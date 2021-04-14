Кремль может пойти в наступление против Украины, решив, что хуже уже не будет, - Washington Post

Что Россия на самом деле задумала вблизи границы Украины? На протяжении последних недель Москва увеличивала свое военное присутствие в регионе: на суше и в море, - усиливая страх перед вторжением.

Наверное, именно это подтолкнуло президента США Джо Байдена позвонить Владимиру Путину во вторник утром, - пишет на страницах Washington Post бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт. Байден предложил провести встречу лидеров США и России, чтобы "обсудить весь спектр проблем". Но ситуация в Украине точно была среди главных на уме у американского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Конечно, Россия уже имела значительное военное присутствие в регионе. Она аннексировала Крым в 2014 году, а ее силы захватили часть Донецкой и Луганской областей. Но теперь, когда растерянный и нервозный Запад следит, Россия мобилизует новые воинские подразделения, отправляя их в эти же места. В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, как поезда везут танки из далекой Сибири. А 76-я воздушно-десантная дивизия из Пскова направляется со своей базы вблизи Эстонии в Крым. Таким образом, это наибольшая концентрация российских войск у границы Украины с 2014 года. Очевидно, все эти военные там не на экскурсии.

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Напряжение быстро растет. Дело не только в том, что Россия стягивает войска на фоне усиления боев у линии разграничения в Донецкой области. Российская риторика против Украины тоже значительно обострялась на протяжении последних недель. Государственные СМИ в Москве продвигали абсурдные обвинения, что Киев готовит зверства, которые нужно остановить. Затем несколько недель назад один из главных российских пропагандистов Дмитрий Киселев говорил о "второй братоубийственной" войне, которая вот-вот начнется в Украине. При этом, он утверждал, что Россия якобы к этому никак не причастна.

Что планирует Кремль? Открытое вторжение в Украину, чтобы взять под контроль южную часть страны и обеспечить водой Крым, означало бы начало масштабной войны в Восточной Европе. Украинские силы будут сопротивляться. А бои будут большими и долговременными.

Запад должен пойти на решительные действия. Россия может столкнуться с серьезным наказанием, например, ее могут выкинуть из международной финансовой системы в ответ на агрессию. Если это произойдет, даже Китай не сможет спасти российскую экономику.

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В курсе Кремля нет никакой логики. Но Москва может также повторить сценарий за 2014-2015 годы. Тогда Россия бросила большие военные ресурсы в победу над украинскими силами, а лишь после этого села за стол политических переговоров, чтобы получить большие уступки. Именно так и появились Минские соглашения. Прижатая к стене после больших потерь на поле боя Украина не имела пространства для переговоров в свою пользу.

На данный момент отношения Москвы с Вашингтоном, Брюсселем и Киевом почти достигли дна. Придется подождать, чтобы увидеть, как Путин отреагирует на звонок Байдена. Но ему точно не понравилось, как президент США назвал его "убийцей". В случае Брюсселя, отношения ухудшались с момента, когда глава МИД РФ Сергей Лавров унизил Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Борреля во время визита в Москву. А отношения с Киевом начали ухудшаться еще больше после того, как президент Владимир Зеленский выступил против Виктора Медведчука, главного представителя Москвы на внутренней политической сцене.

"Кремль может думать, что хуже уже не будет. И поэтому сейчас хорошее время, чтобы "откорректировать" ситуацию в Украине. Провокации срабатывали в прошлом. Возможно сработают и сейчас", - пишет Бильдт.

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Нет точного способа узнать, чем все закончится. Но Россия должна столкнуться с объединенным и твердым дипломатическим фронтом. Путин должен понимать, что последствия будут тяжелыми, если агрессия против Украины продолжится. Это критический тест для США и Европы. Безопасность и стабильность континента на грани.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.