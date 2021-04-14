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Новости Агрессия России против Украины
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Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что сейчас реальное вторжение России в Украину неосуществимо, своими действиями Кремль хочет напугать мировых лидеров.

Такое мнение он высказал в интервью "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

"Российское вторжение нельзя полностью исключить, но на данный момент я думаю, что Россия в основном бряцает оружием, чтобы оказать давление на Украину, на Соединенные Штаты, чтобы разделить союзников НАТО, которые поддерживают суверенитет и независимость Украины. Реальное вторжение в настоящее время для россиян чисто из практических причин неосуществимо. Сейчас не лучшее время для нападения", – считает дипломат.

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По его мнению, РФ проводит эти "очень заметные маневры", чтобы "проверить решимость" администрации президента США Джо Байдена и напугать их союзников, в том числе Украину.

"Также это способ заставить Украину принять требования России во время переговоров и, возможно, наказать президента [Украины Владимира] Зеленского за его недавние шаги по закручиванию гаек пророссийским силам в Украине, в частности [народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь", куму президента РФ Виктору] Медведчуку, его политической партии и его телеканалам", – сказал Вершбоу.

По его мнению, вторжение будет "рискованным для [президента РФ Владимира] Путина", поскольку Украина будет сопротивляться, а российские вооруженные силы понесут серьезные потери.

"Я думаю, что это не попытка блефа и не способ развязать новую военную конфронтацию, а скорее, попытка запугать, как я уже говорил. Но есть один сценарий, который меня особенно беспокоит. После всего этого давления и демонстрации силы Путин может провести новые политические маневры, например, объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев из-за предполагаемой угрозы безопасности для русскоязычного населения на оккупированных территориях Донбасса", – сказал Вершбоу.

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Это может стать "своего рода способом изменения политической игры", продолжил дипломат. После подобного шага Донбасс превратится в еще один квазипротекторат России, как Приднестровье или Южная Осетия, прогнозирует он.

"В таком случае найти политическое решение было бы почти невозможно. Таким образом, это было бы менее рискованно с точки зрения Путина, но это могло бы иметь политические преимущества в виде наказания Зеленского и украинского народа и избежания любых дальнейших компромиссов со стороны России", – сказал дипломат.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

армия РФ (19650) миротворцы (1183) путин владимир (31544) россия (96139) Донбасс (26957) Вершбоу Александер (68)


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Топ комментарии
+19
Без мандата ООН кацапы могут называть себя хоть матерями Терезами, но они подлежат уничтожению, как агрессор.
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14.04.2021 12:27 Ответить
+13
зачем отвечать резко ?
что нам даст сегодня контроль над дырой - проблемы с содержанием оравы ненавистников Украины,восстановление разграбленной нарасиянцами депрессивной территории,бесконечные внутренние раздоры? да ну их нахер..
пусть вводят и присоединяют - для Украины сегодня это не худший вариант..
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14.04.2021 12:36 Ответить
+12
запишем в Конституцию "временно утраченные территории",как японцы записали Курилы,оброем их рвом,прекратим халявные выплаты и займёмся,наконец,внутренним развитием..
кацапня наберётся еще полезных санкций,донбаситы станут расиянцами,расиянцы ощутят еще более великое величие,а у нас будет передышка для реального усиления - все будут довольны..
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14.04.2021 12:40 Ответить
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Може бути і таке.
А чим ви зарадите ? Слабакі...
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14.04.2021 12:21 Ответить
так і буде! бо єдине що може зробити куйло зараз без особливих ризиків для своєї бухої салдатні - це зайди на донбас і прийняти його до свого складу!
це дасть колосальний ріст ура-патриотизму в москалєй і ***** отримає необхідний йому ріст всенародної любові - бо йому це подобається
питання в тому, чим будуть відповідати наші за західні лідери?
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14.04.2021 12:25 Ответить
зачем отвечать резко ?
что нам даст сегодня контроль над дырой - проблемы с содержанием оравы ненавистников Украины,восстановление разграбленной нарасиянцами депрессивной территории,бесконечные внутренние раздоры? да ну их нахер..
пусть вводят и присоединяют - для Украины сегодня это не худший вариант..
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14.04.2021 12:36 Ответить
запишем в Конституцию "временно утраченные территории",как японцы записали Курилы,оброем их рвом,прекратим халявные выплаты и займёмся,наконец,внутренним развитием..
кацапня наберётся еще полезных санкций,донбаситы станут расиянцами,расиянцы ощутят еще более великое величие,а у нас будет передышка для реального усиления - все будут довольны..
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14.04.2021 12:40 Ответить
А ГИТЛЕР- А ШО ТАК МНЕ МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА ВОТ ЖЕ НЕПРУХА ТАК НЕПРУХА.....
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14.04.2021 12:44 Ответить
мене цікавлять які кроки будуть робити наша влада та західне співтоварицтво після того, як москалі приєднають територію ОРДЛО?

