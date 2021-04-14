Законопроект о легализации ЧВК в Украине на финальной стадии разработки, - "слуга народа" Мысягин

Ситуация с урегулированием деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Украине будет решена до конца 2021 года. Сейчас разрабатывается компромиссный проект закона относительно этого вопроса.

Об этом заявили в комитете Верховной Рады по нацбезопасности, говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая (СН) заявила, что поддерживает легализацию таких компаний. Нардеп уверена, что ситуация разрешится до конца текущего года.

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"В 2021 году мы придем к стратегическому решению по этому вопросу", - заявила парламентарий. Среди возможных вариантов решения она назвала принятие за основу и доработку проекта нардепа Василевской-Смаглюк.

Член комитета, который непосредственно отвечает за вопрос законодательной легализации ЧВК, бывший военный волонтер Юрий Мысягин (СН) сообщил, что в рамках рабочей группы уже разрабатывает новый компромиссный проект закона на эту тему.

"Законопроект разрабатывается. Он на финальной стадии", - отметил он, отказавшись сообщить подробности документа и когда он будет презентован.

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Новый проект закона, по его словам, лишь частично основан на документе, внесенном год назад Василевской-Смаглюк.