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Новости Агрессия России против Украины
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"Деэскалация в Украине может произойти только в результате отказа ВСУ от провокационных действий", - Песков

Российская сторона уверяет, что деэскалация на территории Украины может произойти только в результате отказа украинских вооруженных сил от провокационных действий.

 Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

При этом, он не уточнил, о каких именно провокациях идет речь. Естественно, Песков не привел никаких доказательств, подтверждающих подобные обвинения.В свойственной РФ манере Песков также ни слова не сказал о стягивании российских войск и агрессии со стороны РФ по отношению к Украине.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", - сказал он, отвечая на вопрос о том, пришли ли президенты России и США по итогам телефонного разговора к пониманию в отношении этого вопроса.

Как сообщалось, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, якобы НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе.

Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

агрессия (1705) Песков Дмитрий (1937) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+38
https://twitter.com/igor1951yakov Игорь Яковенко

Путинская Россия - как собака Баскервилей, воет от одиночества на болоте, завидев людей, бросается к ним в надежде что возьмут, наконец, на ручки.
Но от нее почему-то шарахаются.
Возможно смущают окровавленные клыки и удушающий запах свежих трупов из пасти.
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14.04.2021 12:49 Ответить
+30
Оруэл в гробу вентилятором крутится. Даже его самые смелые фантазии до такого маразма не доходили.
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14.04.2021 12:51 Ответить
+28
От цікаво, кацапам самім не остогидло постійно брехати...? Знають що брешуть, і продовжують брехати.
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14.04.2021 12:50 Ответить
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https://twitter.com/igor1951yakov Игорь Яковенко

