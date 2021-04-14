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Новости Агрессия России против Украины
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Кремль может пойти в наступление против Украины, решив, что хуже уже не будет, - Washington Post

Кремль может пойти в наступление против Украины, решив, что хуже уже не будет, - Washington Post

Что Россия на самом деле задумала вблизи границы Украины? На протяжении последних недель Москва увеличивала свое военное присутствие в регионе: на суше и в море, - усиливая страх перед вторжением.

Наверное, именно это подтолкнуло президента США Джо Байдена позвонить Владимиру Путину во вторник утром, - пишет на страницах Washington Post бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт. Байден предложил провести встречу лидеров США и России, чтобы "обсудить весь спектр проблем". Но ситуация в Украине точно была среди главных на уме у американского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Конечно, Россия уже имела значительное военное присутствие в регионе. Она аннексировала Крым в 2014 году, а ее силы захватили часть Донецкой и Луганской областей. Но теперь, когда растерянный и нервозный Запад следит, Россия мобилизует новые воинские подразделения, отправляя их в эти же места. В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, как поезда везут танки из далекой Сибири. А 76-я воздушно-десантная дивизия из Пскова направляется со своей базы вблизи Эстонии в Крым. Таким образом, это наибольшая концентрация российских войск у границы Украины с 2014 года. Очевидно, все эти военные там не на экскурсии.

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Напряжение быстро растет. Дело не только в том, что Россия стягивает войска на фоне усиления боев у линии разграничения в Донецкой области. Российская риторика против Украины тоже значительно обострялась на протяжении последних недель. Государственные СМИ в Москве продвигали абсурдные обвинения, что Киев готовит зверства, которые нужно остановить. Затем несколько недель назад один из главных российских пропагандистов Дмитрий Киселев говорил о "второй братоубийственной" войне, которая вот-вот начнется в Украине. При этом, он утверждал, что Россия якобы к этому никак не причастна.

Что планирует Кремль? Открытое вторжение в Украину, чтобы взять под контроль южную часть страны и обеспечить водой Крым, означало бы начало масштабной войны в Восточной Европе. Украинские силы будут сопротивляться. А бои будут большими и долговременными.

Запад должен пойти на решительные действия. Россия может столкнуться с серьезным наказанием, например, ее могут выкинуть из международной финансовой системы в ответ на агрессию. Если это произойдет, даже Китай не сможет спасти российскую экономику.

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В курсе Кремля нет никакой логики. Но Москва может также повторить сценарий за 2014-2015 годы. Тогда Россия бросила большие военные ресурсы в победу над украинскими силами, а лишь после этого села за стол политических переговоров, чтобы получить большие уступки. Именно так и появились Минские соглашения. Прижатая к стене после больших потерь на поле боя Украина не имела пространства для переговоров в свою пользу.

На данный момент отношения Москвы с Вашингтоном, Брюсселем и Киевом почти достигли дна. Придется подождать, чтобы увидеть, как Путин отреагирует на звонок Байдена. Но ему точно не понравилось, как президент США назвал его "убийцей". В случае Брюсселя, отношения ухудшались с момента, когда глава МИД РФ Сергей Лавров унизил Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Борреля во время визита в Москву. А отношения с Киевом начали ухудшаться еще больше после того, как президент Владимир Зеленский выступил против Виктора Медведчука, главного представителя Москвы на внутренней политической сцене.

"Кремль может думать, что хуже уже не будет. И поэтому сейчас хорошее время, чтобы "откорректировать" ситуацию в Украине. Провокации срабатывали в прошлом. Возможно сработают и сейчас", - пишет Бильдт.

