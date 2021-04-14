РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13398 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
4 341 66

Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов. ВИДЕО

Выделенные в Госбюджете 4 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса закончились. На оплату следующих законтрактированных партий нужны 6,5 млрд грн. Их временно возьмут из средств Программы медицинских гарантий на 4 квартал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Еще пол года назад, при формировании Госбюджета, мы настаивали заложить 15,1 млрд грн на закупку вакцин. В результате нам выделили только 4 млрд грн, за которые мы уже приобрели препараты. Сегодня, чтобы оплатить следующие законтрактированные вакцины, нужны 6,5 млрд грн. Чтобы не вносить изменения в Госбюджет и не терять время, мы решили ВРЕМЕННО перевести эту сумму с четвертого квартала Программы медицинских гарантий (в рамках этой программы финансируется медобслуживание граждан Украины. - Ред.) на закупку вакцин. Согласно нашему постановлению, Министерство финансов в течение 3 месяцев обязано вернуть соответствующую сумму обратно. Не стоит разводить панику и поддаваться на политические провокации", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В лист ожидания вакцинации записались почти 450 тыс. человек, - замглавы Минздрава Кучер

Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов 01

Автор: 

вакцина (3815) госбюджет (1187) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+46
срывайте асфальт и продавайте
показать весь комментарий
14.04.2021 10:31 Ответить
+35
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk ·

Жизнь при Голобородько
Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 3142
показать весь комментарий
14.04.2021 10:33 Ответить
+24
ну дык...
Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 4531
показать весь комментарий
14.04.2021 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
срывайте асфальт и продавайте
показать весь комментарий
14.04.2021 10:31 Ответить
Там стільки вкрали що асфальту не хватить ......
показать весь комментарий
14.04.2021 10:33 Ответить
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
14.04.2021 10:46 Ответить
за 4 млрд.грн - НИЧЕГО не купили.. дайте еще 6 млрд.грн - чтобы купить новую курточку степанову..

п.с. 4 млрд.грн за 500 тыс вакцин. Но помнится, китайскую за 800-900 млн.грн покупали, а индусы тогда продали 200 тыс вакцин за 3 млрд.грн.. или за 15 000 грн одну вакцину..
еще раз: цена ОДНОЙ вакцины от индусов равна ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ГРИВЕН
показать весь комментарий
14.04.2021 11:07 Ответить
п.п.с. даже из расчета 4 млрд.грн за 500 тыс вакцин имеем стоимость ОДНОЙ вакцины в ВОСЕМЬ тысяч грн..
показать весь комментарий
14.04.2021 11:09 Ответить
Виділені в Держбюджеті на закупівлю COVID-вакцин 4 млрд грн закінчилися, на оплату наступних партій потрібні 6,5 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 9721
показать весь комментарий
14.04.2021 12:09 Ответить
Индусам заплатили 1,6 млрд гривен, поставка по контракту - 12 млн доз. Это 133 грн за дозу, если платеж окончательный, а не часть суммы.
Китайцам заплатили 964 млн гривен, поставка по контракту -1,9 млн доз. Это 507 грн за дозу.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:47 Ответить
Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 3542
показать весь комментарий
14.04.2021 10:32 Ответить
зЕворы!
показать весь комментарий
14.04.2021 10:32 Ответить
>мы настаивали заложить 15,1 млрд грн

а сколько реально заложили, и есть ли реально на это деньги?Источник: https://censor.net/ru/n3259586
показать весь комментарий
14.04.2021 10:33 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk ·

