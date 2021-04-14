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Новости Коронавирус и карантин
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В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час

В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час

Турция усиливает карантинные меры с 14 апреля из-за роста числа заболевших COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент страны Раджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hürriyet.

По новым правилам:

– вводится комендантский час с 19:00 до 05:00 (раньше он действовал с 21:00);

– во время комендантского часа запрещены междугородние поездки, кроме неотложных случаев;

– гражданам моложе 18 лет и старше 65 запрещено пользоваться общественным транспортом;

– рестораны и кафе работают только навынос;

– до конца месяца Рамадан (до 12 мая) будут закрыты все места массовых собраний и запрещено проводить в закрытых помещениях свадьбы, помолвки и другие празднования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция продлила до 15 апреля требование о наличии теста на COVID-19 для туристов

По данным Worldometer, за прошедшие сутки в Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19 – 59 187 человек, 273 человека умерли.

30 марта 2021 года Турция вернула карантин выходного дня.

карантин (16729) Турция (3500) Эрдоган Реджеп Тайип (920) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Бідося привіз туркам привіт з Буковеля. В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час - Цензор.НЕТ 8627
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14.04.2021 07:21 Ответить
+4
лахтінські піда..аси ще не таке можуть розповісти..
втім, і https://www.youtube.com/watch?v=vrz0RweEs_g&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2 доморощених дебілів-популістів вистачає...
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14.04.2021 08:01 Ответить
+3
а не паРашка ли распространяет коронавирус?
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14.04.2021 07:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
зато наверно как туры туристические подешевели
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14.04.2021 07:16 Ответить
Поезжай и Борьку возьми... пусть с родней повидается пока вашего англодеда хоронят
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14.04.2021 09:58 Ответить
а не паРашка ли распространяет коронавирус?
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14.04.2021 07:19 Ответить
Причём показательно: объявляет запрет на полёты в Турцию "из-за вспышки заболеваемости" и последующая вспышка...
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14.04.2021 07:21 Ответить
Попрут в Намкрыш, там ковида нет, ***** он там не нужен.
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14.04.2021 07:25 Ответить
Туркам самим треба було заборонити поїздки громадян з країн з незрозумілими епідситуаціями-
росії,ТУРКМЕНИСТАНУ,Білорусі...
Як і решті країн.
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14.04.2021 07:57 Ответить
Я думаю вспышка произошла из-за посещения Турции Президентом Украины... вы же сами знаете - куда он ни поедет там происходит какое-нибудь бедствие
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14.04.2021 09:10 Ответить
Бідося привіз туркам привіт з Буковеля. В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час - Цензор.НЕТ 8627
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14.04.2021 07:21 Ответить
Ох і необачно поступив Ердоган, необачно. Попереджали ж про можливий "удар в спину".
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14.04.2021 12:28 Ответить
500 000 РАБссиянцев заказали и купили билеты в Турцию... Турагентства РАБссии в шоке...
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14.04.2021 07:29 Ответить
это дело не впервой , вернут им деньги с %
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14.04.2021 11:25 Ответить
В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час - Цензор.НЕТ 6662
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14.04.2021 07:32 Ответить
Это уже маразм
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14.04.2021 10:25 Ответить
Эрдоганыч,бабло не возвращай...И Турецкий поток пора закрыть... 30% то не бабло с того потока...
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14.04.2021 07:33 Ответить
Ну вы тоже скажете... он же не украинец... турки все делают по чести - смело отбирают кормушку у лохов, потому что жопа имеется и платят партнерам вовремя, потому как те делятся с ними доходами... то что вы предлагаете - это цыганские методы мелких народностей, а не потомков великих империй
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14.04.2021 09:20 Ответить
В Германии 15 минутные тесты по 5 евро. Нашего производителя блокируют. Рубят бабло, а на смертность им плевать
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14.04.2021 07:49 Ответить
Шо то я заметил такую закономерность:
В тех странах где самыЕ жёсткие карантины и локдауны после этого самые большие вспышки заболеваемости. А там где забили на танцы с бубном вокруг обычного гриппа ( читай ковида) ситуация более- менее.
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14.04.2021 07:49 Ответить
Один из самых жестких каранинов на Тайване - за 8 секунд нарушения карантина человеку 3500 долларов штрафа впаяли. Ну, расскажи мне о большой вспышке ковида на Тайване...
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14.04.2021 07:54 Ответить
лахтінські піда..аси ще не таке можуть розповісти..
втім, і https://www.youtube.com/watch?v=vrz0RweEs_g&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2 доморощених дебілів-популістів вистачає...
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14.04.2021 08:01 Ответить
Тайвань отдельный остров. На изолированных островах и так нет особых проблем с гриппом. Хотя на самом деле ковид не смертельнее других разновидностей гриппа. И гораздо больше смертей будет из за последствий локдаунов и карантинов чем из за коронавируса. Но на это всем насрать. Бо всем властям удобней управлять с помощью запретов и списывать все свои косяки на коронавирус.
