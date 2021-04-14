РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5603 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 216 56

"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии

Украинцы должны не бояться, центральная и местная власть – быть едиными, а политики должны отложить споры в условиях внешней угрозы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил председатель АГУ мэр Киева Виталий Кличко. Он обнародовал заявление Ассоциации городов Украины по поводу концентрации войск Российской Федерации у границ нашего государства.

Кличко призвал украинцев не бояться, не верить неправдивой информации и не распространять ее.

"Сегодня враг вплотную подвел свои войска к границам нашего государства. Он стремится посеять страх и панику среди украинских граждан. Спровоцировать внутреннее противостояние. Ассоциация городов Украины обращается к каждому украинцу: не бойтесь! Не верьте непроверенной информации и не распространяйте ее. Оставим страх врагу. Холодный ум и уверенность делают нас сильными. Мы на своей земле. За нами – правда, поэтому нас поддерживает весь мир", – подчеркнул Кличко.

Также Кличко обратился к центральной власти.

"Центральная и местная власть должны выступить единым фронтом. Местное самоуправление является надежной опорой государства. Мы помним события 2014 года, когда благодаря единству, совместными усилиями мы смогли остановить "русский мир". Сегодня пора вновь продемонстрировать нашу силу. Силу единства. Со своей стороны, мы - представители местного самоуправления, городские головы, выражаем готовность принимать все меры защиты нашей стране. В каждом регионе мы сделаем все необходимое для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов", – отметил он.

Обращаясь к политикам, Кличко призвал их оставить партийные споры.

"Ассоциация городов Украины призывает представителей политических сил отбросить все противоречия и продемонстрировать общую позицию, отложить свои партийные флаги для защиты главного флага - флага Украины. Мы верим в силу украинской армии. Мы доверяем украинским дипломатам. Мы помним, что те, кто стоят на передовой, требуют крепкого тыла. Поэтому наша задача сегодня - обеспечить сильный тыл нашим воинам и дипломатам. Сегодня время объединяться. Объединяться, чтобы выстоять. Объединяться, чтобы победить. Слава Украине", – резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает наращивать ударную группировку войск у украинских границ. В последнее время уровень угрозы со стороны российской армии только растет. На действия России отреагировали страны Европейского Союза и США.

Автор: 

агрессия (1705) Кличко Виталий (4652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 2352
показать весь комментарий
14.04.2021 13:58 Ответить
+15
Згоден.
А ще міцність нації треба підкріпити інтернування колаборантів, починаючи з рабіновічів, ків та бойків до штеп включно.
Стадіонів в країні багато..
показать весь комментарий
14.04.2021 13:59 Ответить
+11
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 502
показать весь комментарий
14.04.2021 14:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зеля когда обратится к нации, что мол если что то будем всех бомбить ?
показать весь комментарий
14.04.2021 13:57 Ответить
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 502
показать весь комментарий
14.04.2021 14:01 Ответить
СВЕЖЕЕ ИНТЕРВЬЮ - рекомендую ( самое интересное в середине)

Кремль готовит удар по Украине,
ОРДЛО просит помощи у Путина,
Украина идет в НАТО |
Виктор Ягун- генерал майор СБУ

