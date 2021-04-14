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Новости Агрессия России против Украины
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Польша настаивает на введении новых санкций ЕС против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины, - журналист Йозвяк

Польша настаивает на введении новых санкций ЕС против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины, - журналист Йозвяк

Польша настаивает на введении новых санкций против России, учитывая факт стягивания Кремлем войск к границам с Украиной.

Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Польша настаивает на введении новых санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины. Пока эту страну поддерживают еще семь стран-членов ЕС", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

Польша (8508) россия (96157) санкции (11458) Йозвяк Рикард (135)


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Топ комментарии
+2
Больше санкций хороших и нужных ,во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!!
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14.04.2021 13:11 Ответить
+2
Слава Богу что у прибалтов и поляков не такая короткая память как у венгров и чехов ( ну судя по их руководителям и их неприкрытой любви к путиской Раше)
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14.04.2021 13:15 Ответить
+1
бенин униан
Польша настаивает на введении новых санкций ЕС против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 3694
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14.04.2021 13:14 Ответить
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Больше санкций хороших и нужных ,во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!!
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14.04.2021 13:11 Ответить
Тупая провокация с вашей стороны.
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14.04.2021 13:17 Ответить
Сурьёзно ? Любишь путина-***** ?
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14.04.2021 13:28 Ответить
И ещё одна провокация.
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14.04.2021 13:30 Ответить
Всё ясно ватан, путин-***** ,ВЕЛИКОЙ УКРАИНЕ СЛАВА ,кацапам санкции и смерть ...вот такие дела и кстати не забывай что КРЫМ это УКРАИНА.
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14.04.2021 13:44 Ответить
Дуракам всегда все ясно, и только умные позволяют себе сомневаться.
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14.04.2021 13:47 Ответить
Ну ни один человек в здравом уме ни сомневается в том ,что путин-***** ,Крым УКРАИНА ,в том что кацапских оккупантов надо уничтожать а против *****бада вводить санкции так-же как в том,что дважды два четыре сомневающимся в этом надо срочно к психиатру и там поведать о своих сомнениях.
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14.04.2021 14:04 Ответить
Только дурак способен найти в моих комментариях сомнения в том, что Путин *****, а Крым это Украина. Ты сумел.
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14.04.2021 14:12 Ответить
Отмазываться поздно говори прямо ,путин-***** ,Крым Украина ,кацапским оккупантам смерть ,ВЕЛИКОЙ УКРАИНЕ СЛАВА ,кацапскому *****баду санкции .В чём ты тут сомневаешься ?
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14.04.2021 14:16 Ответить
Я прямо и сказал., что ты дурак.
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14.04.2021 14:23 Ответить
Ну это для кацапа ватного и есть последний неубиваемый аргумент это хорошо что вы падлы такие тупые и так легко палитесь .
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14.04.2021 14:42 Ответить
У України лишилось мало друзів,і Польща один з них,Байден вже засмердівся ху"лом.
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14.04.2021 13:13 Ответить
В тебе травми голови випадково не було?
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14.04.2021 13:16 Ответить
бенин униан
Польша настаивает на введении новых санкций ЕС против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 3694
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14.04.2021 13:14 Ответить
Слава Богу что у прибалтов и поляков не такая короткая память как у венгров и чехов ( ну судя по их руководителям и их неприкрытой любви к путиской Раше)
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14.04.2021 13:15 Ответить
Обещать не значит жениться.
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14.04.2021 13:16 Ответить
 
 