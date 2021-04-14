Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв достигло 2,9 млн. Только за последние сутки скончались 12,8 тыс. человек

По состоянию на утро 14 апреля в мире зарегистрировали 735 486 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 848 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 138 044 204 случая инфицирования, из них 735 486 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 972 576 человек, из них 12 848 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 111 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.







Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4, по летальным случаям - 6-ю и 3-ю позицию соответственно.