Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что сейчас реальное вторжение России в Украину неосуществимо, своими действиями Кремль хочет напугать мировых лидеров.

Такое мнение он высказал в интервью "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

"Российское вторжение нельзя полностью исключить, но на данный момент я думаю, что Россия в основном бряцает оружием, чтобы оказать давление на Украину, на Соединенные Штаты, чтобы разделить союзников НАТО, которые поддерживают суверенитет и независимость Украины. Реальное вторжение в настоящее время для россиян чисто из практических причин неосуществимо. Сейчас не лучшее время для нападения", – считает дипломат.

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По его мнению, РФ проводит эти "очень заметные маневры", чтобы "проверить решимость" администрации президента США Джо Байдена и напугать их союзников, в том числе Украину.



"Также это способ заставить Украину принять требования России во время переговоров и, возможно, наказать президента [Украины Владимира] Зеленского за его недавние шаги по закручиванию гаек пророссийским силам в Украине, в частности [народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь", куму президента РФ Виктору] Медведчуку, его политической партии и его телеканалам", – сказал Вершбоу.



По его мнению, вторжение будет "рискованным для [президента РФ Владимира] Путина", поскольку Украина будет сопротивляться, а российские вооруженные силы понесут серьезные потери.

"Я думаю, что это не попытка блефа и не способ развязать новую военную конфронтацию, а скорее, попытка запугать, как я уже говорил. Но есть один сценарий, который меня особенно беспокоит. После всего этого давления и демонстрации силы Путин может провести новые политические маневры, например, объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев из-за предполагаемой угрозы безопасности для русскоязычного населения на оккупированных территориях Донбасса", – сказал Вершбоу.

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Это может стать "своего рода способом изменения политической игры", продолжил дипломат. После подобного шага Донбасс превратится в еще один квазипротекторат России, как Приднестровье или Южная Осетия, прогнозирует он.



"В таком случае найти политическое решение было бы почти невозможно. Таким образом, это было бы менее рискованно с точки зрения Путина, но это могло бы иметь политические преимущества в виде наказания Зеленского и украинского народа и избежания любых дальнейших компромиссов со стороны России", – сказал дипломат.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.