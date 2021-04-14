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В лист ожидания вакцинации записались почти 450 тыс. человек, - замглавы Минздрава Кучер
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 449,96 тыс. человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записались 449,96 тыс. человек",- сказал он.
По его словам, больше всего записей осуществляют люди от 21 до 39 лет, меньше всего – категории 80+.
"Наибольшее количество граждан записалось в лист ожидания из Киева – 137,891 тыс. человек",- добавил Кучер.
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Якби його назвали якимось листом першо- або позачерговиків...
Може, коло кандидатів було би більшим.
А це - і справді пшик.