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"За полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - "слуга народа" Гетманцев

Нардеп "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что решение СНБО о санкциях против топ-контрабандистов должно стать отправной точкой, с которой начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гетманцев заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, масштабы теневой экономики являются угрозой национальной безопасности.

"Бесспорно, решения, которые принял СНБО, не являются инструментом для противодействия контрабанде. Мы должны быть честными перед собой: за полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - отметил нардеп.

В то же время он уверен, что решение СНБО должно стать отправной точкой, с которой начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением.

Гетманцев заявил, что "правоохранительные органы деградировали за последние десятилетия".

"Проблема слишком сложная и решение ее требует неординарных решений и огромных усилий. В стране, в которой идет война, уклонение от налогообложения - это преступление особой общественной опасности", - добавил парламентарий.

Также читайте: Реформу таможни должны завершить до конца года, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

контрабанда (2410) СНБО (4440) таможня (1962) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+11
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 828
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14.04.2021 09:30 Ответить
+9
Не нужно прибедняться! Как это не чем гордиться? А офшорные счета? Куча нала под кроватями, элитная недвижимость и авто, дорогие шалавы и куча кокаина... чем не повод для гордости?
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14.04.2021 09:23 Ответить
+8
Зеля кинув лохів через рояль. Нехай забудуть про пільговий тариф перших 100 кВт/г.
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14.04.2021 09:25 Ответить
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БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ или деньги не пахнут-какая истина вам ближе.?
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14.04.2021 09:17 Ответить
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 39
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14.04.2021 09:31 Ответить
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9937
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14.04.2021 09:33 Ответить
Это сказало убогое, чья мама работникам зарплату в конвертах платит. С себя начни ГЕ!
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14.04.2021 09:18 Ответить
Читаем его декларацию и понимаем, что эпоха бедности для его семьи в прошлом веке:
https://public.nazk.gov.ua/documents/ddd4cb01-58**-4922-a86d-46dccced2015
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14.04.2021 09:40 Ответить
есть многие из сн обогатились на этой борьбе
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14.04.2021 09:18 Ответить
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 828
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14.04.2021 09:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/169417 - в доповнення до твого коментару
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 306
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14.04.2021 09:35 Ответить
Хоч керують бездарно, але тупо грабують.
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14.04.2021 12:43 Ответить
За полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться

ЗеБыдло, это ваше счастье.

"За полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1052
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14.04.2021 09:22 Ответить
Зеля кинув лохів через рояль. Нехай забудуть про пільговий тариф перших 100 кВт/г.
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14.04.2021 09:25 Ответить
Коли вам пропонували допомогти в цьому, ви не чули.
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14.04.2021 09:22 Ответить
Не нужно прибедняться! Как это не чем гордиться? А офшорные счета? Куча нала под кроватями, элитная недвижимость и авто, дорогие шалавы и куча кокаина... чем не повод для гордости?
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14.04.2021 09:23 Ответить
👏👏👏👏👏
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14.04.2021 09:28 Ответить
святая правда...
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14.04.2021 09:24 Ответить
Даниил Гетманцев считает, что решение СНБО о санкциях против топ-контрабандистов должно стать отправной точкой, с которой начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением

"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7220
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14.04.2021 09:26 Ответить
БыдлоСлуги подняли мне настроение на целый день

