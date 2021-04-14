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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность COVID-коек в медучреждениях Киева превышает 70%. Растет число детей, нуждающихся в кислородной поддержке, - Кличко

Загруженность COVID-коек в медучреждениях Киева превышает 70%. Растет число детей, нуждающихся в кислородной поддержке, - Кличко

На сегодняшний день заполненность COVID-коек в коммунальных медицинских учреждениях Киева составляет почти 71%. За прошедшие сутки были госпитализированы 225 киевлян с диагнозом COVID-19.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил сегодня в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам градоначальника, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 225 пациентов с диагнозом COVID-19. А также 311 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений за сутки попали 536 человек.

"Не уменьшается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом. 3173 пациенты - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 человек. Под аппаратами ИВЛ - 65 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 71 процент", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что сложнее стало течение болезни у детей. По словам мэра, в стационарах медучреждений увеличилось количество детей, нуждающихся в кислородной поддержке, которых раньше было гораздо меньше.

Как сообщалось, строгий карантин в Киеве продлен до 30 апреля.

Автор: 

больница (1442) дети (6569) карантин (16729) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Це стабільна ситуація по словам володаря пальто. Цій бісовській владі не жаль ні старих ні малих, їм всі пох, окрім власного мамона.
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14.04.2021 14:05 Ответить
Когда вышли на плато
Я купил себе пальто

Хоть и стоит 600 тысяч
Но уютно и тепло
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14.04.2021 14:06 Ответить
Хоть мы вышли на плато
Не поможет вам никто
Кислорода вам не купим
Купим Степе мы пальто
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14.04.2021 14:05 Ответить
 
 