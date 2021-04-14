Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп "ЕС" Южанина
Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о налоговой амнистии предусматривает, что люди могут иметь только одну квартиру, один дом определенной площади, только один автомобиль, только 400 тыс. гривен. В результате практически к каждому могут обратиться с тем, чтобы они подтвердили дополнительно приобретённые активы. Кроме того, заробитчане должны будут через родственников подать декларацию и заплатить налоги с активов, которые выходят за эти границы.
Об этом журналистам рассказала Нина Южанина, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Она ссылается на свежее исследование Национального института стратегических исследований. По его данным, в 2019 году не получали доходов, то есть, вовсе не платят налоги, 11,8 млн лиц.
"Даже если предположить, что около 4 млн - это заробитчане, то остальные не показывают доходы. Это исследование направлено главе профильного комитета Гетманцеву", - рассказала нардеп.
Она отметила, что в исследовании говорится, что амнистия капиталов возможна при нескольких факторах, в частности: высоком уровне доверия к власти, качественной и широкой информационной кампании, при условии разового характера амнистии в сжатые сроки, простоты и легкости подачи декларации. По словам Южаниной, амнистия капиталов в предложенной редакции невозможна.
"Могут пострадать обычные украинцы, не имеющие отношения к государственной службе, но эта проблема будет падать на их плечи. Это ограничение в том, что признается, что люди могут иметь только одну квартиру, один дом определенной площади, только один автомобиль, только 400 тыс. гривен. Это говорит о том, что практически к каждому могут обратиться с тем, чтобы они подтвердили дополнительно приобретённые активы. Поэтому это первая норма, которая должна быть ликвидирована. Хотя практика такая, что все законы "слуг народа" должны быть приняты, независимо от того, вредят ли они экономике, поэтому у "слуг" будут голоса за этот неуклюжий проект закона", - акцентировала Южанина.
"Это будет касаться и сельского населения, так как там есть ограничения по хозяйственным сооружениям. И это будет касаться заробитчан. Они будут должны через родственников подать декларацию и заплатить налоги с активов, которые выходят за эти границы. Также выбран не подходящий момент. Нужно провести разъяснительную работу. Ведь не зря Минфин трактует законопроект так, что после его принятия наступит нулевая точка. А в то же время глава комитета утверждает, что это не прописано в законопроекте. Но это будет следствием этой акции, о чем и говорит Институт стратегических исследований. Именно такая логика у этого закона. Даже тот факт, что сейчас финансовый кризис, вызывает вопрос, нужно ли проводить амнистию сейчас", - добавила она.
Южанина отметила, что подаст в законопроект две поправки. Первая - снять груз с плеч людей, которые не будут подавать декларации, и не обязывать их трястись всю жизнь, что налоговая спросит, где взято имущество.
"Они должны быть уверены, что все имущество, находящееся в реестрах, приобретено законно. Потому что если амнистируют даже владельцев офшоров, то обычные граждане Украины тем более должны испытывать уверенность, что их имущество считается официальным", - подчеркнула Южанина.
Второе - убрать норму о том, что человек всю жизнь должен хранить все документы о получении доходов, приобретении активов и оплаты налогов. Есть общая норма Налогового кодекса, определяющая срок хранения документом в 1095 дней.
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украинци наиболее работоспособная в мире нация и зарабативают неплохие деньги по польшам, чехиям, канадам ..
и то что они не могут это делать у себя дома, в больше степени вина коррумпированной власти, а не их самих
впрочем, те же поляки, китайцы, немцы или чехи уже бы давно поставили это воровское дерьмо к стенке
Поставте ліміт хоча б 2,5-3 млн. гривень (грубо кажучи, 100 штук зелені), тоді це буде адекватно і не зачепить широкий загал!
В первом ряду - теноры нищих, во втором - басы идиотов.
Прикиньте на себе Кому мало ?
У мене жінка + дорослий син - значить норму множимо на 3 (три)
Після 1 липня 2022 року держава не перевірятиме несплату податків з доходів, за які були куплені такі активи.
✔ Нерухомість - квартира (чи майнові права на квартиру) площею до 120 кв м, готовий чи недобудований житловий будинок до 240 кв м, якщо земля під ним належить платнику податків, нежитлові приміщення до 60 кв м, ділянки https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/conv#n1031 певної площі.
✔ Один транспортний засіб (крім автобусів, літаків, гелікоптерів, яхт, катерів та авто з об'ємом двигуна понад 3 тис куб см або вартістю понад 375 мінімальних зарплат - 2,25 млн грн).
✔ Інші активи (валюта, дорогоцінні метали, антикваріат), сумарна вартість яких не перевищує 400 тис грн.
И пока народ с этим мирится, он будет жить в нищете
Єрунда. Людей, які нижче цього цензу багато. І їм дійсно не треба нічого доказувати.
За 400 тис. нормальну тачку (нову, не б/у) не купиш!
Це, звичано великі цифри. Але у нас багато пенсіонерів. З пенсії беруть податок ?
Это все делается для того, чтобы всякие шефиры с зельцманами и пр. кварталовскими ермаками, которые 25 лет НЕ ПЛАТИЛИ налоги, имеют офшоры и майно по миру, стали "никомунедолжен" за пять процентов!
А остальные лохи, которые работали легально , платили ВСЕ налоги( ЕСВ,подоходный, НДС,на прибыль и пр.) и все взятки от налоговой, до пожарников----всю оставшуюся жизнь дрожали, что какую-то бумажку из девяностых не сохранили)))
СМОТРИТЕ НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ КТО У НАС ЛОХ!