С начала 2021 г. досрочно прекращены полномочия двух работавших в Украине иностранных дипломатов, - отчет контрразведки СБУ. ИНФОГРАФИКА

В первом квартале 2021 г. контрразведчики СБУ задокументировали нарушение двумя иностранными дипломатами требований Венской конвенции о консульских сношениях. Их полномочия досрочно прекращены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Также с начала 2021 г. контрразведчики СБУ разоблачили более 70 фактов государственной измены, шпионажа и участия в деятельности террористических групп и организаций. Предупреждено нарушение в области государственного экспортного контроля на сумму более $3 780 000, начислено штрафных санкций в размере 632 600 000 грн.

По материалам украинской контрразведки вступили в законную силу более 30 приговоров суда.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ из числа бывших военных разведчиков. Она действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

Российские агенты готовили диверсионные операции, собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных Сил, а также намеревались похитить одного из бывших командующих Силами специальных операций.

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Прекращена деятельность организованной группы из состава действующих и бывших чиновников внешнеполитического ведомства Украины, которая доставляла в страны ЕС подакцизные товары. Чиновники, используя дипломатические привилегии и иммунитет, незаконно перемещали через государственную границу валюту, золото и табачные изделия.

На Черниговщине контрразведчики СБУ разоблачили группу из бывших и действующих чиновников областного управления Государственной миграционной службы, органов юстиции и регистрации места проживания, представителей Госпогранслужбы и бюро переводов, которые занимались противоправной легализацией иностранцев. Чиновники наладили механизм оформления фиктивных браков иностранцев с гражданами Украины и признания отцовства.



Фото: сайт СБУ

Также контрразведчики Службы безопасности Украины на Закарпатье заблокировали канал незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобритании и США. Противоправная схема предусматривала получение гражданства Венгрии на фиктивных основаниях при содействии работников консульств Венгрии в некоторых странах Европейского Союза.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила факт хищения военного имущества должностными лицами одной из частей Министерства обороны Украины по заказу представителей коммерческих структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

Всего за первый квартал 2021 следователи СБУ начали 815 уголовных производств. 280 обвинительных актов уже направлены в суд.