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Нет точного способа узнать, чем все закончится. Но Россия должна столкнуться с объединенным и твердым дипломатическим фронтом. Путин должен понимать, что последствия будут тяжелыми, если агрессия против Украины продолжится. Это критический тест для США и Европы. Безопасность и стабильность континента на грани.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

армия РФ (19665) граница (5303) путин владимир (31551) Бильдт Карл (169)


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Топ комментарии
+35
Кремль может пойти в наступление против Украины, решив, что хуже уже не будет, - Washington Post - Цензор.НЕТ 2033
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14.04.2021 13:32 Ответить
+35
Зебіли - це ті, хто проголосував за Зеленського у 2-му турі. Це тавро на все життя і цих людей можна зразу впізнати по зеленій піні на губах. Сюди також відносяться опожопи, йульки та інші порикольщики, совкодрочери та ватоцефали.
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14.04.2021 13:33 Ответить
+31
Кремль может пойти в наступление против Украины, решив, что хуже уже не будет, - Washington Post - Цензор.НЕТ 5521
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14.04.2021 13:20 Ответить
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Смелость -это хорошо,но когда смелость без ума - это глупость.
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14.04.2021 13:43 Ответить
просто в кремлі можуть порахувати як сприятливий час для себе, поки Зеленський на посту г.командуючого..
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14.04.2021 13:35 Ответить
Вот вот. Именно об этом условные,,порохоботы,, и кричали поклонникам ,,хуженебудет,, и ,,кто угодно лишь бы не Порох,,. Результат всем известен.
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14.04.2021 14:37 Ответить
Интересно прекратят рашики полеты гражданской авиации над Ростовом? Или специально подствят пару самолетов?
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14.04.2021 13:37 Ответить
И подставлять не будут, сами взорвут...
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14.04.2021 18:31 Ответить
Москва обнулила Будапештский меморандум. Украина имеет полное право вернуть себе ядерный статус. США, как гарант Будапештского меморандума, должны согласиться и одобрить право Украины на тактическое ядерное вооружение. В этом случае выигрывают все, и угроза полномасштабной войны с Москвой закрывается раз и навсегда.
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14.04.2021 23:36 Ответить
це ж лозунг зєзєзєнта у 2019 році - "хуже нє будєт"
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14.04.2021 13:38 Ответить
Нууу хуже может быть всегда и внешность бывает обманчивой. Но!!!..элемента внезапности уже нет. Калибры ждут. Их пеленгуют, как НАТО так и Украина. И полет того самого Нептуна показал, что их играя могут косить евротайфуны прямо над морем. И потери ************* в случае атаки, будут просто ...ОГРОМНЫ. Ясно, что зеленое говно в Кремле с жизнями не считается, но есть предел прочности системы государства, если количество трудоспособных снижается в разы, отрегулировать смогут лишь через несколько поколений. И нефть уже не спасет...не тот климат, не то время.
Так что прежде чем пукнуть Калибрами Киселеблевота должна точно все продумать...или наоборот, зачем им думать? А не пришло ли время вообще убрать эту Россию, они все равно бесполезные....
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14.04.2021 13:40 Ответить
Самое самое первое с чего начнут это залп, именно массовый залп Калибрами. Уже в первые минуты можно будет отвечать, массово по целям в море.

