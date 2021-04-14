США стремятся не к установлению доверия с РФ, а к предсказуемости и стабильности, - Белый дом

США работают над предсказуемыми отношениями с Россией, а не над установлением доверия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы стремимся не к установлению доверия, а к предсказуемости и стабильности, потому что существует целый ряд угроз, есть ряд возможностей в мире. И президент (США Джо Байден. – Ред.) хочет иметь возможность сосредоточиться на них, а не на враждебных отношениях с Россией", – сказала она.

Псаки также сказала, что предложенная Байденом встреча с лидером РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится летом. Она не ответила, в какой стране это может произойти. По ее словам, США ожидают проблемных отношений с Россией и готовы к трудным разговорам.

Псаки не стала перечислять конкретные темы встречи Путина и Байдена, поскольку подготовка к ней находится на ранних стадиях. Однако она напомнила о содержании вчерашнего разговора президентов.

В частности, что Байден призвал Путина снизить напряженность со стягиванием войск к границам Украины. Также обсуждался вопрос контроля над вооружениями путем расширения договора о сокращении наступательных вооружений.

Также по ее словам, предложение Байденом встречи Путину не меняет того, что США работают над последствиями для РФ за ее действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовность США к встрече Байдена с Путиным не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ, - Белый дом

В марте 2021-го Байден заявил, что считает Путина убийцей, а РФ ответит за вмешательство в выборы США. Путин ответил, "кто как обзывается, так сам и называется", а также предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Президент США ответил, что "в определенный момент" пообщается с лидером РФ.

В апреле Байден предупредил Россию о последствиях агрессивных действий на границах Украины. Президент Зеленский после беседы с Байденом заявил: Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с агрессором.

Вчера Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с РФ. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.