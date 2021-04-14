Зеленский пригласил премьер-министра Японии Сугу в Украину на День Независимости и на саммит "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации безопасности на востоке Украины и увеличении концентрации российских войск у границ нашего государства.

Президент поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский отметил, что поддержка со стороны "Большой семерки", в частности Японии, является чрезвычайно важным для Украины.

Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украины.

Стороны также обменялись мнениями по подготовке к саммиту инаугурации Крымской платформы в Киеве и дальнейшим мероприятиям двустороннего диалога на высшем уровне.

Президент Украины пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня Независимости и к работе саммита Крымской платформы.

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