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Новости Агрессия России против Украины
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Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

В Организации Североатлантического договора нет консенсуса по поводу прямого ввода войск в Украину, но США или НАТО следовало бы рассмотреть возможность "постоянного присутствия" на одном из украинских учебных полигонов.

Такое мнение в интервью "ГОРДОН" высказал американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила, может ли НАТО создать военную базу в Украине в ответ на агрессивную политику России.

"Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, но я думаю, что она будет обеспокоена тем, что это приведет к расколу внутри НАТО, где, к сожалению, нет консенсуса в пользу прямого ввода войск, чтобы помочь Украине защитить себя. Так что косвенная поддержка более вероятна", – предположил дипломат.

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Он отметил, что "если этот кризис не закончится катастрофой", США должны будут начать переговоры с союзниками относительно долгосрочных обязательств по обеспечению безопасности Украины еще до того, как ее членство в НАТО станет возможным.

"В некоторых публикациях для Atlantic Council я рекомендовал рассмотреть возможность постоянного присутствия НАТО или США на украинском учебном полигоне, чтобы россияне каждый день могли видеть, что НАТО привержен безопасности Украины и ее будущей интеграции. Некоторые из моих коллег предложили присутствие в Одесском порту, чтобы была некая совместная военно-морская координация на постоянной основе", – сказал дипломат.

По его мнению, это могло бы удержать Россию от дальнейшей агрессии в Черном море.

"Итак, могут быть предприняты конкретные шаги, но это не значит, что США пойдут воевать за Украину. На данный момент союзники к этому совсем не готовы", – подчеркнул Вершбоу.

При этом дипломат сказал, что у него нет однозначного ответа на вопрос, когда Украина станет членом НАТО.

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"НАТО пообещал Украине, что однажды она все-таки войдет в его состав. Это заявление, сделанное в Бухаресте в 2008 году. Но НАТО никогда не конкретизировал, когда это произойдет. Сейчас союзники НАТО разделились по этому вопросу. Я думаю, что НАТО рано или поздно нужно будет выполнить свои собственные обещания, но это не произойдет в ближайшее время. Разговоры о членстве в НАТО в контексте сегодняшнего кризиса, вероятно, будут контрпродуктивными для Украины, это вызовет раскол в Альянсе, что подорвет наши усилия по сдерживанию любой новой российской агрессии... Я думаю, что НАТО необходимо рассмотреть этот вопрос в ближайшие 5–10 лет", – сказал Вершбоу.

Он считает, что НАТО должен дать Украине долгосрочный ответ о ее возможном членстве в Альянсе до 2030 года.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

армия РФ (19665) НАТО (10076) США (27118) Вершбоу Александер (68)


