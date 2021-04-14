В лист ожидания вакцинации записались почти 450 тыс. человек, - замглавы Минздрава Кучер

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 449,96 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записались 449,96 тыс. человек",- сказал он.

По его словам, больше всего записей осуществляют люди от 21 до 39 лет, меньше всего – категории 80+.

"Наибольшее количество граждан записалось в лист ожидания из Киева – 137,891 тыс. человек",- добавил Кучер.

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