Путинская Россия - как собака Баскервилей, воет от одиночества на болоте, завидев людей, бросается к ним в надежде что возьмут, наконец, на ручки.
Но от нее почему-то шарахаются.
Возможно смущают окровавленные клыки и удушающий запах свежих трупов из пасти.
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14.04.2021 12:49 Ответить
ПСКВ ПНХ!
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14.04.2021 12:56 Ответить
Чтоб , вы все сдохли рашисты-убийцы! грязный ёршик урод
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14.04.2021 13:00 Ответить
РЕДКОСТНЫЙ УБЛЮДОК ты Песков... Дьяволу продал не то что свою Душу но и Души своей Навки и детей....
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14.04.2021 13:31 Ответить
Шойгу вже всрався.
«Протягом трьох тижнів дві армії та три з'єднання ВДВ були успішно перекинуті на західні кордони РФ (та в окупований Крим) в райони виконання навчально-бойових завдань... Наразі ці об'єднання та з'єднання задіяні в навчаннях. Всі перевірочні заходи планується завершити протягом двох тижнів», - заявив Шойгу.
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14.04.2021 12:57 Ответить
вірити кацапам - це доволі нерозумно
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14.04.2021 13:13 Ответить
Для тебя,ершик унитазный,само наличие ВСУ уже провокация. Пошел на х...
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14.04.2021 16:44 Ответить
а в нього нарко дилер той самий, що і у зеленського?
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14.04.2021 12:50 Ответить
а угроза миру в мире исчезнет, когда параша вместе с ******, его шайкой и конём копыта откинет.
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14.04.2021 12:50 Ответить
"Деескалація в Україні може відбутися лише в результаті відмови ЗСУ від провокаційних дій", - Пєсков - Цензор.НЕТ 954
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14.04.2021 14:31 Ответить
От цікаво, кацапам самім не остогидло постійно брехати...? Знають що брешуть, і продовжують брехати.
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14.04.2021 12:50 Ответить
Вторая главная скрепа кацапских холопов,после барского х**в жопе. Как жеж это может надоесть? Об этом даже думать низзя
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14.04.2021 12:54 Ответить
Наросія - це батьківщина бісів, чортів та іншої нежиті.
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14.04.2021 12:54 Ответить
якщо перестануть вбивати і брехати то з кацапів перетворюватись будуть на людей.
Думаю їм це не підходить.
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14.04.2021 12:58 Ответить
Так вони ж брешуть не для світу, а для своїх, щоб "ахотнєє шлі ваевать!".
А те гівно вірить....
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14.04.2021 13:00 Ответить
ні не огидно. Це елемент їх культури. Вони брешуть постійно. Навіть коли для брехні причини немає. Це не раз показано укр блогерами.
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14.04.2021 13:29 Ответить
Оруэл в гробу вентилятором крутится. Даже его самые смелые фантазии до такого маразма не доходили.
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14.04.2021 12:51 Ответить
Фантазии Оруэла имели немного другое направление...жаль, что он не сванговал психо-поведенчискую характеристику постсовкового колхоза - мацковской Орды...
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14.04.2021 13:12 Ответить
В цілому згоден. Але це повний пи**ц-тваринний світ,у поганому сенсі
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14.04.2021 13:28 Ответить
Орда, кремль, кацапія, їх всраний мір, це і є той огидний світ... там не люди, там тварини в найгіршому сенсі...
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14.04.2021 14:13 Ответить
чекаємо відповіді юлі мендель...як завжди, влучної і на украинском руском,. бо інакше пєсков пощитає за провокацію...
адже провокувати, це і - говорити українською
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14.04.2021 12:51 Ответить
Всі заяви москалів у зв'язку з переміщенням ЗСУ територією України - провокації.
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14.04.2021 12:52 Ответить
Ага ,а ещё лучше ,чтобы в Украине вообще не было ВСУ от только ХЕР дождётесь ...
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14.04.2021 12:53 Ответить
ты вафля вступишь в ряды вооруженных сил))) забыла как пряталось от мобилизации?
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14.04.2021 12:56 Ответить
царапаешь с окопов на передовой, с второй линии, может с учебного центра??? научился хоть автомат разбирать?
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14.04.2021 13:15 Ответить
Оно авторучку хрен разберёт ...
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14.04.2021 13:16 Ответить
неужели есть такая тупизна? писать научился, стержень поменять не научился? такое бывает??
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14.04.2021 13:32 Ответить
Ты полудурок заметил ,как только ты где ,своё хлебало высунешь ,тебе по нему сходу каблуком прилетает ...
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14.04.2021 13:18 Ответить
ППЦ, какое же ты задроченное! алекс отвафленный, у тебя еще 4 адреса которые знаю. настрочи для красоты сразу со всех)))
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14.04.2021 14:06 Ответить
Хорошо что всего четыре а вот если таблетки ты дурак, не примешь или пропустишь укол то может и сорок четыре нарисоваться ...
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14.04.2021 14:23 Ответить
ох ты тупое! чисто из любопытства-тебе совдеп придурку пенсию увеличили, или на сосисках сидишь по 130 грн?
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14.04.2021 14:35 Ответить
Вот будет обход и спросишь у доХтора чисто из любопытства увеличивать тебе придурку ,дозняк или пусть так и остаётся четыре адреса ...
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14.04.2021 14:39 Ответить
смешно, когда ты, нищее тупое трусливое чмо рассуждает о геополитике. иди хоть бутылки пособирай,
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14.04.2021 15:18 Ответить
Смешно потому,что доХтор выписал тебе такой таблетос выпишет другие будешь плакать .
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14.04.2021 18:11 Ответить
Може вам ще коридор до Хрещатика дати і морду медом намазати? А не пішли б ви на орган дєдушки? ))
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14.04.2021 12:53 Ответить
піськов, блдь кремлівська, йди нхй.
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14.04.2021 12:54 Ответить
А мы по своей территории вблизи Домбабве не можем свои войска двигать???
Интересная у мордвы логика...
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14.04.2021 12:56 Ответить
Рашистские паскуды уже и не замечают, что противоречат не только договорам, законам, а и банальной логике и здравому смсылу.
ВНУТРИ своих границ суверенное государство (член-основатель ООН, на минуточку), вольно предпринимать ЛЮБЫЕ действия для защиты своей территориальной целостности!
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14.04.2021 12:56 Ответить
Тю, да это как два пальца об асфальт!
Вова прикажет "прекратить провокации", Хомчак ответит "есть"!
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14.04.2021 12:56 Ответить
А Таран що відповість? А Зеленський з Єрмаком?
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14.04.2021 13:05 Ответить
Так Вова і Зеленський "одно і то же ліцо".
А загалом вони опиратись не будуть, адже Вова сказав, що "це означає загибель чиїхось синів".
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14.04.2021 13:16 Ответить
Песков просто хочет уменьшить число трупов российских фашистов. Обычная геббельскская тактика - врать, врать и еще раз врать чтобы уменьшить свои потери.
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14.04.2021 12:57 Ответить
Полная шыза. Нет смысла обсуждать шызоидов. Это овно нужно удалить с любых источником там смысл только в том чтобы насрать вам в голову. Требуется полный игнор любой инфы со стороны мордора и их психбольных. Ведь это им только и нужно -инфополе засырать....
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14.04.2021 12:57 Ответить
Кремль строит свою государственную пропаганду на гиперлжи и гипернаглости, которые незнакомы западной цивилизации,и поэтому Запад так часто оказывается в отношении них бессильным..» -
Мачей Павлицкий польский публицист.
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14.04.2021 12:57 Ответить
"Деэскалация в Украине может произойти только в результате отказа ВСУ от провокационных действий", - Песков - Цензор.НЕТ 3260

