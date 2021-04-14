В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели

14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.

14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 467 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 384.

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В Украине по состоянию на утро 14 апреля болеют коронавирусной болезнью 406 495 человек, что на 1 702 больше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 612 детей и 426 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 063 человека.











