Законопроект о легализации ЧВК в Украине на финальной стадии разработки, - "слуга народа" Мысягин
Ситуация с урегулированием деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Украине будет решена до конца 2021 года. Сейчас разрабатывается компромиссный проект закона относительно этого вопроса.
Об этом заявили в комитете Верховной Рады по нацбезопасности, говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
В частности, заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая (СН) заявила, что поддерживает легализацию таких компаний. Нардеп уверена, что ситуация разрешится до конца текущего года.
"В 2021 году мы придем к стратегическому решению по этому вопросу", - заявила парламентарий. Среди возможных вариантов решения она назвала принятие за основу и доработку проекта нардепа Василевской-Смаглюк.
Член комитета, который непосредственно отвечает за вопрос законодательной легализации ЧВК, бывший военный волонтер Юрий Мысягин (СН) сообщил, что в рамках рабочей группы уже разрабатывает новый компромиссный проект закона на эту тему.
"Законопроект разрабатывается. Он на финальной стадии", - отметил он, отказавшись сообщить подробности документа и когда он будет презентован.
Новый проект закона, по его словам, лишь частично основан на документе, внесенном год назад Василевской-Смаглюк.
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А так получается, что оружие могут иметь только власть имущие, а те у кого денег много вообще могут иметь свою частную армию, в то время как население вообще бесправное!!!
Дійде до того, що кожна срана ОТГ буде мати приватний "батальйон".
Тільки територіальні військові формування під керівництвом ВСУ..
Приватні виконавці є, приватні тюрми будуть, тепер будуть приватні "зондеркоманди"?
https://hromadske.ua/posts/privatni-armiyi-yaki-riziki-maye-legalizaciya-vijskovo-konsaltingovoyi-diyalnosti
Штурмові загони , дослівно: Штурмове управління, СА (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Sturmabteilung, SA) - часто за кольором уніформи звані як «коричневосорочечники» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F парамілітарні формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Нацистської партії Німеччини , «військо партії», націлені проти демократичного ладу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Веймарської республіки , призначалися для силового придушення політичних противниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] . Загони СА відіграли істотну роль у захопленні влади в країні.
Були утворені 1921 року і спочатку існували як «спортивне відділення» НСДАП, набиралися із залишків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80 фрайкору та учасників невдалого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82 путчу Каппа . Після приходу до влади НСДАП в 1933 були підпорядковані МВС та були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F «допоміжною поліцією» . Нараховували понад 3 мільйони членів. Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2 ночі довгих ножів 1934 та страти верхівки СА на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D0%BC Ремом штурмові загони втратили значення та поступилися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС . Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 капітуляції https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 розпущені і заборонені.