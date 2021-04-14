В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час
Турция усиливает карантинные меры с 14 апреля из-за роста числа заболевших COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент страны Раджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hürriyet.
По новым правилам:
– вводится комендантский час с 19:00 до 05:00 (раньше он действовал с 21:00);
– во время комендантского часа запрещены междугородние поездки, кроме неотложных случаев;
– гражданам моложе 18 лет и старше 65 запрещено пользоваться общественным транспортом;
– рестораны и кафе работают только навынос;
– до конца месяца Рамадан (до 12 мая) будут закрыты все места массовых собраний и запрещено проводить в закрытых помещениях свадьбы, помолвки и другие празднования.
По данным Worldometer, за прошедшие сутки в Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19 – 59 187 человек, 273 человека умерли.
30 марта 2021 года Турция вернула карантин выходного дня.
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Як і решті країн.
В тех странах где самыЕ жёсткие карантины и локдауны после этого самые большие вспышки заболеваемости. А там где забили на танцы с бубном вокруг обычного гриппа ( читай ковида) ситуация более- менее.
втім, і https://www.youtube.com/watch?v=vrz0RweEs_g&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2 доморощених дебілів-популістів вистачає...
Все ограничения должны быть исключительно на добровольной основе. Если Вы считаете необходимым носить маску, держать дистанцию, самоизолироваться, работат удалённо, больше двух не собираться и т п - пожалуйста! Но почему Вы считаете себя вправе ограничивать меня в конституционных правах и уже угробили больше года моей жизни?
Фактически у нас введена презумпция виновности. Доказать шо кто то кого то заразил потому шо был без маски...... Это полный бред!
Пешы исчо!
Результат не важен.
Надевай два намордника и сиди дома - гарантия жеж! Извените за повтор
а то что нас мусульман там не так много , но это дело столетий. В ЕС быстрее мусульманский мир наступит.
https://www.youtube.com/watch?v=CVJS0eHj7bI&t=523s