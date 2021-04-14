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Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - "слуга народа" Качура

Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, -

Во фракции "Слуга народа" пока не могут точно сказать, когда именно Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) и создании Киевского городского окружного административного суда.

Не исключено, что это может произойти на внеочередном заседании. Об этом сказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам госвласти, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будет (рассмотрение законопроекта. – Ред.) в ближайшее время, точно не будем затягивать, но будет ли это на текущей парламентской неделе – я в этом не уверен", - сказал он.

При этом парламентарий не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский также может организовать еще одно внеочередное заседание в четверг.

Качура также сообщил, что в настоящее время депутаты продолжают собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания в четверг.

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Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) ликвидация (3692) Окружной админсуд Киева (399) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+4
Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1369
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14.04.2021 13:05 Ответить
+2
законопроект №5369 о ликвидацииОАСК и создании КМОАС.
ідуть реформи. Слава ЗЕ.
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14.04.2021 13:06 Ответить
+2
не ликвидации, а о переименовании
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14.04.2021 13:08 Ответить
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Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1369
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14.04.2021 13:05 Ответить
законопроект №5369 о ликвидацииОАСК и создании КМОАС.
ідуть реформи. Слава ЗЕ.
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14.04.2021 13:06 Ответить
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!))))
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14.04.2021 13:14 Ответить
не ликвидации, а о переименовании
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14.04.2021 13:08 Ответить
Ха-ха. Вовк был столь усерден сочиняя всякую лабуду против Пороха.
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14.04.2021 13:08 Ответить
Його поновлять.
Це яку з призначенням богдана. Замінили назву АП на ОПу і впихнули невпихуєме.
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14.04.2021 13:18 Ответить
Побачимо...
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14.04.2021 13:51 Ответить
"Э,нет, торопиться не,торопиться не надо! Важно вылечить. Важно вернуть обществу полноценного человека! " (с)
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14.04.2021 13:12 Ответить
Навіщо постити кожного пліснявого лакузу- дуполиза? Там їх ціле моностадо.
Окружний суд так і залишиться тим же дном, що і був, з тими ж "суддями" на тому ж місці. Лише гроші подерибанять на перейменуванні.
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14.04.2021 13:16 Ответить
 
 