Жизнь при Голобородько
Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 3142
показать весь комментарий
14.04.2021 10:33 Ответить
Я так розумію, що курточка вже не нова. Між тим вийшла нова весняна колекція!
показать весь комментарий
14.04.2021 10:34 Ответить
Куртки хоть в наличии есть, и на том спасибо
показать весь комментарий
14.04.2021 10:44 Ответить
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
14.04.2021 10:47 Ответить
и вообще зеленые офигели ложить на все законы и правила, захотел перевожу туда-сюда с бюджета в фонд, одного квартала в другой, с фонда ковид на дорогу... наперсточники какие-то
показать весь комментарий
14.04.2021 10:34 Ответить
ну дык...
Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 4531
показать весь комментарий
14.04.2021 10:41 Ответить
Так легше красти. А ніщо інше їх і не цікавить.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:42 Ответить
А забрать трішечки грошей у авакяна слабо ???
показать весь комментарий
14.04.2021 10:36 Ответить
Не стоит разводить панику и поддаваться на политические провокации", - рассказал Степанов. Источник: https://censor.net/ru/n3259586
Когда необходимо 15 млрд, а выделяют 4, это как называется? Не хочет Степанов рассказать о судьбе антиковидного фонда в 60 млрд?
показать весь комментарий
14.04.2021 10:36 Ответить
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
14.04.2021 10:49 Ответить
Расчет на то, что у ЗЕлохтората мозги заклинит после первого действия...
показать весь комментарий
14.04.2021 10:41 Ответить
стапэ! так закупили же 300-350 тыс. вакцин только. и 4 лярда уже закончились? это больше 10 000 грн. за одну вакцину выходит. а Степашкину новое пальтишко.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:39 Ответить
4 млрд - это 8 млн доз вакцыны Sinovac Biotech . Где деньги...тьху...где вакцына?
показать весь комментарий
14.04.2021 10:39 Ответить
Даже комментировать сложно.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:39 Ответить
Вакцинированы доли процентов, а миллиардов нет. Но хуже ведь не будет?
показать весь комментарий
14.04.2021 10:41 Ответить
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда....- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
показать весь комментарий
14.04.2021 10:43 Ответить
https://censor.net/ru/news/3259586/vydelennye_v_gosbyudjete_na_zakupku_covidvaktsin_4_mlrd_grn_zakonchilis_na_oplatu_sleduyuschih_partiyi

Какая, всё-таки, приятная вещь вот это всё. Это круче, чем нефтью торговать.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:43 Ответить
4 млрд. это минимум 6 млн. доз Pfizer и это уже по нынешним ценам - 20 евро, после последено поднятия. Где деньги, Зин? )))
показать весь комментарий
14.04.2021 10:46 Ответить
Всего лишь на 10 000 курток. На всех госворюг-корытных все равно не хватит
показать весь комментарий
14.04.2021 10:46 Ответить
Коли готували бюджет, на 2021, за ці витрати не було відомо???
Чи просто було насрати, коли вам за це казали???
показать весь комментарий
14.04.2021 10:49 Ответить
А ещё врачам по 25 тысяч платить((
Тут и старого асфальта не хватит((
показать весь комментарий
14.04.2021 10:52 Ответить
Аргументация зеленого министра из области "здесь вам не как-либо что и что-либо как, если сверху посмотреть то снизу кажется что сбоку ничего не видно. а с другой стороны глядишь и пожалуйста"
показать весь комментарий
14.04.2021 10:54 Ответить
Держкарбницю розікрали. Вакцинацію провалили.
Тепер перекладають відповідальність один на одного.
Обрали маніпуляторів? Жрі.Те
показать весь комментарий
14.04.2021 11:06 Ответить
Зате прикольно. 73% напевне дуже задоволені.
показать весь комментарий
14.04.2021 17:28 Ответить
вакціновано 300 т. чоловік за 4 мільярди.
Приблизно 13.000 грн. на одного або $ 460...
показать весь комментарий
14.04.2021 11:06 Ответить
Але повністю (два рази) провакциновано три чоловіки...То навіть не виходить по мільярду на кожного...
показать весь комментарий
14.04.2021 13:18 Ответить
так на 4 миллиарда мы уже закупили вакцину или только забронировали?
показать весь комментарий
14.04.2021 11:06 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/na-dozakupivliu-vaktsyny-moz-vzialo-65-mlrd-iz-fondu-peredbachenoho-na-bezkoshtovni-liky-dlia-patsiientiv-241948.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=tgra НА ДОЗАКУПІВЛЮ ВАКЦИНИ МОЗ ВЗЯЛО 6,5 МЛРД ІЗ ФОНДУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО НА БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

