РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5603 посетителя онлайн
Новости
2 141 4

ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК Вовка Зонтова, подозреваемого в получении $100 тыс. взятки

ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК Вовка Зонтова, подозреваемого в получении $100 тыс. взятки

Высший антикоррупционный суд арестовал недвижимость и автомобиль заместителя начальника управления Службы внешней разведки, брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова, подозреваемого в получении взятки в 100 тысяч долларов для судей ОАСК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на решение суда от 12 апреля текущего года.

По ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро ВАКС наложил арест на автомобиль Infiniti QX70, земельный участок в Гатном Киевской области и недостроенный на нем жилой дом, две квартиры, группу помещений и нежилые помещения на Печерске.

Отмечается, что подозреваемый Зонтов может обжаловать это решение в апелляционной палате ВАКС.

Также подчеркивается, что в решении суда не указывают фамилию подозреваемого, однако, согласно реестру вещных прав, это имущество принадлежит именно Зонтову.

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.

Автор: 

арест (10465) взятка (6182) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1219) Окружной админсуд Киева (399) Зонтов Юрий (26)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3 куртки, 3 портсигара, 3 магнитофона, 3 ляма долларов, всего по 3... Это даже уже не удивляет. Кстати не забудьте всё конфисковать в госбюджет, а не обратно отдать, когда все забудут. Настораживает другое, что делал этот фрукт в разведке во время войны? Пристроили по знакомству на непыльное и денежное местечко?
показать весь комментарий
14.04.2021 14:34 Ответить
Настораживает другое, что делал этот адвокат в разведке во время войны? Какие адвокатские услуги украинским разведчикам оказывал? Или это было прикрытие?
показать весь комментарий
14.04.2021 14:54 Ответить
Якби вилучені кошти використали і побудували ну скажімо реабілітаційний центр людей хворих на рак, це би був вчинок,який би оцінили,а так розкрадуть як і завжди.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:43 Ответить
А в СВР есть служба внутренней безопасности ? Был Семочко , никто ни ухом , ни рылом не знал о "русском мире" главного разведчика Украины. Теперь зам ... Ни до .уя ли проколов , чтобы эту службу вообще разогнать к чертям собачим ? Какое-то преступное сборище дармоедов .
показать весь комментарий
14.04.2021 18:18 Ответить
 
 