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Топ комментарии
+22
Цікаво, що у відповідь на цю чудову заяву прогундять бубонна чума, єрмаки, стефанчуки, верещуки ?
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14.04.2021 14:59 Ответить
+20
)) Це слова Ківи та Мураєва.
Зелена шушара буде крутитись, як вуж на гарачій пательні, щоб відмовити США не так грубо.
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14.04.2021 15:12 Ответить
+15
Ласкаво просимо!
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14.04.2021 15:01 Ответить
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Там уже семь лет реальные войска,идиот
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14.04.2021 18:41 Ответить
И на Донбассе, и в Крыму, и по границам.
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14.04.2021 18:54 Ответить
Засоби ППО, ще кілька тисяч джавелінів, зброя та ********** , прикриття з повітря. Ми самі з тими гандонами розберемося.
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14.04.2021 15:58 Ответить
Давно пора.
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14.04.2021 16:00 Ответить
американці і українці браття!...а чаво скажут казламорді?
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14.04.2021 16:05 Ответить
В казламордих свині браття . Ой , вибачаюсь ! Тварин корисних образив !
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14.04.2021 22:17 Ответить
Я за постійні військові навчання разом з військами США в Україні - це гарна ідея,
як закінчаться одні навчання, треба починати інщі, хай кацапи бачать
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14.04.2021 16:25 Ответить
Я пригадую , як в 2014 Яценюк хотів посадити Європу на кордоні з орками , щоб вони там транзит газу контролювали , щоб козломорді не звинувачували Україну в нібито крадівництві цього газу . Просто і геніально ! Що б тоді вони побоялися стріляти по Україні . Тому й прибрали його кацапи руками наших ідіотів та запроданців . Та й Порошенко вже б 100 відсотків завів би справжніх , в тому числі американських миротворців , якби зебіли не побігли на виборчі дільниці .
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14.04.2021 22:27 Ответить
Ця війна виглядає вже неминучою, думаю відлік іде на тижні - кілька місяців максимум .....
І вона за великим рахунком лежить на Джо Байдені і його адміністрації.
Це з їхньої беззубої політики, незрозумілого жування сопель, замість рішучих дій знахабнілі кацапи відчувають свою безкарність!
Це з бездіяльності "захисника демократії" Байдена - добудовується Північний потік і кацапська армія готується ВІДКРИТО напасти на Україну!
Сором і ганьба містер Байден, за стару шльондру Європу - я взагалі мовчу.
Але це не вперше нам, українцям, зчепитися із нахабним ворогом сам на сам, це наша земля і з нами Бог!
Зеленьський, СНБО, МО - ворушіться!!!
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14.04.2021 16:27 Ответить
Да разыгрывается шахматная партия Китай+Роисся ,кто сколько успеет отхватить.
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14.04.2021 16:55 Ответить
Сначала чайники до Урала пида рассию, а патом Омерика чайникав до Кинг конга.
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14.04.2021 18:37 Ответить
Ватный рашистский подонок , пшло вон отсюда животное ,ВОН, пока не послал *****...
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14.04.2021 20:57 Ответить
Киш , чурка руская , до себе за парєбрік , не каркай ! Буде тобі і Американський Байден , будуть і Українскі Порошенко з Турчиновим ! СЛАВА УКРАЇНІ ! СЛАВА США ! СЛАВА БАНДЕРІ !
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14.04.2021 22:31 Ответить
ха-ха
Це після числених скорочень армії, порізки ВПК, розпродажу озброєнь та виборів клоуна відповідальність лежатиме на Байдені?
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15.04.2021 09:59 Ответить
в общем нынешняя ситуация показала, что и США и Европа дают ***** фактически зеленый свет на развязывание полномасштабной войны с Украиной. ЯО мы у вас отобрали, а дальше выкручивайтесь как хотите.
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14.04.2021 16:30 Ответить
скоты
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14.04.2021 17:38 Ответить
Это самое точное определение по отношению к рашистам -неофашистам , ты ,кстати, их соостадник(ца)...
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14.04.2021 21:02 Ответить
Давно пора!
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14.04.2021 17:14 Ответить
моя земельна ділянка на завжди ваша
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14.04.2021 17:32 Ответить
Давно пора!!!!Хватит сопли уже жевать!
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14.04.2021 18:03 Ответить
Три американских базы под Львовом,под Киевом и под Днепром и вопрос нападения рашки на Украину отпал бы навсегда
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14.04.2021 18:39 Ответить
надежды юношей питают....
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14.04.2021 21:43 Ответить
Не при Зеленському, вини бачать який він вор і не будуть йому допомагати )
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14.04.2021 19:28 Ответить
Это надо было делать давно . Поставить дополнительно Джавелины ВСУ на линии разграничения и концентрации росийских войск . Вооружить боевыми и разведывательными дронами . И что не маловажно штурмовую и истребительную авиацию.

..
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14.04.2021 21:02 Ответить
Сейчас достаточно пригласить миротворцев и пусть рф попробует их "обидеть".
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14.04.2021 21:05 Ответить
То чого ж не розміщує ? А, тільще ще =может рассматрєть=. А може і =нє рассматрівать=.
Натомість "великий друг" України, який обіцяв зробити її пріорітетом своєї зовнішньої політики, такий "знавець" ситуації, "животворящий козак байда" терендить невідомо про що з х**лом з січня місяця і зустрічі йому пропонує ?

А де іконки і пАтрети деменційного поділися ?
Певно, бідонобіли зацілували вже до дірок.
Так нових наклепайте, чого ваш агітпроп заснув ?
Кудись раптом поділася та, нічим не підкріплена, фанатична переконаність у тому, що ваш американський месія, через якого ви відмовилися від своїх, на раз-два розправиться з фюрером.

"Дружок" про відновлення посади спецпредставника по Україні, яким був Волкер, не замислювався ? Але про що це я ?

Всі дії персонажа свідчать про те, що ні він, ні його, прости Господи, =команда= взагалі були не в курсі ситуації і до неї не готові. Тріпають тільки, (добре, що язики без кісток) не зупиняючись ... обіцяють ... аналізують ... вивчають ... розглядають ...
І тепер в лихоманці тупо намагаються знайти варіанти, вякаючи про побудову =стабільних= відносин з рашкою. Розумасі ще одні. Точно такі, як в Україні.
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14.04.2021 21:08 Ответить
Боюсь вы близки к истине.
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15.04.2021 06:27 Ответить
Буде Україна сильною - приймуть обов'язково, бо сильних тримати на своїй стороні куди безпечніше для самого НАТО.
А будемо слабкими - НАТО буде пофіг як зараз
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15.04.2021 09:56 Ответить
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