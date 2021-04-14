РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12015 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 063 30

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели

14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.

14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 467 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 384.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час

В Украине по состоянию на утро 14 апреля болеют коронавирусной болезнью 406 495 человек, что на 1 702 больше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 612 детей и 426 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 063 человека.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели 06

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4440) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Чувакі, усі до Буковеля, там стартував бархатий сезон!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 5149
показать весь комментарий
14.04.2021 08:07 Ответить
+10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 3883
показать весь комментарий
14.04.2021 08:07 Ответить
+8
Ти за....в вже своим буковельом
показать весь комментарий
14.04.2021 08:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 3883
показать весь комментарий
14.04.2021 08:07 Ответить
Чувакі, усі до Буковеля, там стартував бархатий сезон!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 5149
показать весь комментарий
14.04.2021 08:07 Ответить
Ти за....в вже своим буковельом
показать весь комментарий
14.04.2021 08:10 Ответить
Буковель не мій, а Олександра Шевченка, друга та партнера Ігора Валерійовича. А рука Ігара Валерійовича самі знаєте чиєю дупою керує
показать весь комментарий
14.04.2021 08:11 Ответить
А твой - гибсокартон.
показать весь комментарий
14.04.2021 08:17 Ответить
Турки тоже по буковелям ездили ?
показать весь комментарий
14.04.2021 08:22 Ответить
Ты DEBIL посмотри что на том Буковели в ДЕСЯТЬ раз меньше заболеваемость чем в Киеве
показать весь комментарий
14.04.2021 08:55 Ответить
Є КНОПОЧКА СПАМ.)
показать весь комментарий
14.04.2021 08:28 Ответить
дякую, що нагадав
показать весь комментарий
14.04.2021 08:30 Ответить
кнопочка спам як подяка порохоботам за "нав"язливу тупість у картинках"
показать весь комментарий
14.04.2021 08:37 Ответить
№94
показать весь комментарий
14.04.2021 08:35 Ответить
повага Цензорівському бухгалтеру!
показать весь комментарий
14.04.2021 08:47 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 424
показать весь комментарий
14.04.2021 08:12 Ответить
А интересно, да? У турков в 4 раза больше заболевших, но почти в 2 раза меньше умерших, чем у нас! Статистикой играемся или там вирус другой?
показать весь комментарий
14.04.2021 08:19 Ответить
В Туреччині влада не боїться брати відповідальність.
А зелений кагал думає як внуків прибарахлити і сваліть із етай страни
показать весь комментарий
14.04.2021 08:22 Ответить
там вакцинація має інші масштаби..
разів у 20-ть сильніша від нашої..
показать весь комментарий
14.04.2021 08:35 Ответить
Скорее учёт заболевших в Турции достоверный .
показать весь комментарий
14.04.2021 09:12 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб
\нарешті популіст Садовий притихне з спробами послабити карантин..
показать весь комментарий
14.04.2021 08:34 Ответить
Еще 1,5 "Боинга", ХРЯСЬ.
показать весь комментарий
14.04.2021 08:36 Ответить
у поляків ЖОПА ЩЕ БІЛЬША (
самі кажуть тому що відкриті школи для молодших класів...
плюс значний по..уїзм населення
показать весь комментарий
14.04.2021 08:39 Ответить
Де статистика смертності від інших хвороб?
показать весь комментарий
14.04.2021 08:39 Ответить
На сайті Держстатистики, за лютий буде через 10 днів
показать весь комментарий
14.04.2021 08:57 Ответить
такая цифра не сравнима с вместе взятыми цифрами от других болезней. Пусть это тема не беспокоит, этого заболевания для вас не существует.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:20 Ответить
Вбивати може і занадто. Хоча безмасочники- потенційні вбивці.
Але смачно чхнути прямо в обличчя- справедливо!
показать весь комментарий
14.04.2021 08:55 Ответить
достаточно одному инфицированному человеку чихнуть бес маски и не прикрывший рот в маршрутке, и многие отправятся на больничный, хоть были в масках. Мокрота от кашля распространяется довольно легко по воздуху и оседает на всем, в закрытом пространстве это происходит почти по всему объему, в любом случае капли слюны осядут на поверхность слизистых глаз ближайшего народа. На открытом воздухе капли слюны развеиваются и нейтрализуются со временем.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:29 Ответить
467 людей не дочекались вакцини....😡 Да, Степашка ,****, професіАнальний міністр...главноє, що "новоє ліцо"...
показать весь комментарий
14.04.2021 10:05 Ответить
а пишут про плато : https://censor.net/ru/news/3259604/plato_zabolevaemosti_covid19_v_ukraine_proyideno_nachalos_snijenie_nan

плато это когда число заболевших и умерших = равно или менее вылечившихся!
показать весь комментарий
14.04.2021 11:50 Ответить
Пасху, пасху закрийте! - 2 травня, бо 14 вже знов буде ппц.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:32 Ответить
 
 