Все ограничения должны быть исключительно на добровольной основе. Если Вы считаете необходимым носить маску, держать дистанцию, самоизолироваться, работат удалённо, больше двух не собираться и т п - пожалуйста! Но почему Вы считаете себя вправе ограничивать меня в конституционных правах и уже угробили больше года моей жизни?
Фактически у нас введена презумпция виновности. Доказать шо кто то кого то заразил потому шо был без маски...... Это полный бред!
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14.04.2021 08:37 Ответить
Мальта тоже остров, но на нем в 30 раз больше заболевших и в 40 раз больше умерших. А население в 50 раз меньше, чем на Тайване. Жги дальше о бесполезности карантинов.
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14.04.2021 11:10 Ответить
Кацапе, дуже сприятлива ситуація на твоїй етнічній "родіне"..Там не те що "забілі.." - там "новічок срі" уже всіх вилікував..От тільки чомусь у підмосковному військовому містечку закритому ,та під оцепленням військових кожен день закопують у рви вириті технікою десятки тисяч ковідних трупів кацапського бидла..Твої родичі ж тупі як їхні валянки а тому не знають що з верхніх поверхів видно дуже далеко..Ті що живі ще поки - бачать та у мережах ляпають..поки ФСБ неприйшло навчити як треба себе поводити. Ще придумай якісь казки..що треба а що ні.. ..Там де немає роботи над проблемою або нестача вакцини - локдауни невідворотні ,але вони можуть бути різними. Можно і підтримувати роботу на драконівських законах по безпековим питанням а можна просто все закрити та вмерти з голоду..Віва зелений тупий, сцикливий жид! воно нам накерує..Не мели дурниць.
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14.04.2021 09:02 Ответить
Дадада, помню такое про НьюЙорк задували в уши ровно год назад. И крематории мобильные...
Пешы исчо!
У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19 - майже 60 тис. осіб: влада посилює карантин і вводять комендантську годину - Цензор.НЕТ 1518
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14.04.2021 09:11 Ответить
Потому что локдаунами - самым малоэффективным видом борьбы с эпидемией - вынуждены заниматься те страны, где нет достаточного обеспечения вакцинами... тем у кого есть возможность широкой вакцинации - лучшего средства борьбы - локдаун уже не нужен... все просто как дважды-два...
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14.04.2021 09:33 Ответить
Вынуждены создавать видимость борьбы.
Результат не важен.
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14.04.2021 09:39 Ответить
Три недели пусть маски носят и не снимают и все будет Зешибись.
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14.04.2021 08:58 Ответить
Это не беда, что вам "угробили" год жизни. Беда в том, что из-за таких люди лишаются жизни.
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14.04.2021 08:59 Ответить
Маша, два намордника носи, гарантия!
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14.04.2021 09:08 Ответить
Лучше о себе подумай,пока петух не клюнул....Умник !
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14.04.2021 09:23 Ответить
Так яж с заботой. О нервных, которым всегда ктото другой виноват.
Надевай два намордника и сиди дома - гарантия жеж! Извените за повтор
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14.04.2021 09:28 Ответить
То непрерывные "неуловимые" взрывы на площадях Станбула, то такие же вирусы..??
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14.04.2021 09:20 Ответить
То сирийские моджахеды, живущие в Стамбуле... они хуже вирусов
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14.04.2021 09:56 Ответить
Это пропаганда от м.симонян "неРаша тудей" Они не туркоманы, а "9 легион" ИндоПэриджанской Империи-ОдЭры=Огня муж(азэры) Их 3 млн.там.Их бомбил(Кремль арабохайский) и травил газами проститута асад(ответит когдато).Еще 3 млн.одэров в Ираке-тоже остатки ГрекоАнарской(Рим) империи,потом идут 35млн н севере Ирана(из 100 млн.населения Ирана) и Кавказский Одэрбейджан с Дагестаном(тоже р.наз.ОДэр.) Если обьединить эти линии ,то пол-ся Пэриджанская Империя(Др.ГрекоПерсия Кавказская)+Базантия в ней.Ее возрждения все боятся.
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14.04.2021 10:12 Ответить
Проститут твой хер Эрдоган который украл у украинцев транзит и еает вид, что готов м помочь. Когда Путин зажмет яйца Эрдогана и Алиева в одном кулаке им никаой херов периджан не поможет
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15.04.2021 01:10 Ответить
Одно из яиц Эрдогана находится в руках Путина, другое в руках Байдена... поэтому куда бы политический ветер ни подул, у Турции будет то падение курса лиры - зажим яйца от США, то падение дополнительных доходов, на которые ее подсадила Россия - зажим другого яйца от нее же... Оба Эрогановы яйцедержатели хорошо знают турецкий характер - смелый и жадный - и будут постоянно играть ими...
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14.04.2021 09:49 Ответить
Раньше писали к. США в 2054г,потом 2041г, а сейчас бояться сказать когда кол-во пуэрториканцев и афроамерианцев станет там 51% А ведь открыли ее мы-Скала горящего бека(Колумб=Гала Ян Бей) из др.Персии(Пэриджан),а не Португалии(ее тогда не было).А про Россию и говорить нечго.Количество нас.уменьшается,а воглаве другие.Так что Эрдоган вырвет свои яйца наверное одновременно.
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14.04.2021 10:18 Ответить
Расскажите про РФ, очень интересно и как там население уменьшается.
а то что нас мусульман там не так много , но это дело столетий. В ЕС быстрее мусульманский мир наступит.
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14.04.2021 11:28 Ответить
Вам 3-м закавказским карликам уже надо наконец между собой решить окончательно кто открыл первым Америку... вот грузины в 1985 году утверждали, что они

https://www.youtube.com/watch?v=CVJS0eHj7bI&t=523s
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15.04.2021 01:21 Ответить
 
 