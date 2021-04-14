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"Олигархи работают, а чем ФОП хуже?": предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве предприниматели вышли на пикет против карантинных ограничений.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 14 апреля, предприниматели пикетируют Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА). Они требуют не продлевать локдаун для рынков, ярмарок на свежем воздухе и торговых центров.
Митингующие держат флаги с символикой движения "SaveФОП", а также баннеры и плакаты со своими требованиями.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+24 18c49ed2
показать весь комментарий14.04.2021 11:22 Ответить Ссылка
+23 Дід Панас #485622
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+17 саша паламарчук
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Ви невдоволені, що багато чого лишилось не втіленим у життя.
Так може треба було дати людині більше часу і другу каденцію ? Він же не чарівник..
Гереги - великі платники податків, тому влада маневрує.
Бизнес - фундамент любой надстройки ( государства)
Но чиновники приняли решение выдать себе пропуска на транспорт , а бизнесу - дулю
Потом будут требовать налоги в бюджет - а откуда ?
Учитесь у немцев
Вопреки устоявшимся стереотипам, опорой немецкой экономики служат не автомобильные гиганты, крупные энергетические, химические или металлургические концерны, а малые и средние предприятия. Именно такие фирмы и фирмочки составляют 99,7 процента всех коммерческих предприятий ФРГ. На них занято свыше 70 процентов работающих жителей страны, а доля малого и среднего бизнеса в совокупном ВВП Германии составляет 46,7 процента. В абсолютных цифрах это 3,4 миллиона предприятий, 20,4 миллиона занятых и 1 миллион 360 тысяч учеников, осваивающих профессию.
Чиновники працюють дистанційно.
До речі, бюджетники податки сплачують усі до копійки.
8 тыс платят кому ЗАПРЕТИЛИ РАБОТАТЬ .
А работающим - ДУЛЯ , и ещё на такси тратиться надо : бо в транспорт не пускают
Власть идиотов , получающих зарплату из налогов крепостных
Вибори-2019: Герега став довіреною особою Порошенка у своєму окрузі.
Гереги ?? Так, дещо одіозна пара, але порівняно з Ахметом, Бєней, Фірташем та інш. - діти малі.
Сук@, блазні при владі продовжують галімий цирк. Подивіться на усміхнені очі ціх "ФОПовців?? Чи в нашій країні вже немає розумних людей, а неЛОХів набагато більше??
Але про те, що ж саме такого масштабного та високотехнологічного виготовляють самі ФОПідприємці теж нічого не чутно. Хтось із них може виготовляти дешеві тести на ковід?
клоун закрий Коломойського, Ахметова, Пінчука спочатку, покажи приклад для
малого бізнеса