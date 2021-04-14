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Президент Финляндии Ниинисте обсудил с Путиным напряженную ситуацию на границе с Украиной и выразил обеспокоенность стягиванием российских войск

Президент Финляндии Ниинисте обсудил с Путиным напряженную ситуацию на границе с Украиной и выразил обеспокоенность стягиванием российских войск

Вечером 13 апреля 2021 года состоялся телефонный разговор президент Финляндии Саули Ниинисте с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Финляндии.

"Президенты говорили о напряженной ситуации на Крымском полуострове и на российско-украинской границе. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации с переброской войск и подчеркнул необходимость обсуждения мер по снижению напряженности", - следует из сообщения.

Также отмечается, что Путин проинформировал собеседника о своем разговоре с президентом США Байденом, а также о планируемой встрече президентов.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

путин владимир (31551) Финляндия (982) Ниинисте Саули (69)


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Топ комментарии
+3
ну не с дурной головы люди придумали что больше двух сроков правитель (в нормальной стране) быть не может, потом он просто теряет берега...бункерный уже возомнил себя императором галактики...
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14.04.2021 09:40 Ответить
+2
финны знают что они могут быть на очереди..
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14.04.2021 09:41 Ответить
+1
"Я так обеспокоен,так обеспокоен кЮшать не могу".
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14.04.2021 09:42 Ответить
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ну не с дурной головы люди придумали что больше двух сроков правитель (в нормальной стране) быть не может, потом он просто теряет берега...бункерный уже возомнил себя императором галактики...
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14.04.2021 09:40 Ответить
тем временем Членограй курит айкосы и БАБАДА, БАБАДА
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14.04.2021 09:38 Ответить
Чего это скандинавы стали проявлять такой интерес? Ещё норвеги и будет полный комплект.
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14.04.2021 09:40 Ответить
финны знают что они могут быть на очереди..
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14.04.2021 09:41 Ответить
ниинисте - это, какой-то секретный научно-исследовательский институт
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14.04.2021 09:59 Ответить
"Я так обеспокоен,так обеспокоен кЮшать не могу".
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14.04.2021 09:42 Ответить
Финлядия под шумок может Карелию вернуть, Германия - Кенинсберг, Грузия - Осетию, Китай - дальний васток, Казахстан тоже что-то может вернуть, а мы крысм и домбас с кубанью. Так что война выгодна всем соседям мацквы
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14.04.2021 09:42 Ответить
Дайте оружие атакуемой Украине и оставьте обеспокоенность себе.
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14.04.2021 09:43 Ответить
а завтра 73% изберут очередного украинского русского(зека, клоуна) и он всё вернет взад?
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14.04.2021 09:56 Ответить
Про причину и ход войны 1939-1940 г. кацапам напомнил !?
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14.04.2021 09:44 Ответить
Слава Финляндии !!! Маленькая Финляндия в 1939 году дала такой писты кацапам 1 погибший финн на 12 здохших кацапских карателей, что кацапы до сих пор после Сралина очухаться не могут от такого соотношения среди погибших финнов и здохших военных кацапов, что даже сейчас от страха спокойно высраться в Ленинграде и в оккупированном финском Выборге не могут.
Финны, к сожалению, потеряли СВОЮ Карелию но за то зашитили свою Финляндию от кацапских завоевателей. Финнам Героям Слава !!!
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14.04.2021 10:10 Ответить
Ага, - "обеспокоен". До 2014 г. РФ была главным экономическим партнером Финляндии. Сейчас 2-е или 3-е место. Оборот - более 15 млрд$/год.
Ну и накуя этот цирк?
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14.04.2021 10:52 Ответить
Фінляндія і РФ - кардинально протилежні країни !

Доречі ... нагадало ....
Президент Фінляндії Нііністе обговорив з Путіним напружену ситуацію на кордоні з Україною і висловив стурбованість стягуванням російських військ - Цензор.НЕТ 98
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14.04.2021 12:58 Ответить
Ці європейські країни були стурбовані в 1939 році вони були стурбовані коли москалі напали на Фінляндію і були стурбовані коли москалі напали на Грузію і окупацію частини України а тепер вони теж стурбовані коли московія готується до повномаштабної війни проти України. Я думаю що вони будуть стурбовані коли московія вже буде захоплювати східну Європу а далі вже не будуть стурбовані бо вже саму будуть окупованими москалями.
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14.04.2021 15:06 Ответить
 
 