Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов. ВИДЕО

Выделенные в Госбюджете 4 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса закончились. На оплату следующих законтрактированных партий нужны 6,5 млрд грн. Их временно возьмут из средств Программы медицинских гарантий на 4 квартал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Еще пол года назад, при формировании Госбюджета, мы настаивали заложить 15,1 млрд грн на закупку вакцин. В результате нам выделили только 4 млрд грн, за которые мы уже приобрели препараты. Сегодня, чтобы оплатить следующие законтрактированные вакцины, нужны 6,5 млрд грн. Чтобы не вносить изменения в Госбюджет и не терять время, мы решили ВРЕМЕННО перевести эту сумму с четвертого квартала Программы медицинских гарантий (в рамках этой программы финансируется медобслуживание граждан Украины. - Ред.) на закупку вакцин. Согласно нашему постановлению, Министерство финансов в течение 3 месяцев обязано вернуть соответствующую сумму обратно. Не стоит разводить панику и поддаваться на политические провокации", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В лист ожидания вакцинации записались почти 450 тыс. человек, - замглавы Минздрава Кучер