Российская армия развернула огромный полевой военный лагерь недалеко от украинской границы, к югу от Воронежа, в состав которого входит полевой госпиталь.
Об этом сообщает немецкое издание https://www.tagesschau.de/ausland/asien/russland-ukraine-131.html Tagesschau. "Все поле заполнено военной техникой. Там и пешком не пройдешь, не говоря уже о машине. Своими цепями и колесами они распахали все поле", - рассказал изданию один из местных жителей.
Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в колонке для Фокуса отмечал, что развертывание полевых госпиталей - самый главный https://focus.ua/expert/levin-igal призрак подготовки к полномасштабным военным действиям.
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14.04.2021 13:46 Ответить
залп Колібрами вже буде не списати на шахтарів та трактористів - це буде відкрите вторгнення і статус ізгоя для мордовії.
Ну що ж вони до цього йшли довго та наполегливо
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16.04.2021 05:54 Ответить
Как говорят в Германии: schlimmer geht immer=>в переводе: хуже бывает всегда.......
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14.04.2021 13:42 Ответить
тим паче у нас...
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14.04.2021 14:35 Ответить
а нам,если что,тикать некуда,как бы плохо тяжело не было..
"Вем ди Шайзе бис цум Хальс штеет,зольте дем Копф нихт ханге лассен"
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14.04.2021 14:37 Ответить
👍
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14.04.2021 14:53 Ответить
Schlimmer wird's immer, besser wird's nimmer.
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14.04.2021 14:56 Ответить
Слабое звено в противостоянии Европы и мацковии - это позиция пани Меркель. "Северный поток 2", как по мне, сделал ее уступчивой перед путлером. Может быть выборы нового канцлера хоть что-нибудь поменяют.
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14.04.2021 13:44 Ответить
Здесь народ партии только выбирает. А какой канцлер будет зависит от первой партии.
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14.04.2021 14:02 Ответить
та они там у вас,плюс минус два сапога пара,оба подкацапники,только Лашет явный,а Зёдер латентный..
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14.04.2021 14:39 Ответить
Пара тройка сотня ракет має бути направлена на Москву. Як тільки сунуться своїм рилом на нашу територію, одним залпом всі ракети мають бути випущені. А потім повоюємо. Нам втрачати нема чого, ми боремося за свою неньку Україну!
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14.04.2021 14:07 Ответить
Нам нечем дострелить, проще сибирку в метро москвы и питера розсыпать и повзрывать газопроводы с аммиакопроводами, вообще нах. Сибирь им спалить, там как раз пожароопасная ситуация сейчас
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14.04.2021 17:34 Ответить
"Кремль может думать, что хуже уже не будет." Поскольку мы оптимисты, то ответим }{уйлу так:

Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post - Цензор.НЕТ 3120
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14.04.2021 14:13 Ответить
пока мы будем вести себя мирно и не будем готовы воевать, у нас будут отжимать территорию кусок за куском. парашка ой, нам надо воды, давайте отожмем у соседей...
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14.04.2021 14:14 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это всего лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
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14.04.2021 14:22 Ответить
Требовать что-либо Микрон должен лишь в Хвранции, А Украина аж никак не обязана плясать под микронову дудку
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14.04.2021 19:11 Ответить
це буде остаточним доказом того, що Аваків - агент Кремля.
Але, думаю, це і так всі знають
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15.04.2021 10:08 Ответить
...хуже уже не будет

