Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей неделе, - "слуга народа" Вениславский

Представитель президента Украины в Конституционном суде, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский прогнозирует, что законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда г.Киева и создании Киевского городского окружного административного суда Верховная Рада примет в первом чтении на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы сможем в первом чтении принять этот законопроект", - сказал Вениславский.

По его словам, есть все шансы получить позитивный вывод комитета по вопросам правовой политики, "потому что юридических оснований для негативного вывода я вообще не вижу". Соответственно, будет сокращен срок внесения альтернативных законопроектов, отметил Вениславский.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

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