Столтенберг и Блинкен обсудят агрессивные действия РФ и стягивание войск к границам Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе его визита в Брюссель обсудят агрессию РФ в отношении Украины, а также наращивание военного присутствия РФ вблизи украинских границ.
Об этом сказал Столтенберг на пресс-брифинге перед началом переговоров с Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы также обсудим и рассмотрим агрессивные действия России в Украине и вокруг нее. Мы все обеспокоенны массированным наращиванием военного присутствия. Россия должна прекратить это наращивание военного присутствия, прекратить провокации и уменьшить напряженность", - сказал Столтенберг на пресс-брифинге перед началом переговоров с Блинкеном.
Госсекретарь США отметил, что все страны НАТО разделяют обеспокоенность в связи с действиями РФ.
"Как сказал Йенс, мы также обсудим обеспокоенность, которую разделяют в Альянсе, о действиях России в Украине и вблизи нее, а именно значительное наращивание сил, которое является наибольшим 2014 года", - отметил Блинкен.
Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Путін і його ко-***** виглядають жалюгідними...
Після того, як Байден зателефонував Путіну і запропонував йому зустрітися - в росії розпочалося.. (як кажуть: "І тут Остапа понесло...")
-що Байден слабак...
-що Байден відчуває силу Путіна і злякався, назвавши його вбивцею.,. тому і сам поспішив йому подзвонити...
-що США зрозуміли, що їм не обійтися без сильної підтримки росії...
-що факт телефонного дзвінка Байдена Путіну свідчить про те, що команда президента США "здалася", в тому числі і на російському напрямку...
- що, як з'ясувалося, без Росії неможливо вирішувати світові проблеми, в тому числі принципові для США,
-що є цілий ряд питань, які стосуються безпеки, стратегічної стабільності, які не можуть бути вирішені без діалогу двох лідерів світових наддержав..
-що можливо, загострення ситуації в Донбасі психологічно прискорило прийняття Білим домом рішення про необхідність зустрічі президентів Росії і США...
А от те, що Путін, як стара політична шльондра, яку обізвали, а потім поманили пальчиком -зразу ж і погодився - не заставив себе сильно уламувати, чи довго умовляти - це в росії, якось не зуміли "обіграти"...
Вони не втямлять, що Байден, який назвав Путіна убивцею і сам йому зателефонував, - то ознака неперевершеної сили Байдена, як політика...
-що економіка росії (ВВП якої менше від ВВП одного штату США -штату Каліфорнії) - являє "потугу" другого чи навіть третього порядку малості по відношенню до економіки США... ( розмір економіка США - то четвертина від економіки всього світу, в той час, як розмір економіки росії не дотягує і до 1/16 економіки світу)
-що військова потуга США співвідноситься з потугою росії як Слон з Моською... (Моською, яка має один-єдиний музейний авіаносець (без літаків ) , який... то розтоплять (дровами), шоб він почадівши -всіх розлякав димом, то самі ж і притоплять... в своїх же водах)
Що Байден доб'ється всіх поступок від росії, але дзвінком чи зустріччю з Путіним просто дає йому шанс зберегти "морду ліца"... мов, з Путіним "на равних" зустрічався сам Байден...
Я вже й не заїкаюсь про ЗЕ (та його ко-Манду) , з його вимогою до Байдена про прийняття Україну в НАТО, бо то - патологія...
Бо ЗЕ дали умови вступу в НАТО - виконуй... бо ті вимоги не для НАТО, а для забезпечення інтересів самої України! Бо НАТО без України обійтися може, запросто, а от Україна без допомоги НАТО - проблемно.....
Бо основою потуги НАТО- є економіка країн, що входять в НАТО (більше половини ВВП всього світу) і військова техніка, рівень озброєнь та технологія ведення військових дій, яким в світі не має рівних...
Просто, НАТО бажає, щоб агресивна росія від них була віддалена, а українські солдати більш мотивовані, щоб захистити власну державу, вони добрі воїни... яких слід доозброїти і навчити нею управляти,... та й позбутися в командуванні ЗСУ як "баранів", - за стратегією мислення, так і промосковських шавок, які... одні - не здатні , інші не бажають підтягнути рівень ЗСУ до рівнів НАТО...