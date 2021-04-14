Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - "слуга народа" Качура

Во фракции "Слуга народа" пока не могут точно сказать, когда именно Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) и создании Киевского городского окружного административного суда.

Не исключено, что это может произойти на внеочередном заседании. Об этом сказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам госвласти, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будет (рассмотрение законопроекта. – Ред.) в ближайшее время, точно не будем затягивать, но будет ли это на текущей парламентской неделе – я в этом не уверен", - сказал он.

При этом парламентарий не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский также может организовать еще одно внеочередное заседание в четверг.

Качура также сообщил, что в настоящее время депутаты продолжают собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания в четверг.

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Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.