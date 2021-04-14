В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час

Турция усиливает карантинные меры с 14 апреля из-за роста числа заболевших COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент страны Раджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hürriyet.

По новым правилам:

– вводится комендантский час с 19:00 до 05:00 (раньше он действовал с 21:00);

– во время комендантского часа запрещены междугородние поездки, кроме неотложных случаев;

– гражданам моложе 18 лет и старше 65 запрещено пользоваться общественным транспортом;

– рестораны и кафе работают только навынос;

– до конца месяца Рамадан (до 12 мая) будут закрыты все места массовых собраний и запрещено проводить в закрытых помещениях свадьбы, помолвки и другие празднования.

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По данным Worldometer, за прошедшие сутки в Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19 – 59 187 человек, 273 человека умерли.

30 марта 2021 года Турция вернула карантин выходного дня.