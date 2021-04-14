Кремль может пойти в наступление против Украины, решив, что хуже уже не будет, - Washington Post
Что Россия на самом деле задумала вблизи границы Украины? На протяжении последних недель Москва увеличивала свое военное присутствие в регионе: на суше и в море, - усиливая страх перед вторжением.
Наверное, именно это подтолкнуло президента США Джо Байдена позвонить Владимиру Путину во вторник утром, - пишет на страницах Washington Post бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт. Байден предложил провести встречу лидеров США и России, чтобы "обсудить весь спектр проблем". Но ситуация в Украине точно была среди главных на уме у американского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Конечно, Россия уже имела значительное военное присутствие в регионе. Она аннексировала Крым в 2014 году, а ее силы захватили часть Донецкой и Луганской областей. Но теперь, когда растерянный и нервозный Запад следит, Россия мобилизует новые воинские подразделения, отправляя их в эти же места. В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, как поезда везут танки из далекой Сибири. А 76-я воздушно-десантная дивизия из Пскова направляется со своей базы вблизи Эстонии в Крым. Таким образом, это наибольшая концентрация российских войск у границы Украины с 2014 года. Очевидно, все эти военные там не на экскурсии.
Напряжение быстро растет. Дело не только в том, что Россия стягивает войска на фоне усиления боев у линии разграничения в Донецкой области. Российская риторика против Украины тоже значительно обострялась на протяжении последних недель. Государственные СМИ в Москве продвигали абсурдные обвинения, что Киев готовит зверства, которые нужно остановить. Затем несколько недель назад один из главных российских пропагандистов Дмитрий Киселев говорил о "второй братоубийственной" войне, которая вот-вот начнется в Украине. При этом, он утверждал, что Россия якобы к этому никак не причастна.
Что планирует Кремль? Открытое вторжение в Украину, чтобы взять под контроль южную часть страны и обеспечить водой Крым, означало бы начало масштабной войны в Восточной Европе. Украинские силы будут сопротивляться. А бои будут большими и долговременными.
Запад должен пойти на решительные действия. Россия может столкнуться с серьезным наказанием, например, ее могут выкинуть из международной финансовой системы в ответ на агрессию. Если это произойдет, даже Китай не сможет спасти российскую экономику.
В курсе Кремля нет никакой логики. Но Москва может также повторить сценарий за 2014-2015 годы. Тогда Россия бросила большие военные ресурсы в победу над украинскими силами, а лишь после этого села за стол политических переговоров, чтобы получить большие уступки. Именно так и появились Минские соглашения. Прижатая к стене после больших потерь на поле боя Украина не имела пространства для переговоров в свою пользу.
На данный момент отношения Москвы с Вашингтоном, Брюсселем и Киевом почти достигли дна. Придется подождать, чтобы увидеть, как Путин отреагирует на звонок Байдена. Но ему точно не понравилось, как президент США назвал его "убийцей". В случае Брюсселя, отношения ухудшались с момента, когда глава МИД РФ Сергей Лавров унизил Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Борреля во время визита в Москву. А отношения с Киевом начали ухудшаться еще больше после того, как президент Владимир Зеленский выступил против Виктора Медведчука, главного представителя Москвы на внутренней политической сцене.
"Кремль может думать, что хуже уже не будет. И поэтому сейчас хорошее время, чтобы "откорректировать" ситуацию в Украине. Провокации срабатывали в прошлом. Возможно сработают и сейчас", - пишет Бильдт.
Нет точного способа узнать, чем все закончится. Но Россия должна столкнуться с объединенным и твердым дипломатическим фронтом. Путин должен понимать, что последствия будут тяжелыми, если агрессия против Украины продолжится. Это критический тест для США и Европы. Безопасность и стабильность континента на грани.
Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так что прежде чем пукнуть Калибрами Киселеблевота должна точно все продумать...или наоборот, зачем им думать? А не пришло ли время вообще убрать эту Россию, они все равно бесполезные....
Российская армия развернула огромный полевой военный лагерь недалеко от украинской границы, к югу от Воронежа, в состав которого входит полевой госпиталь.
Об этом сообщает немецкое издание https://www.tagesschau.de/ausland/asien/russland-ukraine-131.html Tagesschau. "Все поле заполнено военной техникой. Там и пешком не пройдешь, не говоря уже о машине. Своими цепями и колесами они распахали все поле", - рассказал изданию один из местных жителей.
Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в колонке для Фокуса отмечал, что развертывание полевых госпиталей - самый главный https://focus.ua/expert/levin-igal призрак подготовки к полномасштабным военным действиям.
Ну що ж вони до цього йшли довго та наполегливо
"Вем ди Шайзе бис цум Хальс штеет,зольте дем Копф нихт ханге лассен"
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это всего лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
Але, думаю, це і так всі знають
------------------
Хуже может и будет, но лучше уже точно НЕ будет.
За інформацією джерела, особиста розмова, ініційована лідером Франції, призначена для того, щоб наполягти на "примиренні і компромісах" в переговорах з Москвою.
Макрон нам готовит КАПИТУЛЯЦИЮ ПЕРЕД РОССИЕЙ!!!
Если они УЖЕ ПАБИДИЛИ Украину, остановив её крававае наступление - значит бояться нечего.
https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ
- алё гараж очнитесь мы в нескольких неделях от полномасштабной войны
Путин, он же не адмирал и не маршал, он всего лишь ФСБ-КГБ, он вожак. Такой тип будет вести только коварную войну, подлую и подступную.
Большое количество войск Рашки нужны только для запугивания украинцев, и для того что бы выторговать себе что то.
