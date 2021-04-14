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Новости Теневая экономика
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Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп "ЕС" Южанина

Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп

Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о налоговой амнистии предусматривает, что люди могут иметь только одну квартиру, один дом определенной площади, только один автомобиль, только 400 тыс. гривен. В результате практически к каждому могут обратиться с тем, чтобы они подтвердили дополнительно приобретённые активы. Кроме того, заробитчане должны будут через родственников подать декларацию и заплатить налоги с активов, которые выходят за эти границы.

Об этом журналистам рассказала Нина Южанина, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она ссылается на свежее исследование Национального института стратегических исследований. По его данным, в 2019 году не получали доходов, то есть, вовсе не платят налоги, 11,8 млн лиц.

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"Даже если предположить, что около 4 млн - это заробитчане, то остальные не показывают доходы. Это исследование направлено главе профильного комитета Гетманцеву", - рассказала нардеп.

Она отметила, что в исследовании говорится, что амнистия капиталов возможна при нескольких факторах, в частности: высоком уровне доверия к власти, качественной и широкой информационной кампании, при условии разового характера амнистии в сжатые сроки, простоты и легкости подачи декларации. По словам Южаниной, амнистия капиталов в предложенной редакции невозможна.

"Могут пострадать обычные украинцы, не имеющие отношения к государственной службе, но эта проблема будет падать на их плечи. Это ограничение в том, что признается, что люди могут иметь только одну квартиру, один дом определенной площади, только один автомобиль, только 400 тыс. гривен. Это говорит о том, что практически к каждому могут обратиться с тем, чтобы они подтвердили дополнительно приобретённые активы. Поэтому это первая норма, которая должна быть ликвидирована. Хотя практика такая, что все законы "слуг народа" должны быть приняты, независимо от того, вредят ли они экономике, поэтому у "слуг" будут голоса за этот неуклюжий проект закона", - акцентировала Южанина.

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"Это будет касаться и сельского населения, так как там есть ограничения по хозяйственным сооружениям. И это будет касаться заробитчан. Они будут должны через родственников подать декларацию и заплатить налоги с активов, которые выходят за эти границы. Также выбран не подходящий момент. Нужно провести разъяснительную работу. Ведь не зря Минфин трактует законопроект так, что после его принятия наступит нулевая точка. А в то же время глава комитета утверждает, что это не прописано в законопроекте. Но это будет следствием этой акции, о чем и говорит Институт стратегических исследований. Именно такая логика у этого закона. Даже тот факт, что сейчас финансовый кризис, вызывает вопрос, нужно ли проводить амнистию сейчас", - добавила она.

Южанина отметила, что подаст в законопроект две поправки. Первая - снять груз с плеч людей, которые не будут подавать декларации, и не обязывать их трястись всю жизнь, что налоговая спросит, где взято имущество.

"Они должны быть уверены, что все имущество, находящееся в реестрах, приобретено законно. Потому что если амнистируют даже владельцев офшоров, то обычные граждане Украины тем более должны испытывать уверенность, что их имущество считается официальным", - подчеркнула Южанина.

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Второе - убрать норму о том, что человек всю жизнь должен хранить все документы о получении доходов, приобретении активов и оплаты налогов. Есть общая норма Налогового кодекса, определяющая срок хранения документом в 1095 дней.

Автор: 

амнистия (455) Зеленский Владимир (20849) налоги (3239) заробитчане (587) Южанина Нина (153)


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Топ комментарии
+24
Обіцяв пересадити олігархів, а натомість їх амністував. Зебіли у захваті. ))
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14.04.2021 13:37 Ответить
+21
Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 7333
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14.04.2021 13:47 Ответить
+16
Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 2294
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14.04.2021 13:37 Ответить
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А в общем-то ничего не произошла. Так же воруют как и у нас. Только под страхом смертной казни.
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14.04.2021 14:28 Ответить
Ви, спочатку подивіться, як працюють китайці і порівняйте з собою. Якщо ви краще, або на рівні- тоді ваші цифіри абсолютно реальні для України.
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14.04.2021 14:46 Ответить
Знову за рибу гроші? Не набридло звіздеть шо ви нє такіє ви работать нє умєєтє? Вже виїхало млн 3-4 і наші сусіди задоволені працею наших співвітчизників.
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14.04.2021 14:57 Ответить
а что тут смотреть? хоть ты и пишешь на украинском языке, у меня есть сильные сомнения в том что ты имеешь отношение к украинской нации
украинци наиболее работоспособная в мире нация и зарабативают неплохие деньги по польшам, чехиям, канадам ..
и то что они не могут это делать у себя дома, в больше степени вина коррумпированной власти, а не их самих

впрочем, те же поляки, китайцы, немцы или чехи уже бы давно поставили это воровское дерьмо к стенке
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14.04.2021 15:18 Ответить
Про себе говори, а не про "того парня".
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14.04.2021 18:09 Ответить
Хоспаді ... Якщо нас так багато, чесних працьовитих українців (чи громадян України), то чому ж влада корумпована ???
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14.04.2021 18:12 Ответить
Якщо і робити амністію, то для найбагатших... Що таке 400 тис. грн? Ну блін, люди готівкою на квартири збирають половину життя, а навіть 1-кімнатна в Києві- це мінімум мільйон гривень зараз!

