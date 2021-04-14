РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5784 посетителя онлайн
Новости
795 18

Зеленский пригласил премьер-министра Японии Сугу в Украину на День Независимости и на саммит "Крымской платформы"

Зеленский пригласил премьер-министра Японии Сугу в Украину на День Независимости и на саммит

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации безопасности на востоке Украины и увеличении концентрации российских войск у границ нашего государства.

Президент поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский отметил, что поддержка со стороны "Большой семерки", в частности Японии, является чрезвычайно важным для Украины.

Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украины.

Стороны также обменялись мнениями по подготовке к саммиту инаугурации Крымской платформы в Киеве и дальнейшим мероприятиям двустороннего диалога на высшем уровне.

Президент Украины пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня Независимости и к работе саммита Крымской платформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за угрозы коронавируса Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Япония (1311) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Арабов позой нога на ногу нах...й послали, осталось исполнить что то подобное перед японцами.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:09 Ответить
+2
Лучше бы к Санду позвонил, трус несчастный.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:09 Ответить
+1
Такой подход к годовщине мне точно нравится.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😳
показать весь комментарий
14.04.2021 13:06 Ответить
Такой подход к годовщине мне точно нравится.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:09 Ответить
Лучше бы к Санду позвонил, трус несчастный.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:09 Ответить
Арабов позой нога на ногу нах...й послали, осталось исполнить что то подобное перед японцами.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:09 Ответить
Японцам быть непременно ,мы им Курилы отдадим после уничтожения ********* .
показать весь комментарий
14.04.2021 13:14 Ответить
Так Японія так і не підписала мирний договір після захоплення її територій
Зеленский пригласил премьер-министра Японии Сугу в Украину на День Независимости и на саммит "Крымской платформы" - Цензор.НЕТ 1885
показать весь комментарий
14.04.2021 13:24 Ответить
Подружжя Абе ще би, ото бандерівці)))
показать весь комментарий
14.04.2021 13:14 Ответить
Хочет что бы кто-то был ниже него. Ну для фотосессий.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:15 Ответить
Знов влаштує шоу з ************** і пересере людям свято?Зеленский пригласил премьер-министра Японии Сугу в Украину на День Независимости и на саммит "Крымской платформы" - Цензор.НЕТ 2153
показать весь комментарий
14.04.2021 13:20 Ответить
Все Курилы ( а не только южные) от Хоккайдо до Камчатки незаконно оккупированная Рашей территория Японии. ( по договору 1875 г) Точно так же как и территории Уссурийского края, Амурской обл, Тувы и южной части Хабаровского края исторические территории Китая до мая 1858 - 1860 годах захваченные Рашей
показать весь комментарий
14.04.2021 13:25 Ответить
Бубочка , может и на парад решиться?
показать весь комментарий
14.04.2021 13:48 Ответить
Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Сугу до України на День Незалежності й на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 7398
показать весь комментарий
14.04.2021 13:49 Ответить
так, він готовий до такого параду
Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Сугу до України на День Незалежності й на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 9676
показать весь комментарий
14.04.2021 14:07 Ответить
або такого
Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Сугу до України на День Незалежності й на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 5503
показать весь комментарий
14.04.2021 14:08 Ответить
А здесь не пишут, что у зели есть россс. Паспорт, второй момент, ти дурик помощи военной попроси они могут помочь на зло кацапам, техникой или оружием которого у нас нет
показать весь комментарий
14.04.2021 15:08 Ответить
Ми воюем с Рашей, чтоби ускорить процесс возвра а Курил и Сахалина они би нам и подводки и готовие корабли дали и авиацию
показать весь комментарий
14.04.2021 15:11 Ответить
Відновлюй відносини з Молдовою, дурко. Вибачайся, якщо треба, усувай непорозуміння, що хоч роби, але це важливий стратегічний партнер та сусід України, у нас спільний ворог, якому треба спільними зусиллями протистояти. Чи йому Додон більш до вподоби і стоїть завдання від ***** пересварити нас з усіма друзями України? Час формувати коаліцію та заручатися підтримкою у якомога більше країн, а не влаштовувати дипломатичні скандали та сіяти в них недовіру до України... Хамовиті істеричні закиди Байдену, ігнорування Санду на тлі дипломатичного скандалу... хто наступний у списку кловуна, з ким ще з друзів України він хоче пересваритися в цей критично важливий час? З Литвою, Естонію мабуть?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:14 Ответить
 
 