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14.04.2021 12:58 Ответить
Пока параше "шею" не свернут, не успокоится. Жаль не дождемся этого события.
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14.04.2021 12:58 Ответить
Вон оно что! А я, было дело- удивился, когда сегодня прочитал тут о диалоге финского президента с путей.(с)

https://www.rbc.ua/rus/news/finlyandiya-gotova-organizovat-vstrechu-putina-1618393359.html Финляндия готова организовать встречу Путина и Байдена (РБК-Україна)
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14.04.2021 12:58 Ответить
Чекаю коли те касабське шобло накриється "розкішницею"
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14.04.2021 12:59 Ответить
"Розкішниця" цього не заслоговує, тільки вигрібна яма, концентрована, кількарічної давнини.
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14.04.2021 19:58 Ответить
Для избежания " провокационных действий ВСУ" есть предложение ввести на линию соприкосновения с ОРДЛО в 20 км зону, с украинской стороны от 4 до 5 тысяч миротворцев из стран НАТО с полным комплексом вооружения.
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14.04.2021 12:59 Ответить
"Деэскалация в Украине может произойти только в результате отказа украинских вооруженных сил от провокационных действий. Источник: https://censor.net/ru/n3259627
-------------------------------------------------------

Тобто - у разі відмови ЗСУ від захисту території України , а саме так зветься те що козломорді називають - правакаціоннимі действіямі .!? .

А не пішли б ви , русішшвайне .
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14.04.2021 13:00 Ответить
Та ні, ще гірше. Він же прямо натякає, щоб ЗСУ взагалі склали зброю. На капітуляцію!
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14.04.2021 20:02 Ответить
"Деточка! А вам не кажется,что ваше место возле параши?" (с)
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14.04.2021 13:02 Ответить
Так він же із самої паРаші і - гавкає . .
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14.04.2021 13:04 Ответить
Деескалація може відбутись, а може і не відбутись, а можна просто послати кацапів, адже вся ця двіжуха коло кордону звичайні понти.
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14.04.2021 13:03 Ответить
Теж вважаю що понти , але - дорогі понти . . У ***** зостався чи не останній шанс дотиснути Україну ,залякавши вторгненням і повномасштабною війною ,, тому що все вже перепробував , і нічого не діє ..