https://youtu.be/EYCxc3kXeVo
показать весь комментарий
14.04.2021 13:58 Ответить
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 2352
показать весь комментарий
14.04.2021 13:58 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2021 14:00 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2021 14:12 Ответить
Навряд ли. Кое-что уже российские флаги приготовил.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:59 Ответить
С таким глав комом нам нечего бояться, тем более каких-то сраных кацапов
"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 3347
показать весь комментарий
14.04.2021 13:59 Ответить
Пидлога, это снова ты?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:52 Ответить
Братья Клично по состоянию здоровья не призывные.. "Хронически больные". Но тут не знаю по младшему, а по старшему "болезнь" на лицо. Еще один в очереди на Гетманство и роль верховного главнокомандующего" ( ой грехи наши тяжкие.. и за что это нам)
показать весь комментарий
14.04.2021 13:59 Ответить
по здоровью призывные , не по здоровью , но здоровья лишить могут легко . речь тут не о том .
показать весь комментарий
14.04.2021 14:15 Ответить
Возраст и здоровье подходящие. Значит в морской десант. и на восток от Мариуполя.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:17 Ответить
Ну, поскольку ты - идиот, тебе призыва можно не бояться!
Нисамненно, если посадить главнокомандующего в передовой окоп - победа будет за нами!
показать весь комментарий
14.04.2021 14:51 Ответить
Судя по всему у нас "не идиотов" на роль главнокомандующих, их заместителей, их помощников, их прислуги, однопартийцев, заседателей, огребателей, бизнес партнеров, кловунов, спортсменов, и т.д. столько что на самом деле.. Победа .. это не про нас.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:57 Ответить
Згоден.
А ще міцність нації треба підкріпити інтернування колаборантів, починаючи з рабіновічів, ків та бойків до штеп включно.
Стадіонів в країні багато..
показать весь комментарий
14.04.2021 13:59 Ответить
У блазнів протилежна мета...
показать весь комментарий
14.04.2021 14:00 Ответить
Виталик кажись решил, что скоро выборы...
показать весь комментарий
14.04.2021 14:01 Ответить
Может он просто делает то, что должен делать наш никчемный президент?
показать весь комментарий
14.04.2021 14:08 Ответить
73% говорили, кричали, молили що не робили х...ні! а ті нікого не слухалися...тому голос волающого в пустелі проти авнокомандуючого, який в очку путіна мир бачив
показать весь комментарий
14.04.2021 14:02 Ответить
Матерь Божья, у него что, весеннее обострение? Вещает и вещает.
"Мы должны показать народу..." Да вы уже должны хоть что-то сделать для народа, который обворовываете с 1991 г., Фейсбучный мэр.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:02 Ответить
Тут Кличко абсолютно прав.НО демонстрировать уверенность должны именно города максимально близкие к так называемомму русскому миру.Харьков так точно.Одессе ничего демонстрировать не надо,она всё что надо продемонстрировала 2 мая )
показать весь комментарий
14.04.2021 14:02 Ответить
Если Украина смогла позволить себе выбрать в Президенты лицедея, что что её остановит в выборах Президентом спортсмена?
показать весь комментарий
14.04.2021 14:05 Ответить
Наступним презом буде Дядя Жора - у справі деградації головне не зупинятись.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:08 Ответить
Ну да, Дядя Петя( Порошенко) был самый лучший дядя ? )) Порохоботы,хватит скулить
показать весь комментарий
14.04.2021 14:14 Ответить
На яких помийках Арестович вас понаходив?
показать весь комментарий
14.04.2021 14:22 Ответить
А,этот тот Арестович который переболел порхоботством ? Ничего-ничего,и тебя вылечат.Если сам не переболеешь )
показать весь комментарий
14.04.2021 14:44 Ответить
А тебя кто-то разве останавливает?
показать весь комментарий
14.04.2021 14:17 Ответить
дурак ты,Неактивист...и к сожалению таких как ты-73%..даже коменты здесь читать неохота..Зе!билов полно...
показать весь комментарий
14.04.2021 15:56 Ответить
Т.е. ты не читатель, ты писатель.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:02 Ответить
Похоже, Кличку понравилось ставить зеленского и команду в идиотское положение!
показать весь комментарий
14.04.2021 14:07 Ответить
Опять пустые https://citaty.info/topic/razgovory разговоры ,
С концами не свести концы...
Нас учат честной https://citaty.info/topic/zhizn жизни воры
И - благородству - подлецы. (с)
показать весь комментарий
14.04.2021 14:08 Ответить
Харьковчане кстати могли бы еще раз спеть свою знаменитую песенку.Что-то я сомневаюсь,что Куйло двинуло б на Харьков если б пол-города например сегодня-завтра спело "Путин Куйло!"
показать весь комментарий
14.04.2021 14:08 Ответить
Харьков первый куда они двинут.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:38 Ответить
Де наш лідер, котрий поведе націю?
показать весь комментарий
14.04.2021 14:08 Ответить
до корупційного бєспрєделу
показать весь комментарий
14.04.2021 14:12 Ответить
Лучше в Виталя городом занялся и службами, а не крышеванием строительного бизнеса
показать весь комментарий
14.04.2021 14:10 Ответить
"золотое слово" кличка. )
показать весь комментарий
14.04.2021 14:14 Ответить
Да вы первые "свалите из этой страны" вместе с этой властью.

