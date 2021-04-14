ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК Вовка Зонтова, подозреваемого в получении $100 тыс. взятки

Высший антикоррупционный суд арестовал недвижимость и автомобиль заместителя начальника управления Службы внешней разведки, брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова, подозреваемого в получении взятки в 100 тысяч долларов для судей ОАСК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на решение суда от 12 апреля текущего года.

По ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро ВАКС наложил арест на автомобиль Infiniti QX70, земельный участок в Гатном Киевской области и недостроенный на нем жилой дом, две квартиры, группу помещений и нежилые помещения на Печерске.

Отмечается, что подозреваемый Зонтов может обжаловать это решение в апелляционной палате ВАКС.

Также подчеркивается, что в решении суда не указывают фамилию подозреваемого, однако, согласно реестру вещных прав, это имущество принадлежит именно Зонтову.

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.