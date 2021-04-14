"Олигархи работают, а чем ФОП хуже?": предприниматели пикетируют КГГА с требованием не продлевать локдаун для малого бизнеса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве предприниматели вышли на пикет против карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 14 апреля, предприниматели пикетируют Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА). Они требуют не продлевать локдаун для рынков, ярмарок на свежем воздухе и торговых центров.

Митингующие держат флаги с символикой движения "SaveФОП", а также баннеры и плакаты со своими требованиями.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