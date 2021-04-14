Науседа о наращивании войск РФ вблизи Украины: Литва ищет способы, чтобы помочь и обеспечить безопасность в регионе
Литва ищет способы, как помочь Украине и обеспечить безопасность в регионе на фоне эскалации напряженности на украинских границах со стороны РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Текущая ситуация на восточной границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Литва поддерживает сильный сигнал генсека НАТО и президента США в адрес России - незамедлительная деэскалация ситуации обязательна. Литва ищет меры, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность в регионе", - написал Науседа в Twitter в среду.
Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
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Смотрю, огни заводские сзади остались...
И на разворот.
Ее автор - Тимофей Сергейцев, советник первого заместителя главы администрации российского президента Сергея Кириенко, член Зиновьевский клуба, методолог. Они, кстати, с Кириенко оба методологи, то есть последователи П. Щедровицкого, которые применяют открытые в последнее методы управления коллективным сознанием в политтехнологических целях.
На эту статью уже многие отозвались в украинском публичном пространстве, и это не удивительно. Она является свежей кристаллизацией современного российского нарратива об "Украинских фашистах", но при этом содержит достаточно много людоедской конкретики, включая тезисы о "нацистской вине украинского народа" и т.п.
В Украине, согласно предложениям Сергейцева, Россия планирует единолично установить "исправительные оккупационный режим", который "не должен как либо заискивать перед населением", а вместо этого будет осуществлять "Денацификацию в рамках собственной военной юрисдикции (военного трибунала)", для эффективного функционирования которого необходимо "Приостановить дейстиве моратория на смертную казнь".
Само собой разумеется, что при этом государственность и любая политическая субъектность Украины должна быть уничтожена. В лучшем случае, нам позволят "конфедерацию регионов", от которой будут отделены восточные и западные части страны.
Есть в рассуждениях путинского "имперца" интересные тезисы и о других странах. Относительно объединенной Германии он с удовлетворением отмечает различия между восточными и западными немцами, которые сохранились до наших дней, и является ничем иным, как следствием более "сурового наказания", которое применила советская оккупационная администрация на подконтрольной территории. Восстание против коммунистической диктатуры в Венгрии 1956 и в Чехословакии в 1968 году рассматриваются "фашистские мятежи". А роль Польши во Второй мировой войне "условно" толкуется как роль союзника Германии, поскольку Польша "планировала участвовать в кампании против СССР". То есть не мы одни - "фашисты".
Словом, этот текст по уровню цинизма и неприкрытой агрессии вызывает четкие аналогии с писаниями Гитлера Геббельса и нарративом "Радио тысячи холмов" в Уганде. Хотя аналогия с советской пропагандой, с которой заимствованы основные концепты, есть, честно говоря, еще более жуткой.
Конечно, до российского бреда об "украинском фашизме" и к угрозам "всех истребить" уже можно было бы и привыкнуть. Базовые концепты антиукраинской пропаганды были заложены еще в книгах Дмитрия Владимировича Табачника в 2008 году, а с 2014 года в адрес украинцев уже было сказано все, что только может представить "горячечное воображением" и нестирмна злоба Жириновского, Киселева (Дмитрия), Соловьева и Захаровой.
Но это пропагандистское произведение заслуживает особого внимания. Во-первых, оно опубликовано на государственном ресурсе. Во-вторых, автор - причастен к формированию реальной российской политики и идеологии. В-третьих, его маниакальные тезисы никто в России не опроверг.
Поэтому опус Сергейцева надо воспринимать серьезно. По крайней мере, как симптом глубокой и неизлечимой патологии российской коллективного сознания, с которой нам придется иметь дело на протяжении жизни, возможно, нескольких поколений.
Кстати, во многих форматах и в разных аудиториях россияне сейчас очень предметно обсуждают возможность войны с Украиной. Никакого морального дискомфорта такая перспектива у них не вызывает, единственный вопрос - это как избежать собственных военных потерь и затем защититься от возможных западных санкций. Вывод пока один: "надо ударить посильней".
Поэтому практический вывод из этой истории для Украины очень прост. Мы должны сделать все возможное, чтобы вероятные потери агрессора и международные последствия его действий были как можно серьезнее, потому что это единственное, что может сдержать «дядю Вову» от того, чтобы "отдать приказ" (загугли, кто не видел этой милой детской российской песенки) .
Но не менее важны, условно говоря, идеологические выводы, которые мы должны сделать из всей этой истории. То есть те выводы, которые лягут в картину нашего миропонимания, понимание собственной идентичности и сущности российского империализма. Мы пройтись по тексту г Сергейцева с красным карандашом, выделить ключевые моменты и донести понимание угрозы, нависшей над украинским народом, к каждому чиновнику, депутату, курсантуа военного училища, студенту факультета журналистики. И самое главное, надо называть вещи своими именами.
На территории соседнего государства сформировался особенно опасый политический режим, который несет угрозу миру, свободе и независимости соседних народов. Украинский народ является первой жертвой его нападения, но может оказаться далеко не последним в этом ряду.
Еще в 2014 году я написал статью, в которой обозначил несколько важнейших черт путинской России, которые позволяют проводить прямые аналогии с гитлеровской Германией. Среди них выразительные:
- реваншизм, болезненное переживание геополитического поражения (в холодной войне)
- имперская идея (восстановление СССР, зона «особых интересов» в СНГ);
- тезис о "разделенном народе" ( "русский мир", "украинцев не существует", "белорусов тоже")
- милитаризм и патриотическая истерия (культ "9 Мая", "деды воевал", "можем повторить")
- представление о тайные заговоры врагов, "мировую закулису" и вера в "особую миссию России";
- определение отдельных народов и групп как "вражеских" и "вредных" (чеченцы, грузины, украинцы, "англо-саксы", гомосексуалисты)
- всевластие спецслужб и силовых структур;
- информационная монополия;
- агрессивная идеологическая обработка молодого поколения, ура-патриотическая тональность медиа;
- культ вождя;
- отсутствие политической конкуренции, единственная правящая партия;
- территориальные претензии к соседям.
Такая конструкция государства и такая форма коллективной идентичности не может обойтись без внутренних репрессий и внешней агрессии. Но конец путинского режима, как подсказывает аналогия с Третьим Рейхом, понятный и предсказуемый.
А господину Сергейцеву можно посоветовать уже искать возможности для изготовления поддельных документов и нелегальной эмиграции куда-то в Латинскую Америку. Он, как большой специалист по "нацизму", наверняка знает, что ждет идеологов и подстрекателей военных преступлений."