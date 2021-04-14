Уведомлен о подозрении экс-чиновник Минобороны, нанесший государству свыше 15 млн грн ущерба при передаче имущественных прав на жилье, - Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора уведомлен о подозрении экс-чиновник Министерства обороны Украины по факту завладения государственным имуществом по предварительному сговору с группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, заместитель начальника Учреждения "28 управление начальника работ", выполняя обязанности начальника, в декабре 2016 года, злоупотребляя служебным положением, заключил и подписал Дополнительное соглашение к Договору инвестирования строительства на земельном участке военного назначения, для содействия подконтрольному предприятию в получении прибыли путем занижения стоимости проинвестированной жилой площади.

"Достоверно зная, что стоимость жилья в домах, расположенных в г.Киеве, значительно выше стоимости 1 кв м жилья, указанного в актах приема-передачи жилых и встроенно-пристроенных помещений, чиновник Минобороны безосновательно занизил стоимость квартир и передал в собственность подконтрольном обществу имущественные права на эти квартиры и помещения общей площадью более 1471 кв м. При этом, в нарушение требований действующего в то время законодательства об обязательной передачи части жилья Министерству обороны Украины, ни одной квартиры или помещения ведомству передано не было", - подчеркивается в сообщении.

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Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, государству нанесен ущерб в размере более 15 млн грн. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением ГБР.