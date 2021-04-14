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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России
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В случае вторжения РФ в Украину со стороны США последует очень сильная реакция, вплоть до отключения России от SWIFT, - Вершбоу

В случае вторжения РФ в Украину со стороны США последует очень сильная реакция, вплоть до отключения России от SWIFT, - Вершбоу

В случае нового вторжения России в Украину вооруженные силы РФ понесут серьезные потери, а западные страны, вероятно, введут дополнительные санкции против нее.

 Такое мнение в интервью "ГОРДОН"  высказал американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает Цензор.НЕТ.

"Запад, вероятно, отреагирует дополнительными санкциями, поскольку это будет рассматриваться как серьезное нарушение договоренностей, согласованных в Минске шесть и семь лет назад", – сказал Вершбоу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Донбасс может быть возвращен под контроль Украины при администрации Байдена, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Он предполагает, что в случае развития такого сценария со стороны США была бы "очень сильная реакция".

"Невозможно понять, что у [президента РФ Владимира] Путина в голове, но ясно одно: он хочет доминировать над Украиной. Он никогда не смирится с тем, что Украина когда-либо может стать полностью независимой страной. Он хочет вернуться во времена разделенной Европы и сфер влияния, в которых Россия может диктовать условия будущего Украины, будь то ее политическая организация или международные отношения... Если бы он действительно решил, что еще одно военное вторжение было бы лучшим способом для достижения этой цели, я думаю, что со стороны Соединенных Штатов последовала бы очень сильная реакция, не в военной области непосредственно, но США, вероятно, сразу бы отправили дополнительную военную помощь в Украину", – сказал Вершбоу.

Дипломат считает, что США в этом случае будут настаивать "на гораздо более жестких санкциях" против России, например, на полном закрытии проекта "Северный поток – 2".

"При этом используя финансовые санкции, чтобы фактически лишить россиян возможности нормального взаимодействия с международной финансовой системой. Например, [США могут] целенаправленно выбрать крупные государственные банки, такие как "Внешэкономбанк", Российский фонд прямых инвестиций, и, возможно, даже рассмотреть крайние меры, такие как отключение России от платежных систем SWIFT. Так что США, вероятно, предпримут множество шагов, и это нанесет значительный ущерб российской экономике. Вот почему я думаю, что, в конце концов, Россия остановится в нескольких шагах от прямого вторжения, что, конечно, не облегчит жизнь Украине, но эти действия будут менее однозначными, чем прямое вторжение", – сказал Вершбоу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Автор: 

путин владимир (31551) россия (96157) санкции (11458) США (27118) Северный поток (1458) SWIFT (86) Вершбоу Александер (68)


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Топ комментарии
+57
В случае вторжения РФ в Украину со стороны США последует очень сильная реакция, вплоть до отключения России от SWIFT, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 5784
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14.04.2021 14:27 Ответить
+53
я вважав потужною реакцією оголошення над Україною "закритого неба"
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14.04.2021 14:22 Ответить
+52
Ну если "вплоть до отключения SWIFT" это очень сильная реакция, то даже говорить не о чем...
Трусы несчастные.
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14.04.2021 14:22 Ответить
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Все в стиле "может быть, вероятно" и так далее. И все это от бывшего посла. А вот официальные лица не куют и не мелют, только фразы о всесторонней поддержке.
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14.04.2021 18:58 Ответить
А я думал будут бамбить
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14.04.2021 19:14 Ответить
Ого сколько тут кацапья )))
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14.04.2021 19:31 Ответить
Навалом мордовского отребья
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14.04.2021 19:34 Ответить
Ніхєра собі,а може ж без цього обійдетесь,і так сім років вже з ****** воюєте бідолаги...А Бубочка вже вас розмістив по всім загрозливим напрямках,зразу в окопах,дєрьмаки готові виграти тендер на заливку площадки під ракети,макарич з вами і на третю свтову згоден
.Приїзжайте до нас,не бійтесь,ЗСУ вас захистить.
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14.04.2021 19:34 Ответить
а что мешает щас дать Украине ощутимую военную помощь, до вторжения?
возможно ето охладит *****
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14.04.2021 19:36 Ответить
и все сразу побежали поливать говном США и паковать вализы в польшу, а всего-то в интервью "ГОНРДОНУ" высказал своё МНЕНИЕ и не кто-нибуть, а БЫВШИЙ посол США на рф. А воплей вроде это вышел и сказал сам Байден сегодня утром!
Не бойтесь ссыкуны, у США будет ответ и этот ответ достойный ибо здесь речь идет уже не о просто Украине, а и о имидже США как сверхдержавы, которую просто возьмут и нагнут, при таком раскладе США покажет свою слабость и шестерки перебегут под крыло крыши "посильнее" (как им кажется).
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14.04.2021 19:40 Ответить
Байден уже среагировал . Пригласил путина поговорить в нейтральной стране . О чем с ним можно говорить ?
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14.04.2021 20:40 Ответить
о том, о чем в СМИ не почитаешь)) явно же не о свифте
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14.04.2021 22:18 Ответить
это я молчу о том, что в томже интервью онг оворил и о том, что США может рассмотреть размещение своих войск в Украине, но этого почему-то нет на цензоре.
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14.04.2021 22:17 Ответить
Успокоил. Ваша сильная эрекция должна пугать хла до наступления
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14.04.2021 19:54 Ответить
Від СВІФТ відключать? Це серйозна фігня. А глибока стурбованість буде?
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14.04.2021 20:11 Ответить
А если официально это будут "повстанцы" из ДНРа ? росия уже давно вторгнулась в Украину . Быстрее надо реагировать .
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14.04.2021 20:26 Ответить
Йшли би по протореному Рейганом шляху і не "мудрували"!
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14.04.2021 21:08 Ответить
По моей информации Байден сказал такое Путину,. что меры со СВИФОТ-ом,как-бы уже ненужны... Из стенограммы исходит что Байден пожаловался о том что постоянно его провоцируют. То СНН с вопросом о том убийца-ли Путин. То сам Путин принуждает конвертировать готовые к продаже айленды во столько-же ракетных крейсеров...Два уже по пути. Скоро будут.Конечно на первых порах украинцы будут только называть координаты, если что.А потом... ситуация подскажет. Понятно и то почему названы даты возможной встрече двух руководителей так поздно ( не до плановой даты акции армии РФ в Украине. А после.Видимо потому что столько народу держать в поле без дела...нецелесообразно и опасно для самого Путина). Если для кого-то подписанное раннее соглашение о уничтожении ядерного арсенала Украины не стоят испорченной бумаги. То для кураторов непосредственного технического обеспечения договоренностей имеют и обратный ход. Т.е. обеспечение целостности территорий.. Спросите Обаму.
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14.04.2021 21:49 Ответить
ясно..расходимсч нас *******..слив..
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14.04.2021 22:05 Ответить
"санкции"!!? это прямой призыв паРашке к нападению! типа можете захватывать Украину, самая "страшная кара" - отключением от одной из платежных систем! ПИСЕЦ!
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14.04.2021 22:10 Ответить
Много натрындел ,но ключевое слово - вероятно ( С ).
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14.04.2021 22:40 Ответить
Это какой-то анегдот
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14.04.2021 23:19 Ответить
Дел ноль, одни слова. Трамп и то больше сделал.
СП2 начали строить через 5 дней после инаугурации Байдена. Санкций никаких.
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14.04.2021 23:31 Ответить
Еще более глубокая обеспокоеность и санкции против бабы Мани, что пирожками торгует на углу Елоховской? НАТО и запад уже давно сами превратились в клоунов по пуще нашего криворожского
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15.04.2021 00:51 Ответить
Не только отключения России от SWIFT...а и полное эмбарго на российскую нефть, запрет на по купки!
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15.04.2021 01:57 Ответить
полное эмбарго на российскую нефть



