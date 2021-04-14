Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки наемники РФ 5 раз срывали "тишину", - штаб ОС
За прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ОС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра, а возле поселков Зайцево и Катериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде населенного пункта Майорское БПЛА противника, пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.
"Командование объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское, российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в ведомстве.
Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 14 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Так, недалеко от населенного пункта Светлодарск, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Майорское враг совершил дистанционное минирование из автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Где "тишина" ????!!!!
Тишина только у ЗЕ в черепной коробке.
А на в зоне ООС идут активные боевые действия противника.
Одужання пораненим.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
реформу забезпечення службовим житлом, провалив оборонне замовлення,
відвів контснайперські пари та розвідку з лініі зіткнення......
Розказує на телеканалі CNN, що Байдень йому щось недостатньо зробив.... піпець )