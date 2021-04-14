Преждевременно говорить о деталях встречи Путина с Байденом. Пока нет никакой подготовки, - Песков
В Кремле считают, что пока преждевременно говорить о деталях возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие варианты места и времени встречи президентов прорабатываются, информирует Цензор.НЕТ со ссылой на ТАСС.
"Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ", - сказал он.
"Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", - отметил Песков.
Он добавил, что "стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения". "Безусловно, двусторонние отношения важны в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, о чем Путин мог бы поговорить с Байденом, кроме актуальных международных вопросов.
"Пока нет никакой подготовки к этой встрече, поэтому так ставить вопросы пока преждевременно", - объяснил представитель Кремля, говоря о том, планируют ли Путин и Байден обсуждать ситуацию в Украине.
По его словам, тон телефонного разговора Путина и Байдена был деловым, беседа была достаточно продолжительной. Путин и Байден не обсуждали тему Алексея Навального, добавил представитель Кремля.
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Из-за коронавируса не пожмут.
Пропозиція президента США Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну провести у найближчі місяці саміт в одній з третіх країн - сильний дипломатичний хід нового господаря Білого дому.
Ми навіть не знаємо, чи відбудеться ця зустріч і коли саме - на графіки лідерів може вплинути не тільки пандемія коронавірусу, але і темпи роботи чиновників, які будуть готувати цю зустріч. Але тепер російсько-американський порядок денний буде визначатися саме можливістю майбутнього саміту. Саміту, який потрібен Путіну набагато більше, ніж Байдена - тому що з точки зору російського президента підкреслить його статус гравця світового масштабу. І навряд чи Путін вирішить перевернути гральний столик до цієї зустрічі.
Остерігатися якоїсь дипломатичної катастрофи для України в разі того, якщо зустріч відбудеться, я теж не став би. Позиція американського президента щодо російсько-української кризи є добре відомою і не раз висловлювалася - в тому числі і під час останньої розмови президентів Байдена і Путіна. Немає ніяких підстав вважати, що ця позиція зміниться на переговорах із Путіним. Більш того, у Путіна немає ніяких аргументів, щоб вплинути на цю позицію Байдена. Реальний предмет переговорів - це питання про готовність або неготовність Росії відмовитися від подальшої агресії і питання ціни, яку Росія заплатить за це продовження. Вважати, що саміт вплине на саму кризу, було б наївним. Путін не збирається йти з Донбасу і вже тим більше з Криму, а у Байдена немає інструментів для того, щоб його звідти викурити. Але можливості стримати новий наступ Путіна, попередити про його наслідки у Байдена є. Ось ці попередження і будуть озвучені. Хоча і Путін, без сумніву, озвучить свої попередження, наприклад, про наслідки вступу України в НАТО. Але це теж не є таким вже й важливім, оскільки поки що такий вступ - швидше питання теорії, а не практики.Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.
Віталій Портников, https://espreso.tv/kolonkaportnikova Колонка Віталія Портникова