Преждевременно говорить о деталях встречи Путина с Байденом. Пока нет никакой подготовки, - Песков

В Кремле считают, что пока преждевременно говорить о деталях возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие варианты места и времени встречи президентов прорабатываются, информирует Цензор.НЕТ со ссылой на ТАСС.

"Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ", - сказал он.

"Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", - отметил Песков.

Он добавил, что "стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения". "Безусловно, двусторонние отношения важны в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, о чем Путин мог бы поговорить с Байденом, кроме актуальных международных вопросов.

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"Пока нет никакой подготовки к этой встрече, поэтому так ставить вопросы пока преждевременно", - объяснил представитель Кремля, говоря о том, планируют ли Путин и Байден обсуждать ситуацию в Украине.

По его словам, тон телефонного разговора Путина и Байдена был деловым, беседа была достаточно продолжительной. Путин и Байден не обсуждали тему Алексея Навального, добавил представитель Кремля.