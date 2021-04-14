Новая почта передала еще 143 кислородных концентратора для сельских и районных больниц страны

Новая почта продолжает активно помогать стране бороться с коронавирусной инфекцией. Очередная партия кислородного оборудования и других медицинских товаров была доставлена ​​для нужд 15 сельских и районных больниц из 11 областей.

"Мы едва успели объявить о нашей второй волне # НП_Манифеста, как получили много обращений по всей Украине. Помощь нужна больницам и в больших городах, и в маленьких селах. Поэтому мы не могли медлить, быстро закупали необходимое оборудование и доставляли тем, кто больше всего нуждался. За эту неделю мы закупили 143 кислородных концентратора и другие медицинские товары и продолжаем закупать необходимое для больниц", - говорит Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты.

Кроме кислородных концентраторов, в больницы были доставлены 1020 защитных костюмов и 2000 перчаток, 115 литров антисептика и 11 кислородных подушек. Помощь от Новой почты поступила в больницы Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.



В конце марта Новая почта выделила дополнительно 20 млн гривен на потребности районным и сельским больницам, что позволяет медикам более эффективно противостоять COVID-19.