------------------
Хуже может и будет, но лучше уже точно НЕ будет.
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14.04.2021 14:25 Ответить
Макрон запросив президента України Зеленського на зустріч, на якій наполягатиме на примиренні та компромісах з Москвою. (Про це повідомило видання https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-recoit-vendredi-zelensky-sur-fond-de-tensions-en-ukraine-20210413 Le Figaro. )
За інформацією джерела, особиста розмова, ініційована лідером Франції, призначена для того, щоб наполягти на "примиренні і компромісах" в переговорах з Москвою.
Макрон нам готовит КАПИТУЛЯЦИЮ ПЕРЕД РОССИЕЙ!!!
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14.04.2021 14:26 Ответить
А вот интересно было бы знать, на каком крючке висит микрон, что его так подхлёстывает ?
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14.04.2021 19:15 Ответить
Воевать не хочет . Война в Европе обрушит европейскую экономику .
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14.04.2021 20:19 Ответить
Да пох всем что он там не хочет или хочет
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14.04.2021 22:44 Ответить
Макрон лише її озвучить - все, думаю, давно готове (готувалися 2 роки)
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15.04.2021 10:14 Ответить
Плохо для нас, что наступление может быть со всех сторон: россия, Крым, Приднестровье и Беларусь.
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14.04.2021 14:29 Ответить
нужно было приднестровье душить помогая молдове,корчинский воевал против молдовы на стороне кацапов пусть разруливает сейчас ! кацапам веры нет пока скрепастан существует !
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14.04.2021 14:46 Ответить
Корча это чекираст и кансерва пида рассии пора знать.
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14.04.2021 18:58 Ответить
Никто через Беларусь на вас нападать не будет .
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14.04.2021 20:20 Ответить
верим тебе, даже больше чем лукашенке!
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14.04.2021 22:44 Ответить
)(уйло прагне щоб з ним розмовляли на "рівних", от і "бикує". Після того як назвали його вбивцей, зовсім оскаженів!
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14.04.2021 14:31 Ответить
надо их эшелоны епошить двигающиеся в сторону украины, за деньги кацапы маму родну в бордель отправят и дрг должны работать на их территории !принуждать ублюдков к миру на их территории !
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14.04.2021 14:43 Ответить
Якщо так подумати, ***** не відступиться, Донбас і тим більше Крим воно не віддасть. А значить, йому йти тільки вперед, втрачати нічого. Скоріше всього влаштує провокацію, підірве пару будинків, по класиці, і піде в наступ
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14.04.2021 14:55 Ответить
Чтобы узнать замысел Путина - нужно посмотреть ихний зомбоящик.
Если они УЖЕ ПАБИДИЛИ Украину, остановив её крававае наступление - значит бояться нечего.
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14.04.2021 14:57 Ответить
Всяко победили, уже и сказали: "Путин настолько велик и могуч, что сам Байден ему звонил и просил не воевать, обещая унять проклятых жидобендеровцев. А что убийцей назвал, так это он просто таблетки вовремя не принял". Самые продвинутые намекают, что Байден зовет Путина встретиться, чтобы пообещать, что Украину ни в ЕС, ни в НАТО не примут.
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14.04.2021 19:08 Ответить
Дай Бог, дай Бог.....
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14.04.2021 19:54 Ответить
И хочется, и колетса.Главной целью арабохайев из ТКК(тайной канцеллярии Кремля,где с 1927года сталинян-микояны) было взятие Крыма,хотя на картах это была Др.ГрекоПерсия=Пэриджан и г.ПериГапы(Перикоп) пер.как в Персию дверь.Т.е.своровали карту и показывают ее как ЭрМэн(муж я)-турецкое произношени Персии. Но он им без воды не нужен.А главное -когда еще они будут сидеть в ТКК,в какой стране?-Никогда.Вот и думают Калантаряны(Лавров??? с каких пор?) отнять воду руками русских солдат или может развалиться их власть? Быть или не быть?Помоему ничего там не будет.Тем более чтоУкраина=ЮхуЭрЯна(Сна мужа сторона с одэри) не подарок, а противоположное.
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14.04.2021 15:29 Ответить
Меньше надобно верещать о накапливании росийских войск, об ихней невероятной силе да о том, что нас предал Запад. Тихо готовить армию и добробати к отражению атак агрессора. Создавать и вооружать резервние батальйони и отряди самооборони. Будьте готови раздать населению оружие, хотя би в тех регионах, где возможни прориви агрессора. Никто и никогда вас не защитит, если сами себя не защитите себя. Пятую колонну да сепарню душить безбожно, чтоби боялись слово сказать против Украини. Политбомонду надо обьединиться, сейчас не до политических распрей. Депутатов всех мастей зачислить в резервние отряди самооборони, чтоби показивали пример остальному населению. Правоохранительние органи привести в состояние чрезвичайного положения, и в первую очередь мобилизировать в случае возникновения такой необходимости. Не такой враг страшний как его малюют, и не таких били.
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14.04.2021 16:17 Ответить
Меньше надобно верещать о накапливании росийских войск, об ихней невероятной силе да о том, что нас предал Запад. Тихо готовить армию и добробати к отражению атак агрессора. Создавать и вооружать резервние батальйони и отряди самооборони. Будьте готови раздать населению оружие, хотя би в тех регионах, где возможни прориви агрессора. Никто и никогда вас не защитит, если сами себя не защитите себя. Пятую колонну да сепарню душить безбожно, чтоби боялись слово сказать против Украини. Политбомонду надо обьединиться, сейчас не до политических распрей. Депутатов всех мастей зачислить в резервние отряди самооборони, чтоби показивали пример остальному населению. Правоохранительние органи привести в состояние чрезвичайного положения, и в первую очередь мобилизировать в случае возникновения такой необходимости. Не такой враг страшний как его малюют, и не таких били.
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14.04.2021 16:18 Ответить
WP не припускає що маскальська свиня захоче просунутися далі у Європу?
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14.04.2021 16:19 Ответить
Ей не дано, там 3 ядерных арсенала и минских договорняков никто не подписывал.
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14.04.2021 17:43 Ответить
я бы рекомендовал посмотреть это -
https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ

