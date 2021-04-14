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Новости Агрессия России против Украины
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Россия подрывала возможности украинских спецслужб еще задолго до 2014 года, - глава Минветеранов Лапутина

Россия подрывала возможности украинских спецслужб еще задолго до 2014 года, - глава Минветеранов Лапутина

Российские спецслужбы задолго до оккупации полуострова Крым подрывали возможности Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, которая с 1994 года проходила службу в антитеррористическом центре "Альфа".

По ее словам, особенно активизировалась эта работа после 2008 года. В частности, сказала Лапутина, "одним из негласных условий Харьковских соглашений было сокращение подразделений в структуре украинской контрразведки, которые противодействовали разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины, а также увольнение их руководителей, перевод личного состава на должности, где бы они не имели возможности принимать те или иные решения".

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"Люди, занимавшие руководящие должности, начали привозить к нам под эгидой сотрудничества с "братскими" российскими спецслужбами на совещания и в инструкторские подразделения, соответственно, на полигоны сотрудников ФСБ", - сказала министр, отметив, что "среди них был и известный сотрудник российских спецслужб Игорь Егоров, который проходит по делу генерала СБУ Валерия Шайтанова".

"Я неоднократно заявляла руководству спецподразделения, что этого нельзя делать. К тому же такое международное сотрудничество любой спецслужбы регулируется определенными процедурами. Минуя все эти процедуры, отдельные руководители в СБУ лоббировали приход российских спецслужб", - отметила Лапутина.

"Я помню одно очень показательное соревнование, когда наши снайперы одержали победу над россиянами. Глава ФСБ, вручая нашему сотруднику награду, сказал: "вы нас многому научили, спасибо". А уже в раздевалке российская команда снайперов сказала нашей дословно: вашего подразделения скоро не будет", - рассказала она.

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По словам министра, "тогда никто не хотел верить, но новые тенденции не заставили себя ждать".

"Руководство "Альфы" действительно начало ограничивать количество тренировок украинских бойцов, настрелы, боеприпасы. Противнику уже тогда стало очевидно, что через спецназ можно влиять на политику безопасности в структуре украинской спецслужбы", - подчеркнула министр по делам ветеранов.

По словам Лапутиной, определенной точкой для нее стал октябрь 2013 года, перед Майданом. "Проходя по коридору Владимирской, 33, встретила одного из генералов СБУ. В общении с коллегами он произнёс: "я же говорил, что этой страны никогда не было и не будет", - рассказала она.

Лапутина выразила уверенность, что "многие из тех, кто в 2000-е работал по линии разведки и противодействия российским спецслужбам, могут сказать, что тогда хотелось бы большего внимания и реакции со стороны руководства СБУ и государства к этим вопросам, ко всей аналитике и прогнозированиям, которые мы предоставляли, ведь мы непосредственно сталкивались с циничным "лицом" представителей российских спецслужб".

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Автор: 

россия (96139) СБУ (20023) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+5
Россия подрывала возможности украинских спецслужб еще задолго до 2014 года, - глава Минветеранов Лапутина - Цензор.НЕТ 9770
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14.04.2021 11:18 Ответить
+5
"Люди, занимавшие руководящие должности, начали привозить к нам под эгидой сотрудничества с "братскими" российскими спецслужбами на совещания и в инструкторские подразделения, соответственно, на полигоны сотрудников ФСБ"
Недаром говорили , что СБУ стал филиалом ФСБ и его отвлекли от его прямых обязанностей на разборки в бизнесе
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14.04.2021 11:21 Ответить
+5
Лапутина рассказывает только про маленький процент кацапского воздействия на спецслужбы... такое же воздействие было в армии и обороне, во внутренней политике и внешней, в экономике, когда была приватизация знаковых предприятий работавших на оборону кацапы приватизировали... и резали на метал... чистить "конюшни" от кацапского дерьма еще долго будем...
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14.04.2021 11:59 Ответить
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Россия подрывала возможности украинских спецслужб еще задолго до 2014 года, - глава Минветеранов Лапутина - Цензор.НЕТ 9770
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14.04.2021 11:18 Ответить
"Люди, занимавшие руководящие должности, начали привозить к нам под эгидой сотрудничества с "братскими" российскими спецслужбами на совещания и в инструкторские подразделения, соответственно, на полигоны сотрудников ФСБ"
Недаром говорили , что СБУ стал филиалом ФСБ и его отвлекли от его прямых обязанностей на разборки в бизнесе
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14.04.2021 11:21 Ответить
Да-да, все так; але Крим здав Турчинов, а Донбас - Порошенко.

