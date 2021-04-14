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Полторы тысячи памятников, представленных на рассмотрение Минкультуры, до сих пор не внесены в Госреестр, - КГГА

Полторы тысячи памятников, представленных на рассмотрение Минкультуры, до сих пор не внесены в Госреестр, - КГГА

На рассмотрение Министерства культуры и информационной политики с 2018 года по первый квартал 2021 Департамент охраны культурного наследия подал 1509 памятников и нововыявленных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что за это время в министерстве приняли приказы только в отношении 23 из них: 21 - внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, 2 - признаны такими, которые не подлежат внесению.

"Среди представленных в Минкультуры объектов ориентировочно 1000-1100 именно исторических зданий и усадеб на подобии недавно снесенного дома Уткина. Другая часть - памятники, монументы и могилы. Интересно, что часть объектов из этого перечня получила статусы памятников в советские времена по решениям местного совета, когда он еще имел соответствующие полномочия. Однако Минкультуры до сих пор не внесло эти памятники в Госреестр", - сообщил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

По его словам, если в 2018 и 2019 годах в Госреестр попал хотя бы 21 объект, то в течение 2020 год в Департаменте охраны культурного наследия КГГА так и не увидели ни одного соответствующего приказа Министерства культуры.

Напомним, в центральной части Киева застройщик снес историческое здание Уткина. 120-летний дом на улице Симона Петлюры, 29 в Киеве начали сносить 10 апреля. Вместо бывшего доходного дома собираются построить 26-этажный ЖК "Апарт-отель Times".

В КГГА отметили, что Дом Уткина не имел статуса памятника, но находился в историческом центре - снос должны были согласовать с Минкультом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ткаченко требует расследовать снос дома Уткина в Киеве: "Это варварство! Минкульт не давал никаких разрешений на застройку"

Автор: 

КГГА (2989) Министерство культуры и информационной политики (779) памятник (2242)


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Под снос и застройку-готовят. Академики Трускавца-рулят.
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14.04.2021 11:08 Ответить
Виталя... у тебя Киев стоит в пробках, коронавирусы, всё закрыто (кроме блатных) какие нах..памятники?
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14.04.2021 11:10 Ответить
гнать министра культуры !!!
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14.04.2021 11:20 Ответить
 
 