- алё гараж очнитесь мы в нескольких неделях от полномасштабной войны
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14.04.2021 16:22 Ответить
Остановить шо?
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14.04.2021 17:40 Ответить
для начала надо включить мокс
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14.04.2021 19:06 Ответить
Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post - Цензор.НЕТ 2941
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14.04.2021 16:34 Ответить
"Кремель" сходу в психическую атаку не пойдет, тем более если нет элемента внезапности, кроме того большую войну с большим убийством опасно проводить и Кремлю.

Путин, он же не адмирал и не маршал, он всего лишь ФСБ-КГБ, он вожак. Такой тип будет вести только коварную войну, подлую и подступную.

Большое количество войск Рашки нужны только для запугивания украинцев, и для того что бы выторговать себе что то.

Россия воевала, воюет на стороне банд ОРДЛО, посылает снайперско-диверсионные группы, которые проникают на участки фронта туда, где утихает а эти снайперы должны убить украинца, быстро смыться а там уже начинаются обстрелы. То есть Путин подбрасывает дровишки, что бы война не утихала не консервировалась. ...

А так, большое количество ракет конечно бьет по нервам и в том числе Американцам, которым не придется выбирать и надо будет стрелять по русским нацистам если те дернутся. Когда то в Корее так и было, сначала война танков потом самолетов. Но сейчас не те времена и никому не хочется убивать.
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14.04.2021 17:09 Ответить
О любой стране, в которой он не живет и которой особо не интерисуется, человек может запомнить одну - три вещи максимум.

В западных новостях за последние пару лет об Украине 99% новостей - коррупция, обман партнеров (типа МВФ) и никакого прогресса. Очень трудно сделать аргумент с какого испуга им нам помогать. Очень трудно.
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14.04.2021 17:32 Ответить
Никто не хочет чтобы Украина оставалась в зоне влияния росии.
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14.04.2021 20:23 Ответить
За исключением глαβноκομαндующего.
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14.04.2021 20:35 Ответить
Є ІНФОРМАЦІЯ ЩО ВІЙСЬКА МОСКОВІЇ БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ЗІБРАНІ З
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.04.2021 17:48 Ответить
Ось такі цапи вояки. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg
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14.04.2021 19:17 Ответить
Успокойся народ! Миллиардеры (путин) войны не начинают. Тем более при наличии у разных сторон гиперзвуковых ракет. К стати ,а где порохоботовское (мы смело в бой пойдем и как один умрем в борьбе за петю)?
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14.04.2021 19:45 Ответить
что там думать, надо срочно томагавки покупать или брать в лизинг, если такое возможно, уровень потерь со стороны рф должен быть неприемлемым...
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14.04.2021 19:50 Ответить
Да нам похер, мы на своей земле, защищаем семьи, всех их убём...
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14.04.2021 21:20 Ответить
110тис. Це малувато для наступу на україну, хіба що якусь частинку сумської чи харківської обл.
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14.04.2021 21:26 Ответить
И самое слабое звено в нашей обороне --зеленый уклонист.
Я даже не могу передать словами, что я желаю всем зеленым ублюдкам!
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14.04.2021 21:50 Ответить
Дедушка старый и свихнувшийся на вяликоымперском шовинизме, терять ему нечего скоро и так "копыта отбросит", перед смертью хочет реванша и "победоносной" ымперской войны!
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14.04.2021 22:35 Ответить
Да не будет никакой войны. Побегают россияне вдоль границы, постреляют паскуды на Донбассе и все. А летом заведут свои военные корыта, чемоданы в руки и по местам дислокации. Они идиоты но не совсем дураки. Понимают, что война в Украине может быть и не долгой но кровопролитной с обеих сторон. А это десятки, а может быть и сотни тысяч погибших. Прогулки как в Грузии и Сирии точно не будет.
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14.04.2021 23:31 Ответить
Путлер придерживается старого имперского принципа "бабы еще нарожают", но как старый питерский гопник он всетаки уважает силу, а наш Бубочка не перестает писать в штанишки и пытаться заглянуть ему в глазки, вот если бы кто подсыпал Бубочке "озверина" в лимонадик ....
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15.04.2021 00:00 Ответить
З форуму... Повністю погоджуюсь з автором.

