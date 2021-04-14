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Новости Борьба с коронавирусом
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В лист ожидания вакцинации записались почти 450 тыс. человек, - замглавы Минздрава Кучер

В лист ожидания вакцинации записались почти 450 тыс. человек, - замглавы Минздрава Кучер

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 449,96 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записались 449,96 тыс. человек",- сказал он.

По его словам, больше всего записей осуществляют люди от 21 до 39 лет, меньше всего – категории 80+.

"Наибольшее количество граждан записалось в лист ожидания из Киева – 137,891 тыс. человек",- добавил Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 152 человека. На Черкасщине и Киевщине не сделали ни одной прививки, - Степанов

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Кучер Ярослав (30)


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Але судячи з її темпами більше шансів захворіти ніж вакцинуватися
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14.04.2021 10:13 Ответить
Все через сраку. Сімейні лікарі мають списки своїх пацієнтів, телефони. Знають хто якого віку, який стан здоров"я і т.п. При наявності вакцини можуть розсилати СМС запрошення на вакцинацію. ЗЕнедоумки, тримайте безкоштовну пораду.
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14.04.2021 10:19 Ответить
Певно, неправильна назва у листа.
Якби його назвали якимось листом першо- або позачерговиків...
Може, коло кандидатів було би більшим.
А це - і справді пшик.
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14.04.2021 11:08 Ответить
и что толку, когда их очередь пятая?!
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14.04.2021 11:08 Ответить
 
 