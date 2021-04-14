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Новости Борьба с коронавирусом
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Ожидаем, что более половины взрослого населения Украины будет вакцинировано от COVID-19, - Шмыгаль

Ожидаем, что более половины взрослого населения Украины будет вакцинировано от COVID-19, - Шмыгаль

Кабмин ожидает, что в этом году более половины взрослого населения Украины получит прививку от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году ожидаем, что более половины всех взрослых в Украине получат прививку. В свою очередь правительством законтрактовано достаточное количество безопасных и надежных вакцин для достижения поставленного плана", - отметил глава правительства.

Кроме того, план предусматривает ускорение темпов вакцинации.

Также читайте: Закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) Шмыгаль Денис (2725) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
Это нужно делать 60-80 тыс. прививок в день. Уже прошло болльше чем 1,5 мес. от начала вакцинации а МОЗ не может выйти даже на стабильные 10 тыс. в день.
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14.04.2021 13:54 Ответить
+8
4 миллиарда за два месяца распилили в ухнарь.....еще 6 готовится к распилу....а вакцинирование все так и не началось...
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14.04.2021 13:55 Ответить
+6
Ожидаем, что более половины взрослого населения Украины будет вакцинировано от COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7153
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14.04.2021 13:48 Ответить
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Ожидаем, что более половины взрослого населения Украины будет вакцинировано от COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7153
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14.04.2021 13:48 Ответить
... уже в этом тысячелетии!
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14.04.2021 13:49 Ответить
"Во французской "Le Mondе" вышла очень интересная статья, которая должна бросить в холодный пот Зеленского и Степанова. Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу в субботу, 10 апреля, публично признал, что эффективность китайских вакцин низкой. У них «не очень высокий уровень защиты», - сказал он на конференции в юго-западном городе Чэнду", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6032636973429025 пишет Борислав Береза
"Это впервые, когда высокопоставленный китайский ученый публично признал, что китайские вакцины против коронавируса, имеют относительно низкую эффективность по сравнению с вакцинами, изготовленными с использованием экспериментального процесса РНК. Фактически заявление Гао Фу подрывает усилия правительства Китая, которое продолжает превозносить достоинства национальных вакцин и распределяет сотни миллионов доз за границей и одновременно сея сомнения в отношении западных альтернатив, в частности вакцины Pfizer-BioNTech типа РНК.
Там в же в статье упоминается, что в Китае вакцины, производимые частной компанией Sinovac и государственной компанией Sinopharm, составляют большую часть китайских вакцин, распространяемых в нескольких десятках стран, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию и Бразилию. И очередной раз напоминают, что бразильские исследователи в рамках третьего этапа клинических исследований обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac для предотвращения заболевания COVID-19 составляет не более 50,4% - около 50% порога, при котором эксперты в области здравоохранения считают вакцину полезной. Для сравнения эффективность вакцины Pfizer-BioNTech составила 97%.
И вот тут вспоминаешь одно заявление. "Если эффективность препарата окажется менее 70% - Украине вернут деньги", - об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 13 января. Теперь очень хочется увидеть объяснения нашего министра здравоохранения и Зеленского несущей за него политическую ответственность. Ведь возникло много вопросов. Когда получим деньги назад? Почему купили Sinovac по 504 гривны, что эквивалентно 18$ США, хотя Pfizer стоил тогда же чуть дешевле? Кто погрел на этом руки? Как появилась прокладка Лекхим, если китайцы утверждают, что это условие Украины?

Я согласен, что Sinovac лучше, чем ничего. Это, как сухари во время голода лучше, чем их отсутствие. Но слишком много вопросов возникло и пока нет на них ответов. А от всей этой истории воняет коррупцией и некомпетентностью. И хочется, чтоб НАБУ и ДБР назвали фамилии от которых эта вонь. Ведь это не просто деньги распиленные из бюджета, а бизнес госчиновников на горе и смерти от коронавируса. И за это должны отвечать те, кто виноват. А то, что у каждого преступления есть фамилия я помню и знаю. И теперь я хочу знать эти фамилии от наших правообладательных органов, а не просто догадываться", - завершает Береза.
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14.04.2021 16:59 Ответить
Тут еще интереснее новость: Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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14.04.2021 17:20 Ответить
Подождём....
Ожидаем, что более половины взрослого населения Украины будет вакцинировано от COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5776
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14.04.2021 13:49 Ответить
Харьков. 13.04.2021 Район Барабашова. Вакцинация идет полным ходом!
Ожидаем, что более половины взрослого населения Украины будет вакцинировано от COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3375
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14.04.2021 13:54 Ответить
Нормально...социальная дистанция...полтора дециметра.... . все как моз прописал...
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14.04.2021 13:57 Ответить
Штирлиц никогда не торопил события. (с)
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14.04.2021 13:57 Ответить
Шмыгаль и Ко
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14.04.2021 14:03 Ответить
"ожидаем" - так говорят о чем-то, что от ВАС не зависит.
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14.04.2021 13:52 Ответить
Это нужно делать 60-80 тыс. прививок в день. Уже прошло болльше чем 1,5 мес. от начала вакцинации а МОЗ не может выйти даже на стабильные 10 тыс. в день.
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14.04.2021 13:54 Ответить
4 миллиарда за два месяца распилили в ухнарь.....еще 6 готовится к распилу....а вакцинирование все так и не началось...
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14.04.2021 13:55 Ответить
Так как у нас берутся тесты, анализы, проходит вакцинация то скорее всего к этому периоду у нас через мед учреждения 80% заразятся ковидом именно через эти посещения.
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14.04.2021 13:56 Ответить
достаточн одного стєпашкі.
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14.04.2021 13:56 Ответить
када, шміхуэль?!!
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14.04.2021 13:56 Ответить
Такими темпами вакцинується підлога країни? Так, вірю
(ніт)
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14.04.2021 14:05 Ответить
😁 👏👏👏👏👏 👍
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14.04.2021 14:40 Ответить
4 млрд. грн - це близько 142,8 млн. доллярів. При оптовій вартості вакціни від Пфайзера по 40 $ - це 3 млн. 570 тисяч доз вакцини!!! НУ? І де вакцина? Ні грошей, ні вакцини! Але хтось собы нову курточку за 600 тысяч гривень купив...
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14.04.2021 15:57 Ответить
 
 