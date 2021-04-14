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Новости Агрессия России против Украины
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Россия делает все, чтобы спровоцировать эскалацию на востоке Украины, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауер

Россия делает все, чтобы спровоцировать эскалацию на востоке Украины, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауер

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер выразила обеспокоенность в связи в ситуацией на востоке Украины и заявила о провокациях со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не разрастался дальше. У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию. Мы с Украиной не хотим ввязываться в эту игру", - сказала Крамп-Карренбауер в интервью телеканалу Das Erste.

Она также отметила, что очень благодарна Украине за уравновешенную реакцию на передвижение российских войск. Министр обвинила РФ в несоблюдении международных процедур в случае маневра.

"Пока Украина отреагировала очень осторожно, и НАТО сделает то же самое", - указала Крамп-Карренбауер.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

армия РФ (19650) Германия (7066) Крамп-Карренбауэр Аннегрет (24)


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Топ комментарии
+6
Россия делает все, чтобы спровоцировать эскалацию на востоке Украины, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауер - Цензор.НЕТ 8648
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14.04.2021 12:01 Ответить
+5
Ніби хтось не розумів, що так і буде.
Нічого ще не завершено. Все тільки починається.
Захід же практично одразу взявся загравати з фуйлом, надаючи йому добро на подальшу агресію. За нами вже Польща, ідійоти... Шевеліть мізками.
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14.04.2021 12:01 Ответить
+5
Все все вроде как понимают.. И США, и Канада ,и Великобритания, и Франция, и Германия и Польша, и страны Балтии.. и дальше. Но никто ничего не предпринимает что бы остановить зарвавшегося маньяка на "дальних подступах" На открытый шантаж нужен такой же адекватный жесткий ответ. Иначе будет как в 1937-1940 Но как видим история только предупреждает , но ничему не учит ( к сожалению).
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14.04.2021 12:05 Ответить
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"Ложь,звіздьож и провакация!"-давнє гасло московитів !!!))))
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14.04.2021 12:00 Ответить
Россия делает все, чтобы спровоцировать эскалацию на востоке Украины, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауер - Цензор.НЕТ 8648
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14.04.2021 12:01 Ответить
Ніби хтось не розумів, що так і буде.
Нічого ще не завершено. Все тільки починається.
Захід же практично одразу взявся загравати з фуйлом, надаючи йому добро на подальшу агресію. За нами вже Польща, ідійоти... Шевеліть мізками.
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14.04.2021 12:01 Ответить
а, що жеж буде, коли меркель піде?
одразу стане главою ради директорів обох сєверних потоків чи поступово, по наростаючій?
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14.04.2021 12:19 Ответить
Ага, вы и дальше сношайтесь с рашистами.
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14.04.2021 12:02 Ответить
Все все вроде как понимают.. И США, и Канада ,и Великобритания, и Франция, и Германия и Польша, и страны Балтии.. и дальше. Но никто ничего не предпринимает что бы остановить зарвавшегося маньяка на "дальних подступах" На открытый шантаж нужен такой же адекватный жесткий ответ. Иначе будет как в 1937-1940 Но как видим история только предупреждает , но ничему не учит ( к сожалению).
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14.04.2021 12:05 Ответить
Гідний взірець опору агресору-"Главное перестать стрелять!" !!!!))))
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14.04.2021 12:10 Ответить
та оно так... То один звонит агрессору и говорит " обнимаю и жму руку" Подписывает минскую (иловайско - дебальцевскую) капитуляцию, а еще до него без единого выстрела другой , позорно, сдает целый регион вместе с каким никаким флотом и вооружением ( что бы не провоцировать, опозорились на весь Мир , вошли в мировую историю)., а еще до него другой был вызван в " ангар" где ему сделали предложение от которого он не мог отказаться, да особо и не хотел, тем более бабло дали. Теперь этот " пытался что то найти в глазах", "просто перестать стрелять", " я пришел что бы дать мир", " подписать формулу штангенциркуля" и т.д. Это у нас такая "ТАКТИКА".
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14.04.2021 12:27 Ответить
На жаль ,це стратегія !!!)))
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14.04.2021 12:30 Ответить
І що? - Припинили будівництво ПП 2?
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14.04.2021 12:10 Ответить
Вы не понимаете, это другое.)
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14.04.2021 12:11 Ответить
Невже? - Тобто фінансування ***** для убивства українців "ето другоє"?
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14.04.2021 12:15 Ответить
А что есть данные что он строится? Строится это когда сторона которая строит хотя бы регулярно сообщает сколько километров проложено.Есть такие данные ?
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14.04.2021 12:18 Ответить
"11 апреля судно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Академик Черский после долгих приготовлений начало укладку немецкого участка по маршруту "А". Всего судну предстоит уложить 85 км. трубы в немецких и датских водах." - кацапська гуанопедія...
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14.04.2021 12:24 Ответить
О том ,что Академик к чему-то там приступает мы слышали миллион раз ) . Я спросил ГДЕ данные об уже проложенных километрах? О том ,что стройка ВОЗОБНОВЛЕНА они трындят с феврался месяца.Где данные о том сколько метров-километров проложено ? Это секретная информация ? Они заинтересованы в том чтоб рапортовать о продвижении,но почему-то этих данных нет )
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14.04.2021 12:31 Ответить
Реванш кремлівських імперіалистів триває !!!)))
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14.04.2021 12:15 Ответить
Как говорил один мой знакомый француз: Мсью, не верь бабью, ворью и кацапью! Особенно последним!
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14.04.2021 12:16 Ответить
Она не "бабье", а министр обороны.
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14.04.2021 12:22 Ответить
Вам так тяжело читать, что Вы до конца не дочитали?
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14.04.2021 12:32 Ответить
у фріцью в мене віри теж немає )), доречи як і хрансузійю
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14.04.2021 13:35 Ответить
"Вяличие",це скрепа параноїдальних шизофреників Московіі , від якої вони не відмовляться ніколи !!!)))
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14.04.2021 12:18 Ответить
а фріци зроблять усе аби у кацапів були гроші на озброєнні, і зроблять усе аби їх ментальні брати не понесли заслуженої кари.
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14.04.2021 13:33 Ответить
 
 