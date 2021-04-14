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"Олигархи работают, а чем ФОП хуже?": предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве предприниматели вышли на пикет против карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 14 апреля, предприниматели пикетируют Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА). Они требуют не продлевать локдаун для рынков, ярмарок на свежем воздухе и торговых центров.

Митингующие держат флаги с символикой движения "SaveФОП", а также баннеры и плакаты со своими требованиями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города. ФОТОрепортаж

Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 01
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 02
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 03
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 04
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 05
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 06
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 07
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 08
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 09
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 10
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 11
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 12
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 13
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 14
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 15
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 16
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 17
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 18
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 19
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 20
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 21
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 22
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 23
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 24
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 25
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 26
Олигархи работают, а чем ФОП хуже?: предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25668) пикет (697) предприниматели (1234) малый бизнес (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
"Олигархи работают, а чем ФОП хуже?": предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса - Цензор.НЕТ 2069
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14.04.2021 11:22 Ответить
+23
И половина оленей с масками на бороде. Точно так же они будут класть на карантинные меры предосторожности, если им разрешат работать. Не умеете быть людьми, сидите дома, я не хочу что бы из-за таких пострадавших я не смог получить медицинскую помощь
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14.04.2021 11:22 Ответить
+17
В стійло зє барани!
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14.04.2021 11:21 Ответить
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Страница 2 из 2
Тобто у вас претензій до зроблених справ немає.
Ви невдоволені, що багато чого лишилось не втіленим у життя.
Так може треба було дати людині більше часу і другу каденцію ? Він же не чарівник..
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14.04.2021 14:26 Ответить
Про росколюваня України більше за вісіх заявляють люди, які за 30 років не відчули потреби опанувати українську мову. Ви, певно, пристали на цей бік?
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14.04.2021 15:12 Ответить
Взагалі-то мутити бабло Герегам еtс дозволив Зе... А Шмигаль навіть відсторонити Кличка пообіцяв, коли той оприлюднив вимогу, щоб всіх залокдаунити...
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14.04.2021 11:27 Ответить
Вообще то мутят бабло Герегам как раз те, кто тут возмущается что в Эпицентрах пройти невозможно. Я заканчиваю отделочные работы в доме и принципиально обхожусь без Эпицентра и очень часто мне это выходит дешевле. А комментаторы возмущаются, кричат что они не рабы и несут свои кровные во время локдауна Гереге.
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14.04.2021 11:31 Ответить
Об*єктивно ... Багато хто сам собі ремонтні роботи робить. То де вони щось куплять, допоки дома сидять ?
Гереги - великі платники податків, тому влада маневрує.
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14.04.2021 12:54 Ответить
женщина - тоже чѢловѢкъ!
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14.04.2021 11:29 Ответить
это на какой раскладке какой клавеатуры есть такие буквы?
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14.04.2021 13:12 Ответить
клавиатуры... промазал...
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14.04.2021 13:12 Ответить
Интересно получается
Бизнес - фундамент любой надстройки ( государства)
Но чиновники приняли решение выдать себе пропуска на транспорт , а бизнесу - дулю
Потом будут требовать налоги в бюджет - а откуда ?
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14.04.2021 11:33 Ответить
Їх це не хвилює.
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14.04.2021 11:44 Ответить
Фундаментом государства является законность и по этому всё здание у нас шатается.
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14.04.2021 12:18 Ответить
Вы явно бюджетник
Учитесь у немцев
Вопреки устоявшимся стереотипам, опорой немецкой экономики служат не автомобильные гиганты, крупные энергетические, химические или металлургические концерны, а малые и средние предприятия. Именно такие фирмы и фирмочки составляют 99,7 процента всех коммерческих предприятий ФРГ. На них занято свыше 70 процентов работающих жителей страны, а доля малого и среднего бизнеса в совокупном ВВП Германии составляет 46,7 процента. В абсолютных цифрах это 3,4 миллиона предприятий, 20,4 миллиона занятых и 1 миллион 360 тысяч учеников, осваивающих профессию.
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14.04.2021 13:29 Ответить
Пропуска на транспорт отримали працівники по списках - лікарі, комунальщики, стратег. підприємства, транспортники і т.п.

