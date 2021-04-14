"За полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - "слуга народа" Гетманцев
Нардеп "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что решение СНБО о санкциях против топ-контрабандистов должно стать отправной точкой, с которой начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гетманцев заявил в интервью "Укринформу".
По его словам, масштабы теневой экономики являются угрозой национальной безопасности.
"Бесспорно, решения, которые принял СНБО, не являются инструментом для противодействия контрабанде. Мы должны быть честными перед собой: за полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - отметил нардеп.
В то же время он уверен, что решение СНБО должно стать отправной точкой, с которой начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением.
Гетманцев заявил, что "правоохранительные органы деградировали за последние десятилетия".
"Проблема слишком сложная и решение ее требует неординарных решений и огромных усилий. В стране, в которой идет война, уклонение от налогообложения - это преступление особой общественной опасности", - добавил парламентарий.
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ЗеБыдло, это ваше счастье.
1,5 года НИЧЕГО не могли родить. Даже не удивлен
В это же время какие-то чмошники с зализницы тупо промотали 7 лямов на "побухать". Это как и куда. Для "образованых". Это НЕ частная компания.
Тоесть мы работаем, а какие-то МРАЗИ покпуают бухлишко по 45000 грн за бутылку. Это КАК и КУДА? Скажите зебилоды, эти скоты сидят в СИЗО? Их имущество аретовано? Пусть вернут ВСЕ деньги и гнать тряпкой от унитаза их с работ.
А сколько их таких по ВСЕЙ стране? Сколько в ваших рядах "новых лиц" ? Эти новые лица - члены партии регионов, комуняки и т.д. Это как и куда? Про ваших дЭпутан от КАЛОмойского и говорить нечего. КАЛОмойский кстати не сидит.
Ваш "цирк" уже поддостал.
Не уголовные дела в рамках закона и основных функций правоохранительных органов, не предупреждение нарушений, а сиутацтивные "а давайте у...бем бухгалтера".
Т.е. у ЗЕ и СН не Закон является отправной точкой, а хотелки и имитация.
Вопрос: А нахрена нам тогда ГБР, ГПУ, МВД, СБУ, Суды нескольких уровней?
Хай СНБО санкции за все вводит.
1. Это попирание Закона.
2. Это узурпация и по сути нивелирование одной из "независимых" ветвей власти.
3. Это дебилизм ЗЕ и СН.
Так тримати Данило!!!Піднімай своїми безглуздими відповідями рейтинг"опзж","єс" і навіть "голосу". Сподіваюсь тобі ці партєйки щедро заплатять.
Личное обогащение не в счет.