РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5603 посетителя онлайн
Новости
654 1

Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей неделе, - "слуга народа" Вениславский

Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей неделе, -

Представитель президента Украины в Конституционном суде, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский прогнозирует, что законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда г.Киева и создании Киевского городского окружного административного суда Верховная Рада примет в первом чтении на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы сможем в первом чтении принять этот законопроект", - сказал Вениславский.

По его словам, есть все шансы получить позитивный вывод комитета по вопросам правовой политики, "потому что юридических оснований для негативного вывода я вообще не вижу". Соответственно, будет сокращен срок внесения альтернативных законопроектов, отметил Вениславский.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судьям ОАСК после его ликвидации предложат перевестись в новый суд, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

ликвидация (3692) Вениславский Федор (272) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как же горит все подмять под свою зеленую гниль.Вы б так по тарифам и пенсиям торопились.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:44 Ответить
 
 