То же что со СВИФТ. США могут сами не покупать. Но у США нет столько влияния чтоб это запретить всему остальному миру. Например Германия или Китай, их просто пошлют.
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16.04.2021 04:24 Ответить
Где то я уже слышал в 2014
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15.04.2021 02:20 Ответить
Відключення від swift це була потрібна реакція на вчора, а зараз потрібен арешт всіх коштів в офшорах які належать російському терористичному режиму, та депортація з США та Європи нащадків та родин російських терористів при владі - до початку перетинання російськими військами Українських кордонів.
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15.04.2021 08:21 Ответить
"Війна ведеться до перемоги й крапка.." - Карл фон Клаузевиц
....Можливість перемоги тільки в атаці! "....Чингисхан

......й перемогу приносять солдати.офіцери,генерали,зброя й воля головнокомандуючого...а поразку приносять дебільні політики..
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15.04.2021 10:24 Ответить
Історія повторюється, але результат і від нас залежить!!!
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15.04.2021 10:48 Ответить
Х**ло вже геть оскаженіло? У Росії помітили колону БТР зі "смугами вторгнення" на шляху до залізничної станції (відео)
https://patrioty.org.ua/politic/khlo-vzhe-het-oskazhenilo-u-rosii-pomityly-kolonu-btr-zi-smuhamy-vtorhnennia-na-shliakhu-do-zaliznychnoi-stantsii-video-372176.html
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15.04.2021 10:51 Ответить
У разі вторгнення РФ в Україну з боку США буде потужна реакція, аж до відключення Росії від SWIFT, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 2158
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15.04.2021 10:55 Ответить
Вплоть до отключения.Биткоины опять подорожают.
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15.04.2021 12:56 Ответить
в случае не в случае.. Вимикайте нахрін той СВІФТ, бо поки ви начучмаритесь кацапські орки нам півкраїни рознесуть !!
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15.04.2021 13:25 Ответить
Оце вона і є та "потужна реакція" ??? Ню-ню...
https://censor.net/ru/news/3259795/*********************************************************************************************************://censor.net/ru/news/3259795/****************************************************************************************************
48767https://censor.net/ru/news/3259795/****************************************************************************************************#comments
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15.04.2021 13:27 Ответить
Что самое интересное, СВИФТ США в одиночку отключить не смогут Её центр управления вообще находится в Бельгии. Как минимум им надо договариваться с мировым сообществом (можно бы было через СБ ООН - но РФ наложит на это вето). Если с Ираном или КНДР у этого сообщества не было такого уж глобального товарооборота, то с РФ у него товарооборот за 700 млрд долларов. То есть там будут страны какие СИЛЬНО не захотят отключать себе возможность расчётов за товары, и будут сопротивляться США как по вопросу СП2. (а данный случай показывает что США особо ничего не могут сделать даже одной Германии, не говоря о пол сотни стран).

Но даже если как то и отключат, собственный аналог СВИФТ есть и у РФ, и у ЕС, и у Китая. А 700 млрд $ - очень серьёзный довод к ним подключиться (что США категорически не допустимо, так как передаст долю их контроля над мировой экономикой - их конкурентам и противникам).
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16.04.2021 04:14 Ответить
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