Чиновники працюють дистанційно.
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14.04.2021 12:57 Ответить
И шо ? Откуда они зарплату будут получать ? Из тумбочки ?
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14.04.2021 13:22 Ответить
Чиновники ЗП отримують із бюджетів. Бюджети наповнюються з податків і зборів. У т.ч. чиновників.
До речі, бюджетники податки сплачують усі до копійки.
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14.04.2021 14:43 Ответить
Разогнать баранов проплаченных! Хотим в Европу? Где Европейские полицаи с дрючками? Где водометы? Где газ? ОПЗЖ с Порошенко тварей оплачивает. Бить паскуд нещадно! Или скоро киевляне сами начнут "протестантов" отстреливать. Задрали.
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14.04.2021 11:36 Ответить
А не хочешь спросить, где европейские компенсации бизнесу за убытки от лохдауна?
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14.04.2021 11:42 Ответить
8 тищ ... Чьо ...
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14.04.2021 12:58 Ответить
Вы явно бюджетник 😀😀😀
8 тыс платят кому ЗАПРЕТИЛИ РАБОТАТЬ .
А работающим - ДУЛЯ , и ещё на такси тратиться надо : бо в транспорт не пускают
Власть идиотов , получающих зарплату из налогов крепостных
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14.04.2021 13:26 Ответить
Це був сарказм ...
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14.04.2021 13:49 Ответить
😀😀😀
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14.04.2021 13:50 Ответить
В Германии моей знакомой платили 5 000 евро
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14.04.2021 13:23 Ответить
А там, где ПОЛНОЦЕННЫЕ налоги и кассовые аппараты. Как в Европе. Тогда и "компенсации". А пока - дубинки.
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14.04.2021 16:47 Ответить
А ось прості пояснення. Рекордний рік 2020 для мільярдерів: Forbes назвав найбагатших людей світу. https://bykvu.com/ua/bukvy/rekordnyi-rik-dlia-miliarderiv-forbes-nazvav-*************-liudei-svitu/ І це стосується не тільки першої десятки чи сотні , а і трохи нижче по структурі піраміди в кожній країні світу. То кому потрібні такі "пандемії" і хто від них страждає, а хто зриває джекпот?
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14.04.2021 11:37 Ответить
Я не підтримую #SaveФОП. Вважаю що цілі акції просто дискредитують рух. Можу погодитися тільки в тому, що закон має бути однаковим для всіх включно Епіцентри.
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14.04.2021 11:37 Ответить
Порохоботы и здесь резвятся. Верните Петю, он запретит работать Эпицентрам, гарантировано!

Вибори-2019: Герега став довіреною особою Порошенка у своєму окрузі.

