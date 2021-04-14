РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5784 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 838 7

ФОПы из "красных" зон с 19 апреля могут отправлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи, - Шмыгаль

ФОПы из

Предприниматели из "красных" зон карантина с понедельника могут отправлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"С 19-го апреля ФОПы и наемные работники из "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8000 гривен помощи от государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что механизм подачи заявок остается простым и удобным - через портал или приложение "Дія". Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн.

Также читайте: Кабмин работает над концепцией, чтобы города и теплокоммунэнерго закупали газ на зиму по более выгодным летним ценам, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) помощь (7872) предприниматели (1234) Шмыгаль Денис (2725) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
блин,я не понимаю этих "бизнесменов" , вроде бы занимаются бизнесом, а за эти нещасные 8 тысяч готовы глотку перегрызть, что за люди...
показать весь комментарий
14.04.2021 13:23 Ответить
не понимаешь не говори.. это не бизнесменам выплаты, а людям которые у них работают и которые платят налоги..
показать весь комментарий
14.04.2021 13:25 Ответить
у випадку, якщо вони офіційно оформлені, а це кілька процентів від загальної маси народу....
показать весь комментарий
14.04.2021 14:00 Ответить
А скільки своїх працівників наші доблесні ФОПи офіційно працевлаштовують? там цифра буде на стільки мізерною, що майже всі гроші отримають самі власники....
https://censor.net/ua/comments/locate/3259638/01921462-15a1-71c7-99e4-bb5b7f37516c
показать весь комментарий
14.04.2021 14:06 Ответить
Заплатять податки за себе і працівників, оренди а на решту місяць будуть гудіть у Велюрі.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:09 Ответить
 
 