гаразд, нехай це не будуть різкі відповіді, проте чи є перелік проработаних кроків які почнуть виконуватися після захвату і приєднання території ОРДЛО?
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14.04.2021 13:10 Ответить
если бы все кроки на любую шизу были готовы заранее,то,как говорится - "был бы уже коммунизм"..
будем посмотреть..
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14.04.2021 13:26 Ответить
Бро только ров с кракадилами и торелли самонаводящиеся по всему периметру с отморозками даунбасскими только так
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14.04.2021 12:51 Ответить
ви віддаєте собі раду що за приєднанням можуть послідувати обстріли вже з территорії фактично московії! ввжаєте що ЗСУ віідважеться обстрілювати фактично территорію московії?
ви розумієте що далі будуть кроки розширити окуповану територію до фактичних розмірів областей?
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14.04.2021 13:07 Ответить
конечно,виддаю..что будет и как будет дальше - не знает никто..
а что пагубного для страны мы можем максимально минимизировать - нужно минимизировать..
давайте ответим себе :
1.Можем ли мы вернуть Дыру силой ?
2.Нужна ли она нам сейчас с кучей её мегапроблем ?
3.Впишутся ли за нас напрямую США и союзники ?
4.Нужны ли нам представители Дыры в органах власти ?
5.Нужна ли Украине война именно СЕГОДНЯ,учитывая двухлетнее отсутствие руководства в стране ?
если Вы ответите себе "нет" хотя бы на два вопроса,то ясно,что игра не стоит свеч..
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14.04.2021 13:24 Ответить
https://espreso.tv/vitaliy-portnikov-bayden-podaruvav-nam-chas-dlya-perepochinku Байден подарував нам час для перепочинку
Пропозиція президента США Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну провести у найближчі місяці саміт в одній з третіх країн - сильний дипломатичний хід нового господаря Білого дому.
Ми навіть не знаємо, чи відбудеться ця зустріч і коли саме - на графіки лідерів може вплинути не тільки пандемія коронавірусу, але і темпи роботи чиновників, які будуть готувати цю зустріч. Але тепер російсько-американський порядок денний буде визначатися саме можливістю майбутнього саміту. Саміту, який потрібен Путіну набагато більше, ніж Байдена - тому що з точки зору російського президента підкреслить його статус гравця світового масштабу. І навряд чи Путін вирішить перевернути гральний столик до цієї зустрічі.
Остерігатися якоїсь дипломатичної катастрофи для України в разі того, якщо зустріч відбудеться, я теж не став би. Позиція американського президента щодо російсько-української кризи є добре відомою і не раз висловлювалася - в тому числі і під час останньої розмови президентів Байдена і Путіна. Немає ніяких підстав вважати, що ця позиція зміниться на переговорах із Путіним. Більш того, у Путіна немає ніяких аргументів, щоб вплинути на цю позицію Байдена. Реальний предмет переговорів - це питання про готовність або неготовність Росії відмовитися від подальшої агресії і питання ціни, яку Росія заплатить за це продовження.
Вважати, що саміт вплине на саму кризу, було б наївним. Путін не збирається йти з Донбасу і вже тим більше з Криму, а у Байдена немає інструментів для того, щоб його звідти викурити. Але можливості стримати новий наступ Путіна, попередити про його наслідки у Байдена є. Ось ці попередження і будуть озвучені. Хоча і Путін, без сумніву, озвучить свої попередження, наприклад, про наслідки вступу України в НАТО. Але це теж не є таким вже й важливім, оскільки поки що такий вступ - швидше питання теорії, а не практики.
Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.﻿

