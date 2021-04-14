РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5784 посетителя онлайн
Новости
747 25

Новая почта передала еще 143 кислородных концентратора для сельских и районных больниц страны

Новая почта передала еще 143 кислородных концентратора для сельских и районных больниц страны

Новая почта продолжает активно помогать стране бороться с коронавирусной инфекцией. Очередная партия кислородного оборудования и других медицинских товаров была доставлена ​​для нужд 15 сельских и районных больниц из 11 областей.

"Мы едва успели объявить о нашей второй волне # НП_Манифеста, как получили много обращений по всей Украине. Помощь нужна больницам и в больших городах, и в маленьких селах. Поэтому мы не могли медлить, быстро закупали необходимое оборудование и доставляли тем, кто больше всего нуждался. За эту неделю мы закупили 143 кислородных концентратора и другие медицинские товары и продолжаем закупать необходимое для больниц", - говорит Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты.

Кроме кислородных концентраторов, в больницы были доставлены 1020 защитных костюмов и 2000 перчаток, 115 литров антисептика и 11 кислородных подушек. Помощь от Новой почты поступила в больницы Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.

В конце марта Новая почта выделила дополнительно 20 млн гривен на потребности районным и сельским больницам, что позволяет медикам более эффективно противостоять COVID-19.

Новая почта передала еще 143 кислородных концентратора для сельских и районных больниц страны 01
Новая почта передала еще 143 кислородных концентратора для сельских и районных больниц страны 02

Новая почта передала еще 143 кислородных концентратора для сельских и районных больниц страны 03

Автор: 

Новая почта (63) кислород (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
а що передали "слуги народу"?
Полумяний зелений привіт і "ваші гроші стали нашими"
показать весь комментарий
14.04.2021 13:01 Ответить
+7
Это да, от "спасителя" Бени Украина получила только иски в судах.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:06 Ответить
+5
А квартал?
показать весь комментарий
14.04.2021 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они уже некоторых олигархов опережают...
Олигархи, нужно поднатужиться.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:00 Ответить
Это да, от "спасителя" Бени Украина получила только иски в судах.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:06 Ответить
а що передали "слуги народу"?
Полумяний зелений привіт і "ваші гроші стали нашими"
показать весь комментарий
14.04.2021 13:01 Ответить
А це бльше чи меньше ніж передав самі знаєте хто?
показать весь комментарий
14.04.2021 13:01 Ответить
Більше чим зєлєнський, але менше чим Порошенко.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:04 Ответить
А квартал?
показать весь комментарий
14.04.2021 13:02 Ответить
А где же наше ев'гейское купечество??? Ну там, беня, пиня и всякие другие гундявые писюнисты????
показать весь комментарий
14.04.2021 13:03 Ответить
Про их благотворительность пишут не тут.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:14 Ответить
а где?
показать весь комментарий
14.04.2021 13:38 Ответить
На их ресурсах.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:47 Ответить
например???
показать весь комментарий
14.04.2021 13:54 Ответить
Например загуглите.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:00 Ответить
Если бы презЕдент хоть на один СВОЙ доллар купил для больниц что нибудь, уже бы распиарили по полной.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:05 Ответить
Та да, сказали бы, что это голимый пиар.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:12 Ответить
С их расценками это можно делать раз в месяц.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:11 Ответить
Не грішіть на їхні розцінки тому що в порівнянні з такими ж компаніями Польщі вони просто ангели. Мало того що там ціни приблизно в 4!!! рази вищі так ще і відправлення скажімо з Варшави до Жешува може йти 5!!! днів і більше а це ближче ніж з Києва до ЛЬвова звідки відправлення приходить за одну добу. А бардак там такий що просто кошмар - мав з ними справи багато разів і знаю про що говорю. А те що допомагають просто молодці!!!
показать весь комментарий
14.04.2021 13:23 Ответить
Учитывая цены на доставку новой почтой они могли уже закупить вакцину и вакцинировать весь земной шар пять раз. Интересно куда смотрит антимонопольный комитет и другие контролирующие органы. Или они тоже в доле?
показать весь комментарий
14.04.2021 13:41 Ответить
Еще один любитель лазить по чужим карманам. За это и люблю зеленогнойных ублюдков- кроме как считать, кто сколько заработал и пытаться отнять с утроенной силой заработки, вы нихрена не умеете. Потому что жадные и тупые до крайности. Будем тебя, дрянь, слушать, только после твоей активной помощи больным и армии. А пока ты идешь на хрен, а еще лучше в опу.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:41 Ответить
 
 