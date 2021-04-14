В случае вторжения РФ в Украину со стороны США последует очень сильная реакция, вплоть до отключения России от SWIFT, - Вершбоу
В случае нового вторжения России в Украину вооруженные силы РФ понесут серьезные потери, а западные страны, вероятно, введут дополнительные санкции против нее.
Такое мнение в интервью "ГОРДОН" высказал американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает Цензор.НЕТ.
"Запад, вероятно, отреагирует дополнительными санкциями, поскольку это будет рассматриваться как серьезное нарушение договоренностей, согласованных в Минске шесть и семь лет назад", – сказал Вершбоу.
Он предполагает, что в случае развития такого сценария со стороны США была бы "очень сильная реакция".
"Невозможно понять, что у [президента РФ Владимира] Путина в голове, но ясно одно: он хочет доминировать над Украиной. Он никогда не смирится с тем, что Украина когда-либо может стать полностью независимой страной. Он хочет вернуться во времена разделенной Европы и сфер влияния, в которых Россия может диктовать условия будущего Украины, будь то ее политическая организация или международные отношения... Если бы он действительно решил, что еще одно военное вторжение было бы лучшим способом для достижения этой цели, я думаю, что со стороны Соединенных Штатов последовала бы очень сильная реакция, не в военной области непосредственно, но США, вероятно, сразу бы отправили дополнительную военную помощь в Украину", – сказал Вершбоу.
Дипломат считает, что США в этом случае будут настаивать "на гораздо более жестких санкциях" против России, например, на полном закрытии проекта "Северный поток – 2".
"При этом используя финансовые санкции, чтобы фактически лишить россиян возможности нормального взаимодействия с международной финансовой системой. Например, [США могут] целенаправленно выбрать крупные государственные банки, такие как "Внешэкономбанк", Российский фонд прямых инвестиций, и, возможно, даже рассмотреть крайние меры, такие как отключение России от платежных систем SWIFT. Так что США, вероятно, предпримут множество шагов, и это нанесет значительный ущерб российской экономике. Вот почему я думаю, что, в конце концов, Россия остановится в нескольких шагах от прямого вторжения, что, конечно, не облегчит жизнь Украине, но эти действия будут менее однозначными, чем прямое вторжение", – сказал Вершбоу.
Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.
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возможно ето охладит *****
Не бойтесь ссыкуны, у США будет ответ и этот ответ достойный ибо здесь речь идет уже не о просто Украине, а и о имидже США как сверхдержавы, которую просто возьмут и нагнут, при таком раскладе США покажет свою слабость и шестерки перебегут под крыло крыши "посильнее" (как им кажется).
СП2 начали строить через 5 дней после инаугурации Байдена. Санкций никаких.
То же что со СВИФТ. США могут сами не покупать. Но у США нет столько влияния чтоб это запретить всему остальному миру. Например Германия или Китай, их просто пошлют.
....Можливість перемоги тільки в атаці! "....Чингисхан
......й перемогу приносять солдати.офіцери,генерали,зброя й воля головнокомандуючого...а поразку приносять дебільні політики..
https://patrioty.org.ua/politic/khlo-vzhe-het-oskazhenilo-u-rosii-pomityly-kolonu-btr-zi-smuhamy-vtorhnennia-na-shliakhu-do-zaliznychnoi-stantsii-video-372176.html
https://censor.net/ru/news/3259795/*********************************************************************************************************://censor.net/ru/news/3259795/****************************************************************************************************
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Но даже если как то и отключат, собственный аналог СВИФТ есть и у РФ, и у ЕС, и у Китая. А 700 млрд $ - очень серьёзный довод к ним подключиться (что США категорически не допустимо, так как передаст долю их контроля над мировой экономикой - их конкурентам и противникам).