Віталій Портников, https://espreso.tv/kolonkaportnikova Колонка Віталія Портникова
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14.04.2021 12:44 Ответить
На жаль, відповідь Портнікова на ваш закид виявилася прихованою. Тому продублюю:
"Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.﻿"
Іншими словами: В ситуації, що склалася, - все більшою мірою залежить від нас, від України.
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14.04.2021 12:47 Ответить
Та найманих менеджерів...
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14.04.2021 13:22 Ответить
До них никак не дойдет, что пока московия не дойдет до экономической планки, на манер того, что было на момент развала совка, они ниоткуда не уберутся, так и будут торчать везде, куда успели за эти годы всунуть свой нос, только тотальное обнищание государства, именно как образования, а не населения, может что-то поменять.
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14.04.2021 13:16 Ответить
Нещодавно Ганапольський розповідав яким чином поклали край наступу русні на Тбілісі в 2008.
Як якась впливова жінка, ім'я я забула, зі штатів, певно з Білого дому, подзвонила хутіну і сказала ( не дослівно) - " Якщо ви не підете, то росія буде існувати, але без штанів. Я особисто сяду в літак і об'їду кожну країну світу, на вас накладуть такі санкції, про які раніше не чули."
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14.04.2021 13:31 Ответить
Цього вони дійсно бояться.
Не знаю, чому ці механізми слабко задіяні нині.
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14.04.2021 13:34 Ответить
Да, знаю, речь шла про Госсекретаря Кондолизу Райс.Но тогда президентом был ястреб Буш. Посмотрим кем окажется в итоге Байден. Эта инфа была из АП Саакашвили.
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14.04.2021 13:40 Ответить
он может говорить что угодно-на то он и х..ло.Вопрос не в нем а в Вашей позиции
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14.04.2021 16:48 Ответить
то может пора мировым лидерам испугаться и вломить кацапам 3,14зды?
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14.04.2021 12:21 Ответить
Пока они остановились на первом пункте... Сцыкли..
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14.04.2021 12:23 Ответить
Макс зауральский, сидело бы ты в своём говне, и не вякало
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14.04.2021 12:37 Ответить
Жаль что тяжкое психическое расстройство не обошло тебя стороной. Выздоравливай)
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14.04.2021 13:21 Ответить
Это тоже их проблема. Пока гипотетическая, но сдав нас они максимально подведут хейловский чл.н к своей трусливой заднице. Свою трусость они прикрывают бизнесом, заигрывают с восточным шакалом.
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14.04.2021 13:24 Ответить
да они там уже просто осталось Пу об этом заявить
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14.04.2021 12:22 Ответить
и белилами за ночь покрасить каски
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14.04.2021 12:26 Ответить
Сумасшедший маньяк может заявлять ЧТО УГОДНО.
Главное не это, а то - КТО ПОВЕРИТ в его бред!
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14.04.2021 12:23 Ответить
Позривають там всі унітази і вивезуть за паребрік, а тамжінашілюді сратимуть в дірку.
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14.04.2021 12:23 Ответить
Нам надо в приграничных с РФ районах разместить немного граждан США (желательно в форме) .... и пусть США вводят войска защищать своих граждан !!!
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14.04.2021 12:23 Ответить
оригинально...
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14.04.2021 12:29 Ответить
Губы закатай.
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14.04.2021 12:34 Ответить
Реванш кремлівських імперіалистів триває !!!)))
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14.04.2021 12:24 Ответить
россия - миротворец - оксюморон. Неужели за семь лет мир не убедился в этом?
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14.04.2021 12:24 Ответить
Необхідно займатися реальними та нагальними проблемами, а саме необхідно терміново профінансувати виробництво новітніх українських артилерійських систем "Вільха-М", "Бар'єр-С" та ОТРК "Сапсан/Грім 2", а також закупити в країнах НАТО, які оновлюють військовий авіаційний парк, МІГи та СУ.
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14.04.2021 12:24 Ответить
П.С.
Країни НАТО та демократичного табору мають профінансувати ВПК України.
Для цього ще в 2014 році країни НАТО та Заходу створили спеціальні Фонди для допомоги Збройним Силам України.
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14.04.2021 12:26 Ответить
Лучше готовыми вооружениями чтоб не разворовали
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14.04.2021 15:58 Ответить
А глубокую озабоченность он выразить не забыл?
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14.04.2021 12:25 Ответить
Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 3921
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14.04.2021 12:26 Ответить
Похер. Пляшем!
Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 3156
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14.04.2021 12:26 Ответить
Без мандата ООН кацапы могут называть себя хоть матерями Терезами, но они подлежат уничтожению, как агрессор.
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14.04.2021 12:27 Ответить
Фуйло може додотково ввести своїх "миротворців" на прохання ордло.
Офіційна "українська" влада здатна домовитися про миротворців ООН?
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14.04.2021 12:29 Ответить
Рф блокирует. И неважно кто у руля сопля или сивочолый.
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14.04.2021 15:59 Ответить
При Порохе разговоры о миротворцах велись уже всерьёз, а при шмаркле о них забыли сразу же, как членограй стал президентом.
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14.04.2021 23:55 Ответить
