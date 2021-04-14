Донбасс может быть возвращен под контроль Украины при администрации Байдена, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Украине удастся вернуть контроль над Донбассом в обозримом будущем.

Такое мнение он высказал в интервью "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

Дипломат предположил, что это произойдет во время пребывания при власти в США Джо Байдена (нынешняя каденция Байдена должна завершиться в начале 2025 года, он не исключал, что будет баллотироваться на новый срок).



"Я думаю, что Донбасс может быть возвращен при администрации Байдена. Я немного менее оптимистичен в отношении Крыма, я думаю, что это займет больше времени", – сказал Вершбоу.



Для возвращения Крыма под контроль Украины, возможно, понадобится уход с должности президента РФ Владимира Путина и появление там новых лидеров, продолжил он.

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"Они могут быть не демократами, они могут быть представителями путинской школы дипломатии, но они все равно будут осознавать, что оккупация Донбасса больше навредила безопасности России, нежели увеличила ее. И опять же, я не знаю, как долго Путин будет оставаться у власти", – отметил бывший посол США в России.



Дипломат напомнил, что в РФ внесли поправки в конституцию, которые позволяют Путину руководить Россией до 2036 года.



"Но я почему-то считаю, что, учитывая протесты и общий уровень недовольства в России, более прогрессивные лидеры могут прийти к власти раньше, чем прогнозирует большинство людей", – сказал Вершбоу.



Он отметил, что западные страны "должны продолжать повышать цену для России" за ее агрессию на Донбассе.



"То есть не только сохраняя санкции, введенные еще в 2014-м и 2015 годах, но и постепенно увеличивая экономическое давление, продолжать наращивать поддержку вооруженных сил Украины. В том числе это касается и ранее перечисленных мною возможностей, таких как присутствие в Украине сил НАТО или США и продолжение политической изоляции России с целью в конечном итоге убедить Путина, что ему было бы лучше заключить договор, который вернет Донбасс под контроль Украины, а не продлевать нынешнюю ситуацию "ни войны, ни мира"... Такая стратегия может не дать быстрых результатов, но я думаю, что нужно продолжать усиливать давление на Россию, предлагая ей выход из кризиса путем переговоров", – считает дипломат.



В вопросе Крыма, по его мнению, западные страны и дальше должны настаивать на его незаконной аннексии Россией и поддерживать территориальную целостность Украины.

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"Я думаю, что мы должны продолжать отвергать присоединение Крыма, как мы отвергли присоединение стран Балтии к Советскому Союзу после 1940 года. Таким образом, решение может не произойти в одночасье, но мы сохраняем принципиальную позицию, и рано или поздно вор должен вернуть похищенное имущество законным владельцам", – сказал Вершбоу.