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Новости
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Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы на фоне дестабилизирующих действий РФ завтра посетят Украину

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы на фоне дестабилизирующих действий РФ завтра посетят Украину

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис с рабочим визитом посетят Украину 15 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации, в том числе опасного наращивания военного присутствия вблизи украинских границ, существенного обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и массированной российской пропаганды", - говорится в сообщении.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его балтийские коллеги обсудят практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление безопасности взаимодействия, уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

Также главы МИД проведут совместную пресс-конференцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожалуй, уже пора предоставить Украине ПДЧ в НАТО, - глава МИД Латвии Ринкевич

Автор: 

Латвия (1348) Литва (2503) МИД (6996) Эстония (1451) Ринкевичс Эдгарс (144) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Країни Балтії розуміють як що впаде Україна,вони будуть наступні.
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14.04.2021 13:36 Ответить
Зеля: Вы кто?
Посол: Я посол из Латвии!
Зеля: Ааааа, Юрмала, знаем, знаем
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14.04.2021 13:42 Ответить
Слава Богу, что не Клайпеда.
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14.04.2021 14:02 Ответить
Да-да, привезут с собой море обеспокоенностей...
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14.04.2021 14:37 Ответить
джавелинов в кармане привезут
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14.04.2021 15:02 Ответить
Им надо привезти не только обеспокоенность, но и шо-нибудь поконкретнее, потому как если Украина падёт, Рассея полезет дальше, восстанавливая былую империю
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14.04.2021 20:20 Ответить
 
 