Миротворческие силы вводятся только на основании решения ООН и с легким вооружением, а не на танках с ракетами и артиллерией. пуТлер - *****! *********** - орки! паРаша - недоразвитая территория!
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14.04.2021 12:35 Ответить
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! Проверено многократно! Если Украина не будет защищаться сама и ждать помощи, то будет снова порабощена москалями!
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14.04.2021 12:35 Ответить
А слабо рабсеянам объявить Гитлера миротворцем?
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14.04.2021 12:37 Ответить
они его и мёртвого срутся
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14.04.2021 12:53 Ответить
а вы сраные натовцы не можете так сделать ???
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14.04.2021 12:38 Ответить
Я англоязычный. Товарищь Байдин, ввидиии!!!
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14.04.2021 12:39 Ответить
Рейтинг у ***** падает. Или воронеж, или рузьке зольдатен в гробах , для поднятия скреп так сказать ..
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14.04.2021 12:40 Ответить
Кстати, а не попытка ли это х-йла перенести электорат х-йла туда, куда х-йло скоро собирется отправиться?... Подготавливает почву в прямом и переносном,т.с., смысле...
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14.04.2021 12:44 Ответить
Вояки ЗСУ також можуть одіти каски миротворців. Не білі, так голубі (щоб випадково хто з всвоїх не пальнув).
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14.04.2021 12:40 Ответить
А кто мешает НАТО войти в Украину в качестве миротворцев?
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14.04.2021 12:41 Ответить
К чему-то такому всё и шло, пока мудрый нарит не выбрал клоуна
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14.04.2021 23:56 Ответить
Ну получит кучу живительных санкций и доллар по 500
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14.04.2021 12:42 Ответить
Ввод войск РФерии в ОРДЛО ( по факту они уже там) просто переводит ситуацию из " нас там нет" в ситуацию " мы там есть, но мы миротворцы". А дальше развитие ( если так посчитает Кремль) по грузинскому сценарию. Продолжение выдачи рашен паспортов большинству жителей ОРДЛО.. провокации на линии соприкосновения, и последующее вторжение в Украину под лозунгом " принуждение к миру". Хотя не факт что он сейчас на это пойдет. Пока его ситуация устраивает. Скорее всего будет продавливаться ультиматум ( через Макрона и Меркель) 1) подача в Крым воды без всяких условий.2) прекращение прессинга на рашен колонну в Украине ( Медведчука и других) с возвратом в той или иной форме его СМИ , бизнеса ит.д. 3) Размыть под различным поводом закон о языке 4) второе гражданство в том числе и с российским в законное поле. 5) Вопросы по УПЦ ( МП).6) запрет ВСУ открывать ответный огонь без "недельного согласования" в Киеве. Это на первых порах ну а как говорится " аппетит приходит во время еды" Транспортный коридор в Крым, возобновление всех видов сообщения с Крымом. Признание субъективности ЛНР и ДНР , в добавок в их админ границах Донецкой и Луганской областей ну и дальше по списку. Не все сразу но движение будет именно в этом направлении.
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14.04.2021 12:54 Ответить
Найкращий вихід для України, це мертвий кацап.
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14.04.2021 13:12 Ответить
Хочется верить, что Байден станет для кацапии тем, кем стал в свое время Рейган для совка.
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14.04.2021 13:18 Ответить
Есть один ньюанс.Пуйло нелегитимный и все его Указы от войны и мира до обнуления сроков, так же нелегитимны,а потому преступны.Тобто Крым,война-это всё устроено нелегитимным преступником узурпировавшим власть в Рашке и развязавшим войну с Украиной.Так будет помнить его история.И как всякого преступника,его ждёт приговор и возмещение убытков.Конечно он возвращать ничего не будет,но страна,которую он вывел на большую дорогу с топором,щоб вернуться в цивилизованный мир и к цивилизованным отношениям,вынуждена будет исправлять все его поступки.Или можно не исправлять и занять своё почётное место в великой четвёрке Ирана,Сев.Кореи,Китай.
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14.04.2021 13:20 Ответить
Скажіть йому хтось що через оптику прицілу не буде видно різницю між іхтамнєт та іхтамєсть.
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14.04.2021 13:39 Ответить
Для ввода любых миротворцев нужно иметь мандат Самовольный ввод это уже не миротворцы это - вооруженная агрессия. Да и кто просит ввести Квази государства никем не признанные Или рассеяне ? Рассеяне могут просить только о том что происходить на их территории , а не в других странах. По поводу того что все кто говорит по русски являются русскими Исходя из этой логики Великобритания должна везде вводить свои войска для защиты англоязычных.. Очередной бред кремле*лядей.
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14.04.2021 13:40 Ответить
Якби «чобіт» НАТО ходив по Україні, то не було у нас та й вас таких проблем.
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14.04.2021 13:43 Ответить
*у вас
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14.04.2021 13:43 Ответить
Росія і миротворці це те саме що пустити миротворку щуку в озеро. Росія - це агресор і сепаратист для всього світу і не може бути миротворцем.
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14.04.2021 14:15 Ответить
Предложения о миротворцев уже были и Россия их отвергла. Так что поезд ушёл.
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14.04.2021 14:39 Ответить
Сегодня подарим х,уйлу Донбас, завтра Харьков, послезавтра все побережье черного моря влючая Одессу, я правильно тебя понял? Х,уйло, ты?...
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14.04.2021 14:51 Ответить
Знащит чирваки будут есть и высирать федерастических мирабздовцев.
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14.04.2021 19:07 Ответить
 
 