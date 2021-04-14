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Новости Агрессия России против Украины
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Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер

Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер

Сейчас президент РФ Владимир Путин должен задать себе вопрос: насколько популярной будет среди россиян открытая война против Украины, когда оттуда к ним поедут мешки с трупами российских военных. Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что такому повороту дел избиратели Путина будут не рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Politico Europe.

Брюссельский филиал американского издания оценивает результаты встреч министра иностранных дел Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (результат) и госсекретарем США Энтони Блинкеном (результат).

Politico Europe пишет: хоть оба и "использовали резкие выражения, чтобы описать свою преданность Украине", никто из них "не поддержал конкретные призывы Дмитрия Кулебы к санкциям или дополнительной военной поддержке", и тот "не получил всех твердых обязательств, которые хотел".

"Блинкен только сказал, что "будет консультироваться с нашими ближайшими союзниками и партнерами по НАТО в ближайшие дни по поводу ситуации", – отмечает издание.

Эти заявления от руководства США и НАТО, однако, могут стать "кирпичиками к действию", приводится далее мнение Пайфера.

Он отметил, что заявления с Запада идут параллельно с активизацией разведки НАТО вокруг Украины, а также с продвижением боевых кораблей США в Черное море.

"Кремль должен спросить себя: захват Крыма в ходе однонедельной бескровной кампании был очень популярен (в РФ, - Ред.), но гораздо более длительная и кровавая война, когда российские солдаты возвращаются в мешках для трупов? Не уверен, что это будет очень популярно среди путинской публики", – сказал Пайфер, ныне старший научный сотрудник аналитического центра Брукингский институт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

армия РФ (19650) НАТО (10070) Пайфер Стивен (136) путин владимир (31544) россия (96139)


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Топ комментарии
+29
Насрать -- это когда не твой сын в цинковом макинтоше вернулся. Правда виноват в этом у них будет все-равно не *****, а злобные укры. Страна моральных уродов.
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14.04.2021 11:17 Ответить
+28
Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 4935
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14.04.2021 11:11 Ответить
+28
Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8059
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14.04.2021 11:16 Ответить
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Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 4935
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14.04.2021 11:11 Ответить
Це той джавелін який не зміг вистрелити?
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14.04.2021 11:15 Ответить
Главное бубочку на передок не пускать, при нем ничто не стреляет. Ходячая катастрофа.
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14.04.2021 11:19 Ответить
Борис Немцов - путлер Е…ТЫЙ, этим сказано все !
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14.04.2021 11:36 Ответить
О а кто это меня заспамил? Что, стыдно слышать правду?
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14.04.2021 11:53 Ответить
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 3432
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14.04.2021 12:16 Ответить
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 2697
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14.04.2021 12:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/484688, кацапсина,тебе Кадырка разрешил слазить с бутылки и гавкать? а ну брысь под лавку в спам!
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14.04.2021 12:24 Ответить
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14.04.2021 13:01 Ответить
Путинской публике глубоко насрать. Наивный дедушка...
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14.04.2021 11:11 Ответить
Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8059
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14.04.2021 11:16 Ответить
так там жены отказываются от мужей, родители от детей. Зато ж ипотечку можно прикрыть. Хотя, думаю, что и откупные ништяки в скрепостане заканчиваются, придется им так, "за бесплатно", рты закрыть
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14.04.2021 11:23 Ответить
Насрать -- это когда не твой сын в цинковом макинтоше вернулся. Правда виноват в этом у них будет все-равно не *****, а злобные укры. Страна моральных уродов.
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14.04.2021 11:17 Ответить
А даже если кто-то из ихней родни вернётся в пакете, это что-то изменит в той стране? В лучшем случае на кухне за пляшкой будут шёпотом (чтобы соседи не услышали, а то сдать могут) ругать пуцена.
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14.04.2021 11:32 Ответить
Во времена Афгана именно так и было.
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14.04.2021 11:51 Ответить
Ще й не дозволяли писати де загинув, і радили "сільно нє крічать" на похоронах.
Звичайно, усі знали де і чому, але на зборах одноголосно підтримували "мудрую міралюбівую внєшнюю палітіку партіі".
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14.04.2021 11:57 Ответить
Было такое. Это захватило мое поколение.
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14.04.2021 15:39 Ответить
как говорил товарищ Жуков "бабы ещё нарожают" всё там будет нормально... на рейтинг Пуйла не повлияет
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14.04.2021 11:11 Ответить
Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 4620
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14.04.2021 11:13 Ответить
Бабы уже давно не рожают как во время второй мировой, когда в семьях было нормальным иметь по 5-6 детей. Тем более в РФ.
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14.04.2021 11:27 Ответить
Зєлєбоби, то це ваш вибір?

Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 1340
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14.04.2021 11:12 Ответить
какие отвратительные рожи...
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14.04.2021 11:14 Ответить
Где уж рожи, тут целое е*а*о.
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14.04.2021 11:15 Ответить
Типично украинские, таки да...
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14.04.2021 11:31 Ответить
и, заметьте, все, как один, представители "богоизбранного народа", живущего очень далеко от "земли обетованной".
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14.04.2021 11:42 Ответить
Тихо шєфіром шурша
Їде в ОПУ анаша..
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14.04.2021 11:45 Ответить
Нефик нас успокаивать. Байден уже сложил себе цену. Позор!!!
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14.04.2021 11:13 Ответить
С какой радости мы дохлых срусов будем отдавать? Удобрения самим нужны. Или пустим на собачий корм.
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14.04.2021 11:13 Ответить
Собак не жалко?
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14.04.2021 11:24 Ответить
корм собаням?! вы знаете % бояры в тих тушках?
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14.04.2021 11:26 Ответить
Та дома начнет подрывать ,Пайфер немного наивен.
Куйло в Ичкерии устраивал ковровые бомбардировки женщин и детей , чтоб деморализовать врага ,а тут какие-то недовольные
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14.04.2021 11:14 Ответить
Деморализовать врага можно когда роися начнет взрываться. Когда росиянские вояки будут домой бояться идти что их зарежут или задушат в подъезде.
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14.04.2021 11:21 Ответить
Конечно не оценит, мало того, она не поймет что такое мешок для трупа.
Русские привыкли к черным, синим и желтеньким пакетам. Без молнии.
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14.04.2021 11:15 Ответить
ани будат гардится патамушта могат павтарить
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14.04.2021 11:17 Ответить
тем более у них, если потерять сына войне это как джекпот, сразу можно рассчитаться по кредитам или за ипотеку
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14.04.2021 11:20 Ответить
Мясо его мало волнует
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14.04.2021 11:18 Ответить
В мешках - это не так эффективно, как в виде "самоваров". Вот массовое поступление ампутантов будет иметь отличный и психологический, и экономический эффект!
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14.04.2021 11:20 Ответить
в совку після війни їх всіх відловили і винищили, зараз можуть запросто павтаріть
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14.04.2021 11:40 Ответить
В эпоху камерофонов и интернета это будет ещё фееричней!
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14.04.2021 11:41 Ответить
в совецком союзе с этим тоже было налажено - например взять Остров Валаам, куда в послевоенное время забирали инвалидов с 1945 по 1984 год - чтобы общество не видело боли и страданий "дидов" и упивалось победой, не видя, какой ценой она досталась.
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 9985
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14.04.2021 11:44 Ответить
панику и зраду розгонять не хочется, но с каждым днем есть стойкое чувство, что когда начнется война, а то количество вояк которых путен стягивает к границам говорит о максимальной ее вероятности, то наши западные партнеры кроме никуда не девшейся озабоченности и уверений в предерживании принципов нерушимости украинских границ и территориальной целостности, помощи никакой нам больше не предоставят. ну может против какого-то генерала персональные санкции введут. и будем мы один на один с сошедшим с катушек судя по всему плешивым лидером "братского" нам народишки и его больными планами на наше государство. а те учения на границе с Крымом наших резервов из пяти танков и одной рапиры, держа в голове то количество десантных кораблей что гонят с балтики и каспия мокшане к тем что есть в черноморском флоте не только ни успокаивают, но еще больше заставляют волноваться. хочется верить что в головах наших генералов есть адекватный план действия на все эти угрозы, но неприятный осадок к сожалению только нарастает
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14.04.2021 11:31 Ответить
Вообще-то американские транспортники снуют в Украину как маршрутки - что-то возят и возят... А еще по ЖД что-то едет и едет... Наверное, "озабоченность"...
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14.04.2021 11:36 Ответить
не имею ничего против если это так и у нас есть что в загашнике для ответа плешивому, но на уровне баек кажется мне все эти полеты и передвижения, да для личного успокоения. Америка бюрократическая машина и чтоб нам дать оружие и помощь рода разного, необходимо согласие комитетов, сената, подпись их президента и тогда только начнутся передвижения в нашу сторону. а в авральном режиме получим вещевое обеспечение, хамеры еще быть может со складов и тому подобное, что не остановит десант на черноморском направлении с сотнями танков, против нашего резерва из пяти, что показали на видео, и воздушные средства поражения, которым даже в наше пространство входить не надо будет, чтоб бомбить склады с боеприпасами и ГСМ, которые у нас сами по себе регулярно рвутся не говоря уже если по ним прилетит крылатая ракета с искандера... ну и тому подобное, это лишь один пример вызывающий беспокойство
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14.04.2021 12:02 Ответить
На уровне баек может и для самоуспокоения, а на уровне логистики кацапам сюрприз будет.
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14.04.2021 12:19 Ответить
Может они просто вывозят майно США и Великобритании.
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14.04.2021 12:47 Ответить
Да-да, все так и будет. Будут сотни телеграмм со словами поддержки, звонки лидеров государств Зеленскому с "пониманием и возмущением действий агрессора". А когда войска РФ продвинутся километров на 150 от госграниц Украины вглубь нашей территории, тогда, наконец, соберется Совет Безопасности ООН, где постоянный представитель США скажет примерно следующее: "Мир только что выкарабкался из тяжелого кризиса. Он продолжался всего два дня. Но это, как короткое замыкание в сплетении проводов,- от него мог вспыхнуть всеуничтожающий пожар. К счастью, на этот раз не вспыхнул. Но мир серьезно озабочен действиями тех сил в России, которые за спиной народа считают возможным идти на такие опасные, преступные международные авантюры. Наш мир - очень плотное сообщество. В нем давно уже нет чужих стран, на которых можно поиграть с огнем без риска вызвать мировой пожар. В мире нет чужих государств, нет чужих войн, как нет и не бывает чужого горя... Мы призываем стороны конфликта сесть за стол переговоров и прекратить эту бессмысленную братоубийственную войну.. Спасибо за внимание."
И на этом - всё. Всё останется как и прежде в 2014 году: Украина - одна против страшной, чудовищной, безжалостной силы негодяев и подонков из "братского народа", бесчисленной орды танков, Искандеров и угрозами применить ядерное оружие.
И лицемерным Западом, не понимающим, что они - следующие.
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14.04.2021 11:39 Ответить
Ніхто замість тебе не потратить москалів.
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14.04.2021 11:58 Ответить
Нужно просить у США HIMARS и если остались сухопутные томагавки то и их тоже
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14.04.2021 11:34 Ответить
Пфайфер не правильно задает вопрос. Если Украина станет частью Рфии, то Рфия и КНР скажут Штатам :"Деточка, а авам не кажется, что ваше место у параши?!" И тогда Штаты окажуться в полной заднице по всем фронтам. Амеры самоуверенные донельзя.
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14.04.2021 11:34 Ответить
баби ще кацапів нарожають...від китайозів
будуть тобі нові русскіє
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14.04.2021 11:59 Ответить
"когда оттуда к ним поедут мешки с трупами российских военных" - господин Пайфера не учитывает реалий расеи, там, возможно, будут даже очень рады мешкам: банки спишут кредиты, не надо делится наследством, да мало ли... А вот если мешков будут тысячи и тысячи, тогда будут обвинят "укро-фашиздов" и "биндер" в кровожадности.
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14.04.2021 11:36 Ответить
Войны сейчас не проходят так как прежде.
сначала массированные бомбардировки (воздушные, наземные, морские) и только затем ввод сил.

