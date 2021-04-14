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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс может быть возвращен под контроль Украины при администрации Байдена, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Донбасс может быть возвращен под контроль Украины при администрации Байдена, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Украине удастся вернуть контроль над Донбассом в обозримом будущем.

Такое мнение он высказал в интервью "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

Дипломат предположил, что это произойдет во время пребывания при власти в США Джо Байдена (нынешняя каденция Байдена должна завершиться в начале 2025 года, он не исключал, что будет баллотироваться на новый срок).

"Я думаю, что Донбасс может быть возвращен при администрации Байдена. Я немного менее оптимистичен в отношении Крыма, я думаю, что это займет больше времени", – сказал Вершбоу.

Для возвращения Крыма под контроль Украины, возможно, понадобится уход с должности президента РФ Владимира Путина и появление там новых лидеров, продолжил он.

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"Они могут быть не демократами, они могут быть представителями путинской школы дипломатии, но они все равно будут осознавать, что оккупация Донбасса больше навредила безопасности России, нежели увеличила ее. И опять же, я не знаю, как долго Путин будет оставаться у власти", – отметил бывший посол США в России.

Дипломат напомнил, что в РФ внесли поправки в конституцию, которые позволяют Путину руководить Россией до 2036 года.

"Но я почему-то считаю, что, учитывая протесты и общий уровень недовольства в России, более прогрессивные лидеры могут прийти к власти раньше, чем прогнозирует большинство людей", – сказал Вершбоу.

Он отметил, что западные страны "должны продолжать повышать цену для России" за ее агрессию на Донбассе.

"То есть не только сохраняя санкции, введенные еще в 2014-м и 2015 годах, но и постепенно увеличивая экономическое давление, продолжать наращивать поддержку вооруженных сил Украины. В том числе это касается и ранее перечисленных мною возможностей, таких как присутствие в Украине сил НАТО или США и продолжение политической изоляции России с целью в конечном итоге убедить Путина, что ему было бы лучше заключить договор, который вернет Донбасс под контроль Украины, а не продлевать нынешнюю ситуацию "ни войны, ни мира"... Такая стратегия может не дать быстрых результатов, но я думаю, что нужно продолжать усиливать давление на Россию, предлагая ей выход из кризиса путем переговоров", – считает дипломат.

В вопросе Крыма, по его мнению, западные страны и дальше должны настаивать на его незаконной аннексии Россией и поддерживать территориальную целостность Украины.

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"Я думаю, что мы должны продолжать отвергать присоединение Крыма, как мы отвергли присоединение стран Балтии к Советскому Союзу после 1940 года. Таким образом, решение может не произойти в одночасье, но мы сохраняем принципиальную позицию, и рано или поздно вор должен вернуть похищенное имущество законным владельцам", – сказал Вершбоу.

Автор: 

Байден Джо (2795) россия (96157) США (27118) Донбасс (26957) Вершбоу Александер (68)


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Топ комментарии
+15
А что с ватным населением? Есть какая-то стратегия? А то опять им настроим там стадионов, а им моча в голову через 10 лет ударит.
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14.04.2021 13:51 Ответить
+5
Так если будем бить кацапов, то и крым тогда вернется при Байдене. И построим там военную базу НАТО прямо в севаштополе
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14.04.2021 13:46 Ответить
+5
А Крым ?
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14.04.2021 13:46 Ответить
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Так если будем бить кацапов, то и крым тогда вернется при Байдене. И построим там военную базу НАТО прямо в севаштополе
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14.04.2021 13:46 Ответить
А коли ти почнеш бити кацапів?Коли вони до Лондона дойдуть?
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14.04.2021 13:48 Ответить
А Крым ?
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14.04.2021 13:46 Ответить
А Крим?Чи в обмін на Крим,та постачання туди води?А нахіба нам той Лугандон на таких умовах?
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14.04.2021 13:46 Ответить
А что с ватным населением? Есть какая-то стратегия? А то опять им настроим там стадионов, а им моча в голову через 10 лет ударит.
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14.04.2021 13:51 Ответить
Предлагаю все вытное население, которое переехало после 2014 депортировать. Все имущество конфисковать. Население крыма лишить право голоса на выборах в течение 25 лет.
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14.04.2021 14:09 Ответить
Они вымрут естественным путём. Молодёжь за Украину. Все хотят свободу и демократию, а недиктаторские режимы. Совкам только диктатуру подавай- их так воспитали.
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14.04.2021 14:09 Ответить
не факт. он кацапи живуть скільки років і досі як совки. і в школах совок викладають.
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14.04.2021 14:18 Ответить
у німеччині.
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14.04.2021 14:19 Ответить
Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги. https://www.asu.ru/news/new_on_site/16064/?mode=print Иосиф Бродский «Письма римскому другу»
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14.04.2021 14:20 Ответить
Потрібна буде деватизація, подібно о денацифікації ФРН в 1945/49рр. Хоча питань багато. Від "скільки часу займе, не чотири же роки, куди більше" до "а що робити з ватою на підконтрольній нині території"?
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14.04.2021 15:12 Ответить
У нас немає проблеми з поверненням ордло, на кацапських умовах. Ось тільки нахріна воно нам таке потрібне, та ще й без кацапських репарацій. Не за наш же рахунок відбудовувати.
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14.04.2021 13:53 Ответить
Далёк от жизни. Когда это рашка кому что отдавала.
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14.04.2021 14:03 Ответить
китайцам отдавала, американцам продавала. Японцам в 1905 тоже отдавала.
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14.04.2021 14:12 Ответить
сегодня у соловья начнется наступление на Украину ..уже 50 по счету ..они там и до Львова уже 40 раз доходят
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14.04.2021 14:03 Ответить
Очередная пустопорожняя болтовня ни о чём : "я думаю... возможно... я считаю... может быть... рано или поздно..."
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14.04.2021 14:03 Ответить
от цієї болтовні брязкання забралами на кордоні і свинячий вереск у смі.
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14.04.2021 14:20 Ответить
Ну да, а пока Байден только провоцирует путлера на агрессию, предлагая переговоры. Хотя может в этом и план, типа спровоцировать путлера, а потом уничтожить экономическими санкциями рашку
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14.04.2021 14:08 Ответить
может быть , экс/ доброе слово и кошке приятно.
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14.04.2021 14:11 Ответить
Вор это Россия! Так думают ВСЕ нормальные люди, русские токсичны, нерукопожатны, поскольку поддерживают своего Вора-Гопника...
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14.04.2021 15:03 Ответить
Он нам нафик не нужен. Но пусть уж побудет лет 25 под особым статусом с закрытыми ППВВ.
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14.04.2021 15:07 Ответить
 
 