"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии - Цензор.НЕТ 3130
показать весь комментарий
14.04.2021 14:14 Ответить
Все правильно сказав Віталій Кличко. Може зельпухи дослухаються..
показать весь комментарий
14.04.2021 14:23 Ответить
Какое нах единство,если половина рады считает что в Украине гражданская война? Нет единства ни в Раде,ни в народе.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:23 Ответить
І добровольців та активістів по тюрмах розпихали.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:33 Ответить
скоро из Германии будет призывать...)
показать весь комментарий
14.04.2021 14:35 Ответить
В завтрашний день могут смотреть не только лишь все, мало кто может это делать. /Кличко/
показать весь комментарий
14.04.2021 14:37 Ответить
Наступного разу виступати буде шмендєль-пєньдєль.Сміху буде!
А потім цих збльовків закопають ті котрих вони згуртують.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:40 Ответить
а где наш поБедоносец? Почему вместо него такие заявления делает мэр Киева? Кстати правидьное заявление
показать весь комментарий
14.04.2021 14:45 Ответить
толку от таких заявлений - обычный треп ниочем, дрыстанул патриотично и все
показать весь комментарий
14.04.2021 16:55 Ответить
вже мера Києва навіть дістали. Правильно. Запетльовані не знають, що брехати.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:47 Ответить
Какая дасада, что зибелятам не удалось продвинуть в мэры Киева эту, с зонтиком!
Вот она бы вас удавлитварила бы!
показать весь комментарий
14.04.2021 14:54 Ответить
Виталя, ты хоть в Киеве порядок наведи, а то тебя скоро самого вынесут из КМДА, локдаун не вечный!
показать весь комментарий
14.04.2021 15:07 Ответить
Вірні слова від Кличко.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:26 Ответить
Дятел, Покажи людям бомбоубежища которые ты построил и организуй тероборону!
показать весь комментарий
14.04.2021 16:17 Ответить
А відколи це блазні стали владою?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:20 Ответить
"В каждом регионе мы сделаем все необходимое для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов"
Виталий время сделаем уже давно прошло, тер. обороной нужно было заниматься все эти семь лет, ну или хотя бы пару последних. Бесперебойную работу систем жизнеобеспечения он обеспечит... ты что построишь резервные линии водопровода или резервные кабельные линии протянешь попутно строя ТП и РП? Что ты несешь? Ты хоть знаешь что это такое и сколько это стоит? Незнаю как в там у тебя, а у нас не переоборудован в бомбоубежище и не приведен в порядок ни однин подвал. Тер обороны нет вообще, ну разве что на бумаге. Поэтому и обучения никто не проводил, в случае чего, что делать и куда бежать никто не знает. Вот ты вылез Виталька, так просто мощно дрыстанул патриотично, и на этом все, вот такое впечатление создается.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:52 Ответить
Коли партія ЄС ставить за мету знищення Росії, партія СН ставить за мету знищення партії ЄС
показать весь комментарий
14.04.2021 19:40 Ответить
Рейтинг Кличко в Киеве просто "зашкаливает" . Редкий .......
показать весь комментарий
14.04.2021 21:50 Ответить
 
 