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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 152 человека. На Черкасщине и Киевщине не сделали ни одной прививки, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 152 человека. На Черкасщине и Киевщине не сделали ни одной прививки, - Степанов

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 152 человека привиты против COVID-19 за сутки 13 апреля 2021 в Украине. 403 553 человека привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 13 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (2 670) области, Киеве (1 970), Днепропетровской (1 710) и Запорожской (670) областях. Вместе с тем, в Черкасской и Киевской областях за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Отметим, что в Черкасской области не делают прививки от коронавируса уже четвертые сутки подряд с 10 апреля. Кроме того, в Винницкой области за сутки сделали лишь 210 прививок от коронавируса, в Сумской - 270, в Черниговской - 275.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 152 человека. На Черкасщине и Киевщине не сделали ни одной прививки, - Степанов 01
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 152 человека. На Черкасщине и Киевщине не сделали ни одной прививки, - Степанов 02
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 152 человека. На Черкасщине и Киевщине не сделали ни одной прививки, - Степанов 03

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Топ комментарии
+2
вопрос к степанову - почему в Турции при 60 тысячах заболевших 270 умерших а в Украине при 14 тысячах 470?
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14.04.2021 08:54 Ответить
+1
Тому , що мене напівживого везли вночі з Броварів в Переяслав-Хмельницький(???????) . Був варіант з Яготином . А питання до цього гімлера таке : скількох людей можна було врятувати за вартість його куртки ? А швидких відремонтувати ? А лікарю , медсестрі і санітарці заплатити ? А скільки коштувала його поїздка в Індію за двома контейнерами ? Скільком в цей час не вистачило препаратів і кисню щоб вижити ? І в кожному питанні : щоб вижити !
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14.04.2021 09:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
такими темпами- 5лет будем вакционироваться
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14.04.2021 08:40 Ответить
тебе впердолили шмурдяк?
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14.04.2021 08:46 Ответить
Ширнути 2 рази потрібно максимально швидко, інакше то всьо до сраки.
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14.04.2021 08:47 Ответить
не вийде максимально швидко, бо між уколами 12 тижнів повинно бути.
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14.04.2021 08:56 Ответить
Тут дуже простий розрахунок. Заявлена ефективність вакцин в середньому 9 місяців. Ось власне той термін за який повинні отримати вакцину від 70 до 85 відсотків населення. В іншому разі вся ця вакцинація не призведе до потрібного ефекту.
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14.04.2021 10:16 Ответить
але у середині тих 9 місяців є ще 12 тижнів між двома уколами. зараз в Україні така фаза, що 9 місяців вже почалися, а по другому колу колоти ще не настав час. щоб досягти ефекту треба уколоти максимум за ці 12 тижні, а нічим. вони тягнуть, хоча вже давно треба виколоть цю партію. тобто уколоти максимально швидко треба не 2 уколи, а якомога більше першим, тоді і другий тим самим темпом дасть ефект.
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14.04.2021 11:31 Ответить
Саме про це і мова. Вакцінацію можна сказати вони вже зірвали. Вакціонувати 30 млн. вони не зможуть технічно. Я вже промовчу про кількість бажаючих вакціонуватися. Але навіть тих вони нездатні вакціонувати, як виявляється, в прийнятні терміни.
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14.04.2021 11:43 Ответить
25
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14.04.2021 08:59 Ответить
а де дані по китайській? учора ж почали колоть.
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14.04.2021 08:50 Ответить
Китайська вже рік людей вбиває .
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14.04.2021 09:31 Ответить
вопрос к степанову - почему в Турции при 60 тысячах заболевших 270 умерших а в Украине при 14 тысячах 470?
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14.04.2021 08:54 Ответить
ти по одному дню пред"яву кидаєш?
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14.04.2021 08:57 Ответить
Тому , що мене напівживого везли вночі з Броварів в Переяслав-Хмельницький(???????) . Був варіант з Яготином . А питання до цього гімлера таке : скількох людей можна було врятувати за вартість його куртки ? А швидких відремонтувати ? А лікарю , медсестрі і санітарці заплатити ? А скільки коштувала його поїздка в Індію за двома контейнерами ? Скільком в цей час не вистачило препаратів і кисню щоб вижити ? І в кожному питанні : щоб вижити !
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14.04.2021 09:41 Ответить
А ще забув попросити , щоб цей шлепер запитав у зе і шмигаля де загубилися 8000 грн.?
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14.04.2021 09:45 Ответить
От других болезней уже не умирают, только ковидло у всех в голове которое было всегда, считаки
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14.04.2021 10:21 Ответить
я конечно дико извиняюсь, но такими темпами к концу века вакцинация пройдет ?
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14.04.2021 11:47 Ответить
 
 