"Олігархи працюють, а чим ФОП гірші?": Підприємці пікетують КМДА з вимогою не продовжувати локдаун для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 3342
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14.04.2021 11:39 Ответить
прочитал ваши два предложения, нихуа не понятно. дык это петя сейчас герег крышует, да?
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14.04.2021 11:42 Ответить
за свої помилки, (в першу чергу - кадрові: Гелетей, Шокін, Абромавічус, Сракошвілі, той же Герега) Порошенко вже поніс політичну відповідальність. Надмірну відповідальність, якщо по правді. Бо ці кадрові помилки, по перше, найважчі його помилки на посаді Президента (інші куди як менш суттєві); а, по-друге, його досягнення в рази перекривають ці помилки.
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14.04.2021 12:16 Ответить
Гелетей ?? Хоспаді, що він накоїв ?? Карачун штурмував ??
Гереги ?? Так, дещо одіозна пара, але порівняно з Ахметом, Бєней, Фірташем та інш. - діти малі.
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14.04.2021 13:02 Ответить
Рожи...
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14.04.2021 12:42 Ответить
Щоб досягти свох цілей, може і потрібнго було герегу задіяти Пороху! Ти дивись на результат. Порох перший в світі нагнув кремлівського урода! "Армія, мовав, віра" - чув? Чи для тебе це пустий звук? Тоді тобі з неЛОХами по життю....
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14.04.2021 12:53 Ответить
фопов можно тр@х@ть, олигархов нет. Мало того, олигархи и есть те, кто тр@х@ет фопов Но тут надо признать, что это акт взаимный и добровольный. Фопы сами выбирали тех, кто их будет тр@х@ть. Все честно
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14.04.2021 11:43 Ответить
+5
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14.04.2021 13:03 Ответить
Ох, які ж бідні наші спеклянти))) Прям голі, босі і голодні))) Токар, слюсар, будівельник чи водій - це дурня, а от спекулянти, які не платять податків (НАГОЛОШУЮ НА ЦЬОМУ) - це самі нещасні люди))) Ці бариги з Єгиптів не вилазять і вже не знають на кого будинки пооформляти, щоб здаватись жебраками))) На ..уй, срані торгаші.
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14.04.2021 11:49 Ответить
Дякую ! Не чекав , що в мене стільки однодумців ! Надивився я теж на цих "кормільцев" ще з кінця 80х . Зажраті , сцикливі та брехливі . Воно найбільше боїться , що четвертий раз за рік не з'їздит в Туреччину . А попросіть звіт про податки - там сума буде меньша , ніж в прибиральниці .
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14.04.2021 14:17 Ответить
Кацапи як ви задовбали голотьба з лахти...
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14.04.2021 15:52 Ответить
Зе же обещал, бороться.... с фопами, посадки обещал, опять таки всех неугодных.
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14.04.2021 11:50 Ответить
"Нічєго скігліті, патрібна браті лапата і ппацюваті!! - як зівіщав великий стратег ********** микіла яновіч азірав!
Сук@, блазні при владі продовжують галімий цирк. Подивіться на усміхнені очі ціх "ФОПовців?? Чи в нашій країні вже немає розумних людей, а неЛОХів набагато більше??
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14.04.2021 12:50 Ответить
"Олигархи работают, а чем ФОП хуже?":_________ да их не жалко, сделают на копейку, а высосут из людей последнюю кровиночку... если будет война (тьфу-тьфу-тьфу) вам не до торговли будет... и покупать некому будет, ну протяните вы чуть-чуть дольше за счет других и что? вас даже лечить некому будет...
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14.04.2021 13:06 Ответить
... не до вас будет...
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14.04.2021 13:06 Ответить
Интересно,как они эту последнюю кровиночку высасывают,можно подробней.
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14.04.2021 14:14 Ответить
Олігархи, як і шляхта - не працюють...
Але про те, що ж саме такого масштабного та високотехнологічного виготовляють самі ФОПідприємці теж нічого не чутно. Хтось із них може виготовляти дешеві тести на ковід?
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14.04.2021 13:40 Ответить
От тільки кольори на плакатах якісь знайомі ! Я в "олігарха" отримав зарплату , а перекущиця , яка в цього "олігарха" купила і мені перепродати хоче заплатить мені лікарняний ? Чи тим , хто помре зараз їхні суші потрібні разом з шмурдяком дорогущим замість кави ? Їх Кличко вбиває ? Зібрати з них ініціативну групу і звозити в Польщу , нехай подивляться , що таке локдаун . Весь час вилизують різним мусорам і чинушам і все їх влаштовувало , а коли місяць посидіти не зараджуючи людей потрібно повилазили . А після того , як більшість з них зе привело ... Ну а тут ще й однієї бабушкі вуха з кущів стирчать .
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14.04.2021 14:07 Ответить
Це совкодрочерний стиль Зе влади - вирішити проблему закриттям малого бізнесу,
клоун закрий Коломойського, Ахметова, Пінчука спочатку, покажи приклад для
малого бізнеса
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14.04.2021 15:49 Ответить
Нормальні мери... То не про мера з відбитою башнею. За 2 каденцію жодною станції метро не збудовано, зато у планах проїзд вдвічи збільшити
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14.04.2021 16:13 Ответить
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