Россия воевала, воюет на стороне банд ОРДЛО, посылает снайперско-диверсионные группы, которые проникают на участки фронта туда, где утихает а эти снайперы должны убить украинца, быстро смыться а там уже начинаются обстрелы. То есть Путин подбрасывает дровишки, что бы война не утихала не консервировалась. ...
А так, большое количество ракет конечно бьет по нервам и в том числе Американцам, которым не придется выбирать и надо будет стрелять по русским нацистам если те дернутся. Когда то в Корее так и было, сначала война танков потом самолетов. Но сейчас не те времена и никому не хочется убивать.
В западных новостях за последние пару лет об Украине 99% новостей - коррупция, обман партнеров (типа МВФ) и никакого прогресса. Очень трудно сделать аргумент с какого испуга им нам помогать. Очень трудно.
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Я даже не могу передать словами, что я желаю всем зеленым ублюдкам!
Маковій
"Все це брязкання іржавим металоломом це вистава перед засіданням ТГК 19 квітня. Будуть нагинати пісюніста.
Але Зеленському ні в якому випадку на можна погоджуватись ні на які уступки. Тому що це буде розцінено як те, що БЛЕФ СПРАЦЮВАВ, і обов'язково буде продовження. Аж до західних кордонів. А привід знайдуть, можете не турбуватись про такі дрібниці.
І у випадку СПРОБИ помиритись із агресором Україна допоможе агресорові. З агресора знімуть санкції а світ перестане підтримувати Україну. Як слабку. А слабаки нікому не потрібні."
«Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен взяти зброю, інакше це означає поразку. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми повинні стати наймирнішою нацією на планеті, просто вести себе як голуби миру ... »- цитата зі стенограми.
Не менш панічну позицію зайняв призначений за протекцією тимошенко міністр оборони Ігор Тенюх. За його даними, на кордонах України стояло, готове до вторгнення, 38 -тисячне угруповання російських військ, і тому перекидання додаткових підкріплень до Криму було ризикованим.
Як справедливо зазначив колишній радник пуйла Андрій Ілларіонов, «з угрупованням в 38 тисяч чоловік в таку країну, як Україна, неможливо ні успішно вторгнутися, ні окупувати скільки-небудь помітну частину її території, ні утримати її скільки-небудь відчутний час".
Інші силовики, глава СБУ Наливайченко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, також боялися приймати скільки-небудь рішучі заходи, виправдовуючи свої позиції масовою зрадою кримських силовиків.
Загалом, за введення воєнного стану з 50 учасників секретної наради проголосував тільки один Олександр Турчинов.
Факт оприлюднення стенограми РНБО жЮлька назвала «зрадою». А як називати політика, який без опору віддає ворогові свою територію?
пуйло, яке, як відомо, вважає за краще вести неоголошені гібридні війни, з повною підставою міг присудити медалі за «Анексію Криму» практично всім учасникам цієї наради РНБО.
Відзначимо, що, на думку генерала Володимира Замани, незважаючи на в цілому плачевний стан української армії, у нас були підрозділи, здатні виконати в цей день бойове завдання. Це 12-15 батальйонно-тактичних груп: ВДВ, 30-я і 72-а бригади, повітряні сили.
Що б змінилося, або Роль особистості в новітній українській історії
За визнанням терориста гіркіна, який брав участь у захопленні Криму, для того, щоб зібрати депутатів Верховної Ради автономії на незаконне засідання, йому довелося в буквальному значенні витягати їх за шкірку з будинків.
Це говорить про те, що навіть проросійськи налаштована еліта Криму не була до кінця впевнена в успіху заколоту. Коли перша бронетанкова колона російських військ вирушила із Севастополя до Сімферополя, їх міг зупинити на трасі будь-який український воєнізований патруль. Прориватися за всяку ціну наказу у російських військових не було.
А могли б, після введення воєнного стану в березні і квітні, натовпи завезених з Ростова і Воронежа росіян безкарно зривати українські прапори і захоплювати адмінбудівлі в Донецьку і Луганську?
Як склалася б доля Донбасу, якби «альфівців», які потрапили під Слов'янськом у засідку терористів гіркіна, підтримали б вогнем десантники, які зі своїми БМД знаходилися в безпосередній близькості? Як пізніше пояснив пораненому на його очах «альфівцю» командир десантників: йому ніхто не дав наказу відкрити вогонь.
Була б у нас історія героїчної оборони донецького аеропорту, якби снайпер кіровоградського спецназу не прийняв рішення і першим 26 травня не відкрив вогонь по позиціях терористів на даху терміналу?
А якби після розгрому в аеропорту, коли були вбиті десятки терористів, на плечах відступаючих деморалізованих "востоковцев" знайшовся б командир, який дав наказ зайняти в Донецьку будівлі ОДА і СБУ 27 травня 2014 року? Історія «ДНР» могла б закінчитися в цей же день.
Сподіваюся, прийде час, і ми також дізнаємося, які накази дав або не дав начальник Генштабу Муженко, щоб колона гіркіна практично безперешкодно подолала відстань від Слов'янська до Донецька в липні 2014 го.
За боягузтво, лукавість українських політиків ми заплатили вже тисячами загиблих воїнів і мирних жителів, майже двома мільйонами біженців і розореним Донбасом.
Поки ми не почнемо судити політиків за їхні справи, відправляючи їх (краще на виборах, ніж на Майданах) в політичне небуття, ми приречені виглядати в очах світу країною левів, якими правлять цапи.
Цю невідповідність необхідно усунути якомога швидше.
Роман Лазоренко