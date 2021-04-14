РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12071 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 224 19

Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности

Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности

Сегодня, 14 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран выступит на заседании подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Встреча пройдет в формате видеоконференции. В ходе нее состоится обмен мнениями с министром обороны Украины Андреем Тараном о сотрудничестве между Украиной и ЕС в области безопасности и обороны.

Как сообщалось, ранее Таран заявил, что Россия может планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

Европарламент (1808) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности - Цензор.НЕТ 9407
показать весь комментарий
14.04.2021 08:50 Ответить
+3
Атопутіннападьоть?
показать весь комментарий
14.04.2021 08:50 Ответить
+1
А если завтра война, то зеля поведет войско в бой?
Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности - Цензор.НЕТ 6310
показать весь комментарий
14.04.2021 09:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности - Цензор.НЕТ 9407
показать весь комментарий
14.04.2021 08:50 Ответить
Атопутіннападьоть?
показать весь комментарий
14.04.2021 08:50 Ответить
От же ж... уїв злодій) Скільки я вашого брата потролив отим путіннападьоть, а він взяв і дійсно напав.
показать весь комментарий
14.04.2021 09:10 Ответить
Я повторюю твої коментарі до виборів. Тримай отвєтку.
показать весь комментарий
14.04.2021 09:15 Ответить
Воювати підеш?
показать весь комментарий
14.04.2021 09:44 Ответить
Авжеж, нехай тільки зроблять вільний обіг зброї та УПА. Кацапам тут робити нема чого, байдуже що там скаже світова спільнота.
показать весь комментарий
14.04.2021 09:51 Ответить
То ти вже у військкоматі,в черзі?
показать весь комментарий
14.04.2021 09:53 Ответить
А УПА тепер відкрила власні військомати? Я доволі ясно висловився. Будь-який проукраїнський спротив в межах мого міста та +- 100км може на мене розраховувати.
показать весь комментарий
14.04.2021 09:59 Ответить
Ти вже в черзі? Не белькочи і не відмазуйся як прізєдєнт.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:04 Ответить
Я вже в черзі, але такої черги в м. Київ не існує. Ні я не піду в ЗСУ на Схід в межах державних структур, категорично.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:16 Ответить
розумію.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:49 Ответить
офф-топ. Сегодня, Москва. на Арбате https://www.youtube.com/watch?v=pKWDR52yTZk&ab_channel=Espreso.TV
показать весь комментарий
14.04.2021 11:37 Ответить
Запад, вы там не бойтесь, помогайте всем чем есть, кремляди всё одно нарисуют, даже если нет, и негров на Абрамсах и немцев на мотоциклах.
показать весь комментарий
14.04.2021 09:00 Ответить
А если завтра война, то зеля поведет войско в бой?
Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности - Цензор.НЕТ 6310
показать весь комментарий
14.04.2021 09:01 Ответить
Только фонарик на каску прицепит, что-бы тунелль осветить.
показать весь комментарий
14.04.2021 09:22 Ответить
розповість скільки грошей вкрали?
розповість як зірвали держзамовлення?
розповість скількох воїнів ми втратили та хто винен?
розповість що відведення та домовляння з ворогом були помилкою?
показать весь комментарий
14.04.2021 09:03 Ответить
Таран выступит на заседании подкомитета / Подкомитетет не поверит, что во время войны главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонист от ВСУ, а министр обороны Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 .
показать весь комментарий
14.04.2021 09:05 Ответить
Это был наверное единственный генерал, имеющий большой зуб на бывшую власть. И ничего удивительного, что именно он сейчас Министр обороны. Нужен был человек, который в случае чего будет лично предан Нелоху.
показать весь комментарий
14.04.2021 11:44 Ответить
Для чого їх посилають робити не їхню роботу !!! Для цього є більш компетентні працівникі МЗСу !!!
показать весь комментарий
14.04.2021 11:43 Ответить
 
 