РS: раптом що - це не моя месага, а зебільна. В т.ч. і цієї Лапочки.
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14.04.2021 11:21 Ответить
Закрий свого тупого рота. Тут ворогами держави є всі від кравчука до останнього. А турчинов і гетьман петя і ще багато таких клептократів зрадників, постійно сиділи біля державного корита і разом зі своїм кодлом грабували Україну тим самим ослаблювали її і сприяли підривній діяльності. То ж закрий свого поганого тупого рота!
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14.04.2021 11:29 Ответить
пашла ти накуй зебільна сволота
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14.04.2021 11:57 Ответить
І це все обсос, на що спромоглася твоя жопа, яку ти носиш на плечах?
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14.04.2021 15:02 Ответить
задохни, сволота зебільна
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15.04.2021 02:17 Ответить
Та ти що? А хто цього не знав? Мабуть тільки пеця порошенко, який у інтервю відразу після революції гідності і анексії заявляв, що ВОНИ не думали що рассея себе так поведе..... Все ви виродки знали і активно сприяли цьому, розкрадаючи державу та її народ! А зараз, коли орда полізе по ваших маєтках, що заховані за 4-х метровими парканами і там заселяться братішки буряти з чеченами то і по ділам вашим вам воздасця. А, ви ж вже ВАЛІТЬ зібралися, бо тут вже напанувалися у своїй сторонці над собі подібними. Виродки!
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14.04.2021 11:25 Ответить
Думаю, они, не то что не думали, им просто покуй было, потому что заняты были дерибаном страны.
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14.04.2021 11:29 Ответить
Так. В наших виродків дивним чинов вживається в одній особі і хитрожопість і дебілізм. Про розум та мудрість і мови бути не може.
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14.04.2021 11:31 Ответить
Мабуть сподівались на "авось". Тіпа, каци задовольняться.
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14.04.2021 13:28 Ответить
І от що дивно: маючи таких проникливих, інтелектуальних, безсторонніх, справедливих і всесильних людей як ви, якісь дебіли змогли зробити скільки гадостей. Давай, наліпи про Порошенка на біс. А ще краще похваліть маладую каманду квартальців.
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14.04.2021 14:55 Ответить
І от що дивно: маючи таких проникливих, інтелектуальних, безсторонніх, справедливих і всесильних людей як ви. А що таке і хто це такий -безсторонній? І якби дійсно більшість була така як я, то такі б як ви деградовані з ментальною інвалідністю не нищили б державу з середини.
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14.04.2021 15:01 Ответить
Ти віриш в клонування? Ну так клонуйся, всі будуть такі як ти, і ви ваш, ви новий мір збудуєте. От тільки судячи з баранячої самовпевненості та презирливого хамського відношення до інших, з тебе чогось ліпшого за вівцю Доллі не вийде.
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14.04.2021 18:03 Ответить
Комуно-бариги ж2 здавали Україну і грабували в унісон і під керівництвом фуйла який теж саме робив в рашці, членіно - сталінські потвори.
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14.04.2021 11:55 Ответить
Да, зеленчуки уже собирают баулы. Хуторяне нацарювали разом с писюанистом.
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14.04.2021 11:30 Ответить
Спасибо, Кэп!
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14.04.2021 11:26 Ответить
Лапутина рассказывает только про маленький процент кацапского воздействия на спецслужбы... такое же воздействие было в армии и обороне, во внутренней политике и внешней, в экономике, когда была приватизация знаковых предприятий работавших на оборону кацапы приватизировали... и резали на метал... чистить "конюшни" от кацапского дерьма еще долго будем...
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14.04.2021 11:59 Ответить
благодаря Жульке Капительман и Януковичу. а якобы муженек Лукаш был начальником контрразведки СБУ в те годы, а сама Лукаш мечтала сделать своего "муженька" главой СБУ, и править Украиной, и денюжки исправно получала от ФСБ. Писали , что она у
же была офицером ФСБ РФ.
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14.04.2021 12:12 Ответить
Спитайте про це Едуарда, він про Порошенка все знає.
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14.04.2021 14:58 Ответить
що це за всезнаючий кадр? він в розумі, чи з палати випустили?
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14.04.2021 18:56 Ответить
Лапутіній варто звернути увагу на свого підлеглого, це більш актуально.

