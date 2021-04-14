Россия подрывала возможности украинских спецслужб еще задолго до 2014 года, - глава Минветеранов Лапутина
Российские спецслужбы задолго до оккупации полуострова Крым подрывали возможности Службы безопасности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, которая с 1994 года проходила службу в антитеррористическом центре "Альфа".
По ее словам, особенно активизировалась эта работа после 2008 года. В частности, сказала Лапутина, "одним из негласных условий Харьковских соглашений было сокращение подразделений в структуре украинской контрразведки, которые противодействовали разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины, а также увольнение их руководителей, перевод личного состава на должности, где бы они не имели возможности принимать те или иные решения".
"Люди, занимавшие руководящие должности, начали привозить к нам под эгидой сотрудничества с "братскими" российскими спецслужбами на совещания и в инструкторские подразделения, соответственно, на полигоны сотрудников ФСБ", - сказала министр, отметив, что "среди них был и известный сотрудник российских спецслужб Игорь Егоров, который проходит по делу генерала СБУ Валерия Шайтанова".
"Я неоднократно заявляла руководству спецподразделения, что этого нельзя делать. К тому же такое международное сотрудничество любой спецслужбы регулируется определенными процедурами. Минуя все эти процедуры, отдельные руководители в СБУ лоббировали приход российских спецслужб", - отметила Лапутина.
"Я помню одно очень показательное соревнование, когда наши снайперы одержали победу над россиянами. Глава ФСБ, вручая нашему сотруднику награду, сказал: "вы нас многому научили, спасибо". А уже в раздевалке российская команда снайперов сказала нашей дословно: вашего подразделения скоро не будет", - рассказала она.
По словам министра, "тогда никто не хотел верить, но новые тенденции не заставили себя ждать".
"Руководство "Альфы" действительно начало ограничивать количество тренировок украинских бойцов, настрелы, боеприпасы. Противнику уже тогда стало очевидно, что через спецназ можно влиять на политику безопасности в структуре украинской спецслужбы", - подчеркнула министр по делам ветеранов.
По словам Лапутиной, определенной точкой для нее стал октябрь 2013 года, перед Майданом. "Проходя по коридору Владимирской, 33, встретила одного из генералов СБУ. В общении с коллегами он произнёс: "я же говорил, что этой страны никогда не было и не будет", - рассказала она.
Лапутина выразила уверенность, что "многие из тех, кто в 2000-е работал по линии разведки и противодействия российским спецслужбам, могут сказать, что тогда хотелось бы большего внимания и реакции со стороны руководства СБУ и государства к этим вопросам, ко всей аналитике и прогнозированиям, которые мы предоставляли, ведь мы непосредственно сталкивались с циничным "лицом" представителей российских спецслужб".
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Недаром говорили , что СБУ стал филиалом ФСБ и его отвлекли от его прямых обязанностей на разборки в бизнесе
РS: раптом що - це не моя месага, а зебільна. В т.ч. і цієї Лапочки.
же была офицером ФСБ РФ.
"Чиновник Міністерства у справах ветеранів Андрій Штефанюк тримає у своєму кабінеті прапор Росії на видному місці. Символіку ворожої держави помітили ветерани під час проведення онлайн-захисту конкурсних пропозицій загальнодержавних програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів для виконання з розгляду яких надається фінансова підтримка у 2021 році.
Про це у себе на себе на сторінці https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1104991893341955&id=100014934649268 повідомляє депутат Харківської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" Ольга Лехан.
Під час відеоконференції хтось з працівників технічного персоналу Міністерства ветеранів випадково кілька разів відкривав фотографію Андрія Штефанюка.
На фотографії було добре видно, що чиновник тримає у своєму кабінеті, на шафі, російський триколор.
Втім, це не все, що можна розказати про Андрія Штефанюка. З 2018 року він працює у Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на посаді Головного спеціаліста відділу забезпечення санаторно-курортним лікуванням та засобами реабілітації. Після створення Міністерства у справах ветеранів Штефанюк перейшов працювати до новоствореного органу на посаду Генерального директора Директорату вшанування пам'яті та формування позитивного образу ветерана.
******** Андрій Штефанюк і іншу ворожу символіку.
Так, у себе на сторінці в Фейсбук, від 9 червня 2014 року, він пише, що пишається тим фактом, що російський військовий діяч Сергій Долотін отримав посаду генерала. Цілком логічно припустити, що Штефанюк не лише пишається досягненнями свого однокурсника, але й підтримує з ним зв'язки. Ну і георгієвська стрічка та радянське "товаріщі" додає характерного нальоту всій цій картині. http://nova.net.ua/chynovnyk-minvetu-ne-soromytsia-rozmishchuvaty-u-sebe-v-kabineti-symvoliku-krainy-ahresora/?fbclid=IwAR0eSwKOs0Dw0Qg-JpxqiDNmSo71wv5Bi_xMtIC11YOeD6mW2DpW4DoU0io
"******** Андрій Штефанюк і іншу ворожу символіку. Так, у себе на сторінці в Фейсбук, від 9 червня 2014 року, він пише, що пишається тим фактом, що російський військовий діяч Сергій Долотін отримав посаду генерала. Цілком логічно припустити, що Штефанюк не лише пишається досягненнями свого однокурсника, але й підтримує з ним зв'язки.
Ну і георгієвська стрічка та радянське "товаріщі" додає характерного нальоту всій цій картині."
"А ще наш чиновник дуже сильно переймається долею такого собі Вадима Негатурова, який 2 травня 2014 року допомагав антимайданівцям вбивати українців в Одесі.
Згодом сам Негатуров загинув під час пожежі в Одеському будинку профспілок."
http://nova.net.ua/chynovnyk-minvetu-ne-soromytsia-rozmishchuvaty-u-sebe-v-kabineti-symvoliku-krainy-ahresora/?fbclid=IwAR0eSwKOs0Dw0Qg-JpxqiDNmSo71wv5Bi_xMtIC11YOeD6mW2DpW4DoU0io
Хотя среди них немало особ немолодого возраста, страдающих за развалившимся совком с "самым читающим населением в мире".
Про це треба постійно широкому загалу розказувати. Щоб розуміли, звідкиля наші проблеми з*явилися.