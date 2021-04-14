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Новости Агрессия России против Украины
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Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться

Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться

Российская сторона считает, якобы НАТО подстрекает власти Украины к продолжению конфликта на Донбассе.

В подобном пытается уверить официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Следуя главной линии российской пропаганды в отношении Украины, Захарова обвинила Украину в убийстве мирных жителей на Донбассе и переложила на нашу страну всю ответственность за обострение ситуации.

"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом, - сказала она. - При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (на Донбассе) происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения", - утверждает она.

По словам Захаровой Евросоюз, наблюдая за происходящим в Донбассе, якобы "всячески воодушевляет киевский режим".

"ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности", - уверяет она.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, - МИД РФ

В свойственной РФ манере Захарова ни слова не сказала о стягивании российских войск и агрессии со стороны РФ по отношению к Украине. Однако она вдруг решила, что ЕС якобы должен был, по ее словам, "выразить озабоченность и требования к официальному Киеву покаяться не просто в передислокации войск, а в убийстве мирного населения". Естественно, никаких фактов, подтверждающих подобные обвинения, Захарова и не думала предоставлять, однако действия Украины она почему-то назвала "политическим безобразием" и возмутилась тем, что Евросоюз, наоборот, ужесточил риторику не в отношении киевского режима, а в отношении РФ.

Более того, Захарова утверждает, якобы РФ свою часть работы по реализации минских договоренностей выполнила.

"Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и, в том числе, оказание соответствующего влияния на стороны по реализации минских договоренностей, - мы свою часть работы сделали", - уверяет она.

Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

армия РФ (19650) Шойгу Сергей (714) Захарова Мария (380)


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Топ комментарии
+34
всі ми грішні
Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 4108
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14.04.2021 10:53 Ответить
+30
Она не только пьет, а еще и нюхает?
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14.04.2021 10:48 Ответить
+30
Пресс...алкаше настигла белочка?)
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14.04.2021 10:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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14.04.2021 10:47 Ответить
"грешно смеяться над больными людьми" (с) КП
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14.04.2021 10:52 Ответить
всі ми грішні
Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 4108
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14.04.2021 10:53 Ответить
Це того джавеліну який не навіть не вистрелив?
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14.04.2021 11:27 Ответить
Для тебя другой приготовили.
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14.04.2021 11:39 Ответить
Все правильно, але ці танки не руські, а рускіє, бо Русь - це Україна. І руські танки - це танки українські.
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14.04.2021 11:37 Ответить
они не больные, они наглые
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14.04.2021 11:01 Ответить
шавка подзаборная, что с неё возьмешь
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14.04.2021 11:13 Ответить
Якщо проаналізувати зміст сказаного, абстрагуючись від манери, то стає очевидним, що кремляді обрабені на ЄС за підтримку України. Сильно обрабені. Чому?. Бо зрозуміли, що грузинського сцерарію не буде. А отже нефакт, що вторгнення хоч щось дасть. Тому очевидно його не буде. Хоча ескалація на Донбасі буде. Щоб не тягнути залізяччя назад у центральний Мордор. Так буде дешевше.
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14.04.2021 11:00 Ответить
Шойгу уже включил заднюю- через пару недель уберуться восвояси.
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14.04.2021 11:17 Ответить
https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/

российские воины передали привет Украмhttps://www.youtube.com/watch?v=l5eSrv2R3pE
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14.04.2021 14:20 Ответить
Она не только пьет, а еще и нюхает?
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14.04.2021 10:48 Ответить
Нюхает. Труселя и носки печального мерина Лаврушки.
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14.04.2021 11:15 Ответить
Пресс...алкаше настигла белочка?)
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14.04.2021 10:48 Ответить
так! Машке Захаровой больше не наливать! -допилась до белочки и обкакалась прямо на брифинге
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14.04.2021 12:31 Ответить
рашманьська фашня продовжує нагнітати напругу
потім лугандонія вжахне по ростовщині з градів - і пішло-поїхало
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14.04.2021 10:49 Ответить
не подсказывай. с них станется.
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14.04.2021 10:53 Ответить
Это уже белочка или ещё острое похмелье?
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14.04.2021 10:49 Ответить
клімакс яєць. або простіше- рососіянська фєдєрастка.
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14.04.2021 10:51 Ответить
https://twitter.com/Nicolasniconof2
https://twitter.com/Nicolasniconof2