Маковій

"Все це брязкання іржавим металоломом це вистава перед засіданням ТГК 19 квітня. Будуть нагинати пісюніста.

Але Зеленському ні в якому випадку на можна погоджуватись ні на які уступки. Тому що це буде розцінено як те, що БЛЕФ СПРАЦЮВАВ, і обов'язково буде продовження. Аж до західних кордонів. А привід знайдуть, можете не турбуватись про такі дрібниці.

І у випадку СПРОБИ помиритись із агресором Україна допоможе агресорові. З агресора знімуть санкції а світ перестане підтримувати Україну. Як слабку. А слабаки нікому не потрібні."
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15.04.2021 01:59 Ответить
В цьому зв'язку згадайте про що говорила жЮлька на нараді РНБО напочатку рашистської агресії, на кого вОну працювала та працює:

«Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен взяти зброю, інакше це означає поразку. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми повинні стати наймирнішою нацією на планеті, просто вести себе як голуби миру ... »- цитата зі стенограми.

Не менш панічну позицію зайняв призначений за протекцією тимошенко міністр оборони Ігор Тенюх. За його даними, на кордонах України стояло, готове до вторгнення, 38 -тисячне угруповання російських військ, і тому перекидання додаткових підкріплень до Криму було ризикованим.

Як справедливо зазначив колишній радник пуйла Андрій Ілларіонов, «з угрупованням в 38 тисяч чоловік в таку країну, як Україна, неможливо ні успішно вторгнутися, ні окупувати скільки-небудь помітну частину її території, ні утримати її скільки-небудь відчутний час".

Інші силовики, глава СБУ Наливайченко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, також боялися приймати скільки-небудь рішучі заходи, виправдовуючи свої позиції масовою зрадою кримських силовиків.

Загалом, за введення воєнного стану з 50 учасників секретної наради проголосував тільки один Олександр Турчинов.

Факт оприлюднення стенограми РНБО жЮлька назвала «зрадою». А як називати політика, який без опору віддає ворогові свою територію?

пуйло, яке, як відомо, вважає за краще вести неоголошені гібридні війни, з повною підставою міг присудити медалі за «Анексію Криму» практично всім учасникам цієї наради РНБО.

Відзначимо, що, на думку генерала Володимира Замани, незважаючи на в цілому плачевний стан української армії, у нас були підрозділи, здатні виконати в цей день бойове завдання. Це 12-15 батальйонно-тактичних груп: ВДВ, 30-я і 72-а бригади, повітряні сили.

Що б змінилося, або Роль особистості в новітній українській історії

За визнанням терориста гіркіна, який брав участь у захопленні Криму, для того, щоб зібрати депутатів Верховної Ради автономії на незаконне засідання, йому довелося в буквальному значенні витягати їх за шкірку з будинків.

