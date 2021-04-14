Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу
Американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что сейчас реальное вторжение России в Украину неосуществимо, своими действиями Кремль хочет напугать мировых лидеров.
Такое мнение он высказал в интервью "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.
"Российское вторжение нельзя полностью исключить, но на данный момент я думаю, что Россия в основном бряцает оружием, чтобы оказать давление на Украину, на Соединенные Штаты, чтобы разделить союзников НАТО, которые поддерживают суверенитет и независимость Украины. Реальное вторжение в настоящее время для россиян чисто из практических причин неосуществимо. Сейчас не лучшее время для нападения", – считает дипломат.
По его мнению, РФ проводит эти "очень заметные маневры", чтобы "проверить решимость" администрации президента США Джо Байдена и напугать их союзников, в том числе Украину.
"Также это способ заставить Украину принять требования России во время переговоров и, возможно, наказать президента [Украины Владимира] Зеленского за его недавние шаги по закручиванию гаек пророссийским силам в Украине, в частности [народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь", куму президента РФ Виктору] Медведчуку, его политической партии и его телеканалам", – сказал Вершбоу.
По его мнению, вторжение будет "рискованным для [президента РФ Владимира] Путина", поскольку Украина будет сопротивляться, а российские вооруженные силы понесут серьезные потери.
"Я думаю, что это не попытка блефа и не способ развязать новую военную конфронтацию, а скорее, попытка запугать, как я уже говорил. Но есть один сценарий, который меня особенно беспокоит. После всего этого давления и демонстрации силы Путин может провести новые политические маневры, например, объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев из-за предполагаемой угрозы безопасности для русскоязычного населения на оккупированных территориях Донбасса", – сказал Вершбоу.
Это может стать "своего рода способом изменения политической игры", продолжил дипломат. После подобного шага Донбасс превратится в еще один квазипротекторат России, как Приднестровье или Южная Осетия, прогнозирует он.
"В таком случае найти политическое решение было бы почти невозможно. Таким образом, это было бы менее рискованно с точки зрения Путина, но это могло бы иметь политические преимущества в виде наказания Зеленского и украинского народа и избежания любых дальнейших компромиссов со стороны России", – сказал дипломат.
Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чим ви зарадите ? Слабакі...
це дасть колосальний ріст ура-патриотизму в москалєй і ***** отримає необхідний йому ріст всенародної любові - бо йому це подобається
питання в тому, чим будуть відповідати наші за західні лідери?
что нам даст сегодня контроль над дырой - проблемы с содержанием оравы ненавистников Украины,восстановление разграбленной нарасиянцами депрессивной территории,бесконечные внутренние раздоры? да ну их нахер..
пусть вводят и присоединяют - для Украины сегодня это не худший вариант..
кацапня наберётся еще полезных санкций,донбаситы станут расиянцами,расиянцы ощутят еще более великое величие,а у нас будет передышка для реального усиления - все будут довольны..
гаразд, нехай це не будуть різкі відповіді, проте чи є перелік проработаних кроків які почнуть виконуватися після захвату і приєднання території ОРДЛО?
будем посмотреть..
ви розумієте що далі будуть кроки розширити окуповану територію до фактичних розмірів областей?
а что пагубного для страны мы можем максимально минимизировать - нужно минимизировать..
давайте ответим себе :
1.Можем ли мы вернуть Дыру силой ?
2.Нужна ли она нам сейчас с кучей её мегапроблем ?
3.Впишутся ли за нас напрямую США и союзники ?
4.Нужны ли нам представители Дыры в органах власти ?
5.Нужна ли Украине война именно СЕГОДНЯ,учитывая двухлетнее отсутствие руководства в стране ?
если Вы ответите себе "нет" хотя бы на два вопроса,то ясно,что игра не стоит свеч..
Пропозиція президента США Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну провести у найближчі місяці саміт в одній з третіх країн - сильний дипломатичний хід нового господаря Білого дому.
Ми навіть не знаємо, чи відбудеться ця зустріч і коли саме - на графіки лідерів може вплинути не тільки пандемія коронавірусу, але і темпи роботи чиновників, які будуть готувати цю зустріч. Але тепер російсько-американський порядок денний буде визначатися саме можливістю майбутнього саміту. Саміту, який потрібен Путіну набагато більше, ніж Байдена - тому що з точки зору російського президента підкреслить його статус гравця світового масштабу. І навряд чи Путін вирішить перевернути гральний столик до цієї зустрічі.
Остерігатися якоїсь дипломатичної катастрофи для України в разі того, якщо зустріч відбудеться, я теж не став би. Позиція американського президента щодо російсько-української кризи є добре відомою і не раз висловлювалася - в тому числі і під час останньої розмови президентів Байдена і Путіна. Немає ніяких підстав вважати, що ця позиція зміниться на переговорах із Путіним. Більш того, у Путіна немає ніяких аргументів, щоб вплинути на цю позицію Байдена. Реальний предмет переговорів - це питання про готовність або неготовність Росії відмовитися від подальшої агресії і питання ціни, яку Росія заплатить за це продовження.
Вважати, що саміт вплине на саму кризу, було б наївним. Путін не збирається йти з Донбасу і вже тим більше з Криму, а у Байдена немає інструментів для того, щоб його звідти викурити. Але можливості стримати новий наступ Путіна, попередити про його наслідки у Байдена є. Ось ці попередження і будуть озвучені. Хоча і Путін, без сумніву, озвучить свої попередження, наприклад, про наслідки вступу України в НАТО. Але це теж не є таким вже й важливім, оскільки поки що такий вступ - швидше питання теорії, а не практики.
Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.
Віталій Портников, https://espreso.tv/kolonkaportnikova Колонка Віталія Портникова
"Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися."
Іншими словами: В ситуації, що склалася, - все більшою мірою залежить від нас, від України.
Як якась впливова жінка, ім'я я забула, зі штатів, певно з Білого дому, подзвонила хутіну і сказала ( не дослівно) - " Якщо ви не підете, то росія буде існувати, але без штанів. Я особисто сяду в літак і об'їду кожну країну світу, на вас накладуть такі санкції, про які раніше не чули."
Не знаю, чому ці механізми слабко задіяні нині.
Главное не это, а то - КТО ПОВЕРИТ в его бред!
Країни НАТО та демократичного табору мають профінансувати ВПК України.
Для цього ще в 2014 році країни НАТО та Заходу створили спеціальні Фонди для допомоги Збройним Силам України.
Офіційна "українська" влада здатна домовитися про миротворців ООН?