https://twitter.com/Nicolasniconof2 Lt Nixxön



Я правильно понимаю, чем хуже живут граждане РФ, тем сильнее внешние угрозы?
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14.04.2021 10:54 Ответить
фригидность мозга Машки это сурьезно....
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14.04.2021 10:50 Ответить
Фригидную бабу зимой не целуй. Замёрзнут и пальцы и руки и йух!
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14.04.2021 10:54 Ответить
Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 7414
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14.04.2021 10:50 Ответить
там значно довший перелік "пабєд"
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14.04.2021 11:31 Ответить
"Раствор коварен!" (с)

Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 4573
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14.04.2021 10:51 Ответить
«Не смотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка». 😂
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14.04.2021 11:03 Ответить
С первым тезисом могу отчаянно спорить, с остальными двумя согласен.
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14.04.2021 11:15 Ответить
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14.04.2021 11:24 Ответить
Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 7660
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14.04.2021 12:34 Ответить
В случае войны должен быть удар или взорвать здание МИД московитов,в первую очередь.
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14.04.2021 10:51 Ответить
Удар в куда?
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14.04.2021 10:54 Ответить
Тебе именно туда, ну давай домысливай, туда, где у тебя вертикаль власти торчит....
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14.04.2021 12:24 Ответить
Что и где у тебя торчит это твоя проблема.
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14.04.2021 12:29 Ответить
машка засідає не в будинку мід а в якомусь кабаку неподалік
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14.04.2021 11:32 Ответить
Не в Машке дело, а чтобы было понятно любому мАасквичу что они тоже уязвимы , особенно те кто много п...здит
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14.04.2021 11:40 Ответить
я ж і кажу, краще лупити в налівайку або мусорний бак - там можна буде застати максимальну кількість москалєй
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14.04.2021 11:42 Ответить
Кокой ужос!
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14.04.2021 10:51 Ответить
Новости из рашистской реальности, параллельные миры существуют ! Но однако после того как злой гном ху.ло добился разговора с Байденом, она как то вяло критикует цивилизованный мир !
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14.04.2021 10:51 Ответить
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский



После того, как Байден позвонил Путину, у пропаганды дичайший взрыв восторга: нашему лидеру позвонил сам президент США!!! У путинистов комплекс неполноценности. И такой же комплекс они стараются привить всей стране.
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14.04.2021 10:53 Ответить
Первое публичное появление патриарха Гундяева в маске. Он всячески намекал, что носить ее не будет и на Мерседесе объезжал Москву, "убивая" иконами микробов. Но все-таки пришлось... И выглядит так, что не зря ждали!


Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 4633
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14.04.2021 10:52 Ответить
Може в нього ніс відвалився.
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14.04.2021 10:53 Ответить
Типа, корону победил, а сифилис не смог?...
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14.04.2021 10:54 Ответить
Сифиліс мозку ніякі ліки не беруть.
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15.04.2021 00:58 Ответить
Хотелось бы, но это гундяевское говно даже чертям на том свете не нужен.
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14.04.2021 10:55 Ответить
Комментировать словесный понос Захаровой это как обсуждать исполнение ею же "Калинки-малинки", т.е. бред.
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14.04.2021 10:53 Ответить
А нафига вообще постить этот кацапскй бред?!! Пусть свинособаки там себе гавкают в мордоре, а нам свое делать!!
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14.04.2021 10:53 Ответить
Їх би всіх в дурку відправити. На трепанацію і видалення зайвої вати з черепної коробки.
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14.04.2021 10:54 Ответить
В поликлинику сдать, на опыты. (с)
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14.04.2021 10:55 Ответить
вот она горячая голова которую НАТО науськивает на " так называемые свершения " как глянешь на него так сразу видно " ястреб " за таким нужен глаз да глаз . чуть не уследил и все ринется в наступление
Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 8801
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14.04.2021 10:55 Ответить
Это нет...тот в голубой рубашке по передовой в полный рост ходил....
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14.04.2021 10:56 Ответить
В одном и том же поле пчелы ищут мед, ну а мухи...
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14.04.2021 10:56 Ответить
мимо этой кучи говна в каске и бронепамперсе ни одна муха не пролетит
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14.04.2021 10:59 Ответить
Ну ты же летаешь.
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14.04.2021 11:02 Ответить
не знаю . тебе с низу . из кучи . виднее
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14.04.2021 11:18 Ответить
Картина "Бубочка в ожидании бронежилета с дырой для игры на пианино." Холст, масло, говно. В основном - говно.
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14.04.2021 12:00 Ответить
Пнх со своим режимом, похмелись сходи лучше, а то этот бред анацефала несёшь
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14.04.2021 10:55 Ответить
Машка немита башка
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14.04.2021 10:55 Ответить
Какая-то зига у неё кривоватая. Опять бухая штоль?
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14.04.2021 10:59 Ответить
Это она падать начала, и хотела за трибуну удержаться.
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14.04.2021 11:05 Ответить
Этот террариум до краев переполнен не только ядом, но и безумием! Спасение от них - только в тотальном уничтожении в каждом месте, где они проявят агрессию. Никакой коррекции они не поддадутся.
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14.04.2021 11:02 Ответить
Бешенство ватки
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14.04.2021 11:02 Ответить
Манька фєдєрація відпрацьовує свою пайку. Як і всі інші ********** пропагандони, їм за це дуже добре платять.
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14.04.2021 11:06 Ответить
Опохмелись.
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14.04.2021 11:08 Ответить
хрен вам слонячий ,идиоты рашистские ,почему вы такие упоротые в своей тупости? Это вам не 14й ,получите такой физды ,как армашки в Карабахе ...
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14.04.2021 12:45 Ответить
Типичная российская хабалка.
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14.04.2021 11:07 Ответить
https://twitter.com/Belaruka1 Belaruka1917

Шойгу заявил о стягивании войск США и НАТО к границам России.
Красным на карте выделены места где Россия граничит с НАТО, если что

Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 4660
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14.04.2021 11:08 Ответить
😀😀😀
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14.04.2021 11:09 Ответить
А в Беринговом проливе вообще до самих США пару километров.
Но там ссыкотно с Америкой воевать. Вот в Украине в самый раз.
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14.04.2021 11:12 Ответить
Так и ждут кремляди, что Мир откажется от поддержки Украины, чтобы потом обвинив Украину в мнимом наступлении, вторгнуться за плечами ордло.
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14.04.2021 11:15 Ответить
Ну шо вы к Маньке пристали? У Лаврухи закончилась аргентинская мука, вот и плющит бабу.
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14.04.2021 11:19 Ответить
Ну это,из области шизофрении и подмены смыслов.Вот например один на вскидку.Как москали заявляют?"Мы Донбасс не сдадим никогда этим укрофашистам и нацистам".И следом"Почему Украина не хочет забрать Донбасс?!" возмущаются москали
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14.04.2021 11:21 Ответить
"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности от таких ублюдков, как раша.
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14.04.2021 11:25 Ответить
Это мировозрение кремлядей во всей красе. Их кругом окружают, вот вот нападут и золотишко отберут. Философия столетней давности.
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14.04.2021 11:26 Ответить
Золотишко и жижу с хазом у них давно отобрали Тупин с Михельсонами и Вротенберхами
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14.04.2021 12:52 Ответить
...так "говорящая лошадь" Калантаров/типа шефа МИД "раша"-лавров"/ выдал..." ДЕБИЛЫ ***,,,."Определение-100% для "Ху*лостана"...
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14.04.2021 11:27 Ответить
о, машку - пресс-алкаше похмелили. что-то многовато ее стало
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14.04.2021 11:32 Ответить
Можно не среагировать на машу-полстакана, но нашим тупым политикам надо учиться у них дискутировать, они не обвиняют Украмну, только Киев, а наши недоумки постоянно обвиняют не кремль, или москву, а россию, и тем самым делают своими врагами не кремлевскую хунту, а все население, неужели не понятны такие простые вещи, видимо это родовая травма меншовартости.
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14.04.2021 11:32 Ответить
панове, на фиг возбуждаться на этих людей? кукловод один и тот же, и мы его знаем, а все эти письковы/лавровы просто отыгрывают свои роли. скажет пуйло устроить перфоманс - маша в совбезе оон своим говном на стенах антивоенные лозунги будет рисовать, 72-м шрифтом. потом помоет руки и посмотрит сериальчик.
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14.04.2021 11:35 Ответить
Макарони в башке злиплись
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14.04.2021 11:42 Ответить
заХЄРова знову бахнула бояришника?
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14.04.2021 11:53 Ответить
Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 4523
- Чувак, у тя есть чё шурнуцца. Ломает миня..
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14.04.2021 11:55 Ответить
опохмелите её уже, ей совсем плохо
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14.04.2021 11:55 Ответить
Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 8598
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14.04.2021 11:56 Ответить
Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 6547
- Чё такое? Хто буховый?
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14.04.2021 11:57 Ответить
Гебельсовская шмара подала голос.Вообще какой смысл публиковать словесный понос этиой рашонацистки?Каждый раз одно и то же.
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14.04.2021 12:15 Ответить
Краще танцюй Зашмарова...Кидай закордонні справи та формуй "ансамбль песни и плски" Лавров буде солістом а ти підтанцовкой)))) Перший хіт назовіт "Дебіли" Слова для Лаврова прості Ой дебили, ой дебіли ... а ти зашмарова .. підтанцовка у стилі калінки малінки "

Точно грошей більш заробите ніж ***** вам платить...Бо на такий ансабль вся єліта в усьому світі буде бабки платить великі ..)))))Щоб по ржать
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14.04.2021 12:24 Ответить
И не вдруг, и ничего Захарова сама не решила. По сути-то, конечно, - бред. Но харч-то надо как-то отрабатывать, а то ж с довольствия снимут. Я бы и за половину её пайки бредил бы ещё забористее - обвинял бы хоть Россию, хоть Украину, да хоть Гваделупу (на кого указал бы пайкодаватель), например, в падении Карфагена или в образовании пятен на Солнце, да мало ли? Была бы пайка.
А если завтра Путин (чисто гипотетически) прикажет, Маруся первая побежит на Софийскую площадь Киева бронзовую жопу коня Богдана Хмельницкого вылизывать. Понимать надо...
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14.04.2021 12:28 Ответить
Страшная как моя жизнь.
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14.04.2021 12:52 Ответить
Деменція, чи що?
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14.04.2021 12:59 Ответить
Зачетная истерика и московитов, знатно пердаки полыхают.
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14.04.2021 13:12 Ответить
Они и пьют и нюхают и вообще охренели благодаря самому величественному и его политике, также его почитателей,чтоб их всех пидняло та кануло..
Скоро земля скажет открывай ворота встречай братишек...
Каждый день потери(
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14.04.2021 13:20 Ответить
Обидно кремлевцам. Сколько миллиардов вкинуто на корумпирование еврочиновников. А они все равно про демократию и права человека. Как говорил сдохший классик "ну туупыые!!!". Не понимают, что граждане это биомусор под ногами властимущих, как у них на расеи.
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14.04.2021 13:27 Ответить
Пьянь и зарыгань.
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14.04.2021 13:49 Ответить
Каяться это вам придется, минимум 100 лет, за то, что вы натворили.
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14.04.2021 15:10 Ответить
"Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться"
_Чушь собачачья! Она не "решила", она это всего лишь сказала. Она не думает что это так, более того: она точно знает что это не так. Мразь просто нагло киздит, вот всё!
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14.04.2021 18:47 Ответить
 
 