Хотя США и в таком варианте много потерь понесла в Ираке и Афгане. (ЧВК там не учитываются кстати, как потери)
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14.04.2021 11:40 Ответить
На початку окупації Криму татари просили у держави зброю, стрілкову. Їм не дали нічого. Зараз в час коли нас кинули союзники, біля кордонів 2,5 армії, які за словами усіх представлять значну загрозу, єдиний шанс це дати можливість всім цивільним озброїтись. Тоді в місто заходило б 20тис. окупантів, а виходило в кращому випадку 15тис. І де закон про вільний обіг зброї?
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14.04.2021 11:45 Ответить
Представники влади скоріше здадуть країну ворогу з надією зайняти місця в окупаційній адміністрації, ніж роздадуть зброю народу.
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14.04.2021 11:52 Ответить
Да хватит уже пугать Путлера мешками с трупами. Байден уже моргнул и Путлер понял, что все будет как и прошлый раз - то есть будет дежурная сильная озабоченность.
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14.04.2021 11:56 Ответить
пукінська публіка буде думати, як скаже сремль, говорит, як скаже сремль і робити, що скаже сремль! пукінська публіка - це зеки і лисий чекіст - їх наглядач!
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14.04.2021 11:56 Ответить
Цей пан не в теме,кацап не має мозоку,тому їм пох.
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14.04.2021 11:58 Ответить
А кто вам сказал, что трупы будут в мешках в рашку возвращаться? Не отдадим, они нам самим нужны для улучшения чернозема!
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14.04.2021 11:59 Ответить
Вопрос количестве, которое может перейти в качество.
Я считаю, что меньше 30 тысяч убитых они "не заметят"...
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14.04.2021 12:04 Ответить
он очень ошибается. путинской публике плевать на россиян и друг на друга.
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14.04.2021 12:14 Ответить
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 1811
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14.04.2021 12:21 Ответить
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 5967
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14.04.2021 12:23 Ответить
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 9662
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14.04.2021 12:24 Ответить
Наивный, путлера меньше всего волнует мнение терпил!
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14.04.2021 12:48 Ответить
Мистер Пайфер и представить себе не может, что солдат сжигают в переносных краматориях,
как будто их никогда и небыло.
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14.04.2021 12:51 Ответить
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 5138
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14.04.2021 13:05 Ответить
"Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов"
Погано, пане Стівен, ви знаете ватноголових.
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14.04.2021 15:17 Ответить
Гарний к@цап - мертвий к@цап. Інших варіантів не існує.
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14.04.2021 16:19 Ответить
 
 