"Чиновник Міністерства у справах ветеранів Андрій Штефанюк тримає у своєму кабінеті прапор Росії на видному місці. Символіку ворожої держави помітили ветерани під час проведення онлайн-захисту конкурсних пропозицій загальнодержавних програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів для виконання з розгляду яких надається фінансова підтримка у 2021 році.
Про це у себе на себе на сторінці https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1104991893341955&id=100014934649268 повідомляє депутат Харківської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" Ольга Лехан.
Під час відеоконференції хтось з працівників технічного персоналу Міністерства ветеранів випадково кілька разів відкривав фотографію Андрія Штефанюка.
На фотографії було добре видно, що чиновник тримає у своєму кабінеті, на шафі, російський триколор.
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14.04.2021 12:10 Ответить
У нашої ветеранської спільноти виникає декілька закономірних питань. По-перше, чому Андрій Штефанюк тримає ворожу символіку у себе в кабінеті? По-друге, як до цього ставляться його колеги по роботі, які заходять до нього у кабінет у справах та бачать цей прапор? По-третє, чому керівництво Міністерства ветеранів не звертає уваги на такі дії свого підлеглого? Можливо все міністерство має такі самі прапорці та георгіївські стрічки у себе в кабінетах?
Втім, це не все, що можна розказати про Андрія Штефанюка. З 2018 року він працює у Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на посаді Головного спеціаліста відділу забезпечення санаторно-курортним лікуванням та засобами реабілітації. Після створення Міністерства у справах ветеранів Штефанюк перейшов працювати до новоствореного органу на посаду Генерального директора Директорату вшанування пам'яті та формування позитивного образу ветерана.
******** Андрій Штефанюк і іншу ворожу символіку.
Так, у себе на сторінці в Фейсбук, від 9 червня 2014 року, він пише, що пишається тим фактом, що російський військовий діяч Сергій Долотін отримав посаду генерала. Цілком логічно припустити, що Штефанюк не лише пишається досягненнями свого однокурсника, але й підтримує з ним зв'язки. Ну і георгієвська стрічка та радянське "товаріщі" додає характерного нальоту всій цій картині. http://nova.net.ua/chynovnyk-minvetu-ne-soromytsia-rozmishchuvaty-u-sebe-v-kabineti-symvoliku-krainy-ahresora/?fbclid=IwAR0eSwKOs0Dw0Qg-JpxqiDNmSo71wv5Bi_xMtIC11YOeD6mW2DpW4DoU0io
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14.04.2021 12:11 Ответить
алла новосад, пестань гнать хрень, смотрел на ту фотографию... и видел флаг Словаччины, никакой не кацапии... флаги похожие, сходство цветов есть, в кацапии герб- двухголовй бройлер, в Словакии совсем другое изображение.
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14.04.2021 13:26 Ответить
панас стець, перестань гнать хрень и почитай всю статью по ссылке.

