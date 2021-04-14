Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки наемники РФ 5 раз срывали "тишину", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ОС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра, а возле поселков Зайцево и Катериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Майорское БПЛА противника, пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское, российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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"Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 14 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Светлодарск, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорское враг совершил дистанционное минирование из автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.