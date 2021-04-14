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Новости Коронавирус и карантин
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Повторные прививки AstraZeneca начнут делать 23 мая, до этого времени точно получим вакцину, - Степанов

Повторные прививки AstraZeneca начнут делать 23 мая, до этого времени точно получим вакцину, - Степанов

Украина рассчитывает до конца мая получить вторые дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"У нас есть определенная проблема с получением вакцины Covishield (AstraZeneca) из-за экспортных ограничений, который действуют. Есть две составляющие: мы пытаемся все-таки получить разрешение и получить эту вакцину от CEDAM. Вторая часть, каким образом мы можем решить этот вопрос - это получение этой вакцины от COVAX. Первая партия, которую мы ожидаем, это 367 тысяч доз и далее уже по нарастающей. До конца мая мы должны получить 1,7 млн доз", - рассказал он.

Министр уточнил, что второе вакцинирование препаратом AstraZeneca должно начаться с 23 мая: "До этого времени мы точно получим вакцину для проведения второй вакцины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания AstraZeneca сообщила о задержках с поставками вакцины в страны ЕС из-за дополнительных испытаний

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) COVAX (36) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+5
Тварь.
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14.04.2021 04:28 Ответить
+3
Звучит как утилизация вакцины на территории Украины...
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14.04.2021 02:12 Ответить
+2
Xуже. Гораздо хуже.
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14.04.2021 06:10 Ответить
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Звучит как утилизация вакцины на территории Украины...
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14.04.2021 02:12 Ответить
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14.04.2021 07:42 Ответить
Повторные прививки AstraZeneca начнут делать 23 мая, до этого времени точно получим вакцину, - Степанов - Цензор.НЕТ 406
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14.04.2021 02:26 Ответить
зуб даеш???)))
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14.04.2021 02:39 Ответить
Тварь.
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14.04.2021 04:28 Ответить
Xуже. Гораздо хуже.
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14.04.2021 06:10 Ответить
Стєпанов вже вирішив, що буде робити, якщо станеться випадок смерті від тромбозу?
Чи знову буде "після - не значить внаслідок"?
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14.04.2021 04:36 Ответить
Ньюзелюки продолжаются. Рассказывать о том когда будет сделана вторая прививка, когда для первой прививки вакцина будет поставлена чуть меньше чем через месяц это вершина словоблудия и цинизма...
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14.04.2021 06:51 Ответить
Повторные прививки AstraZeneca начнут делать 23 мая, до этого времени точно получим вакцину, - Степанов - Цензор.НЕТ 6958
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14.04.2021 07:00 Ответить
Наши власти - это золотое дно с материалом для защиты докторских диссертаций по психиатрии. .
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14.04.2021 09:10 Ответить
Мы точно получим ,звучит как очередная брехня от зедебилов.Точно,скорей всего,возможно,завтра,до конца месяца .Сделаем 41 миллион прививок в 2021 году!! Еще сказки есть?
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14.04.2021 09:11 Ответить
А если получим 1 мая...то для чего ждать 23-го мая??
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14.04.2021 09:15 Ответить
шо, опять.
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14.04.2021 09:53 Ответить
 
 