"Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться"

Российская сторона считает, якобы НАТО подстрекает власти Украины к продолжению конфликта на Донбассе.

В подобном пытается уверить официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Следуя главной линии российской пропаганды в отношении Украины, Захарова обвинила Украину в убийстве мирных жителей на Донбассе и переложила на нашу страну всю ответственность за обострение ситуации.

"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом, - сказала она. - При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (на Донбассе) происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения", - утверждает она.

По словам Захаровой Евросоюз, наблюдая за происходящим в Донбассе, якобы "всячески воодушевляет киевский режим".

"ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности", - уверяет она.

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В свойственной РФ манере Захарова ни слова не сказала о стягивании российских войск и агрессии со стороны РФ по отношению к Украине. Однако она вдруг решила, что ЕС якобы должен был, по ее словам, "выразить озабоченность и требования к официальному Киеву покаяться не просто в передислокации войск, а в убийстве мирного населения". Естественно, никаких фактов, подтверждающих подобные обвинения, Захарова и не думала предоставлять, однако действия Украины она почему-то назвала "политическим безобразием" и возмутилась тем, что Евросоюз, наоборот, ужесточил риторику не в отношении киевского режима, а в отношении РФ.

Более того, Захарова утверждает, якобы РФ свою часть работы по реализации минских договоренностей выполнила.

"Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и, в том числе, оказание соответствующего влияния на стороны по реализации минских договоренностей, - мы свою часть работы сделали", - уверяет она.

Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.