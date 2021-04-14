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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки наемники РФ 5 раз срывали "тишину", - штаб ОС

Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки наемники РФ 5 раз срывали

За прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ОС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра, а возле поселков Зайцево и Катериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Майорское БПЛА противника, пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское, российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в зоне ООС от сброшенной с беспилотника мины погиб воин 10-й ОГШБр Алексей Мамчий, - Черновицкая ОГА. ФОТО

"Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 14 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Светлодарск, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорское враг совершил дистанционное минирование из автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.

обстрел (27784) Донбасс (26957) потери (4428) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1953
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14.04.2021 09:11 Ответить
+17
Не пора Зеленскому объявить подозрение за его приказы "убери оружие, я сказал! Я не лох!"? Все погибшие за время его правления, на его совести и ответственности, особенно те, кто убит снайперским огнем! Это /Зеленский отдал Путину снайперов Януковича, убивавших на Майдане! Здесь чистой воды государственная измена!
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14.04.2021 08:33 Ответить
+13
Царство Небесне загиблому герою. Співчуття рідним і ганьба головнокомандувачу, який бачив в очах терориста мир, а по суті - там смерть, ненависть і злоба. Броньовані двері за лімон в офісі поставив, щоб не стукалися бандьори? Апетит нормальний?
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14.04.2021 08:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я думаю как все будет: кацапы принесут в сакральную жертву пушилина, хоть последний и не согласен, потом повстанцЫ начнут давать "ответку", наши возможно ответят и пойдет заруба, а потом и орки подтянутся...
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14.04.2021 08:13 Ответить
За пушилу не побіжать дураки з московії. Більше реальний варіант - це російським терористам закидати мінами якусь школу і миттєво відзняти маленькі трупики і показати, що мол витворяє "хунта" і буде репетувати, щоб ввели санкції проти України, відновить наступ терористичних армій "ДЕР" "ЛНР" і введе своїх "миротворців" на территорію ордло, а військами "ордло" підуть до Каховського водосховища, щоб одним пострілом захопити кримський канал і подавати воду в Крим. Так що ті війська, які накопичуються біля наших кордонів будуть обов'язково задіяні- одні як допоомога оркам під їх прапорами, інші як "миротворці", а ще велика частина для залякування нашого шапіто.
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14.04.2021 08:38 Ответить
Вже можна зробити висновок щодо зміни оьстілів порівняно з 2018 роком. Тоді кількість обстрілів була дещо більшою, бо обстріли носили хаотичний характер із-за страху нарватися на миттєву відповідь. Тому вони не були прицільними і орки, здійснивши постріл, чи випустивши чергу в бік (не по цілі!!) наших позицій, швидко ретирувались у безпечне місце. Бо знали, що ведеться відстеження аеророзвідкою, контрбатарейними системами і контмснайперськими групами. Тепер навіть кацапські снайпер мають можливість двічі!!!, а то і тричі здійснювати постріли, не змінюючи позицій. Це дає можливість набагато краще пристмітятися і самі постріли є більш результстианими. Якщо не вести миттєвий вогонь у відповідь по орках, то результативність їхніх обстрілів буде зростати при зменшенні кількості пострілів і економії ***********. Мрія снайпера - один постріл - одне ураження.
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14.04.2021 08:15 Ответить
Треба давать жорстку відповідь, всіма засобами!
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14.04.2021 08:18 Ответить
згідний, але чомусь 200-ті чомусь тільки у нас
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14.04.2021 08:22 Ответить
ні.
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14.04.2021 08:24 Ответить
Розумні люди казали:щоб не нариватись на жорсткі санкції,загострення почнеться з окупованих донецької та луганської областей.Переросте в конфлікт(невідомо хто вийде з нього переможцем) захватом областей,які перешкоджають подавати воду в окупований російською федерацією Крим.У цьому році в Криму з водою буде катастрофа.
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14.04.2021 08:28 Ответить
Царство Небесне загиблому герою. Співчуття рідним і ганьба головнокомандувачу, який бачив в очах терориста мир, а по суті - там смерть, ненависть і злоба. Броньовані двері за лімон в офісі поставив, щоб не стукалися бандьори? Апетит нормальний?
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14.04.2021 08:30 Ответить
Не пора Зеленскому объявить подозрение за его приказы "убери оружие, я сказал! Я не лох!"? Все погибшие за время его правления, на его совести и ответственности, особенно те, кто убит снайперским огнем! Это /Зеленский отдал Путину снайперов Януковича, убивавших на Майдане! Здесь чистой воды государственная измена!
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14.04.2021 08:33 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8963
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14.04.2021 09:09 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1953
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14.04.2021 09:11 Ответить
...лять!!!!

Где "тишина" ????!!!!

Тишина только у ЗЕ в черепной коробке.
А на в зоне ООС идут активные боевые действия противника.
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14.04.2021 09:51 Ответить
Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4000
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14.04.2021 09:58 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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14.04.2021 09:59 Ответить
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2021 12:04 Ответить
У нас втрати кожного дня... Виродки обстрілюють безнаказанно. Саме час скинути пару подарунків з "байрактарів"
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14.04.2021 14:52 Ответить
може на один зелю почепити і скинути в окоп москальні
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14.04.2021 14:54 Ответить
Було б непогано. Але біологічна зброя заборонена ж...
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14.04.2021 14:56 Ответить
достаточно скинуть одного...
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14.04.2021 19:34 Ответить
Є ІНФОРМАЦІЯ ЩО ВІЙСЬКА МОСКОВІЇ БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ЗІБРАНІ З
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.04.2021 17:42 Ответить
а того кто гранату кинул случайно не отругали словами ведь стрелять нельзя
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14.04.2021 18:00 Ответить
и как он подошел к позициям спокойно бл..тя что за война такая
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14.04.2021 18:02 Ответить
Той ЗеОманський , що зупинив реформу харчування в ЗСУ,
реформу забезпечення службовим житлом, провалив оборонне замовлення,
відвів контснайперські пари та розвідку з лініі зіткнення......
Розказує на телеканалі CNN, що Байдень йому щось недостатньо зробив.... піпець )
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14.04.2021 23:02 Ответить
А клоун по окопам бегает ,военачельника из себя строит !
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14.04.2021 23:41 Ответить
 
 