"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1084
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14.04.2021 09:29 Ответить
Невже намацав "точку джі"?
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14.04.2021 12:51 Ответить
Правильно, прибылью от контрабанды стыдно гордиться.
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14.04.2021 09:27 Ответить
Вот кловуны
1,5 года НИЧЕГО не могли родить. Даже не удивлен
В это же время какие-то чмошники с зализницы тупо промотали 7 лямов на "побухать". Это как и куда. Для "образованых". Это НЕ частная компания.
Тоесть мы работаем, а какие-то МРАЗИ покпуают бухлишко по 45000 грн за бутылку. Это КАК и КУДА? Скажите зебилоды, эти скоты сидят в СИЗО? Их имущество аретовано? Пусть вернут ВСЕ деньги и гнать тряпкой от унитаза их с работ.
А сколько их таких по ВСЕЙ стране? Сколько в ваших рядах "новых лиц" ? Эти новые лица - члены партии регионов, комуняки и т.д. Это как и куда? Про ваших дЭпутан от КАЛОмойского и говорить нечего. КАЛОмойский кстати не сидит.
Ваш "цирк" уже поддостал.
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14.04.2021 09:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/377976 - нашел у себя в архиве Зебыдлу надо напомнить об ихнем счастье.
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5216
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14.04.2021 09:39 Ответить
Так идите на ............., остальным тоже не ............. гордиться.
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14.04.2021 09:29 Ответить
Как я вспоминаю в Украине с контрабандой было " успешно покончено" еще при попереднике, как и с "реформированием" судов, полиции и т.д. ( если я не ошибаюсь) А у нас все по прежнему.. " в Гадюкино опять идут дожди", " и вновь продолжается бой и сердцу тревожно в груди.."
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14.04.2021 09:33 Ответить
довіряти таким неадекватам (м'яко висловлююсь; насправді - дебілам на рівні зебілів), як https://censor.net/ru/user/450397 - це як собі в ногу стріляти.
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14.04.2021 10:24 Ответить
Как я понял с вашего " искреннего" возмущения "мур, мур" Мы еще при попереднике победили контрабанду, реформировали суды, полицию и т.д. ( заметьте я даже в кавычки не взял, что бы вас поддержать) Вот блин клинтон.. как же это все прошло так незаметно. В прочем и при Зе будет тоже самое ( велика разница что Педро, что Зелепупенко, что Пидалик, что Дама с косой, что Вилоносец , что агенты Мордора у нас все равно "реформы" чистой воды разводняк) А по поводу " стрельбы в ногу" так вы уже себе в экстазе отстрелили собственные причиндалы.. все таки сладкое даже в виде шоколада вредно влияет на умственные способности как оказывается.
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14.04.2021 10:32 Ответить
Не помню победных реляций от "папередников". Вы перепутали с "чемпионами по борьбе с коррупцией" от зебуинов
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14.04.2021 12:03 Ответить
Что то с памятью моей стало.. Все что было не со мной помню.. Амнезия у нас национальная болезнь .. от попередников до попередников и так бесконечно. Увы.
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14.04.2021 12:07 Ответить
Плохо. Говорят пруфы помогают.
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14.04.2021 12:24 Ответить
Попробуй.. может что и вспомнишь... А то как в "Джентльменах удачи" ( подходящая для наших властей всех времен название) - " Тут помню, тут не помню.. ", Так не бывает" ( разве что с глубокого похмелья) На это есть другое высказывание " Я не злопамятный.. я просто записываю".
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14.04.2021 12:31 Ответить
Офигеть, на ваши высеры я должен ещё и пруфы искать? Вы, я так понимаю, выпускник Трускавца с отличием?
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14.04.2021 13:39 Ответить
Членограй даёт добро ....
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14.04.2021 09:33 Ответить
: за полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - отметил нардеп. депутат вбей себе в голову сделай тату на пузе и помни ВЛАСТЬ ЭТО НЕ НАВСЕГДА
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14.04.2021 09:34 Ответить
странно, а зеленский на выборах говорил что всё так легко делается, и война останавливается и бедность заканчивается, просто по щелчку
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14.04.2021 09:35 Ответить
Это он сейчас назвал преЗЕдента брехунцем?...
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14.04.2021 09:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/108318 - не брехунецм, а #издаболом
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14.04.2021 09:47 Ответить
Я старался написать толерантнее...
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14.04.2021 09:56 Ответить
: за полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - отметил нардеп. депутат вбей себе в голову сделай тату на пузе и помни ВЛАСТЬ ЭТО НЕ НАВСЕГДА
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14.04.2021 09:37 Ответить
Зато во всём остальном О-ГО-ГО ...
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14.04.2021 09:37 Ответить
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3667
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14.04.2021 09:38 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев, в очередной раз как и все ЗеБилоиды...
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 699
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14.04.2021 09:41 Ответить
Даниил Гетманцев считает, что решение СНБО о санкциях против топ-контрабандистов должно стать отправной точкой, с которой начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением.

Не уголовные дела в рамках закона и основных функций правоохранительных органов, не предупреждение нарушений, а сиутацтивные "а давайте у...бем бухгалтера".
Т.е. у ЗЕ и СН не Закон является отправной точкой, а хотелки и имитация.

Вопрос: А нахрена нам тогда ГБР, ГПУ, МВД, СБУ, Суды нескольких уровней?
Хай СНБО санкции за все вводит.

1. Это попирание Закона.
2. Это узурпация и по сути нивелирование одной из "независимых" ветвей власти.
3. Это дебилизм ЗЕ и СН.
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14.04.2021 09:43 Ответить
Д.Гетьманцев самий популярний зелений брехун на"незалежних"українських каналах ТБ.
Так тримати Данило!!!Піднімай своїми безглуздими відповідями рейтинг"опзж","єс" і навіть "голосу". Сподіваюсь тобі ці партєйки щедро заплатять.
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14.04.2021 09:47 Ответить
а що - на юдьку вже опускається?
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14.04.2021 10:28 Ответить
А чим Ви взагалі можете гордитись?
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14.04.2021 09:53 Ответить
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1880
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14.04.2021 09:56 Ответить
Как это вам нечем гордиться??? Если вы полтора года у власти и контрабанда в полный рост то мало идиотов которые поверят что в ваших карманах ничего не осело. Интересно если провести опрос среди людей какой процент поверит что вы не теме???? Уверен только со справкой о слабоумии.
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14.04.2021 10:07 Ответить
Гетьманцев не смог ее полностью возглавить.....
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14.04.2021 10:12 Ответить
Чуваки взрыв в порту Бейрута все помнят?Там тоже не любят бороться с коррупцией и контрабандой.Надеюсь вы поняли чем может обернутся преступная халатность в условиях войны с Мордором.Пара серых контейнеров и тадам
"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3152
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14.04.2021 10:20 Ответить
исходя из вашей логики за 5 предыдущих лет в карманах осело гораздо больше
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14.04.2021 10:34 Ответить
5го Липня 2019го буде два роки, як Зєля призначив Нєфьодова головою митної служби. І відразу після призначення надходження з митниці в скарбницю різко скоротились, а корупція прийняла обов'язковий характер.
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14.04.2021 10:36 Ответить
Вопрос на засыпку - а чем они вообще могут гордится?
Личное обогащение не в счет.
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14.04.2021 12:10 Ответить
Все трепотня зе, это по сути как.. " раз я, пришел к власти, я отберу у других людей (контрабанда) и оставлю себе. Другим людям, просто обещает. Ну как минимум глупо в это верить. Все хотят жить и как то выкручиваться, а когда всех ставят в стойло (обкладывая законами и сборами) Туфта.
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14.04.2021 12:16 Ответить
 
 