А ковідного фонду немає. Й не було.
Пара-пара-пам ! Піу !
показать весь комментарий
14.04.2021 11:08 Ответить
4 млрд. и аж 5 вакцинированных... аж слов нету..
показать весь комментарий
14.04.2021 11:09 Ответить
Надо, что-бы найвелычниший помог Степашке. Пальтишко за 630 тыщ он уже прикупил. Ну не по кварталовски одевать такое дорогое пальтишко на голую шкуру. Степашке надо еще прикупить костюмчик, рубашечку, штибнеты как у Януковоща, из страусинной кожи.
Кароче, Степашка должен выглядеть как вся ОПа и кабмин, у них-же закончилась эпоха бедности.
показать весь комментарий
14.04.2021 11:09 Ответить
****, пристрельте цю собаку, доки вона не втекла в Швейцарію, Великобританію чи рассею!!!
показать весь комментарий
14.04.2021 11:16 Ответить
Для клептократів, ворів і ворогів держави такі "пандемії" це Клондайк та Джекпот. А ви барани тупі стогніть і мичіть у тряпочки.
показать весь комментарий
14.04.2021 11:19 Ответить
в эти 4 лярда включена и стоимость степашкиного пальтишки
показать весь комментарий
14.04.2021 11:20 Ответить
лисого очкарика у ВІДСТАВКУ!
показать весь комментарий
14.04.2021 11:41 Ответить
читайте классику,господа,читайте - всё уже сто лет назад написано..
показать весь комментарий
14.04.2021 11:46 Ответить
Они закончились. Парам-тарам-пам. Все.
показать весь комментарий
14.04.2021 11:48 Ответить
Грошей ВЖЕ не має, а вакцини ЩЕ не має... Це ефективні менеджери від ЗЕЛЕНСЬКОГО... Навіть боюсь уявити, що буде далі!
показать весь комментарий
14.04.2021 11:49 Ответить
продавай куртку
показать весь комментарий
14.04.2021 11:50 Ответить
Ловок Степанов!
показать весь комментарий
14.04.2021 11:52 Ответить
Главное в этот момент - не дрогнуть!
Не поддаться на шантаж МВФ и вернуть украденный Гонтаревой и Порошенко "Приватбанк" законному владельцу Коломойскому!
показать весь комментарий
14.04.2021 11:58 Ответить
кинути гоїв на 150 млрд гривасів це діло святе для жидоти.
хоча якби все було так просто вже давно б повернули, ну або чекають кінця каденції зелоха, і пофіг що далі з країною буде.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:04 Ответить
Ну так наші вошді домовились на 22 млн доз, от і пішло вже 4 млрд )). за віртуальні вакцини вже заплачені кошти.
Ну шо сметуни, як там Свинарчуки поживають ))
показать весь комментарий
14.04.2021 12:02 Ответить
финансирование медобслуживания граждан Украины будет значит временно приостановлено?
показать весь комментарий
14.04.2021 12:24 Ответить
3 МЕСЯЦА !
Когда умные люди вакцинировались и открывают рестораны, парихпакерские, офисы, Степанов рассказыват нам, что через три месяца только получат от министерства финансов деньги на предоплату. Может быть.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:58 Ответить
пальтішко, часіки, вєлюрчики щодня та каенчик сосалці і гроші закінчилися.....
показать весь комментарий
14.04.2021 13:31 Ответить
А что не знаете где взять деньги!! Возьмите с строительства дорог Зеленского!! Всё равно вы из закатаете в бракованный асфальт или бракованный бетон!! Или у Авакова в МВД!!
показать весь комментарий
14.04.2021 14:06 Ответить
Пусть сначала степашка отчитается за потраченное....
Сколько купил, по какой цене..... Сколько укололи, списали из-за ошибок логистики и организации....
Не то этот урод может купил 2 вакцины по 1 000 000 каждая и просит еще....
показать весь комментарий
14.04.2021 14:23 Ответить
Гроші сперло! Дайте ще.Вакцини небуде!!!
показать весь комментарий
14.04.2021 14:48 Ответить
4 млд. грн. закончились, а где вакцины? Куда деньги дели ,ироды?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:06 Ответить
4 миллиарда на 500 тысяч вакцинированых? Это 8тысяч на человека. Они им что золото колят? Вообще *********!!!!
показать весь комментарий
14.04.2021 15:26 Ответить
сусальное заставляют внюхивать , а слитками - перорально из бидона. зелень, шо с нее взять ?!
показать весь комментарий
14.04.2021 16:44 Ответить
4 лярди грн - це 150 мільйонів доларів, це навіть якщо закупляти по супербарижній ціні 10 долларів за штуку, виходить 15 мільйонів українців мали б бути защеплені, а защеплені менше 500 тисяч. Отже, за нехитрим підрахунком максимум на 3% від 4 мілярдів закупили вакцини, решту тупо с3.14здили. Вітаю, тупе зебільйо, яке ставило галочку "аби не порох".
показать весь комментарий
14.04.2021 16:05 Ответить
не закончились, а разворованы
всегда надо называть вещи своими именами
показать весь комментарий
14.04.2021 16:19 Ответить
Не дивно, літо йде - треба степаше оновлювати гардероб
показать весь комментарий
14.04.2021 18:25 Ответить
Ковидмафия бессмертна в стране диких буратин.
показать весь комментарий
14.04.2021 18:53 Ответить
 
 