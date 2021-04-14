От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 47 человек, выздоровели - 713, выявили 1 457 новых случаев, - Кличко

В столице за минувшие сутки госпитализировали 225 пациентов с коронавирусом, а также 331 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки в Киеве выявили 1457 больных коронавирусом.

"Умерли 47 человек - 21 женщина и 26 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4 021 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболеваемости в городе - 180 066", - отметил мэр.

Среди заболевших 825 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, а также 40 девочек от 6 месяцев до 17 лет. Заболели также 562 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет и 30 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет. Заболели также 22 медика.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 225 пациентов с диагнозом COVID-19. А также 331 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 713 человек. Всего коронавирус побороли 112 534 жителя столицы.

Большинство случаев COVID-19 выявили в Дарницком районе (311), Днепровском (252), а в Деснянском и Соломенском районах (138).

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