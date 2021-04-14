Посла РФ в Швеции вызвали в МИД из-за кибератак на Федерацию спорта

Российский посол в Швеции был вызван в Министерство иностранных дел королевства в связи с кибератаками на Федерацию спорта Швеции, совершенными РФ в 2017–2018 годах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 13 апреля сообщила глава ведомства Анн Линде на своей странице в Twitter.

"Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных в отношении Федерации спорта Швеции, нарушающие существующие нормы. Посла России вызвали в МИД для объяснений", - написала шведский министр.

"Расследование показывает, что российская военная разведка, ГРУ, которая через свой 85-й центр, также известный как подразделение 26165, планировала и осуществляла серьезные нарушения секретности данных против Шведской конфедерации спорта.

Далее мы можем констатировать, что нарушения были частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА", - сообщил прокурор Матс Люнгквист, передает УП.

Напомним, в период с декабря 2017 по май 2018 Шведская федерация спорта была объектом неоднократных и всесторонних нарушений кибератак на систему. Преступление квалифицируется как серьезное нарушение тайны данных.

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Шведская служба безопасности расследовала, кто и как "взламывал" систему и с какой целью.

Вмешательство в базу данных привело к тому, что ГРУ получала доступ к личным данным шведских спортсменов, например, к медицинским карточкам.

В свою очередь, в Москве неоднократно отрицали свою причастность к хакерским взломам шведского ведомства.

13 апреля стало известно, что Национальная служба безопасности США в своем докладе назвала Россию ведущей угрозой для кибербезопасности страны.