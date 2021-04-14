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Новости Агрессия России против Украины
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Легализацию ЧВК в Украине блокируют западные страны: боятся конкуренции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Легализацию ЧВК в Украине блокируют западные страны: боятся конкуренции, -

В Верховную Раду еще в феврале внесли законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). По состоянию на апрель этот документ "завис" в комитете по нацбезопасности.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк, которая внесла этот законопроект в парламент, оценивает шансы на принятие документа как маловероятные.

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Она уверена, что основное противодействие легализации украинских ЧВК оказывают западные страны, которые лидируют на рынке этих услуг.

"В нем (законе. - Ред.) точно не заинтересованы страны, которые боятся конкуренции на этом рынке. Это Канада, США и Великобритания. На меня выходили представители различных посольств, которые выражали свою обеспокоенность появлением моего законопроекта", - сказала она в комментарии изданию.

Автор: 

ВР (29279) легализация (163) Василевская-Смаглюк Ольга (63)


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Топ комментарии
+20
Якщо на Заході і проти, то тому, що твій сутенер Бєня, Василевська, буде використовувати такі армії в своїх мафіозних цілях, проти держави Україна.
Як і армії медведчука, ківи.
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14.04.2021 10:11 Ответить
+14
Частные ЧВК в украинских реалиях это те же преступные группировки только в законе. В стране где нет судов, мусора прикрывают бандитов а СБУ торгует закрытой инфой и прослушкой? Тут такое начтенся мало не покажется! ))
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14.04.2021 10:19 Ответить
+13
Забей на на эту продажную говорящую голову,
она понятия не имеет что такое ЧПК...
Просто Коломойша, Пинчук и Ахметов
хотят иметь в Украине свои собственные армии...
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14.04.2021 10:29 Ответить
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че, серьезно? Так это западные страны сидят в Раде и блокируют нам все?)
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14.04.2021 10:07 Ответить
Забей на на эту продажную говорящую голову,
она понятия не имеет что такое ЧПК...
Просто Коломойша, Пинчук и Ахметов
хотят иметь в Украине свои собственные армии...
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14.04.2021 10:29 Ответить
Така ЧВК яка викрала Чауса, і нафг не потрібна. Зелень і тут обісралась.
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14.04.2021 10:08 Ответить
А паравалітьсетойстрани хто блокує?
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14.04.2021 10:08 Ответить
Якщо на Заході і проти, то тому, що твій сутенер Бєня, Василевська, буде використовувати такі армії в своїх мафіозних цілях, проти держави Україна.
Як і армії медведчука, ківи.
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14.04.2021 10:11 Ответить
тут нужно понимать, что она из группы депутатов от Коломойского ... и после расследования , про работу чвк Семенченко на Коломойского ее слова уже имеют двойной смысл ..
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14.04.2021 10:11 Ответить
Почему вагнеру можно чвк, а семенченко - нет?
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14.04.2021 10:16 Ответить
Частные ЧВК в украинских реалиях это те же преступные группировки только в законе. В стране где нет судов, мусора прикрывают бандитов а СБУ торгует закрытой инфой и прослушкой? Тут такое начтенся мало не покажется! ))
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14.04.2021 10:19 Ответить
давайте полное разоблачение
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14.04.2021 10:21 Ответить
прочь ат каварнага Запада!
впєрьод к расісюшкє!
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14.04.2021 10:21 Ответить
У нас мусара ЧВК Авакова))
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14.04.2021 10:26 Ответить
Западные страны просто знают, что любой процесс в Украине автоматически становится коррупционным и не управляемым. Бояться ли они? Ну, когда на трассе тебе навстречу несется неуправляемая фура ... С т.з. якобы журналистки это "водители просто бояться конкуренции"
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14.04.2021 10:41 Ответить
Західні країни блокують, а Семена посадив Зєля. Зєля - президент західних країн?
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14.04.2021 10:42 Ответить
Ага. Blackwater боїться конкурентів з шайок Грішина й Бєлєцкого .
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14.04.2021 10:50 Ответить
По факту, За в ступоре, ждет очередного пинка Байдена, за саботаж по коломойши, давно пора убрать всю его воровскую шайку.
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14.04.2021 11:03 Ответить
Необхідно займатися реальними та нагальними проблемами, а саме необхідно терміново профінансувати виробництво новітніх українських артилерійських систем "Вільха-М", "Бар'єр-С" та ОТРК "Сапсан/Грім 2", а також закупити в країнах НАТО, які оновлюють військовий авіаційний парк, МІГи та СУ.
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14.04.2021 11:09 Ответить
Пока у власти Коломойский, ничего подобного в стране создавать нельзя.
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14.04.2021 11:52 Ответить
Какая зеленая дура. Еще западные страны, боясь конкуренции, советуют запретить должность тамады, фотографа и там разных подстилок.
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14.04.2021 14:05 Ответить
Смаглюк -Коломойская -еще одна говорящая голова дяди Бени. Беня сильно хочут личную армию, даже пирожных обещал купить этой даме.
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14.04.2021 18:42 Ответить
 
 