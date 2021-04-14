Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер

Сейчас президент РФ Владимир Путин должен задать себе вопрос: насколько популярной будет среди россиян открытая война против Украины, когда оттуда к ним поедут мешки с трупами российских военных. Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что такому повороту дел избиратели Путина будут не рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Politico Europe.

Брюссельский филиал американского издания оценивает результаты встреч министра иностранных дел Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (результат) и госсекретарем США Энтони Блинкеном (результат).

Politico Europe пишет: хоть оба и "использовали резкие выражения, чтобы описать свою преданность Украине", никто из них "не поддержал конкретные призывы Дмитрия Кулебы к санкциям или дополнительной военной поддержке", и тот "не получил всех твердых обязательств, которые хотел".

"Блинкен только сказал, что "будет консультироваться с нашими ближайшими союзниками и партнерами по НАТО в ближайшие дни по поводу ситуации", – отмечает издание.

Эти заявления от руководства США и НАТО, однако, могут стать "кирпичиками к действию", приводится далее мнение Пайфера.

Он отметил, что заявления с Запада идут параллельно с активизацией разведки НАТО вокруг Украины, а также с продвижением боевых кораблей США в Черное море.

"Кремль должен спросить себя: захват Крыма в ходе однонедельной бескровной кампании был очень популярен (в РФ, - Ред.), но гораздо более длительная и кровавая война, когда российские солдаты возвращаются в мешках для трупов? Не уверен, что это будет очень популярно среди путинской публики", – сказал Пайфер, ныне старший научный сотрудник аналитического центра Брукингский институт.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.