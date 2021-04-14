"За полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - "слуга народа" Гетманцев

Нардеп "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что решение СНБО о санкциях против топ-контрабандистов должно стать отправной точкой, с которой начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гетманцев заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, масштабы теневой экономики являются угрозой национальной безопасности.

"Бесспорно, решения, которые принял СНБО, не являются инструментом для противодействия контрабанде. Мы должны быть честными перед собой: за полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - отметил нардеп.

В то же время он уверен, что решение СНБО должно стать отправной точкой, с которой начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением.

Гетманцев заявил, что "правоохранительные органы деградировали за последние десятилетия".

"Проблема слишком сложная и решение ее требует неординарных решений и огромных усилий. В стране, в которой идет война, уклонение от налогообложения - это преступление особой общественной опасности", - добавил парламентарий.

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