"******** Андрій Штефанюк і іншу ворожу символіку. Так, у себе на сторінці в Фейсбук, від 9 червня 2014 року, він пише, що пишається тим фактом, що російський військовий діяч Сергій Долотін отримав посаду генерала. Цілком логічно припустити, що Штефанюк не лише пишається досягненнями свого однокурсника, але й підтримує з ним зв'язки.
Ну і георгієвська стрічка та радянське "товаріщі" додає характерного нальоту всій цій картині."

"А ще наш чиновник дуже сильно переймається долею такого собі Вадима Негатурова, який 2 травня 2014 року допомагав антимайданівцям вбивати українців в Одесі.
Згодом сам Негатуров загинув під час пожежі в Одеському будинку профспілок."

http://nova.net.ua/chynovnyk-minvetu-ne-soromytsia-rozmishchuvaty-u-sebe-v-kabineti-symvoliku-krainy-ahresora/?fbclid=IwAR0eSwKOs0Dw0Qg-JpxqiDNmSo71wv5Bi_xMtIC11YOeD6mW2DpW4DoU0io
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14.04.2021 13:53 Ответить
алла новосад, читать простыни никто не будет, научитсь писать краткие посты, а ту фотографию видел, новость бородатая....
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14.04.2021 14:02 Ответить
Вот такие, не способные осилить текст из одной, двух страниц, и выбрали киношного преза.
Хотя среди них немало особ немолодого возраста, страдающих за развалившимся совком с "самым читающим населением в мире".
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14.04.2021 14:10 Ответить
Алла, не смеши про совок и про "читающих с страдающими", ненавижу совок еще больше чем ты... приведу тебе некий пример из еврейскиго сайта, иногда там можно читать интересные вещи и писать посты, суть в постах, они просят и предупреждают. писать посты вкладываясь в определенное количество символов, объясняя это тем, что согласно исследованиям, больше символов мало кто читает... и посты идут в пустоту... пост, это не повесть и не роман, никто время на "простыни" тратить не будет.
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14.04.2021 14:22 Ответить
Евреї не обирають собі президентів, які на вбивство солдат Ізраїля починають махати білим прапором і забороняють вбивати ворогів.
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14.04.2021 14:51 Ответить
це так, але це вже інша тема...
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14.04.2021 18:50 Ответить
Даже если там и есть герб Словакии нафига его ставить так, чтоб видно не было?

Росія підривала можливості українських спецслужб ще задовго до 2014 року, - глава Мінветеранів Лапутіна - Цензор.НЕТ 5035
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14.04.2021 18:02 Ответить
в умах війни, звичайно, виставляти прапор даже схожий на прапор агресора - неприйнятно. це виглядить непристойно й підозріло... в той же час, верещати, що виставив прапор агресора тоже не є правильним.
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14.04.2021 18:54 Ответить
Я думал Лапутина - генерал, а она оказалась капитаном-очевидностью.
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14.04.2021 12:15 Ответить
При чому твоя оригінальність ?
Про це треба постійно широкому загалу розказувати. Щоб розуміли, звідкиля наші проблеми з*явилися.
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14.04.2021 13:31 Ответить
Так я не понял, порох все таки не виноват или как?))
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14.04.2021 14:47 Ответить
Командир Донецкой "альфы" Ходаковский - один из сепарскитх командиров.
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14.04.2021 15:08 Ответить
И таких ходаковских в сбу мвд и всу вагон и еще тлежка. Латентные х.уйлососы только и ждут пришествия своего кремлевского хозяина чтобы присягнуть ему в верности.
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14.04.2021 17:44 Ответить
Началось это в 2008 году, говорит Лапутина. Это при Наливайченко. жулькином прихвостне?
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14.04.2021 22:01 Ответить
 
 