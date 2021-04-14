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Новости Агрессия России против Украины
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США стремятся не к установлению доверия с РФ, а к предсказуемости и стабильности, - Белый дом

США стремятся не к установлению доверия с РФ, а к предсказуемости и стабильности, - Белый дом

США работают над предсказуемыми отношениями с Россией, а не над установлением доверия.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы стремимся не к установлению доверия, а к предсказуемости и стабильности, потому что существует целый ряд угроз, есть ряд возможностей в мире. И президент (США Джо Байден. – Ред.) хочет иметь возможность сосредоточиться на них, а не на враждебных отношениях с Россией", – сказала она.

Псаки также сказала, что предложенная Байденом встреча с лидером РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится летом. Она не ответила, в какой стране это может произойти. По ее словам, США ожидают проблемных отношений с Россией и готовы к трудным разговорам.

Псаки не стала перечислять конкретные темы встречи Путина и Байдена, поскольку подготовка к ней находится на ранних стадиях. Однако она напомнила о содержании вчерашнего разговора президентов.

В частности, что Байден призвал Путина снизить напряженность со стягиванием войск к границам Украины. Также обсуждался вопрос контроля над вооружениями путем расширения договора о сокращении наступательных вооружений.

Также по ее словам, предложение Байденом встречи Путину не меняет того, что США работают над последствиями для РФ за ее действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовность США к встрече Байдена с Путиным не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ, - Белый дом

В марте 2021-го Байден заявил, что считает Путина убийцей, а РФ ответит за вмешательство в выборы США. Путин ответил, "кто как обзывается, так сам и называется", а также предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Президент США ответил, что "в определенный момент" пообщается с лидером РФ.

В апреле Байден предупредил Россию о последствиях агрессивных действий на границах Украины. Президент Зеленский после беседы с Байденом заявил: Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с агрессором.

Вчера Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с РФ. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

Байден Джо (2795) путин владимир (31544) россия (96139) США (27106) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+12
какая бредовая отмазка, теперь мутин обнаглеет и в следующий раз запросит еще больше аппетит у диктатора растет
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14.04.2021 09:15 Ответить
+11
Предсказуемость и стабильность Макшании может быть только когда войска США разместятся на военных базах Харькова Сум Мариуполя.
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14.04.2021 08:46 Ответить
+9
Смешно. Предсказуемость и стабильность у РФ "в порядке". Захватить государства ( бывшие республики СССР) использовав для этой цели любые способы и сценарии, установить там полицейский режим, уничтожив любые ростки сопротивления и недовольства), сначала это коснется всех кроме Прибалтики. Потом дойдет очередь и до них. Разрушение единства Европы ( ЕС и НАТО) и восстановить частичный контроль в восточной Европе ( судя по руководству Венгрии и Чехии некоторые к этому уже почти готовы), возможно использовав для этого реваншистские силы Германии ( почему бы и нет, Польша ведь по их общему мнению это " уродливое детище Версальской системы".. кажется так). Раскинуть щупальца по всему миру от Азии и Африки до Латинской Америки. Посадить в США на вечное правление Трампа и при этом всем задружиться с Китаем разделив сферы влияния. ( может даже на условиях младшего партнера)
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14.04.2021 09:03 Ответить
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Предсказуемость и стабильность Макшании может быть только когда войска США разместятся на военных базах Харькова Сум Мариуполя.
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14.04.2021 08:46 Ответить
кацапы и предсказуемость это из разных галактик.Там всегда будут появляться путины,грозные,сталины, и прочие чекатилы и всегда будет являться источником угроз и терроризма.Пока эта территория не подробится и самых буйных не посадят в клетку под присмотр психиатора миру спокойно орда жить не даст
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14.04.2021 09:14 Ответить
Старик Байден их тролит, зная что предсказуемость и стабильность в России может быть только на кладбище!
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14.04.2021 10:42 Ответить
И об этом...
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14.04.2021 08:48 Ответить
https://www.facenews.ua/news/2021/502421/ В Харьковской области стартовали крупные учения СБУ: под Харьковом в одном из пригородов по центральной площади проехали три танка перекрашенных под танки российской армии, несколько тел выскочило с цветами встречать их и кричать что то чисто российском языке, когда из танка вылезли военные в украинской форме с автоматами то тела обосрались, бросили цветы и стали убегать ,сейчас с ними работает СБУ. Нужно побольше таких учений проводить на юго востоке Украины среди нарида Украины..
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14.04.2021 08:49 Ответить
пару днів тому у Києві приземлилось 2 військовотранспортні літаки ВВС США, а всього за декілька тижнів близько 10ти, щось не помітно про злив.
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14.04.2021 09:02 Ответить
Не, ну ребята) Помогают тем кто борется. Если те же Штаты видят 73% проголосовавших за "перестать стрелять" и лечь раздвинув булки то зачем оно им надо?
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14.04.2021 08:51 Ответить
Штаты в первую очередь видят интересы СВОИХ граждан, а всё остальное это способы достижения благосостояния своей страны. Штаты сами решают как и что им делать, у них нет указки, именно поэтому они и процветают. Ибо самостоятельное и самодостаточное государство.
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14.04.2021 09:10 Ответить
Карта Мира забавная. Наоборот.
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14.04.2021 08:52 Ответить
Шта?
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14.04.2021 08:59 Ответить
Австралийские или индийские?
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14.04.2021 11:56 Ответить
Ватка запылала в комментах почему-то. Мерещится ей какой-то "слив".
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14.04.2021 09:00 Ответить
Придумывает твоя лахта
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14.04.2021 09:25 Ответить
Сначала я ложу на таких как ты с прибором,а потом читаю и придумываю.
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14.04.2021 11:54 Ответить
В русском языке есть глагол "класть". Слово "ложить" отсутствует.
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14.04.2021 12:08 Ответить
А если мне нна тебя насрать,то это присутствующее слово в "рюзьге языге"?
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14.04.2021 13:36 Ответить
Серун?)))
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14.04.2021 15:18 Ответить
А навалить можешь?
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14.04.2021 15:19 Ответить
"Мы стремимся не к установлению доверия, а к предсказуемости и стабильности