Поставте ліміт хоча б 2,5-3 млн. гривень (грубо кажучи, 100 штук зелені), тоді це буде адекватно і не зачепить широкий загал!
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14.04.2021 14:18 Ответить
А як, по проекту, визначити, чи є у нас 400 тис. ?? Повальні обшуки ??
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14.04.2021 18:13 Ответить
Вопрос: Если Нина Южанина против, то как у нее с легальными доходами?
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14.04.2021 14:26 Ответить
Я думаю, проти буде не лише Южаніна, але й будь-який пересічний представник середнього класу (ІТ-шник, наприклад), який назбирав кешу на квартиру в Києві, а це значно більше, ніж 400 тис. грн!
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14.04.2021 14:53 Ответить
Кешу він назбирав. А податки заплатив ?? Чи усе у конверті ??
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14.04.2021 18:14 Ответить
Іди ти в сраку, зеленський!
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14.04.2021 14:27 Ответить
хай іде краще на йух - там тепліше
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14.04.2021 14:59 Ответить
Хор довольно слаженнный.
В первом ряду - теноры нищих, во втором - басы идиотов.
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14.04.2021 15:05 Ответить
"В результате практически к каждому могут обратиться с тем, чтобы они подтвердили дополнительно приобретённые активы." - Ну да, должны подтвердить!
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14.04.2021 15:11 Ответить
99% українцям нічого не грозить!
Прикиньте на себе Кому мало ?
У мене жінка + дорослий син - значить норму множимо на 3 (три)

Після 1 липня 2022 року держава не перевірятиме несплату податків з доходів, за які були куплені такі активи.
✔ Нерухомість - квартира (чи майнові права на квартиру) площею до 120 кв м, готовий чи недобудований житловий будинок до 240 кв м, якщо земля під ним належить платнику податків, нежитлові приміщення до 60 кв м, ділянки https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/conv#n1031 певної площі.
✔ Один транспортний засіб (крім автобусів, літаків, гелікоптерів, яхт, катерів та авто з об'ємом двигуна понад 3 тис куб см або вартістю понад 375 мінімальних зарплат - 2,25 млн грн).
✔ Інші активи (валюта, дорогоцінні метали, антикваріат), сумарна вартість яких не перевищує 400 тис грн.
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14.04.2021 15:11 Ответить
Может тебе, нищеброд, и не грозит. А я манал искать документы десятилетней давности
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14.04.2021 18:52 Ответить
Украина - не бедная страна, а обворованная
И пока народ с этим мирится, он будет жить в нищете
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14.04.2021 15:20 Ответить
Ця чмошніца Южаніна завжди лизала і лижить олігархам.Вона постійно захищає свої шкурні і інтереси олігархів прикриваючись,що буде гірше для простих ураїнців.Не вірте будуть платити податки богаті.
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14.04.2021 15:54 Ответить
Походу, зебил и сосешь и лижешь ты а она дело говорит
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14.04.2021 18:53 Ответить
Зеленский усе робить щоб обкласти податками пересічного громадянина, а не корупціонера чи олігарха.
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14.04.2021 16:24 Ответить
Це обмеження в тому, що визнається, що люди можуть мати тільки одну квартиру, один будинок певної площі, тільки один автомобіль, тільки 400 тис . гривень. Це говорить про те, що практично до кожного можуть звернутися з тим, щоб вони підтвердили додатково придбані активи.

Єрунда. Людей, які нижче цього цензу багато. І їм дійсно не треба нічого доказувати.
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14.04.2021 17:56 Ответить
Але багато людей, у яких по 2 квартири (наприклад літні батьки переписали на сина/дочку, щоб потім проблем зі спадщиною не було) чи більше 400 тис., зібраних на квартиру-машину...

За 400 тис. нормальну тачку (нову, не б/у) не купиш!
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14.04.2021 18:34 Ответить
Да, вас, итупорылых нищебродов, до хера и больше. Дустом вас, что ли...
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14.04.2021 18:54 Ответить
Тю ... І чим же я Вас, сер, так зобідив ??
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14.04.2021 19:07 Ответить
свіже дослідження Національного інституту стратегічних досліджень. За його даними, в 2019 році не отримували доходів, тобто, зовсім не платять податки, 11,8 млн осіб.

Це, звичано великі цифри. Але у нас багато пенсіонерів. З пенсії беруть податок ?
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14.04.2021 17:58 Ответить
Давно этой дамочки вороватой не было видно . Значит амнистия им "не в тему "...
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14.04.2021 21:35 Ответить
А зебилов интересуют проблемы пересичных???
Это все делается для того, чтобы всякие шефиры с зельцманами и пр. кварталовскими ермаками, которые 25 лет НЕ ПЛАТИЛИ налоги, имеют офшоры и майно по миру, стали "никомунедолжен" за пять процентов!
А остальные лохи, которые работали легально , платили ВСЕ налоги( ЕСВ,подоходный, НДС,на прибыль и пр.) и все взятки от налоговой, до пожарников----всю оставшуюся жизнь дрожали, что какую-то бумажку из девяностых не сохранили)))
СМОТРИТЕ НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ КТО У НАС ЛОХ!
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14.04.2021 21:45 Ответить
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