Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп "ЕС" Южанина

Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о налоговой амнистии предусматривает, что люди могут иметь только одну квартиру, один дом определенной площади, только один автомобиль, только 400 тыс. гривен. В результате практически к каждому могут обратиться с тем, чтобы они подтвердили дополнительно приобретённые активы. Кроме того, заробитчане должны будут через родственников подать декларацию и заплатить налоги с активов, которые выходят за эти границы.

Об этом журналистам рассказала Нина Южанина, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она ссылается на свежее исследование Национального института стратегических исследований. По его данным, в 2019 году не получали доходов, то есть, вовсе не платят налоги, 11,8 млн лиц.

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"Даже если предположить, что около 4 млн - это заробитчане, то остальные не показывают доходы. Это исследование направлено главе профильного комитета Гетманцеву", - рассказала нардеп.

Она отметила, что в исследовании говорится, что амнистия капиталов возможна при нескольких факторах, в частности: высоком уровне доверия к власти, качественной и широкой информационной кампании, при условии разового характера амнистии в сжатые сроки, простоты и легкости подачи декларации. По словам Южаниной, амнистия капиталов в предложенной редакции невозможна.

"Могут пострадать обычные украинцы, не имеющие отношения к государственной службе, но эта проблема будет падать на их плечи. Это ограничение в том, что признается, что люди могут иметь только одну квартиру, один дом определенной площади, только один автомобиль, только 400 тыс. гривен. Это говорит о том, что практически к каждому могут обратиться с тем, чтобы они подтвердили дополнительно приобретённые активы. Поэтому это первая норма, которая должна быть ликвидирована. Хотя практика такая, что все законы "слуг народа" должны быть приняты, независимо от того, вредят ли они экономике, поэтому у "слуг" будут голоса за этот неуклюжий проект закона", - акцентировала Южанина.

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"Это будет касаться и сельского населения, так как там есть ограничения по хозяйственным сооружениям. И это будет касаться заробитчан. Они будут должны через родственников подать декларацию и заплатить налоги с активов, которые выходят за эти границы. Также выбран не подходящий момент. Нужно провести разъяснительную работу. Ведь не зря Минфин трактует законопроект так, что после его принятия наступит нулевая точка. А в то же время глава комитета утверждает, что это не прописано в законопроекте. Но это будет следствием этой акции, о чем и говорит Институт стратегических исследований. Именно такая логика у этого закона. Даже тот факт, что сейчас финансовый кризис, вызывает вопрос, нужно ли проводить амнистию сейчас", - добавила она.

Южанина отметила, что подаст в законопроект две поправки. Первая - снять груз с плеч людей, которые не будут подавать декларации, и не обязывать их трястись всю жизнь, что налоговая спросит, где взято имущество.

"Они должны быть уверены, что все имущество, находящееся в реестрах, приобретено законно. Потому что если амнистируют даже владельцев офшоров, то обычные граждане Украины тем более должны испытывать уверенность, что их имущество считается официальным", - подчеркнула Южанина.

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Второе - убрать норму о том, что человек всю жизнь должен хранить все документы о получении доходов, приобретении активов и оплаты налогов. Есть общая норма Налогового кодекса, определяющая срок хранения документом в 1095 дней.