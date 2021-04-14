Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

В Организации Североатлантического договора нет консенсуса по поводу прямого ввода войск в Украину, но США или НАТО следовало бы рассмотреть возможность "постоянного присутствия" на одном из украинских учебных полигонов.

Такое мнение в интервью "ГОРДОН" высказал американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила, может ли НАТО создать военную базу в Украине в ответ на агрессивную политику России.



"Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, но я думаю, что она будет обеспокоена тем, что это приведет к расколу внутри НАТО, где, к сожалению, нет консенсуса в пользу прямого ввода войск, чтобы помочь Украине защитить себя. Так что косвенная поддержка более вероятна", – предположил дипломат.

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Он отметил, что "если этот кризис не закончится катастрофой", США должны будут начать переговоры с союзниками относительно долгосрочных обязательств по обеспечению безопасности Украины еще до того, как ее членство в НАТО станет возможным.



"В некоторых публикациях для Atlantic Council я рекомендовал рассмотреть возможность постоянного присутствия НАТО или США на украинском учебном полигоне, чтобы россияне каждый день могли видеть, что НАТО привержен безопасности Украины и ее будущей интеграции. Некоторые из моих коллег предложили присутствие в Одесском порту, чтобы была некая совместная военно-морская координация на постоянной основе", – сказал дипломат.



По его мнению, это могло бы удержать Россию от дальнейшей агрессии в Черном море.



"Итак, могут быть предприняты конкретные шаги, но это не значит, что США пойдут воевать за Украину. На данный момент союзники к этому совсем не готовы", – подчеркнул Вершбоу.



При этом дипломат сказал, что у него нет однозначного ответа на вопрос, когда Украина станет членом НАТО.

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"НАТО пообещал Украине, что однажды она все-таки войдет в его состав. Это заявление, сделанное в Бухаресте в 2008 году. Но НАТО никогда не конкретизировал, когда это произойдет. Сейчас союзники НАТО разделились по этому вопросу. Я думаю, что НАТО рано или поздно нужно будет выполнить свои собственные обещания, но это не произойдет в ближайшее время. Разговоры о членстве в НАТО в контексте сегодняшнего кризиса, вероятно, будут контрпродуктивными для Украины, это вызовет раскол в Альянсе, что подорвет наши усилия по сдерживанию любой новой российской агрессии... Я думаю, что НАТО необходимо рассмотреть этот вопрос в ближайшие 5–10 лет", – сказал Вершбоу.



Он считает, что НАТО должен дать Украине долгосрочный ответ о ее возможном членстве в Альянсе до 2030 года.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

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