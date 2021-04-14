"Мы должны показать народу свое единство", - Кличко обратился к центральной власти относительно возможной внешней агрессии

Украинцы должны не бояться, центральная и местная власть – быть едиными, а политики должны отложить споры в условиях внешней угрозы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил председатель АГУ мэр Киева Виталий Кличко. Он обнародовал заявление Ассоциации городов Украины по поводу концентрации войск Российской Федерации у границ нашего государства.

Кличко призвал украинцев не бояться, не верить неправдивой информации и не распространять ее.

"Сегодня враг вплотную подвел свои войска к границам нашего государства. Он стремится посеять страх и панику среди украинских граждан. Спровоцировать внутреннее противостояние. Ассоциация городов Украины обращается к каждому украинцу: не бойтесь! Не верьте непроверенной информации и не распространяйте ее. Оставим страх врагу. Холодный ум и уверенность делают нас сильными. Мы на своей земле. За нами – правда, поэтому нас поддерживает весь мир", – подчеркнул Кличко.

Также Кличко обратился к центральной власти.

"Центральная и местная власть должны выступить единым фронтом. Местное самоуправление является надежной опорой государства. Мы помним события 2014 года, когда благодаря единству, совместными усилиями мы смогли остановить "русский мир". Сегодня пора вновь продемонстрировать нашу силу. Силу единства. Со своей стороны, мы - представители местного самоуправления, городские головы, выражаем готовность принимать все меры защиты нашей стране. В каждом регионе мы сделаем все необходимое для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов", – отметил он.

Обращаясь к политикам, Кличко призвал их оставить партийные споры.

"Ассоциация городов Украины призывает представителей политических сил отбросить все противоречия и продемонстрировать общую позицию, отложить свои партийные флаги для защиты главного флага - флага Украины. Мы верим в силу украинской армии. Мы доверяем украинским дипломатам. Мы помним, что те, кто стоят на передовой, требуют крепкого тыла. Поэтому наша задача сегодня - обеспечить сильный тыл нашим воинам и дипломатам. Сегодня время объединяться. Объединяться, чтобы выстоять. Объединяться, чтобы победить. Слава Украине", – резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает наращивать ударную группировку войск у украинских границ. В последнее время уровень угрозы со стороны российской армии только растет. На действия России отреагировали страны Европейского Союза и США.