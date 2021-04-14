Ожидаем, что более половины взрослого населения Украины будет вакцинировано от COVID-19, - Шмыгаль

Кабмин ожидает, что в этом году более половины взрослого населения Украины получит прививку от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году ожидаем, что более половины всех взрослых в Украине получат прививку. В свою очередь правительством законтрактовано достаточное количество безопасных и надежных вакцин для достижения поставленного плана", - отметил глава правительства.

Кроме того, план предусматривает ускорение темпов вакцинации.

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