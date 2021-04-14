За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 152 человека. На Черкасщине и Киевщине не сделали ни одной прививки, - Степанов

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 152 человека привиты против COVID-19 за сутки 13 апреля 2021 в Украине. 403 553 человека привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 13 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (2 670) области, Киеве (1 970), Днепропетровской (1 710) и Запорожской (670) областях. Вместе с тем, в Черкасской и Киевской областях за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Отметим, что в Черкасской области не делают прививки от коронавируса уже четвертые сутки подряд с 10 апреля. Кроме того, в Винницкой области за сутки сделали лишь 210 прививок от коронавируса, в Сумской - 270, в Черниговской - 275.