Тому й грошей , на увесь цей двіж , біля кордонів України , він не жаліє .
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14.04.2021 13:14 Ответить
В переводе это означает, что деэскалация и наступление кацапских гибридных войск прекратится только тогда, когда ВСУ прекратит ответный огонь на обстрелы и отступит до Збруча, что даст возможность боевикам оккупировать всю Украину.
***** ведет захват Украины точно так же как это делал Ленин 100 лет назад, только вместо кацапских войск переодетых в форму донецко-криворожской республики, сегодня кацапские вооруженные силы одеты в форму донецко-луганской республики. Но цель у них одна и та же - оккупировать Украину и вернуть её под контроль Москвы.
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14.04.2021 13:05 Ответить
За**пу этому писькову и ху*лу в придачу, чтобы башка не болталась.
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14.04.2021 13:08 Ответить
Смерть кацапам! Це єдине, що спасе Україну.
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14.04.2021 13:09 Ответить
Письков ...які провакаціїї??? Ти прощо...??? Де фактаж... Язиком кремлівські **..ани роботають можуть.. Тільки зад ХЛОві лизать
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14.04.2021 13:11 Ответить
Недавно был в Енакиево, напишу обьективно, знаю що забанят, но то дело такое: 1. Настроение у местных очень подавленное - многие бухают страшно. 2 Регулярной русской армии в Енакиева нет и не было уже пару лет. 2. Есть граждане России, которые воюют против ВСУ, получают зарплату - но это не кадровые военные ВСУ, это просто наемники, которые ничего кроме этого делать не умеют. 3. Местные жители злы на русских еще больше чем на ВСУ, потому что считают мол те их банально слили.. 4. Повсюду развешены банеры с предложением получить "рюское2 гражданство по ускоренной процедуре, что кстати достаточно многие к сожалению и делают....... Россию местные нихрена не поддерживают, но в Украину возвыращаться тоже не хотят, боятся "охоты на ведьм" , быть "терпилами" и гражданами второго сорта............Из плюсов, если можно так выразиться: Цены на коммуналку раза в три ниже чем в Украине, город относительно чистый - но наверное из-за того что вечером вводится "коменданский час".
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14.04.2021 13:12 Ответить
От штопаний гандон багаторазового використання
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14.04.2021 13:13 Ответить
Оборона от российских оккупантов это агрессивные действия? Офигеть.
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14.04.2021 13:16 Ответить
Провокационные действия это гибель российских гражданских самолетов которые мы можем сбить над Ростовом при работе наших средств ПВО?
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14.04.2021 13:20 Ответить
Та не пойму, войска на границе, или уже на Донбассе?
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14.04.2021 13:25 Ответить
Другими словами, лживая кремлядь сказала, что мы должны просто сдаться.
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14.04.2021 13:31 Ответить
Этот Письков снова "несёт пургу".
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14.04.2021 13:31 Ответить
Рашка хочет чтобы Украина вела себя как учил Иисус - Если тебе врезали по одной стороне лица подставь другую Не, так не будет. Зря истерят. Если войска раши по рассеи перемещаются то - Это не ваше дело Если ВСУ - Милитаризация Украины Каждая страна сама решает где и куда перемещать свои вооруженные силы. Одно радует , рашка уже боится ВСУ. Нам бы ещё штук 200 самолетов НАТОВских , на вооружение взять Ну и систему ПРО тоже надо иметь. ПВО есть , ПРО нет.
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14.04.2021 13:33 Ответить
РФ разом з кремлівським самодуром дуже боїться,коли ЗСУ відповідають вогнем на ураження.
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14.04.2021 13:41 Ответить
То есть кацапня хочет,чтобы Украина прекратила сопротивление? А хуху не хохо?
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14.04.2021 13:42 Ответить
"Деескалація в Україні може відбутися лише в результаті відмови ЗСУ від провокаційних дій", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3193
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14.04.2021 13:51 Ответить
Всі прекрасно знають як московіти вміють робити провокації хоча-би згадати Фінляндію та і Грузію
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14.04.2021 14:08 Ответить
Деэскалация произойдёт когда кремлёвских придурков деэскалируют ручкой от граблей.
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14.04.2021 14:25 Ответить
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14.04.2021 14:44 Ответить
Это похоже на начало войны. Блеф?
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14.04.2021 14:44 Ответить
Конфликт не закончится,пока Украина не откажется от вступления в ЕС и НАТО. Это будет условие Кацапстана и лднр.
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14.04.2021 14:46 Ответить
Писюков! У меня для тебе хорошая новость! Украина пойдет на уступки всем требованиям Мокшандии. Но только после того как ху...ло и все кремляди, включая тебя, трахнут, все коллективно, сами себя в зад и подохнут. Как говорицца на американском языке : f.uck yourselves and die!
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14.04.2021 14:53 Ответить
На суде Чикатилло заявил, что изнасилования и убийства прекратятся когда женщины и дети прекратят его провоцировать....
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14.04.2021 14:55 Ответить
Наглый 3,14дар вообразил себя Гитлером, а Украину - Чехословакией 1938 года, когда Чехословакия с сильной армией капитулировала перед агрессором без боя.Его слова понимаю так:"Полная капитуляция Украины под угрозой войны с "РА - наследницей вяликой пабеды 1945 года" на условиях орды", а также - оккупация Украины ордынцами со всеми прелестями "рюського мира", как в Донбассе с 2014 года. Если Украина 2021 года - не Чехословакия 1938 года, она должна найти силы и средства дать отпор "новоявленнму Чингиз-хану" в случае нападения.Думаю, ей помогут.К тому же, операции из Крыма всегда заканчивались разгромом войск вторжения в Крымских степях из-за трудностей со снабжением.
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14.04.2021 17:49 Ответить
Усы женского органа иди и не только иди
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14.04.2021 18:51 Ответить
 
 