Це говорить про те, що навіть проросійськи налаштована еліта Криму не була до кінця впевнена в успіху заколоту. Коли перша бронетанкова колона російських військ вирушила із Севастополя до Сімферополя, їх міг зупинити на трасі будь-який український воєнізований патруль. Прориватися за всяку ціну наказу у російських військових не було.

А могли б, після введення воєнного стану в березні і квітні, натовпи завезених з Ростова і Воронежа росіян безкарно зривати українські прапори і захоплювати адмінбудівлі в Донецьку і Луганську?

Як склалася б доля Донбасу, якби «альфівців», які потрапили під Слов'янськом у засідку терористів гіркіна, підтримали б вогнем десантники, які зі своїми БМД знаходилися в безпосередній близькості? Як пізніше пояснив пораненому на його очах «альфівцю» командир десантників: йому ніхто не дав наказу відкрити вогонь.

Була б у нас історія героїчної оборони донецького аеропорту, якби снайпер кіровоградського спецназу не прийняв рішення і першим 26 травня не відкрив вогонь по позиціях терористів на даху терміналу?

А якби після розгрому в аеропорту, коли були вбиті десятки терористів, на плечах відступаючих деморалізованих "востоковцев" знайшовся б командир, який дав наказ зайняти в Донецьку будівлі ОДА і СБУ 27 травня 2014 року? Історія «ДНР» могла б закінчитися в цей же день.

Сподіваюся, прийде час, і ми також дізнаємося, які накази дав або не дав начальник Генштабу Муженко, щоб колона гіркіна практично безперешкодно подолала відстань від Слов'янська до Донецька в липні 2014 го.

За боягузтво, лукавість українських політиків ми заплатили вже тисячами загиблих воїнів і мирних жителів, майже двома мільйонами біженців і розореним Донбасом.

Поки ми не почнемо судити політиків за їхні справи, відправляючи їх (краще на виборах, ніж на Майданах) в політичне небуття, ми приречені виглядати в очах світу країною левів, якими правлять цапи.
Цю невідповідність необхідно усунути якомога швидше.

Роман Лазоренко
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15.04.2021 02:00 Ответить
Юля осколок сссрашки ..
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15.04.2021 03:40 Ответить
Звичайно, що може піти Рашка.., головне , щоб Україна не давала вид, що не помічае російські танки на своїй території і влучно стріляла., чим влучніше буде стріляти Україна тим скоріше варвари зупиняться...нема іншої вакцини проти путінського вірусу , як влучні постріли...
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15.04.2021 03:35 Ответить
На жаль в це багато не бажають повірити ...чи так бояться , чи настільки тормозять ,...):
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15.04.2021 03:37 Ответить
Багато , наївних ,надіються з Рашкою домовитися...,що забули Іловайськ..)))., домовлялися...
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15.04.2021 03:54 Ответить
Наскільки Washington Post псиголох ?ватників?]]]
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15.04.2021 04:01 Ответить
Це хижі звірі пропавши в тупик ... кидаються ..а ватники піджимають хвіст ..і в норку ховаються
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15.04.2021 04:06 Ответить
Чому тільки Іловайськ? Беріть раніше, до 2014 року... З паРашею підписано багато різних договорів... Який з них кацапо-орда не порушила?
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15.04.2021 07:40 Ответить
Гірше - перекрити нафто та газопроводи, транспортне сполучення, відключити усі фінансові операції, заморозити рахунки. Об'явити терористичною державою з усіма витікаючими наслідками.
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15.04.2021 08:32 Ответить
Тут всі пишуть про Україну, а треба напружуватися в Лісабоні. Як роблять рашковані? Подивимося на Крим та Ордлас... Правильно використовують досвід 2-ї світової, попереду штрафбати під залякування, позаду НКВД.
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15.04.2021 08:46 Ответить
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