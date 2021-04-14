Повторные прививки AstraZeneca начнут делать 23 мая, до этого времени точно получим вакцину, - Степанов

Украина рассчитывает до конца мая получить вторые дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"У нас есть определенная проблема с получением вакцины Covishield (AstraZeneca) из-за экспортных ограничений, который действуют. Есть две составляющие: мы пытаемся все-таки получить разрешение и получить эту вакцину от CEDAM. Вторая часть, каким образом мы можем решить этот вопрос - это получение этой вакцины от COVAX. Первая партия, которую мы ожидаем, это 367 тысяч доз и далее уже по нарастающей. До конца мая мы должны получить 1,7 млн доз", - рассказал он.

Министр уточнил, что второе вакцинирование препаратом AstraZeneca должно начаться с 23 мая: "До этого времени мы точно получим вакцину для проведения второй вакцины".

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