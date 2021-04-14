Легализацию ЧВК в Украине блокируют западные страны: боятся конкуренции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк
В Верховную Раду еще в феврале внесли законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). По состоянию на апрель этот документ "завис" в комитете по нацбезопасности.
Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк, которая внесла этот законопроект в парламент, оценивает шансы на принятие документа как маловероятные.
Она уверена, что основное противодействие легализации украинских ЧВК оказывают западные страны, которые лидируют на рынке этих услуг.
"В нем (законе. - Ред.) точно не заинтересованы страны, которые боятся конкуренции на этом рынке. Это Канада, США и Великобритания. На меня выходили представители различных посольств, которые выражали свою обеспокоенность появлением моего законопроекта", - сказала она в комментарии изданию.
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она понятия не имеет что такое ЧПК...
Просто Коломойша, Пинчук и Ахметов
хотят иметь в Украине свои собственные армии...
Як і армії медведчука, ківи.
впєрьод к расісюшкє!