что может быть непредсказуемого у поведения маньяка?? скажем, чикатило?? Кто то сомневается что он убивал, убивает и будет убивать?? С бешеной собакой не разговаривают и не ищут у нее предсказуемость-ее просто утилизируют чтоб она не навредила окружающим.
Я был лУчшего мнения о Байдене...обама №2. Ждем тонны одеял и сопли обеспокоенности.
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14.04.2021 09:00 Ответить
Смешно. Предсказуемость и стабильность у РФ "в порядке". Захватить государства ( бывшие республики СССР) использовав для этой цели любые способы и сценарии, установить там полицейский режим, уничтожив любые ростки сопротивления и недовольства), сначала это коснется всех кроме Прибалтики. Потом дойдет очередь и до них. Разрушение единства Европы ( ЕС и НАТО) и восстановить частичный контроль в восточной Европе ( судя по руководству Венгрии и Чехии некоторые к этому уже почти готовы), возможно использовав для этого реваншистские силы Германии ( почему бы и нет, Польша ведь по их общему мнению это " уродливое детище Версальской системы".. кажется так). Раскинуть щупальца по всему миру от Азии и Африки до Латинской Америки. Посадить в США на вечное правление Трампа и при этом всем задружиться с Китаем разделив сферы влияния. ( может даже на условиях младшего партнера)
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14.04.2021 09:03 Ответить
Один тоже так мечтал, кстати на бункере, только потом ему поплохело
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14.04.2021 09:27 Ответить
пока до мая 1945 видимо очень далеко ( по звонку Байдена Пу и вызова Зе в Париж) .. скорее это где то март - сентябрь 1938
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14.04.2021 09:37 Ответить
какая бредовая отмазка, теперь мутин обнаглеет и в следующий раз запросит еще больше аппетит у диктатора растет
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14.04.2021 09:15 Ответить
Американцы должны были выбрать в 2008 году Джона Маккейна, а не "миротворца" Обаму. Случись так, питерское х*ло даже не посмело бы выбраться из своей норы и кошмарить соседей.
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14.04.2021 09:22 Ответить
Обама 2?
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14.04.2021 09:27 Ответить
Звонок.
Скушай селёдочки дружок.Смотрика как разбушевался...Видимо на гипофиз доли давят,що ты к Украине войска потянул.Ну ты кушай селёдочку...она напряжение снимет.

-А ты папаша мне не загоняешь?!Селёдка не тухлая?!
-Та как я могу тебя обманывать?!
США прагнуть не до встановлення довіри з РФ, а до передбачуваності і стабільності, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6294
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14.04.2021 09:58 Ответить
Пусть Байден еще раз позвонит Путину. Для стабильности.
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14.04.2021 11:56 Ответить
У него есть более весомые аргументы и без повторного звонка.
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14.04.2021 12:15 Ответить
 
 