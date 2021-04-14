В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели
14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.
14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 467 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 384.
В Украине по состоянию на утро 14 апреля болеют коронавирусной болезнью 406 495 человек, что на 1 702 больше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.
Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 612 детей и 426 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 063 человека.
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А зелений кагал думає як внуків прибарахлити і сваліть із етай страни
разів у 20-ть сильніша від нашої..
\нарешті популіст Садовий притихне з спробами послабити карантин..
самі кажуть тому що відкриті школи для молодших класів...
плюс значний по..уїзм населення
Але смачно чхнути прямо в обличчя- справедливо!
плато это когда число заболевших и умерших = равно или менее вылечившихся!