Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель беседовал 13 апреля с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсуждал с ним Украину.

Об этом сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам) и заместитель председателя (Еврокомиссии) Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события в Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося большого наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в Брюсселе.

Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации Афганистана и обменялись мнениями о продолжающемся кризисе в Эфиопии. Оба затронули ситуацию в Иране и состояние проходящих дискуссий о возвращении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе к полной реализации.

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"Высокий представитель и госсекретарь Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности", - сказано в сообщении ЕВС.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

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На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.