теперь вова дет к Микрону - дальше ход моих мыслей сам понимаете.
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14.04.2021 05:12 Ответить
Байден признал ошибку и сдался Путлеру.Теперь Путлер не убийца.США и НАТО дерьмо
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14.04.2021 04:39 Ответить
У Байдена еще есть республиканцы за спиной и остались слишком громкие обещания насчет рашистов... Но согласна с Соловьем ( чуть ли не впервые) - уход от войны выльется вове его "минскими" ... Без прямого участия США но с посредничеством продажной Франции
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14.04.2021 05:16 Ответить
Путлер купил Байдена за 1 долляр
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14.04.2021 05:54 Ответить
Соловей КГБист старой закалки,почти Познер...
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14.04.2021 05:57 Ответить
Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ - Цензор.НЕТ 9285
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14.04.2021 06:59 Ответить
Давно на твою родную кацапию гробы в больших количествах приходили? Кровью захлебнетесь.
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14.04.2021 06:33 Ответить
За каждого погибшего героя положим не меньше десятка ваших. И до тебя доберемся русская тварь.
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14.04.2021 06:38 Ответить
Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ - Цензор.НЕТ 9124 ЗРК "Patriot" уже в Украине.Байден держит слово...
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14.04.2021 07:04 Ответить
Эрдоган разрешил эсминцу США Дональд Кук войти в Черное море.Вешайтесь Мавзоленые...
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14.04.2021 07:09 Ответить
Каждые сутки в Украину прилетают военно-транспортные самолеты США Геркулес...
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14.04.2021 07:12 Ответить
Забрали в Украине ЯО по Будапештскому меморандуму? Получите ответочку
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14.04.2021 07:14 Ответить
Крысы позорные...Путлеру от меня прювет...
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14.04.2021 07:15 Ответить
Разведка США насчитала в Крыму 5 крупных складов боеприпасов,в Севасе,Бахчисарае,Керчи,Джанкое и под Симферополем...достаточно одного Томагавка и Крыма нет...
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14.04.2021 07:27 Ответить
Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ - Цензор.НЕТ 501
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14.04.2021 07:34 Ответить
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен совместными титаническим усилиями по поиску "чего бы выразить" для преодоления кризиса в российско-украинских отношениях достигли уровня "обеспокоенность". В дальнейшем ожидается, что Боррель и Блинкен поэтапно выразят:
- "глубокую обеспокоенность";
- "озабоченность";
- "глубокую озабоченность";
- "да и хрен им радый".
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14.04.2021 08:27 Ответить
Я бы за выражение обеспокоеннсти бил лопатой по хлебалу.
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14.04.2021 08:52 Ответить
 
 