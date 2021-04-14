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ФОПы из "красных" зон с 19 апреля могут отправлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи, - Шмыгаль
Предприниматели из "красных" зон карантина с понедельника могут отправлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"С 19-го апреля ФОПы и наемные работники из "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8000 гривен помощи от государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что механизм подачи заявок остается простым и удобным - через портал или приложение "Дія". Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн.
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