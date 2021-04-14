Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы на фоне дестабилизирующих действий РФ завтра посетят Украину

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис с рабочим визитом посетят Украину 15 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации, в том числе опасного наращивания военного присутствия вблизи украинских границ, существенного обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и массированной российской пропаганды", - говорится в сообщении.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его балтийские коллеги обсудят практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление безопасности взаимодействия, уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

Также главы МИД проведут совместную пресс-конференцию.

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